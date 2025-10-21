Connect with us

Locuri de muncă în Alba: 514 posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM

Publicat

acum O oră

Locuri de muncă în Alba: Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de muncă disponibile în județul Alba, la data de 21 octombrie. Sunt vacante 514 posturi în județul Alba, în mai multe domenii.

Locuri de muncă / angajări Alba Iulia

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

  • DGA ROUTE S.R.L. – pizzar – 2 – 0723218149
  • VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL – tehnician asigurarea calitatii – 3 – 0372133794
  • MAŞINI DE CUSUT ONE SRL – mecanic intretinere si reparatii utilaje din industria textila, confectii si incaltaminte – 2 – office.sorinalb@gmail.com
  • DRAGON R.C. SRL – ambalator manual – 1 – 0746033394
  • ABI ACCOUNTING S.R.L. – economist în economie generala – 1 – contact@abiaccounting.com
  • LIVIODARIO SRL – conducator auto transport rutier de persoane – 1 – 0731900600
  • GOSPODARIA DE INSTALATII SRL – tehnician instalatii în constructii – 2 – 0748025672
  • KINETOMED SRL – fiziokinetoterapeut – 1 – 0741221282
  • KINETOMED SRL – maseur – 2 – 0741221282
  • DOCU FLEX SRL – tehnician echipamente de calcul si retele – 1 – 0744535199
  • INVENT INSTAL S.R.L. – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 1 – 0747983742
  • CORIOLAN IMPEX SRL – agent de vânzari – 1 – resurseumane@coriolan-distributie.ro
  • RO.DE.X FASHION SRL – muncitor necalificat în industria confectiilor – 3 – 0740195535
  • MAXITRAILER SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – maxitrailer64@gmail.com
  • ORIZONT BUSINESS EXPERT SRL – economist în gestiunea economica – 1 – 0358103516
  • BELMI TRADE SRL – ajutor bucatar – 1 – 0754388344
  • CARBONDIS – director general societate comerciala – 1 – 0745766240
  • CARBONDIS – sef santier – 1 – 0745766240
  • CARBONDIS – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 3 – 0745766240
  • C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA SA – SUCURSALA TERITORIALA DE TRANSPORT SIBIU – sef/sef adjunct tura statie electrica (studii medii) – 2 – 0269207120
  • DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L – manager de intreprindere sociala – 1 – 0744961976
  • DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L – medic stomatolog – 2 – 0744961976
  • DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L – asistent medical generalist – 2 – 0744961976
  • DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L – secretar administrativ – 1 – 0744961976
  • SPARTA GUARD SECURITY SRL – agent de securitate – 1 – 0760232221
  • SPARTA GUARD SECURITY SRL – sef tura servicii securitate – 2 – 0760232221
  • TOTO RICCO SRL – ajutor bucatar – 3 – 0723146931
  • EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA – agent de vânzari – 1 – 0749045288
  • AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. – manipulant marfuri – 2 – 0756101055
  • AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. – sortator produse – 2 – 0756101055
  • GICU TRANS SRL – conducator auto transport rutier de persoane – 3 – 0786191650
  • URS CONSTRUCT ALBA SRL – tâmplar universal – 1 – 0745645001
  • AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. – muncitor necalificat în silvicultura – 1 – 0756101055
  • AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. – fasonator mecanic (cherestea) – 1 – 0756101055
  • IMSAT-ALBA SA – electrician în constructii – 2 – 0258816103
  • IMSAT-ALBA SA – tehnician pentru sisteme si instalatii de semnalizare, alarmare si alertare în caz de incendiu – 1 – 0258816103
  • IMSAT-ALBA SA – tehnician pentru sisteme de detectie, supraveghere video, control acces – 1 – 0258816103
  • TOP HR BUSINESS SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0358103516
  • PEMONT LENJERIE SRL – confectioner-asamblor articole din textile – 5 – 0258811646
  • SEWS ROMANIA SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 10 – 0254206600
  • ROST INTERIOR SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0736414155
  • ROST INTERIOR SRL – decorator interioare – 1 – 0736414155
  • ROST INTERIOR SRL – animator socioeducativ – 1 – 0736414155
  • ROST INTERIOR SRL – asistent relatii publice si comunicare (studii medii) – 1 – 0736414155
  • ROST INTERIOR SRL – logistician responsabil comenzi – 1 – 0736414155
  • ROTI BUNE TECH – mecanic auto – 1 – 0775360772
  • NVR TERRA SURVEYING SRL – inginer topograf – 1 – 0742538575
  • NVR TERRA SURVEYING SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0742538575
  • Rubi Start Business SRL – pizzar – 3 – 0743175729
  • BIO TERAPIA PLUS SRL – fiziokinetoterapeut – 5 – 0723278582
  • KINETOMEDICA PLUS SRL – fiziokinetoterapeut – 3 – 0723278582
