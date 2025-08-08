Connect with us

Eveniment

LIVE-VIDEO: Sute de camioane tunate participă la Alba Iulia, la Truck Tuning Art 2025. Paradă pe străzile din oraș

Publicat

acum 14 minute

Festivalul Truck Tuning Art 2025 începe vineri la Alba Iulia. Sute de camioane tunate au sosit vineri după-amiaza în municipiu și se deplasează pe străzile din oraș spre șanțurile Cetății, locul unde se va desfășura festivalul, cel mai important eveniment de profil din estul Europei.

La ediția din acest an sunt așteptate peste 300 de camioane, din România, Croația, Ungaria, Italia, Suedia, Slovenia, Cehia și Polonia.

Truck Tuning Art 2025: Traseul de intrare în Cetatea Alba Iulia

Coloana de camioane a fost formată la intrarea în municipiul Alba Iulia (strada Alexandru Ioan Cuza), în zona nod rutier Alba Iulia Nord – Ambient, între orele 14:00 și 16:00.

Șoferii au plecat în coloană, de la ora 16:00, pe traseul străzilor Alexandru Ioan Cuza – Tudor Vladimirescu – Ardealului – IIC Brătianu – Bd. Ferdinand – Take Ionescu – Încoronării – 1 Decembrie 1918 – Calea Moților – strada Gemina – intrarea în șanțurile Cetății.

Vehiculele de mare tonaj vor fi parcate în șanțurile Cetății, de la ora 17:00, pe spațiul dintre zona Latura de Vest și Piața Toboșarului.

Vineri, 8 august, de la ora 20:00, va fi Music Show cu DJ Cretzu și Spectacol de lumini ale camioanelor expozanților.

Truck Tuning Art 2025: Concursuri, surprize și muzică

Sâmbătă, 9 august, de la ora 10.00, va fi concursul de jurizare a camioanelor. De la ora 17.00, Radu Valahu va încerca să tragă “Melcul Turbo”, celebrul camion al celor de la Troaca de Aur, în Piața Toboșarului. Capul tractor va avea semiremorcă, pe care va fi încărcat un simulator de camioane.

De la ora 20.00, va fi concert Cristian Alexievici Band, urmat de Show TTA lumini și umbre (camioanele participante vor asigura un spectacol de lumini).

Duminică, 10 august, programul începe tot de la 10.00, cu continuarea jurizării camioanelor. De la ora 13.00, va fi altă reprezentație cu Radu Valahu. Se va încerca tractarea unui autocamion încărcat.

De la ora 14.00 va fi concurs skandenberg – Cel MAI Puternic Braț al TTA. Arbitru este Roxana Avram Georgescu (Valahița). Câștigătorii concursului vor fi premiați.

De la ora 16.00 va fi festivitatea de premiere a șoferilor de camioane și o licitație într-o campanie umanitară. Organizatorii vor să ajute o familie de șoferi de camioane din Broșteni, afectată de inundațiile recente.

Duminică, de la ora 18.00, camioanele vor ieși în coloană din șanțurile Cetății și apoi din oraș, pe traseul OMV – Ampoi 3 – Ampoi 1 – Șoseaua de Centură.

Vezi toate detaliile din programul evenimentului: Truck Tuning Art 2025 la Alba Iulia în 8-10 august: peste 300 de camioane tunate, surprize, campanie umanitară. PROGRAM

