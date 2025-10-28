Connect with us

Economie

Locuri de muncă în Alba: 530 de posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM

Publicat

acum O oră

Locuri de muncă în Alba: Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de muncă disponibile în județul Alba, la data de 28 octombrie. Sunt vacante 530 de posturi în județul Alba, în mai multe domenii.

AICI: ADAUGĂ ANUNȚ ANGAJARE

Locuri de muncă / angajări Alba Iulia

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

  • ABI ACCOUNTING SRL – economist în economie generala – 1 – contact@abiaccounting.com
  • AIDA BEST CONSTRUCT SRL – conducător auto transport rutier de mărfuri – 1 – 0756101055
  • AIDA BEST CONSTRUCT SRL – operator la recoltarea si toaletarea arborilor forestieri – 1 – 0756101055
  • AIDA BEST CONSTRUCT SRL – îngrijitor animale – 1 – 0756101055
  • AIDA BEST CONSTRUCT SRL – operator la recoltarea si toaletarea arborilor forestieri – 1 – 0756101055
  • AIDA BEST CONSTRUCT SRL – manipulant marfuri – 2 – 0756101055
  • AIDA BEST CONSTRUCT SRL – sortator produse – 2 – 0756101055
  • AIDA BEST CONSTRUCT SRL – muncitor necalificat în silvicultura – 1 – 0756101055
  • AIDA BEST CONSTRUCT SRL – fasonator mecanic (cherestea) – 1 – 0756101055
  • AIDA BEST CONSTRUCT SRL – muncitor necalificat în silvicultura – 2 – 0756101055
  • ALBATROS GOLD SRL – muncitor necalificat în agricultura – 10 – 0728014600
  • APULUM SA – mecanic utilaj – 2 – 0258/81370
  • ASOCIATIA AS 2001 ALBA IULIA – formator – 1 – 0726248971
  • ASOCIATIA NON GUV. MARIA BEATRICE – femeie de serviciu – 1 – 0722346560
  • ASOCIATIA NON GUV. MARIA BEATRICE – asistent medical generalist – 1 – 0722346560
  • ASOCIATIA NON GUV. MARIA BEATRICE – asistent medical balneofiziokinetoterapie și recuperare – 1 – 0722346560
  • ASOCIATIA NON GUV. MARIA BEATRICE – instructor (monitor) schi/calarie/golf/tenis/înot/sporturi extreme – 1 – 0722346560
  • ASOCIATIA NON GUV. MARIA BEATRICE – instructor sportiv – 1 – 0722346560
  • ASOCIATIA NON GUV. MARIA BEATRICE – maseur – 2 – 0722346560
  • ASOCIATIA NON GUV. MARIA BEATRICE – kinetoterapeut – 2 – 0722346560
  • ASOCIATIA NON GUV. MARIA BEATRICE – îngrijitor cladiri – 1 – 0722346560
  • ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR – infirmier/infirmiera – 2 – 0788364937
  • ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR – femeie de serviciu – 1 – 0788364937
  • BASEALEXIA RAYD SRL – sofer de autoturisme si camionete – 2 – 0729202853
  • BASEALEXIA RAYD SRL – maistru întretinere si reparatii masini – unelte, utilitati, service, prototipuri – 1 – 0729202853
  • BELMI TRADE SRL – ajutor bucatar – 1 – 0754388344
  • BEST NOR REL SRL – lucrator comercial – 1 – 0741499743
  • BIBLIOTECA JUDETEANA LUCIAN BLAGA ALBA – contabil – sef – 1 – 0258811443
  • BIO TERAPIA PLUS SRL – fiziokinetoterapeut – 5 – 0723278582
  • BOGDAN SUPER CUT SRL – manager – 1 – 0755868428
  • BOGDAN SUPER CUT SRL – frizer – 1 – 0755868428
  • BOTTLING EXPERT CONCEPT SRL – operator la masini de amestecare (produse chimice) – 2 – 0751863838
  • BREASLA SRL – lucrator comercial – 2 – 0723955364
  • BUCOVRO SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 2 – 0753537548
  • CARBONDIS – director general societate comerciala – 1 – 0745766240
  • CARBONDIS – sef santier – 1 – 0745766240
  • CARBONDIS – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 3 – 0745766240
  • C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA SA  –  SUCURSALA TERITORIALA DE TRANSPORT SIBIU – sef/sef adjunct tura statie electrica (studii medii) – 2 – 0269207120
  • COMPACT CONSTRUCT SRL – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 2 – compact_construct@yahoo.com
  • COMPACT CONSTRUCT SRL – zidar rosar – tencuitor – 3 – compact_construct@yahoo.com
  • COMPACT CONSTRUCT SRL – femeie de serviciu – 2 – compact_construct@yahoo.com
  • COMPACT CONSTRUCT SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 5 – compact_construct@yahoo.com
  • CORIOLAN IMPEX SRL – agent de vânzari – 1 – resurseumane@coriolan – distributie.ro
  • DEDEMAN SRL – vânzator – 1 – 0234513330
  • DEDEMAN SRL – agent de securitate incinta (magazin, hotel, întreprindere etc.) – 1 – 0234513330
  • DIGITAL INFO SRL – programator ajutor – 1 – 0728040572
  • DIGITAL INFO SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – 0728040572
  • DIGITAL INFO SRL – operator calculator electronic si retele – 2 – 0728040572
  • DOCU FLEX SRL – tehnician echipamente de calcul si retele – 1 – 0744535199
  • DONPROPERTY SOLUTIONS SRL – specialist marketing online – 1 – 0784834833
  • DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L – manager de intreprindere sociala – 1 – 0744961976
  • DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L – medic stomatolog – 2 – 0744961976
  • DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L – asistent medical generalist – 2 – 0744961976
  • DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L – secretar administrativ – 1 – 0744961976
  • DTS UNIC PROIECT SRL – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 1 – 0258/822046
  • EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA – agent de vânzari – 1 – 0749045288
  • ELIT SRL Oarda – operator la tratarea si epurarea apelor uzate – 2 – 0721367218
  • ECOPOWER ALBA SRL – electrician în constructii – 3 – 0748105821
  • FAR FOUNDATION SRL – manager proiect – 1 – 0263708010
  • GIORDI TRANS SRL Micești – conducător auto transport rutier de mărfuri – 2 – 0731317232
  • GICU TRANS SRL – conducator auto transport rutier de persoane – 3 – 0786191650
  • GOSPODĂRIA DE INSTALAȚII SRL – tehnician instalatii în constructii – 2 – 0748025672
  • HAGIU SI ALEX SRL – operator introducere, validare si prelucrare date – 1 – 0721236424
  • HEART CLINIC ASSIST SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0743762300
  • HERMES MOBLUX – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 2 – contabilitate.hermes@yahoo.com
  • IMSAT – ALBA SA – electrician în constructii – 2 – 0258816103
  • IMSAT – ALBA SA – tehnician pentru sisteme si instalatii de semnalizare, alarmare si alertare în caz de incendiu – 1 – 0258816103
  • IMSAT – ALBA SA – tehnician pentru sisteme de detectie, supraveghere video, control acces – 1 – 0258816103
  • INFOSERVICE ALBA SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – 0728040568
  • INFOSERVICE ALBA SRL – agent vânzari standarde si produse conexe – 1 – 0728040568
  • INFOSERVICE ALBA SRL – tehnician echipamente de calcul si retele – 4 – 0728040568
  • INVENT INSTAL SRL – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 1 – 747983742
  • KINETOMED SRL – fiziokinetoterapeut – 1 – 0741221282
  • KINETOMED SRL – maseur – 2 – 0741221282
  • KINETOMEDICA PLUS SRL – fiziokinetoterapeut – 3 – 0723278582
  • KINETOMEDICA PLUS SRL – asistent medical generalist – 3 – 0723278582
  • LIVIODARIO SRL – conducator auto transport rutier de persoane – 1 – 0731900600
  • DGA ROUTE SRL – pizzar – 2 – 0723218149
  • DRAGON R.C. SRL – ambalator manual – 1 – 0746033394
  • MAVIS BEAUTY SRL – manichiurist – 2 – 0744319651
  • MAXITRAILER SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – maxitrailer64@gmail.com
  • NVR TERRA SURVEYING SRL – inginer topograf – 1 – 0742538575
  • NVR TERRA SURVEYING SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0742538575
  • OMCUOMCONCEPT SRL – barman preparator de cafea (barista) – 1 – 0769237605
  • OMCUOMCONCEPT SRL – manager – 1 – 0769237605
  • OMCUOMCONCEPT SRL – femeie de serviciu – 1 – 0769237605
  • PEMONT LENJERIE SRL – confectioner – asamblor articole din textile – 7 – 0258811646
  • PILOUS PACKAGING ROMANIA SRL – confectioner – asamblor articole din carton – 1 – 0744134389
  • RARA ONE – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 3 – 0741990358
  • REKORD SRL – confectioner articole din piele si înlocuitori – 1 – 058/815237
  • RO.DE.X FASHION SRL – muncitor necalificat în industria confectiilor – 3 – 0740195535
  • ROST INTERIOR SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0736414155
  • ROST INTERIOR SRL – decorator interioare – 1 – 0736414155
  • ROST INTERIOR SRL – animator socioeducativ – 1 – 0736414155
  • ROST INTERIOR SRL – asistent relatii publice si comunicare (studii medii) – 1 – 0736414155
  • ROST INTERIOR SRL – logistician responsabil comenzi – 1 – 0736414155
  • ROTI BUNE TECH – mecanic auto – 1 – 0775360772
  • ROTI BUNE TECH – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0775360772
  • RUBI START BUSINESS SRL – pizzar – 3 – 0743175729
  • SECURED SR SRL – agent de securitate – 2 – 0365404203
  • SEWS ROMANIA SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 15 – 0254206600
  • SIDE GRUP SRL – sofer de autoturisme si camionete – 1 – 0257216644
  • TOTO RICCO SRL – ajutor bucatar – 3 – 0723146931
  • UNIREA PRES SRL – patiser – 1 – 0729399887
  • URS CONSTRUCT ALBA SRL – primitor – distribuitor materiale si scule – 1 – 0745645001
  • URS CONSTRUCT ALBA SRL – tâmplar universal – 1 – 0745645001
  • URS CONSTRUCT ALBA SRL – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 3 – 0745645001
  • URS CONSTRUCT ALBA SRL – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 2 – 0745645001
  • VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL – tehnician asigurarea calitatii – 3 – 0372133794
  • VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL – specialist mentenanta electromecanica – automatica echipamente industriale – 1 – 0372133794
  • WAGONS MAINTENANCE SRL – inginer mecanic – 1 – contabilitate@wagon.ro
  • WAGONS MAINTENANCE SRL – programator de sistem informatic – 1 – contabilitate@wagon.ro
  • YASIN SIMSEK TRANS SRL – sofer de autoturisme si camionete – 2 – 0774015582