  • FAR FOUNDATION SRL – manager proiect – 1 – 0263708010
  • ASOCIATIA AS 2001 ALBA IULIA – formator – 1 – 0726248971
  • URS CONSTRUCT ALBA SRL – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 3 – 0745645001
  • SECURED SR S.R.L. – agent de securitate – 2 – 0365404203
  • KINETOMEDICA PLUS SRL – asistent medical generalist – 3 – 0723278582
  • VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL – specialist mentenanta electromecanica-automatica echipamente industriale – 1 – 0372133794
  • DALYCAFE S.R.L. – lucrator comercial – 3 – 0745787427
  • AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. – muncitor necalificat în silvicultura – 1 – 0756101055
  • AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. – operator la recoltarea si toaletarea arborilor forestieri – 1 – 0756101055
  • AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. – îngrijitor animale – 1 – 0756101055
  • PILOUS PACKAGING ROMANIA S.R.L. – confectioner-asamblor articole din carton – 1 – 0744134389
  • NEMO INVESTIGO SRL – agent de securitate – 1 – 0745209939
  • BASEALEXIA RAYD SRL – sofer de autoturisme si camionete – 1 – 0729202853
  • SC CMC BEST CONSTRUCT SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0792201625
  • Power Green Wire S.R.L – tehnician energetician/electrician – 1 – 0755517938
  • Power Green Wire S.R.L – electrician de întretinere si reparatii – 1 – 0755517938
  • SC ECOPOWER ALBA SRL – electrician în constructii – 3 – 0748105821
  • URS CONSTRUCT ALBA SRL – primitor-distribuitor materiale si scule – 1 – 0745645001
  • URBAN CONSTRUCT TRANSILVANIA SRL – instalator apa, canal – 4 – 0730244833
  • S.C. COMPACT CONSTRUCT SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 5 – compact_construct@yahoo.com
  • SIDE GRUP SRL – sofer de autoturisme si camionete – 1 – 0257216644
  • AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. – conducător auto transport rutier de mărfuri – 1 – 0756101055
  • SIDE GRUP SRL – manipulant marfuri – 1 – 0257216644
  • S.C. WAGONS MAINTENANCE SRL – inginer mecanic – 1 – contabilitate@wagon.ro
  • S.C. WAGONS MAINTENANCE SRL – programator de sistem informatic – 1 – contabilitate@wagon.ro
  • S.C. COMPACT CONSTRUCT SRL – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 2 – compact_construct@yahoo.com
  • S.C. COMPACT CONSTRUCT SRL – zidar rosar-tencuitor – 2 – compact_construct@yahoo.com
  • S.C. COMPACT CONSTRUCT SRL – femeie de serviciu – 2 – compact_construct@yahoo.com
  • S.C. COMPACT CONSTRUCT SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 5 – compact_construct@yahoo.com
  • TERRA MED LABORATOR SRL – biolog – 1 – contaterramedlab@gmail.com
  • TERRA ASTER SRL – asistent medical generalist – 1 – 0732335161
  • ASOCIATIA NON GUV. MARIA BEATR – femeie de serviciu – 1 – 0722346560
  • ASOCIATIA NON GUV. MARIA BEATR – asistent medical generalist – 1 – 0722346560
  • ASOCIATIA NON GUV. MARIA BEATR – asistent medical balneofiziokinetoterapie și recuperare – 1 – 0722346560
  • ASOCIATIA NON GUV. MARIA BEATR – instructor (monitor) schi/calarie/golf/tenis/înot/sporturi extreme – 1 – 0722346560
  • ASOCIATIA NON GUV. MARIA BEATR – instructor sportiv – 1 – 0722346560
  • ASOCIATIA NON GUV. MARIA BEATR – maseur – 2 – 0722346560
  • ASOCIATIA NON GUV. MARIA BEATR – kinetoterapeut – 2 – 0722346560
  • ASOCIATIA NON GUV. MARIA BEATR – îngrijitor cladiri – 1 – 0722346560
  • BUCOVRO SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 2 – 0753537548
  • REKORD SRL – confectioner articole din piele si înlocuitori – 1 – 0258815237
  • SC PORTA VESTRA SRL – receptioner de hotel – 1 – 0740347170
  • SC PORTA VESTRA SRL – camerista hotel – 1 – 0740347170
  • SC BREASLA SRL – lucrator comercial – 1 – 0723955364
  • BOGDAN SUPER CUT S.R.L. – manager – 1 – 0755868428
  • BOGDAN SUPER CUT S.R.L. – frizer – 1 – 0755868428
  • ONTIME INSTAL SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 1 – 0740619647
  • SC MANAGEMENT &amp; EXPERT CONSULTING SRL – consultant în management – 1 – 0756409108
  • SC MIRAGE HEAVEN SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0748906889
  • HERMES MOBLUX – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 2 – contabilitate.hermes@yahoo.com
  • VALET LIFT – administrator societate comerciala – 1 – 0747110145
  • DN AGRAR STRAJA SRL – îngrijitor animale – 1 – 0721287870
  • HAGIU SI ALEX SRL – operator introducere, validare si prelucrare date – 1 – 0721236424
  • DEDEMAN SRL – vânzator – 1 – 0234513330
  • DEDEMAN SRL – agent de securitate incinta (magazin, hotel, întreprindere etc.) – 1 – 0234513330
  • AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. – operator la recoltarea si toaletarea arborilor forestieri – 1 – 0756101055
  • ALBATROS GOLD SRL – muncitor necalificat în agricultura – 10 – 0728014600

