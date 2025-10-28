Economie
Locuri de muncă în Alba: 530 de posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM
Locuri de muncă în Alba: Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de muncă disponibile în județul Alba, la data de 28 octombrie. Sunt vacante 530 de posturi în județul Alba, în mai multe domenii.
Locuri de muncă / angajări Alba Iulia
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil
- ABI ACCOUNTING SRL – economist în economie generala – 1 – contact@abiaccounting.com
- AIDA BEST CONSTRUCT SRL – conducător auto transport rutier de mărfuri – 1 – 0756101055
- AIDA BEST CONSTRUCT SRL – operator la recoltarea si toaletarea arborilor forestieri – 1 – 0756101055
- AIDA BEST CONSTRUCT SRL – îngrijitor animale – 1 – 0756101055
- AIDA BEST CONSTRUCT SRL – operator la recoltarea si toaletarea arborilor forestieri – 1 – 0756101055
- AIDA BEST CONSTRUCT SRL – manipulant marfuri – 2 – 0756101055
- AIDA BEST CONSTRUCT SRL – sortator produse – 2 – 0756101055
- AIDA BEST CONSTRUCT SRL – muncitor necalificat în silvicultura – 1 – 0756101055
- AIDA BEST CONSTRUCT SRL – fasonator mecanic (cherestea) – 1 – 0756101055
- AIDA BEST CONSTRUCT SRL – muncitor necalificat în silvicultura – 2 – 0756101055
- ALBATROS GOLD SRL – muncitor necalificat în agricultura – 10 – 0728014600
- APULUM SA – mecanic utilaj – 2 – 0258/81370
- ASOCIATIA AS 2001 ALBA IULIA – formator – 1 – 0726248971
- ASOCIATIA NON GUV. MARIA BEATRICE – femeie de serviciu – 1 – 0722346560
- ASOCIATIA NON GUV. MARIA BEATRICE – asistent medical generalist – 1 – 0722346560
- ASOCIATIA NON GUV. MARIA BEATRICE – asistent medical balneofiziokinetoterapie și recuperare – 1 – 0722346560
- ASOCIATIA NON GUV. MARIA BEATRICE – instructor (monitor) schi/calarie/golf/tenis/înot/sporturi extreme – 1 – 0722346560
- ASOCIATIA NON GUV. MARIA BEATRICE – instructor sportiv – 1 – 0722346560
- ASOCIATIA NON GUV. MARIA BEATRICE – maseur – 2 – 0722346560
- ASOCIATIA NON GUV. MARIA BEATRICE – kinetoterapeut – 2 – 0722346560
- ASOCIATIA NON GUV. MARIA BEATRICE – îngrijitor cladiri – 1 – 0722346560
- ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR – infirmier/infirmiera – 2 – 0788364937
- ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR – femeie de serviciu – 1 – 0788364937
- BASEALEXIA RAYD SRL – sofer de autoturisme si camionete – 2 – 0729202853
- BASEALEXIA RAYD SRL – maistru întretinere si reparatii masini – unelte, utilitati, service, prototipuri – 1 – 0729202853
- BELMI TRADE SRL – ajutor bucatar – 1 – 0754388344
- BEST NOR REL SRL – lucrator comercial – 1 – 0741499743
- BIBLIOTECA JUDETEANA LUCIAN BLAGA ALBA – contabil – sef – 1 – 0258811443
- BIO TERAPIA PLUS SRL – fiziokinetoterapeut – 5 – 0723278582
- BOGDAN SUPER CUT SRL – manager – 1 – 0755868428
- BOGDAN SUPER CUT SRL – frizer – 1 – 0755868428
- BOTTLING EXPERT CONCEPT SRL – operator la masini de amestecare (produse chimice) – 2 – 0751863838
- BREASLA SRL – lucrator comercial – 2 – 0723955364
- BUCOVRO SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 2 – 0753537548
- CARBONDIS – director general societate comerciala – 1 – 0745766240
- CARBONDIS – sef santier – 1 – 0745766240
- CARBONDIS – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 3 – 0745766240
- C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA SA – SUCURSALA TERITORIALA DE TRANSPORT SIBIU – sef/sef adjunct tura statie electrica (studii medii) – 2 – 0269207120