Locuri de muncă / angajări AIUD

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

  • AGROLIV SRL – lucrator comercial – 1 – 0735803943
  • ALEX COPE SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 2 – 0749846855
  • ALEX COPE SRL – finisor – lacuitor lemn – 1 – 0749846855
  • ATELIER LUCIA MODERN DESIGN SRL – croitor – 2 – 0758258487
  • ASOCIATIA UN PAS INAINTE ALEXANDRA – asistent medical generalist – 1 – 0771294102
  • CIUMBRUD PLANT SRL – muncitor necalificat în agricultura – 3 – 0722672725
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – sef santier – 1 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – inginer constructii civile, industriale si agricole – 1 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – faiantar – 1 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – zidar pietrar – 1 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – zugrav – 1 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – izolator termic – 1 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – tehnician constructor – 1 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – maistru constructii civile, industriale si agricole – 1 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – zidar rosar – tencuitor – 1 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – zugrav – 1 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – faiantar – 1 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – inginer constructii civile, industriale si agricole – 1 – 0734567031
  • LUK DE LUX SRL – lucrator comercial – 1 – 0744709382
  • MAGIC AGROJET SA – frezor universal – 1 – 0721444844
  • MAGIC AGROJET SA – lacatus constructii metalice si navale – 2 – 0721444844
  • MAGIC AGROJET SA – strungar universal – 2 – 0721444844
  • MAGIC AGROJET SA – sudor cu arc electric cu electrod fuzibil în mediu de gaz protector – 2 – 0721444844
  • MAGIC AGROJET SA – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0721444844
  • MIOMAR UNIVERSAL SRL – lucrator comercial – 2 – 0742212343
  • MIOMAR UNIVERSAL SRL – operator introducere, validare si prelucrare date – 1 – 0742212343
  • NATUR SRL – ambalator manual – 2 – 0743115127
  • PAPABOX SRL – pizzar – 2 – 0743175729
  • THAIMAY BEAUTY & BODY S.R.L. – receptionist – 1 – 0751882218
  • THOMAS FOOD SRL – lucrator comercial – 3 – anca_stoica2005@yahoo.com
  • THOMAS FOOD SRL – casier – 3 – anca_stoica2005@yahoo.com

Locuri de muncă / angajări BLAJ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