Locuri de muncă / angajări AIUD

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

  • CIUMBRUD PLANT SRL – muncitor necalificat în agricultura – 3 – 0722672725
  • ASOCIATIA UN PAS INAINTE ALEXANDRA – asistent medical generalist – 1 – 0771294102
  • MAGIC AGROJET SA – frezor universal – 1 – 0721444844
  • MAGIC AGROJET SA – lacatus constructii metalice si navale – 2 – 0721444844
  • MAGIC AGROJET SA – sudor cu arc electric cu electrod fuzibil în mediu de gaz protector – 2 – 0721444844
  • MAGIC AGROJET SA – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0721444844
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – sef santier – 1 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – inginer constructii civile, industriale si agricole – 1 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – faiantar – 1 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – zidar pietrar – 1 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – zugrav – 1 – 0734567031
  • THOMAS FOOD SRL – lucrator comercial – 3 – anca_stoica2005@yahoo.com
  • NATUR SRL – ambalator manual – 2 – 0743115127
  • LUK DE LUX SRL – lucrator comercial – 1 – 0744709382
  • MAGIC AGROJET SA – strungar universal – 2 – 0721444844
  • GEORGIA CATERING SRL – ajutor bucatar – 1 – 0743016221
  • GEORGIA CATERING SRL – manipulant marfuri – 1 – 0743016221
  • THAIMAY BEAUTY & BODY S.R.L. – receptionist – 1 – 0751882218
  • THOMAS FOOD SRL – casier – 3 – anca_stoica2005@yahoo.com
  • PREBET AGGREGATES SRL – muncitor necalificat la întretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje – 7 – resurseumane@prebet.ro
  • PAPABOX SRL – pizzar – 2 – 0743175729
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – izolator termic – 1 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – tehnician constructor – 1 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – maistru constructii civile, industriale si agricole – 1 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – zidar rosar-tencuitor – 1 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – zugrav – 1 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – faiantar – 1 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – inginer constructii civile, industriale si agricole – 1 – 0734567031
  • MIOMAR UNIVERSAL SRL – lucrator comercial – 2 – 0742212343
  • ATELIER LUCIA MODERN DESIGN SRL – croitor – 2 – 0758258487
  • ALEX COPE SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 2 – 0749846855
  • ALEX COPE SRL – finisor-lacuitor lemn – 1 – 0749846855

