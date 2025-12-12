Localizarea apelurilor la 112 va fi îmbunătățită. Fonduri de 45 de milioane de lei, pentru investiții făcute de operatorii telecom

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) va gestiona fonduri de 45 de milioane de lei, ce vor fi utilizate pentru decontarea investițiilor tehnice făcute de către operatorii de telecomunicații, fără scop comercial, cu supravegherea STS, astfel încât echipele de intervenție să ajungă mai rapid și mai precis la cei aflați în pericol după apelarea numărului de urgență 112.

„Guvernul a aprobat, la inițiativa Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT), actualizarea cadrului legal și financiar pentru a îmbunătăți localizarea apelurilor la 112, astfel încât echipele de intervenție să ajungă mai rapid și mai precis la cei aflați în pericol.

Fondurile necesare, 45 milioane lei, vor fi gestionate de MEDAT și vor fi folosite pentru decontarea investițiilor tehnice făcute de operatorii telecom, fără scop comercial, cu supravegherea STS.

Actul normativ are ca obiect punerea în aplicare efectivă a măsurilor stabilite anterior, dar neimplementate la finalul anului 2024, din cauza termenelor scurte și a reorganizării guvernamentale care a dus la desființarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării”, se arată într-un comunicat de presă al ministerului, citat de Agerpres.

Conform instituției, necesitatea intervenției rezultă din obligația de a îmbunătăți precizia informațiilor de localizare pentru apelurile de urgență la 112, în așa fel încât serviciile de intervenție să poată ajunge mai rapid și mai exact la persoanele aflate în situații critice.

„Măsurile dau aplicare prevederilor OUG nr. 48/2023 și vizează un interes public esențial, siguranța cetățenilor.

Proiectul actualizează cadrul instituțional și bugetar în urma înființării MEDAT prin OUG nr. 153/2024 (…) Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice mobile sunt responsabili de realizarea investițiilor, iar beneficiarul funcțional al rezultatelor este Sistemul național unic pentru apeluri de urgență, administrat de Serviciul de Telecomunicații Speciale.

STS va certifica implementarea soluțiilor tehnice și respectarea criteriilor de acuratețe și fiabilitate, pe baza documentațiilor tehnice și financiare transmise de furnizori. MEDAT va efectua decontarea cheltuielilor certificate”, precizează sursa citată.

Ministerul Economiei, Digitalizării Antreprenoriatului și Turismului subliniază faptul că mecanismul de finanțare propus este limitat strict la costurile efective necesare implementării soluțiilor tehnice, fiind conceput în conformitate cu regulile privind ajutorul de stat, fără utilizare comercială a investițiilor de către furnizori.

sursa: Agerpres