- COMPACT CONSTRUCT SRL – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 2 – compact_construct@yahoo.com
- COMPACT CONSTRUCT SRL – zidar rosar – tencuitor – 3 – compact_construct@yahoo.com
- COMPACT CONSTRUCT SRL – femeie de serviciu – 2 – compact_construct@yahoo.com
- COMPACT CONSTRUCT SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 5 – compact_construct@yahoo.com
- CORIOLAN IMPEX SRL – agent de vânzari – 1 – resurseumane@coriolan – distributie.ro
- DEDEMAN SRL – vânzator – 1 – 0234513330
- DEDEMAN SRL – agent de securitate incinta (magazin, hotel, întreprindere etc.) – 1 – 0234513330
- DIGITAL INFO SRL – programator ajutor – 1 – 0728040572
- DIGITAL INFO SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – 0728040572
- DIGITAL INFO SRL – operator calculator electronic si retele – 2 – 0728040572
- DOCU FLEX SRL – tehnician echipamente de calcul si retele – 1 – 0744535199
- DONPROPERTY SOLUTIONS SRL – specialist marketing online – 1 – 0784834833
- DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L – manager de intreprindere sociala – 1 – 0744961976
- DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L – medic stomatolog – 2 – 0744961976
- DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L – asistent medical generalist – 2 – 0744961976
- DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L – secretar administrativ – 1 – 0744961976
- DTS UNIC PROIECT SRL – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 1 – 0258/822046
- EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA – agent de vânzari – 1 – 0749045288
- ELIT SRL Oarda – operator la tratarea si epurarea apelor uzate – 2 – 0721367218
- ECOPOWER ALBA SRL – electrician în constructii – 3 – 0748105821
- FAR FOUNDATION SRL – manager proiect – 1 – 0263708010
- GIORDI TRANS SRL Micești – conducător auto transport rutier de mărfuri – 2 – 0731317232
- GICU TRANS SRL – conducator auto transport rutier de persoane – 3 – 0786191650
- GOSPODĂRIA DE INSTALAȚII SRL – tehnician instalatii în constructii – 2 – 0748025672
- HAGIU SI ALEX SRL – operator introducere, validare si prelucrare date – 1 – 0721236424
- HEART CLINIC ASSIST SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0743762300
- HERMES MOBLUX – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 2 – contabilitate.hermes@yahoo.com
- IMSAT – ALBA SA – electrician în constructii – 2 – 0258816103
- IMSAT – ALBA SA – tehnician pentru sisteme si instalatii de semnalizare, alarmare si alertare în caz de incendiu – 1 – 0258816103
- IMSAT – ALBA SA – tehnician pentru sisteme de detectie, supraveghere video, control acces – 1 – 0258816103
- INFOSERVICE ALBA SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – 0728040568
- INFOSERVICE ALBA SRL – agent vânzari standarde si produse conexe – 1 – 0728040568
- INFOSERVICE ALBA SRL – tehnician echipamente de calcul si retele – 4 – 0728040568
- INVENT INSTAL SRL – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 1 – 747983742
- KINETOMED SRL – fiziokinetoterapeut – 1 – 0741221282
- KINETOMED SRL – maseur – 2 – 0741221282
- KINETOMEDICA PLUS SRL – fiziokinetoterapeut – 3 – 0723278582
- KINETOMEDICA PLUS SRL – asistent medical generalist – 3 – 0723278582
- LIVIODARIO SRL – conducator auto transport rutier de persoane – 1 – 0731900600
- DGA ROUTE SRL – pizzar – 2 – 0723218149
- DRAGON R.C. SRL – ambalator manual – 1 – 0746033394
- MAVIS BEAUTY SRL – manichiurist – 2 – 0744319651
