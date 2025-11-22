Connect with us

LIVE-VIDEO: S-a deschis Târgul de Crăciun de la Alba Iulia. Ce pot găsi albaiulienii și turiștii și care sunt prețurile

acum 32 de minute

Târgul de Crăciun Piata de Craciun – Alba Iulia & Tradition und Markt s-a deschis sâmbătă, 22 noiembrie, de la ora 18:00, pe Latura de Vest a Cetății Alba Carolina.

Albaiulienii dar și turiștii sunt așteptați cu o atmosferă plină de lumină, colinde și bucurie. Elevii și profesorii de la Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia vor urca pe scenă pentru un concert de colinde care va aduce spiritul Crăciunului mai aproape ca niciodată.

În zonă a fost împodobit un brad înalt de 16 metri. Acesta a fost adus din Parcul Dendrologic. „Era foarte înalt, risca să se rupă la un vânt puternic, astfel că a fost tăiat și adus la Târgul de Crăciun”, a spus primarul Gabriel Pleșa.

De asemenea, la târg va funcționa, de la mijlocul săptămânii viitoare, un patinoar. Intrarea va fi 20 de lei/oră/persoană, iar cei care doresc să închirieze și patine vor mai scoate din buzunar încă 20 de lei/oră/persoană. Închirierea unui urs va fi 20 de lei/oră, iar a unui dulap – 5 lei/oră.

YouTube video

Patinoarul va funcționa de luni până duminică, între orele 12:00 – 21:00 (ultima intrare se face la ora 20:00). Programul poate fi modificat din cauza în funcție de vreme.

De asemenea, tot în cadrul târgului, copiii cu vârsta între 3 și 10 ani se pot plimba cu un trenuleț, prețul unui bilet fiind de 20 de lei.

Care sunt prețurile la Târgul de Crăciun de la Alba Iulia

Meniu:

  • sarmale – 3/porție – 30 lei
  • tochitură – 300 gr – 30 lei
  • urechi – 150 gr – 30 lei
  • șorici – 150 gr – 25 lei
  • jumeri – 200 gr – 30 lei
  • cârnați plini de carne – 100 gr – 10 lei
  • slănină ardelenească – 100 gr – 8 lei
  • cartabos ardelenesc – 100 gr – 7 lei
  • tobă extra – 100 gr – 8 lei
  • jambon țărănesc – 100 gr – 12 lei
  • cârnați de porc picanți – 100 gr – 10 lei
  • ceafă – 100 gr – 10 lei
  • piept de porc – 100 gr – 7 lei
  • mici (pâine și muștar inclus) – buc. – 8 lei
  • cârnați grătărel (pâine și muștar) – 150 gr – 20 lei
  • hot dog – buc. – 12 lei
  • hamburger – buc. – 28 lei
  • ciolan presat – 100 gr. – 9 lei
  • crispy – 3 buc./porție – 20 lei
  • cartofi prăjiți – 100 gr – 10 lei
  • sosuri – 50 gr – 4 lei
  • murături – 200 gr – 10 lei
  • pâine – 3 feli/porție – 2 lei
  • smântână – 50 gr – 4 lei

  • Bubble Waffle – 30 – 32 lei
  • clătite cu dulceață – 20 lei
  • clătite, diverse sortimente – 200 gr – 30 lei
  • clătite cu Nutella – 140 / 180 gr – 20-25 lei
  • Langos brânză și smântână – 15 lei
  • Kurtos – 25 lei

Băuturi:

  • ciocolată caldă albă, neagră – 200 ml – 15 lei
  • „vin” pentru copii – 200 ml – 15 lei
  • ceai, diverse sortimente – 200 ml – 12 lei
  • bere – 330/400 ml – 15 – 20 lei
  • vin roșu, alb – 220 ml – 15 lei
  • vin roșu, alb cu Amaretto – 220 ml – 20 lei
  • sucuri, diverse sortimente – 250 ml – 10 lei
  • apă plată, minerală – 500 ml – 10 lei