Locuri de muncă / angajări BLAJ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

  • I.A.M.U. SA – lacatus mecanic – 4 – 0258711907
  • I.A.M.U. SA – operator la masini-unelte cu comanda numerica – 5 – 0258711907
  • I.A.M.U. SA – electrician protectie relee, automatizari si masuratori electrice – 4 – 0258711907
  • I.A.M.U. SA – electromecanic masini si echipamente electrice – 1 – 0258711907
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – maistru constructii civile, industriale si agricole – 1 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – sef santier – 1 – 0734567031
  • WISENTERPRISE SRL – ajutor bucatar – 5 – 0743758846
  • ASOC.CARITAS MITROPOLITAN GRECO-CATOLIC – responsabil proces – 1 – 0258712228
  • ASOC.CARITAS MITROPOLITAN GRECO-CATOLIC – psiholog – 1 – 0258712228
  • ASOC.CARITAS MITROPOLITAN GRECO-CATOLIC – logoped – 1 – 0258712228

Locuri de muncă / angajări SEBEȘ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

  • GOOD FOOD & HOSTING SRL – ajutor bucatar – 3 – office@daciahotel.ro
  • GOOD FOOD & HOSTING SRL – ospatar (chelner) – 3 – office@daciahotel.ro
  • GOOD FOOD & HOSTING SRL – camerista hotel – 2 – office@daciahotel.ro
  • GOOD FOOD & HOSTING SRL – lucrator pentru salubrizare spatii verzi – 1 – office@daciahotel.ro
  • LIBRA GUARD SRL – agent de securitate – 2 – 0745619243
  • KLOOS DEAL S.R.L. – manipulant marfuri – 3 – 0747635467
  • SAVINI DUE SRL – strungar universal – 1 – 0752199005
  • SAVINI DUE SRL – electrician de întretinere si reparatii – 1 – 0752199005
  • SAVINI DUE SRL – lacatus mecanic – 1 – 0752199005
  • SAVINI DUE SRL – magaziner – 1 – 0752199005
  • SAVINI DUE SRL – tâmplar universal – 1 – 0752199005
  • SAVINI DUE SRL – operator la masini-unelte cu comanda numerica – 1 – 0752199005
  • TRIMODA SRL – vânzator – 1 – 0755461400
  • EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA – agent de vânzari – 1 – 0749045288
  • POȘTA TABITA TOUR – manipulant marfuri – 1 – 0746018113
  • TEOFARM SRL – asistent farmacist – 2 – 0744359140
  • TEOFARM SRL – farmacist – 2 – 0744359140
  • LOGROTEX SRL – confectioner, prelucrator în industria textila – 1 – 0753885039
  • BENA CONCEPT – zidar pietrar – 2 – 0788341443
  • BENA CONCEPT – faiantar – 2 – 0788341443
  • BENA CONCEPT – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 2 – 0788341443
  • BENA CONCEPT – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 2 – 0788341443
  • EURO TEAM GB SPEDITION SRL – conducător auto transport rutier de mărfuri – 5 – 0743311533
  • BELLA ARTE ADDA SRL – muncitor necalificat în industria confectiilor – 4 – 0745580122
  • S.C. SERGIANA RETAIL S.R.L. – lucrator comercial – 1 – 0721239716
  • TRANS IVINIS CO SRL – lucrator bucatarie (spalator vase mari) – 1 – 0258/73234
  • DOZA DE SĂNĂTATE FORTE S.R.L. – operator vânzari prin telefon – 2 – 0743515200
  • DOZA DE SĂNĂTATE FORTE S.R.L. – femeie de serviciu – 1 – 0743515200
  • PELLETTERIE FIORENTINE S.R.L. – confectioner articole din piele si înlocuitori – 2 – oana.radu@pelletteriefiorentine.ro
  • KROMSA TOTAL CONSTRUCT – ospatar (chelner) – 1 – 0743199310