- MAXITRAILER SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – maxitrailer64@gmail.com
- NVR TERRA SURVEYING SRL – inginer topograf – 1 – 0742538575
- NVR TERRA SURVEYING SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0742538575
- OMCUOMCONCEPT SRL – barman preparator de cafea (barista) – 1 – 0769237605
- OMCUOMCONCEPT SRL – manager – 1 – 0769237605
- OMCUOMCONCEPT SRL – femeie de serviciu – 1 – 0769237605
- PEMONT LENJERIE SRL – confectioner – asamblor articole din textile – 7 – 0258811646
- PILOUS PACKAGING ROMANIA SRL – confectioner – asamblor articole din carton – 1 – 0744134389
- RARA ONE – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 3 – 0741990358
- REKORD SRL – confectioner articole din piele si înlocuitori – 1 – 058/815237
- RO.DE.X FASHION SRL – muncitor necalificat în industria confectiilor – 3 – 0740195535
- ROST INTERIOR SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0736414155
- ROST INTERIOR SRL – decorator interioare – 1 – 0736414155
- ROST INTERIOR SRL – animator socioeducativ – 1 – 0736414155
- ROST INTERIOR SRL – asistent relatii publice si comunicare (studii medii) – 1 – 0736414155
- ROST INTERIOR SRL – logistician responsabil comenzi – 1 – 0736414155
- ROTI BUNE TECH – mecanic auto – 1 – 0775360772
- ROTI BUNE TECH – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0775360772
- RUBI START BUSINESS SRL – pizzar – 3 – 0743175729
- SECURED SR SRL – agent de securitate – 2 – 0365404203
- SEWS ROMANIA SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 15 – 0254206600
- SIDE GRUP SRL – sofer de autoturisme si camionete – 1 – 0257216644
- TOTO RICCO SRL – ajutor bucatar – 3 – 0723146931
- UNIREA PRES SRL – patiser – 1 – 0729399887
- URS CONSTRUCT ALBA SRL – primitor – distribuitor materiale si scule – 1 – 0745645001
- URS CONSTRUCT ALBA SRL – tâmplar universal – 1 – 0745645001
- URS CONSTRUCT ALBA SRL – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 3 – 0745645001
- URS CONSTRUCT ALBA SRL – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 2 – 0745645001
- VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL – tehnician asigurarea calitatii – 3 – 0372133794
- VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL – specialist mentenanta electromecanica – automatica echipamente industriale – 1 – 0372133794
- WAGONS MAINTENANCE SRL – inginer mecanic – 1 – contabilitate@wagon.ro
- WAGONS MAINTENANCE SRL – programator de sistem informatic – 1 – contabilitate@wagon.ro
- YASIN SIMSEK TRANS SRL – sofer de autoturisme si camionete – 2 – 0774015582
Locuri de muncă / angajări AIUD
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil
- AGROLIV SRL – lucrator comercial – 1 – 0735803943
- ALEX COPE SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 2 – 0749846855
- ALEX COPE SRL – finisor – lacuitor lemn – 1 – 0749846855
- ATELIER LUCIA MODERN DESIGN SRL – croitor – 2 – 0758258487
- ASOCIATIA UN PAS INAINTE ALEXANDRA – asistent medical generalist – 1 – 0771294102
- CIUMBRUD PLANT SRL – muncitor necalificat în agricultura – 3 – 0722672725
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – sef santier – 1 – 0734567031
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – inginer constructii civile, industriale si agricole – 1 – 0734567031
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – faiantar – 1 – 0734567031
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – zidar pietrar – 1 – 0734567031
