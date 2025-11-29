LIVE VIDEO: Repetiții pentru parada militară de la Alba Iulia din 1 Decembrie. Cine participă și ce restricții de circulație sunt

VIDEO: Repetiții pentru parada militară de la Alba Iulia din 1 Decembrie. Forțele militare și autospecialele de luptă vor parcurge, sâmbătă, traseul pregătit pentru evenimentul de luni, de Ziua Națională.

Repetițiile sunt programate să se desfășoare în intervalul orar 12.30-16.30. Se așteaptă și un survol aerian, cu elicoptere și avioane.

Sunt programate trei treceri pe traseu ale forțelor terestre și tehnicii militare, au anunțat organizatorii.

În fiecare an, repetițiile sunt un prilej bun pentru cetățenii orașului de a vedea defilarea fără aglomerația din ziua de 1 Decembrie.

La ceremonia militară vor participa 18 detașamente de defilare pe jos (peste 1.000 de militari aparținând Diviziei 4 Infanterie „Gemina”, Forțelor pentru Operații Speciale, Batalionului 136 Geniu „Apulum”, Batalionului 26 Cercetare-Supraveghere „Avram Iancu”, Batalionului 814 Tancuri „Mihai Vodă”, Inspectoratului de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba, Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba, Inspectoratului de Poliție Județean Alba, Administrației Naționale a Penitenciarelor, Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” și Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul”), precum și a personalului din cadrul Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia, a organizației Crucea Roșie Română filiala Alba Iulia, Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități Alba, Asociației de Reconstruiri Istorice „Ferdinand I” și grupului „Pandurii Vladimirescu” din Mehedinți.

Vor defila, de asemenea, 18 detașamente cu mijloace terestre (vehicule de luptă VAMTAC și JLTV, complexe de artilerie antiaeriană și terestră GEPARD, HIMARS, și LAROM, transportoare PIRANHA III și PIRANHA V, tehnică aparținând unităților de sprijin logistic, autospeciale de intervenție ale celorlalte structuri din Sistemul Național de Apărare și ale organizației Crucea Roșie Română), elicoptere IAR 330 M, IAR 330 PUMA „SOCAT” și avioane F-16 Fighting Falcon ale Bazei 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu”.

De asemenea, din dispozitivul de defilare vor face parte militari și tehnică de luptă din Polonia, din cadrul structurilor aliate aparținând Brigăzii Multinaționale Sud-Est.

Restricțiile de circulație din 29 noiembrie:

între orele 11:30 – 17:00 pentru repetițiile ceremoniei militare – defilare ce se vor desfășura între orele 12:30-16:30 pe bd. Încoronării, bd. 1 Decembrie 1918, bd. Horea, str. Ghe. Pop de Băsești, str. Crișan, str. Cetății, str. Cloșca, str. Apulum, str. Izvorului, str. Dr. Ion Rațiu, str. Ion Agârbiceanu, bd. Transilvaniei (parcările Pasaj Bd. Transilvaniei), Calea Moților, str. Lalelelor, str. Unirii, str. Octavian Goga, str. 9 Mai, str. Brădișor, str. Cloșca, str. N. Bălcescu, str. Decebal, str. Aurel Vlaicu, str. Gemina, str. Brândușei (între str. Lalelelor și bd. Încoronării);



Pentru respectarea măsurilor de restricționare și fluidizarea traficului rutier vor acționa personal cu competențe din cadrul Direcția Generală Poliția locală a Municipiului Alba Iulia și IPJ Alba.

între orele 11:30 – 23:00: str. Unirii (de la sens giratoriu în Cetatea Alba Carolina) – cu punct de acces organizat și operat de Poliția Locală Alba Iulia unde vor acționa polițiști locali cu responsabilitate pe respectarea condițiilor din prezentul proces verbal;

între orele 09:00 – 23:00: Aleea Sf. Capistrano – de la bariera de acces în Latura de Nord a Cetății Alba Carolina.

Traficul pietonal va fi restricționat pe strada Muzeului între orele 16:00 – 17:30. Accesul în zona restricționată va fi efectuat de reprezentați ai organizatorilor.

Restricții de circulație vor fi și duminică, 30 noiembrie, dar și luni, 1 Decembrie, pentru desfășurarea evenimentelor de Ziua Națională.

Deocamdată, pe lângă forțele militare române, cele ale Ministerului Afacerilor Interne (Poliție, ISU, Jandarmerie), SRI, au confirmat prezența și militari polonezi dislocați în România (un pluton).

Parada militară de la Alba Iulia este programată luni, de la ora 14.00, pe Bulevardul 1 Decembrie din municipiu.

Vezi integral: PROGRAM Ziua Națională a României, 1 Decembrie la Alba Iulia: Parada militară. Concerte: Voltaj, Damian Brothers. Foc de artificii