Locuri de muncă / angajări ABRUD

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • MUNTHIU VET S.R.L. – femeie de serviciu – 1 – 0769289761
    SILINEL TURIST SRL – bucatar – 1 – 0743863233
    SILINEL TURIST SRL – lucrator comercial – 1 – 0743863233

Locuri de muncă / angajări CÂMPENI

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • PITICII ZAMBARETI – profesor în învatamântul primar – 1 – 0749325498
  • RIVALY C.H. SRL – ospatar (chelner) – 5 – 0744612264
  • RIVALY C.H. SRL – lucrator gestionar – 5 – 0744612264
  • ZAZA DURUM KEBAB S.R.L. – bucatar – 1 – 0735417292
  • RIVALY C.H. SRL – preparator de semifabricate si preparate culinare – 2 – 0744612264
  • RIVALY C.H. SRL – lucrator bucatarie (spalator vase mari) – 2 – 0744612264
  • RIVALY C.H. SRL – barman – 5 – 0744612264
  • RIVALY C.H. SRL – sofer de autoturisme si camionete – 1 – 0744612264

Locuri de muncă / angajări CUGIR

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • LIBRA GUARD SRL – agent de securitate – 2 – 0745619243
  • ANISA GLAMOUR EVENTS S.R.L. – bucatar – 1 – 0767774169
  • ANISA GLAMOUR EVENTS S.R.L. – ajutor bucatar – 1 – 0767774169
  • ANISA GLAMOUR EVENTS S.R.L. – sofer de autoturisme si camionete – 1 – 0767774169
  • ARMONIA HEALTH CENTER SRL – maseur de întretinere si relaxare – 1 – 0762399560
  • ARMONIA HEALTH CENTER SRL – îngrijitor cladiri – 1 – 0762399560
  • ARMONIA HEALTH CENTER SRL – kinetoterapeut – 2 – 0762399560
  • KLETT HAIR SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0765477427
  • KLETT HAIR SRL – coafor stilist – 1 – 0765477427
  • KLETT HAIR SRL – îngrijitor cladiri – 1 – 0765477427
  • SERVPARTS IT SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0767675048
  • SERVPARTS IT SRL – tehnician electronica – 2 – 0767675048
  • SERVPARTS IT SRL – lucrator comercial – 2 – 0767675048
  • GUST URBAN TRUCK SRL – bucatar – 1 – 0769415564
  • GUST URBAN TRUCK SRL – vânzator ambulant de produse alimentare – 2 – 0769415564
  • GREEN VELVET SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0731163879
  • GREEN VELVET SRL – organizator evenimente – 1 – 0731163879
  • GREEN VELVET SRL – receptioner de hotel – 1 – 0731163879
  • GREEN VELVET SRL – ospatar (chelner) – 1 – 0731163879
  • GREEN VELVET SRL – lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale – 1 – 0731163879
  • GREEN VELVET SRL – lucrator pentru salubrizare – 1 – 0731163879
  • KLETT CAR SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0760324378
  • KLETT CAR SRL – mecanic auto – 1 – 0760324378
  • KLETT CAR SRL – inspector tehnic – 1 – 0760324378
  • KLETT CAR SRL – alti muncitori în servicii pentru curatenie – 1 – 0760324378
  • ARMONIA HEALTH CENTER SRL – terapeut în terapii complementare – 1 – 0762399560
  • ALPINA TEC LOGISTIC SRL – confectioner cablaje auto – 5 – alpinateam.hr@gmail.com
  • GUST SRL – ajutor bucatar – 2 – 0765444323
  • ALPINA TEC LOGISTIC SRL – îngrijitor cladiri – 5 – alpinateam.hr@gmail.com
  • IVET SRL – manipulant marfuri – 1 – 0744535450