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – zugrav – 1 – 0734567031
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – izolator termic – 1 – 0734567031
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – tehnician constructor – 1 – 0734567031
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – maistru constructii civile, industriale si agricole – 1 – 0734567031
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – zidar rosar – tencuitor – 1 – 0734567031
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – zugrav – 1 – 0734567031
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – faiantar – 1 – 0734567031
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – inginer constructii civile, industriale si agricole – 1 – 0734567031
- LUK DE LUX SRL – lucrator comercial – 1 – 0744709382
- MAGIC AGROJET SA – frezor universal – 1 – 0721444844
- MAGIC AGROJET SA – lacatus constructii metalice si navale – 2 – 0721444844
- MAGIC AGROJET SA – strungar universal – 2 – 0721444844
- MAGIC AGROJET SA – sudor cu arc electric cu electrod fuzibil în mediu de gaz protector – 2 – 0721444844
- MAGIC AGROJET SA – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0721444844
- MIOMAR UNIVERSAL SRL – lucrator comercial – 2 – 0742212343
- MIOMAR UNIVERSAL SRL – operator introducere, validare si prelucrare date – 1 – 0742212343
- NATUR SRL – ambalator manual – 2 – 0743115127
- PAPABOX SRL – pizzar – 2 – 0743175729
- THAIMAY BEAUTY & BODY S.R.L. – receptionist – 1 – 0751882218
- THOMAS FOOD SRL – lucrator comercial – 3 – anca_stoica2005@yahoo.com
- THOMAS FOOD SRL – casier – 3 – anca_stoica2005@yahoo.com
Locuri de muncă / angajări BLAJ
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil
ASOCIAȚIA CARITAS MITROPOLITAN GRECO – CATOLIC – psiholog – 1 – 0258712228
- DELGAZ GRID SA – instalator instalatii tehnico – sanitare si de gaze – 1 – gabriela.konrad@delgaz – grid.ro
- HYDRO EVENTS 2015 SRL – încarcator – descarcator – 2 – 0744602117
- HYDRO EVENTS 2015 SRL – operator introducere, validare si prelucrare date – 1 – 0744602117
- I.A.M.U. SA – lacatus mecanic – 4 – 0258711907
- I.A.M.U. SA – operator la masini – unelte cu comanda numerica – 5 – 0258711907
- I.A.M.U. SA – electrician protectie relee, automatizari si masuratori electrice – 4 – 0258711907
- I.A.M.U. SA – electromecanic masini si echipamente electrice – 1 – 0258711907
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – maistru constructii civile, industriale si agricole – 1 – 0734567031
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – sef santier – 1 – 0734567031
- WISENTERPRISE SRL – ajutor bucatar – 7 – 0743758846
Locuri de muncă / angajări SEBEȘ
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil
- AVB LEATHER SRL – confectioner articole din piele si înlocuitori – 1 – 0769046791
- BELLA ARTE ADDA SRL – muncitor necalificat în industria confectiilor – 4 – 0745580122
- BENA CONCEPT – zidar pietrar – 2 – 0788341443
- BENA CONCEPT – faiantar – 2 – 0788341443
- BENA CONCEPT – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 4 – 0788341443
- BENA CONCEPT – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 2 – 0788341443
- DOZA DE SĂNĂTATE FORTE SRL – femeie de serviciu – 1 – 0743515200
- EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA – agent de vânzari – 1 – 0749045288
- EURO TEAM GB SPEDITION SRL – conducător auto transport rutier de mărfuri – 5 – 0743311533
- GOOD FOOD & HOSTING SRL – ajutor bucatar – 3 – office@daciahotel.ro
