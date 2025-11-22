LIVE-VIDEO: S-a deschis Târgul de Crăciun de la Alba Iulia. Ce pot găsi albaiulienii și turiștii și care sunt prețurile

Târgul de Crăciun Piata de Craciun – Alba Iulia & Tradition und Markt s-a deschis sâmbătă, 22 noiembrie, de la ora 18:00, pe Latura de Vest a Cetății Alba Carolina.

Albaiulienii dar și turiștii sunt așteptați cu o atmosferă plină de lumină, colinde și bucurie. Elevii și profesorii de la Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia vor urca pe scenă pentru un concert de colinde care va aduce spiritul Crăciunului mai aproape ca niciodată.

În zonă a fost împodobit un brad înalt de 16 metri. Acesta a fost adus din Parcul Dendrologic. „Era foarte înalt, risca să se rupă la un vânt puternic, astfel că a fost tăiat și adus la Târgul de Crăciun”, a spus primarul Gabriel Pleșa.

De asemenea, la târg va funcționa, de la mijlocul săptămânii viitoare, un patinoar. Intrarea va fi 20 de lei/oră/persoană, iar cei care doresc să închirieze și patine vor mai scoate din buzunar încă 20 de lei/oră/persoană. Închirierea unui urs va fi 20 de lei/oră, iar a unui dulap – 5 lei/oră.

Patinoarul va funcționa de luni până duminică, între orele 12:00 – 21:00 (ultima intrare se face la ora 20:00). Programul poate fi modificat din cauza în funcție de vreme.

De asemenea, tot în cadrul târgului, copiii cu vârsta între 3 și 10 ani se pot plimba cu un trenuleț, prețul unui bilet fiind de 20 de lei.

Care sunt prețurile la Târgul de Crăciun de la Alba Iulia

Meniu:

sarmale – 3/porție – 30 lei

tochitură – 300 gr – 30 lei

urechi – 150 gr – 30 lei

șorici – 150 gr – 25 lei

jumeri – 200 gr – 30 lei

cârnați plini de carne – 100 gr – 10 lei

slănină ardelenească – 100 gr – 8 lei

cartabos ardelenesc – 100 gr – 7 lei

tobă extra – 100 gr – 8 lei

jambon țărănesc – 100 gr – 12 lei

cârnați de porc picanți – 100 gr – 10 lei

ceafă – 100 gr – 10 lei

piept de porc – 100 gr – 7 lei

mici (pâine și muștar inclus) – buc. – 8 lei

cârnați grătărel (pâine și muștar) – 150 gr – 20 lei

hot dog – buc. – 12 lei

hamburger – buc. – 28 lei

ciolan presat – 100 gr. – 9 lei

crispy – 3 buc./porție – 20 lei

cartofi prăjiți – 100 gr – 10 lei

sosuri – 50 gr – 4 lei

murături – 200 gr – 10 lei

pâine – 3 feli/porție – 2 lei

smântână – 50 gr – 4 lei

Bubble Waffle – 30 – 32 lei

clătite cu dulceață – 20 lei

clătite, diverse sortimente – 200 gr – 30 lei

clătite cu Nutella – 140 / 180 gr – 20-25 lei

Langos brânză și smântână – 15 lei

Kurtos – 25 lei

Băuturi:

ciocolată caldă albă, neagră – 200 ml – 15 lei

„vin” pentru copii – 200 ml – 15 lei

ceai, diverse sortimente – 200 ml – 12 lei

bere – 330/400 ml – 15 – 20 lei

vin roșu, alb – 220 ml – 15 lei

vin roșu, alb cu Amaretto – 220 ml – 20 lei

sucuri, diverse sortimente – 250 ml – 10 lei

apă plată, minerală – 500 ml – 10 lei