Locuri de muncă / angajări OCNA MUREȘ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • BAZA DE TRATAMENT ȘI AGREMENT BĂILE SĂRATE OCNA MUREȘ S.A. – mozaicar restaurator – 1 – office@bailesarateocnamures.ro
  • MIOMAR UNIVERSAL SRL – lucrator gestionar – 2 – 0742212343

Locuri de muncă / angajări TEIUȘ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • IMCOP S.R.L. – manipulant marfuri – 1 – 0744627674
  • RESUM SMART SRL – economist în economie generala – 2 – 0756796818

Locuri de muncă / angajări ZLATNA

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • MOGUŢ JUNIOR SRL – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 2 – 0741073148
  • SC PEK STAR SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – 0744543820

Locuri de muncă în Alba / angajări în alte localități din județ

Localitate – angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/ e-mail

  • AMPOITA – TOP PROIECT INSTAL SRL – responsabil tehnic cu execuția – 1 – 0756654726
  • ARIESENI – SC M&amp;M AGREMENT SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0745231944
  • ARIESENI – SC M&amp;M AGREMENT SRL – organizator prestari servicii – 1 – 0745231944
  • CIUGUD – SILENCE AND TIME – maseur – 1 – 0749973272
  • CIUGUD – SILENCE AND TIME – specialist în relatii publice – 1 – 0749973272
  • COLTESTI – DE COLȚEȘTI S.R.L. – asistent manager – 1 – 0726149909
  • DAIA ROMANA – DAN FAM RESIDENCE SRL – ajutor bucatar – 1 – dannicu73@gmail.com
  • DOBRA – A N SERV TIME S.R.L. – lucrator comercial – 1 – 0766451968
  • DOBRA – A N SERV TIME S.R.L. – casier – 1 – 0766451968
  • DRAMBAR – S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. – electrician de întretinere si reparatii – 2 – 0720517964
  • DRAMBAR – DEPOZIT PLUS SRL – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 1 – 0744584284
  • DRAMBAR – TRANSILVANIA NUTS SRL – gestionar depozit – 1 – 0745353599
  • DRAMBAR – TRANSILVANIA NUTS SRL – inginer productie – 1 – 0745353599
  • DRAMBAR – TRANSILVANIA NUTS SRL – tehnician programare, lansare, urmarirea productiei – 1 – 0745353599
  • DRAMBAR – TRANSILVANIA NUTS SRL – contabil – 1 – 0745353599
  • DRAMBAR – TOBIMAR SRL – manipulant marfuri – 2 – 0258810933
  • DRAMBAR – TOBIMAR CONSTRUCT SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 10 – 0258818191
  • GARBOVA – MOGA CONSTRUCT SERVICII SRL – casier – 1 – 0744819893
  • GARBOVA DE JOS – THAIMAY SPA SRL – maseur de întretinere si relaxare – 2 – 0749225290
  • GARBOVA DE JOS – AYO SPEED AUTO SRL – sofer de autoturisme si camionete – 2 – 0743393812
  • LUNCA BISERICII – TRADITIE SI BUN GUST SRL – manager proiect – 1 – 0742889302
  • MATISESTI – CARPATHIAN TIMBER WOOD S.R.L. – logistician responsabil comenzi – 1 – 0765319314
  • MICESTI – GIORDI TRANS SRL – conducător auto transport rutier de mărfuri – 2 – 0731317232
  • MIHALT – FUN TIME EVENTS – educator specializat – 1 – 0744614323