- GOOD FOOD & HOSTING SRL – ospatar (chelner) – 3 – office@daciahotel.ro
- GOOD FOOD & HOSTING SRL – camerista hotel – 2 – office@daciahotel.ro
- GOOD FOOD & HOSTING SRL – lucrator pentru salubrizare spatii verzi – 1 – office@daciahotel.ro
- LA DOCTORU VET SRL – lucrator comercial – 1 – 0769289761
- LIBRA GUARD SRL – agent de securitate – 2 – 0745619243
- LOGROTEX SRL – confectioner, prelucrator în industria textila – 1 – 0753885039
- KLOOS DEAL SRL – manipulant marfuri – 3 – 0747635467
- PELLETTERIE FIORENTINE SRL – confectioner articole din piele si înlocuitori – 2 – oana.radu@pelletteriefiorentine.ro
- SAVINI DUE SRL – strungar universal – 1 – 0752199005
- SAVINI DUE SRL – electrician de întretinere si reparatii – 1 – 0752199005
- SAVINI DUE SRL – lacatus mecanic – 1 – 0752199005
- SAVINI DUE SRL – magaziner – 1 – 0752199005
- SAVINI DUE SRL – tâmplar universal – 1 – 0752199005
- SAVINI DUE SRL – operator la masini – unelte cu comanda numerica – 1 – 0752199005
- SERGIANA RETAIL SRL – lucrator comercial – 1 – 0721239716
- TRANS IVINIS CO SRL – lucrator bucatarie (spalator vase mari) – 1 – 0258/73234
Locuri de muncă / angajări ABRUD
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- SILINEL TURIST SRL – bucatar – 1 – 0743863233
- SILINEL TURIST SRL – lucrator comercial – 1 – 0743863233
Locuri de muncă / angajări CÂMPENI
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- PITICII ZAMBARETI – profesor în învatamântul primar – 1 – 0749325498
- RIVALY C.H. SRL – ospatar (chelner) – 5 – 0744612264
- RIVALY C.H. SRL – lucrator gestionar – 5 – 0744612264
- ZAZA DURUM KEBAB SRL – bucatar – 1 – 0735417292
- ZAZA DURUM KEBAB SRL – ajutor bucatar – 1 – 0735417292
Locuri de muncă / angajări CUGIR
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- ALPINA TEC LOGISTIC SRL – confectioner cablaje auto – 7 – alpinateam.hr@gmail.com
- ALPINA TEC LOGISTIC SRL – îngrijitor cladiri – 5 – alpinateam.hr@gmail.com
- ANISA GLAMOUR EVENTS SRL – bucatar – 1 – 0767774169
- ANISA GLAMOUR EVENTS SRL – ajutor bucatar – 1 – 0767774169
- ANISA GLAMOUR EVENTS SRL – sofer de autoturisme si camionete – 1 – 0767774169
- ARMONIA HEALTH CENTER SRL – maseur de întretinere si relaxare – 1 – 0762399560
- ARMONIA HEALTH CENTER SRL – îngrijitor cladiri – 1 – 0762399560
- ARMONIA HEALTH CENTER SRL – kinetoterapeut – 2 – 0762399560
- ARMONIA HEALTH CENTER SRL – terapeut în terapii complementare – 1 – 0762399560
- GREEN VELVET SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0731163879
- GREEN VELVET SRL – organizator evenimente – 1 – 0731163879
- GREEN VELVET SRL – receptioner de hotel – 1 – 0731163879
- GREEN VELVET SRL – ospatar (chelner) – 1 – 0731163879
- GREEN VELVET SRL – lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale – 1 – 0731163879
- GREEN VELVET SRL – lucrator pentru salubrizare – 1 – 0731163879
- GUST URBAN TRUCK SRL – bucatar – 1 – 0769415564
- GUST URBAN TRUCK SRL – vânzator ambulant de produse alimentare – 2 – 0769415564
- IVET SRL – manipulant marfuri – 4 – 0744535450
- KLETT HAIR SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0765477427
- KLETT HAIR SRL – coafor stilist – 1 – 0765477427
- KLETT HAIR SRL – îngrijitor cladiri – 1 – 0765477427
- KLETT CAR SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0760324378
- KLETT CAR SRL – mecanic auto – 1 – 0760324378
- KLETT CAR SRL – inspector tehnic – 1 – 0760324378
- KLETT CAR SRL – alti muncitori în servicii pentru curatenie – 1 – 0760324378
