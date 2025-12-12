Connect with us

Eveniment

Localizarea apelurilor la 112 va fi îmbunătățită. Fonduri de 45 de milioane de lei, pentru investiții făcute de operatorii telecom

Publicat

acum 2 ore

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) va gestiona fonduri de 45 de milioane de lei, ce vor fi utilizate pentru decontarea investițiilor tehnice făcute de către operatorii de telecomunicații, fără scop comercial, cu supravegherea STS, astfel încât echipele de intervenție să ajungă mai rapid și mai precis la cei aflați în pericol după apelarea numărului de urgență 112.

„Guvernul a aprobat, la inițiativa Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT), actualizarea cadrului legal și financiar pentru a îmbunătăți localizarea apelurilor la 112, astfel încât echipele de intervenție să ajungă mai rapid și mai precis la cei aflați în pericol.

Fondurile necesare, 45 milioane lei, vor fi gestionate de MEDAT și vor fi folosite pentru decontarea investițiilor tehnice făcute de operatorii telecom, fără scop comercial, cu supravegherea STS.

Actul normativ are ca obiect punerea în aplicare efectivă a măsurilor stabilite anterior, dar neimplementate la finalul anului 2024, din cauza termenelor scurte și a reorganizării guvernamentale care a dus la desființarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării”, se arată într-un comunicat de presă al ministerului, citat de Agerpres.

Conform instituției, necesitatea intervenției rezultă din obligația de a îmbunătăți precizia informațiilor de localizare pentru apelurile de urgență la 112, în așa fel încât serviciile de intervenție să poată ajunge mai rapid și mai exact la persoanele aflate în situații critice.

„Măsurile dau aplicare prevederilor OUG nr. 48/2023 și vizează un interes public esențial, siguranța cetățenilor.

Proiectul actualizează cadrul instituțional și bugetar în urma înființării MEDAT prin OUG nr. 153/2024 (…) Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice mobile sunt responsabili de realizarea investițiilor, iar beneficiarul funcțional al rezultatelor este Sistemul național unic pentru apeluri de urgență, administrat de Serviciul de Telecomunicații Speciale.

STS va certifica implementarea soluțiilor tehnice și respectarea criteriilor de acuratețe și fiabilitate, pe baza documentațiilor tehnice și financiare transmise de furnizori. MEDAT va efectua decontarea cheltuielilor certificate”, precizează sursa citată.

Ministerul Economiei, Digitalizării Antreprenoriatului și Turismului subliniază faptul că mecanismul de finanțare propus este limitat strict la costurile efective necesare implementării soluțiilor tehnice, fiind conceput în conformitate cu regulile privind ajutorul de stat, fără utilizare comercială a investițiilor de către furnizori.

sursa: Agerpres

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 3 minute

VIDEO: Percheziții în Alba, într-un dosar de tăiere ilegală de lemn. Acțiune de amploare a Poliției, în Apuseni
Evenimentacum 16 minute

Accident la Alba Iulia: tânăr rănit după ce a fost lovit de o mașină. Șoferul nu a oprit la locul faptei
Economieacum 25 de minute

A scăzut numărul locuințelor date în folosință. Trend descendent în sectorul construcțiilor
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum o lună

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 2 luni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 3 zile

Programul piețelor publice din Alba Iulia în luna decembrie 2025. Când sunt deschise locațiile din centru și stadion, de sărbători
Administrațieacum 3 zile

FOTO: Modernizarea DJ 107V Sânmiclăuș-Alecuș-Fărău, finalizată. Consiliul Județean Alba a recepționat lucrările
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 25 de minute

A scăzut numărul locuințelor date în folosință. Trend descendent în sectorul construcțiilor
Economieacum 16 ore

Gala Best of Business 2025: firmele din Alba care susțin economia locală, premiate de Consiliul Județean. LISTA
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

poza fb corneliu mureșan
Evenimentacum 55 de minute

Corneliu Mureșan, președintele PSD Alba, numit secretar de stat în Secretariatul General al Guvernului
Evenimentacum O oră

Reacția ministrului Justiției după ce 200 de magistrați au semnalat nereguli în sistem
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Actualitateacum 21 de ore

Șahiștii Colegiului Militar din Alba Iulia, premiați la faza județeană a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar
Administrațieacum 4 zile

Eveniment pentru promovarea utilizării pistelor de biciclete la Alba Iulia. Tur ghidat și prezentare cu campioni de ciclism
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Actualitateacum 22 de ore

16 decembrie: Concert prezentat de elevi și profesori de la Liceul de Arte din Alba Iulia cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Program
Evenimentacum o zi

11 decembrie: Ziua Internațională a Munților. De ce iubim muntele
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Blajacum 2 zile

Eveniment dedicat roboticii, la Blaj. 12 echipe și peste 180 de participanți sunt așteptați la „Decode RA: RUBIX Version”
google maps
Evenimentacum o săptămână

Google Maps introduce recenziile anonime: poți lăsa un feedback sub un pseudonim și o fotografie diferită
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 13 ore

Caz de lepră confirmat la o femeie din Asia, care lucrează la un SPA din Cluj. Alte trei cazuri suspecte, în curs de evaluare
Evenimentacum o zi

FOTO: Dispensarul din comuna Mihalț și-a redeschis porțile, după o investiție de un milion de lei
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Actualitateacum 15 ore

Experiment AI făcut de o editură. Cum i-ar putea afecta pe adolescenți noua programă propusă pentru limba română
Educațieacum 2 zile

Școlile în care învață elevi cu cerințe speciale vor fi verificate în anul școlar 2025-2026. Concluziile, raportate la minister
Mai mult din Educatie