  • MIRASLAU – ISPAS LUCA INTREPRINDERE INDIVIDUALA – manipulant marfuri – 1 – 0744572894
  • MIRASLAU – LUCA PRODCARN SRL – îngrijitor animale – 3 – 0749229918
  • MUSCA – TRAUST CONSTRUCT S.R.L. – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 2 – 0743920283
  • OARDA – ELIT SRL – operator la tratarea si epurarea apelor uzate – 2 – 0721367218
  • OARDA – ELIT SRL – manipulant marfuri – 1 – 0721367218
  • PETRESTI – PEHART TEC GRUP S.A. – electrician de întretinere si reparatii – 1 – 0743559716
  • PIANU DE JOS – CENTRUL MEDICAL LAURA CĂTANĂ SRL – medic specialist psihiatru – 1 – 0765208008
  • PIANU DE SUS – SC PIANU AUTOSERVICE SRL – mecanic auto – 1 – 0765066835
  • ROSIA MONTANA – SC ATT AUTO DRIVE SRL – instructor auto – 1 – 0740288569
  • SANCEL – LUX PRINT DECOR SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0768548310
  • SANTIMBRU – S.C. TRANSAVIA S.A. – electrician de întretinere si reparatii – 10 – 0748200044
  • SANTIMBRU – S.C. TRANSAVIA S.A. – electromecanic – 10 – 0748200044
  • SANTIMBRU – S.C. TRANSAVIA S.A. – lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale – 7 – 0748200044
  • SANTIMBRU – S.C. TRANSAVIA S.A. – stivuitorist – 5 – 0748200044
  • SARD – ATELIER MENSWEAR SRL – director general societate comerciala – 1 – 0748947917
  • SARD – ATELIER MENSWEAR SRL – specialist marketing – 1 – 0748947917
  • SARD – ATELIER MENSWEAR SRL – croitor – 2 – 0748947917
  • SARD – MILAN CONS S.R.L. – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 5 – 0731534954
  • SARD – MILAN CONS S.R.L. – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 3 – 0731534954
  • SASCIORI – SC AGEESCAPE SRL – lucrator comercial – 1 – 0743148652
  • SIBOT – Metallmeister SRL – muncitor necalificat în industria confectiilor – 1 – 0741922290
  • STREMT – ACIT CONSTRUCT SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 3 – 0751086351
  • STREMT – ACIT CONSTRUCT SRL – dulgher (exclusiv restaurator) – 2 – 0751086351
  • STREMT – ACIT CONSTRUCT SRL – zidar rosar-tencuitor – 3 – 0751086351
  • SUGAG – ENERGOHOLDING SRL – inginer electromecanic – 1 – 0743199310
  • SUGAG – MUNTHIU VET S.R.L. – lucrator comercial – 1 – 0769289761
  • TURDAS – OPTIM MNMARKET S.R.L. – lucrator comercial – 3 – 0751631980
  • TURDAS – OPTIM MNMARKET S.R.L. – operator introducere, validare si prelucrare date – 2 – 0751631980
  • UNIREA – SC UNILACT TRANSILVANIA SRL – sofer de autoturisme si camionete – 2 – 0745543871
  • VINGARD – S.C BAKE&RENT S.R.L – administrator – 1 – 0754772211
  • VINGARD – S.C BAKE&RENT S.R.L – lucrator bucatarie (spalator vase mari) – 1 – 0754772211
  • VINGARD – S.C BAKE&RENT S.R.L – specialist mentenanta mecanica echipamente industriale – 1 – 0754772211
  • VINTU DE JOS – NEWAMPORT ASFALT SRL – inginer topograf – 1 – newamportasfalt@yahoo.com
  • VINTU DE JOS – CASIFLAV CONSTRUCT SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 2 – 0761982552