- LIBRA GUARD SRL – agent de securitate – 2 – 0745619243
- MINIMAL CONCEPT SRL – lucrator comercial – 1 – 0745168702
- NOVA MODUL – presator metale la rece – 1 – 0732980818
- NOVA TOOLING SRL – rectificator universal – 1 – 0258755727
- SERVPARTS IT SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0767675048
- SERVPARTS IT SRL – tehnician electronica – 2 – 0767675048
- SERVPARTS IT SRL – lucrator comercial – 2 – 0767675048
Locuri de muncă / angajări OCNA MUREȘ
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- BAZA DE TRATAMENT ȘI AGREMENT BĂILE SĂRATE OCNA MUREȘ S.A. – mozaicar restaurator – 1 – office@bailesarateocnamures.ro
- MIOMAR UNIVERSAL SRL – lucrator gestionar – 2 – 0742212343
Locuri de muncă / angajări TEIUȘ
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- IMCOP SRL – manipulant marfuri – 1 – 0744627674
- RESUM SMART SRL – economist în economie generala – 2 – 0756796818
Locuri de muncă / angajări ZLATNA
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- MOGUŢ JUNIOR SRL – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 2 – 0741073148
Locuri de muncă în Alba / angajări în alte localități din județ
Localitate – angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/ e-mail
- AMPOIȚA – TOP PROIECT INSTAL SRL – responsabil tehnic cu execuția – 1 – 0756654726
- CERGĂU MARE – DC ELECTRIX SRL – electrician în constructii – 1 – 0745395484
- CERGĂU MARE – DC ELECTRIX SRL – manager – 1 – 0745395484
- CERGĂU MARE – DC ELECTRIX SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0745395484
- CERGĂU MARE – DC ELECTRIX SRL – electrician în constructii – 1 – 0745395484
- COLȚEȘTI – DE COLȚEȘTI SRL – ambalator manual – 1 – 0726149909
- COLȚEȘTI – DE COLȚEȘTI SRL – manipulant marfuri – 1 – 0726149909
- COLȚEȘTI – DE COLȚEȘTI SRL – vânzator – 1 – 0726149909
- DAIA ROMÂNĂ – DAN FAM RESIDENCE SRL – ajutor bucatar – 1 – dannicu73@gmail.com
- DOBRA – A N SERV TIME SRL – casier – 1 – 0766451968
- DRÂMBAR – CRYSTAL GROUP SRL – electrician de întretinere si reparatii – 2 – 0720517964
- DRÂMBAR – DEPOZIT PLUS SRL – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 1 – 0744584284
- DRÂMBAR – MUREŞUL DRÂMBAR SRL – sapator manual – 1 – 0258815855
- DRÂMBAR – TOBIMAR SRL – manipulant marfuri – 2 – 0258810933
- DRÂMBAR – TRANSILVANIA NUTS SRL – gestionar depozit – 1 – 0745353599
- DRÂMBAR – TRANSILVANIA NUTS SRL – inginer productie – 1 – 0745353599
- DRÂMBAR – TRANSILVANIA NUTS SRL – tehnician programare, lansare, urmarirea productiei – 1 – 0745353599
- DRÂMBAR – TRANSILVANIA NUTS SRL – contabil – 1 – 0745353599
- GÂRBOVA DE JOS – AYO SPEED AUTO SRL – sofer de autoturisme si camionete – 2 – 0743393812
- GÂRBOVA DE JOS – THAIMAY SPA SRL – maseur de întretinere si relaxare – 2 – 0749225290
- IGHIEL – SANTOS BIKE SRL – lucrator comercial – 1 – 0749373095
- LUNCA BISERICII – TRADIȚIE ȘI BUN GUST SRL – manager proiect – 1 – 0742889302
- MĂTIȘEȘTI – CARPATHIAN TIMBER WOOD SRL – logistician responsabil comenzi – 1 – 0765319314
- MIHALȚ – FUN TIME EVENTS – educator specializat – 1 – 0744614323
- MIRĂSLĂU – ISPAS LUCA INTREPRINDERE INDIVIDUALA – manipulant marfuri – 1 – 0744572894
- MIRĂSLĂU – LUCA PRODCARN SRL – îngrijitor animale – 5 – 0749229918
- MUȘCA – TRAUST CONSTRUCT SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 2 – 0743920283
- PETREȘTI – PEHART TEC GRUP S.A. – electrician de întretinere si reparatii – 1 – 0743559716
- PETREȘTI – STEIN KONSTRUCT SRL – muncitor necalificat la întretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje – 3 – 0788595992
- PIANU DE JOS – CENTRUL MEDICAL LAURA CĂTANĂ SRL – medic specialist psihiatru – 1 – 0765208008
- PIANU DE SUS – PIANU AUTOSERVICE SRL – mecanic auto – 1 – 0765066835
- PRESACA AMPOIULUI – CAR4U SRL – agent curatenie cladiri si mijloace de transport – 1 – 0756412946
- PRESACA AMPOIULUI – CAR4U SRL – dispecer – 1 – 0756412946
- PRESACA AMPOIULUI – CAR4U SRL – conducator auto transport rutier de persoane – 2 – 0756412946
- ROȘIA MONTANĂ – ATT AUTO DRIVE SRL – instructor auto – 1 – 0740288569
- SĂLIȘTEA – THOMAS FASHION SRL – muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide – 1 – 0743062370
- SÂNCEL – ZEROLAG SOLUTIONS SRL – director general societate comerciala – 1 – 0770688391
- SÂNTIMBRU – TRANSAVIA S.A. – electrician de întretinere si reparatii – 10 – 0748200044
- SÂNTIMBRU – TRANSAVIA S.A. – electromecanic – 10 – 0748200044
- SÂNTIMBRU – TRANSAVIA S.A. – lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale – 7 – 0748200044
- SÂNTIMBRU – TRANSAVIA S.A. – stivuitorist – 5 – 0748200044
- ȘARD – ATELIER MENSWEAR SRL – director general societate comerciala – 1 – 0748947917
- ȘARD – ATELIER MENSWEAR SRL – specialist marketing – 1 – 0748947917
- ȘARD – ATELIER MENSWEAR SRL – croitor – 2 – 0748947917
- ȘARD – MILAN CONS SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 5 – 0731534954
- ȘARD – MILAN CONS SRL – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 5 – 0731534954
- SĂSCIORI – AGEESCAPE SRL – lucrator comercial – 1 – 0743148652
- SFÂRCEA – R&A FIRE SERVICES SRL – cadru tehnic cu atributii în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor – 1 – 0766646922
- SFÂRCEA – R&A FIRE SERVICES SRL – sef serviciu voluntar/privat pentru situatii de urgenta – 1 – 0766646922
- ȘIBOT – BLACK DIGGER SRL – masinist la instalatiile de preparat si turnat beton si mixturi asfaltice – 1 – 0723325081
- ȘIBOT – BLACK DIGGER SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 1 – 0723325081
- ȘIBOT – BLACK DIGGER SRL – registrator – sef – 1 – 0723325081
- ȘIBOT – METALLMEISTER – muncitor necalificat în industria confectiilor – 1 – 0741922290
- STREMȚ – ACIT CONSTRUCT SRL – dulgher (exclusiv restaurator) – 2 – 0751086351
- STREMȚ – ACIT CONSTRUCT SRL – zidar rosar – tencuitor – 3 – 0751086351
- STREMȚ – ACIT CONSTRUCT SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 3 – 0751086351
- ȘUGAG – ENERGOHOLDING SRL – inginer electromecanic – 1 – 0743199310
- ȘUGAG – MUNTHIU VET SRL – lucrator comercial – 1 – 0769289761
- ȘUGAG – TICA CRETU CONSTRUCTII SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 1 – 0743199310
- TOTOI – FUN AST SRL – administrator – 1 – 0741169613
- TOTOI – FUN AST SRL – asistent relatii publice si comunicare (studii medii) – 1 – 0741169613
- TOTOI – FUN AST SRL – functionar informatii clienti – 1 – 0741169613
- TOTOI – FUN AST SRL – tehnician/tehnician responsabil afacere, metode logistica – 1 – 0741169613
- TURDAȘ – OPTIM MNMARKET SRL – lucrator comercial – 3 – 0751631980
- TURDAȘ – OPTIM MNMARKET SRL – operator introducere, validare si prelucrare date – 5 – 0751631980
- UNIREA – UNILACT TRANSILVANIA SRL – sofer de autoturisme si camionete – 2 – 0745543871
- VINȚU DE JOS – CASIFLAV CONSTRUCT SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 2 – 0761982552
- VINȚU DE JOS – NEWAMPORT ASFALT SRL – inginer topograf – 1 – newamportasfalt@yahoo.com