ASOCIAȚIA CARITAS MITROPOLITAN GRECO – CATOLIC – psiholog – 1 – 0258712228

  • DELGAZ GRID SA – instalator instalatii tehnico – sanitare si de gaze – 1 – gabriela.konrad@delgaz – grid.ro
  • HYDRO EVENTS 2015 SRL – încarcator – descarcator – 2 – 0744602117
  • HYDRO EVENTS 2015 SRL – operator introducere, validare si prelucrare date – 1 – 0744602117
  • I.A.M.U. SA – lacatus mecanic – 4 – 0258711907
  • I.A.M.U. SA – operator la masini – unelte cu comanda numerica – 5 – 0258711907
  • I.A.M.U. SA – electrician protectie relee, automatizari si masuratori electrice – 4 – 0258711907
  • I.A.M.U. SA – electromecanic masini si echipamente electrice – 1 – 0258711907
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – maistru constructii civile, industriale si agricole – 1 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – sef santier – 1 – 0734567031
  • WISENTERPRISE SRL – ajutor bucatar – 7 – 0743758846

Locuri de muncă / angajări SEBEȘ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

  • AVB LEATHER SRL – confectioner articole din piele si înlocuitori – 1 – 0769046791
  • BELLA ARTE ADDA SRL – muncitor necalificat în industria confectiilor – 4 – 0745580122
  • BENA CONCEPT – zidar pietrar – 2 – 0788341443
  • BENA CONCEPT – faiantar – 2 – 0788341443
  • BENA CONCEPT – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 4 – 0788341443
  • BENA CONCEPT – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 2 – 0788341443
  • DOZA DE SĂNĂTATE FORTE SRL – femeie de serviciu – 1 – 0743515200
  • EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA – agent de vânzari – 1 – 0749045288
  • EURO TEAM GB SPEDITION SRL – conducător auto transport rutier de mărfuri – 5 – 0743311533
  • GOOD FOOD & HOSTING SRL – ajutor bucatar – 3 – office@daciahotel.ro
  • GOOD FOOD & HOSTING SRL – ospatar (chelner) – 3 – office@daciahotel.ro
  • GOOD FOOD & HOSTING SRL – camerista hotel – 2 – office@daciahotel.ro
  • GOOD FOOD & HOSTING SRL – lucrator pentru salubrizare spatii verzi – 1 – office@daciahotel.ro
  • LA DOCTORU VET SRL – lucrator comercial – 1 – 0769289761
  • LIBRA GUARD SRL – agent de securitate – 2 – 0745619243
  • LOGROTEX SRL – confectioner, prelucrator în industria textila – 1 – 0753885039
  • KLOOS DEAL SRL – manipulant marfuri – 3 – 0747635467
  • PELLETTERIE FIORENTINE SRL – confectioner articole din piele si înlocuitori – 2 – oana.radu@pelletteriefiorentine.ro
  • SAVINI DUE SRL – strungar universal – 1 – 0752199005
  • SAVINI DUE SRL – electrician de întretinere si reparatii – 1 – 0752199005
  • SAVINI DUE SRL – lacatus mecanic – 1 – 0752199005
  • SAVINI DUE SRL – magaziner – 1 – 0752199005
  • SAVINI DUE SRL – tâmplar universal – 1 – 0752199005
  • SAVINI DUE SRL – operator la masini – unelte cu comanda numerica – 1 – 0752199005
  • SERGIANA RETAIL SRL – lucrator comercial – 1 – 0721239716
  • TRANS IVINIS CO SRL – lucrator bucatarie (spalator vase mari) – 1 – 0258/73234

Locuri de muncă / angajări ABRUD

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • SILINEL TURIST SRL – bucatar – 1 – 0743863233
  • SILINEL TURIST SRL – lucrator comercial – 1 – 0743863233

Locuri de muncă / angajări CÂMPENI

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • PITICII ZAMBARETI – profesor în învatamântul primar – 1 – 0749325498
  • RIVALY C.H. SRL – ospatar (chelner) – 5 – 0744612264
  • RIVALY C.H. SRL – lucrator gestionar – 5 – 0744612264
  • ZAZA DURUM KEBAB SRL – bucatar – 1 – 0735417292
  • ZAZA DURUM KEBAB SRL – ajutor bucatar – 1 – 0735417292

Locuri de muncă / angajări CUGIR

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • ALPINA TEC LOGISTIC SRL – confectioner cablaje auto – 7 – alpinateam.hr@gmail.com
  • ALPINA TEC LOGISTIC SRL – îngrijitor cladiri – 5 – alpinateam.hr@gmail.com
  • ANISA GLAMOUR EVENTS SRL – bucatar – 1 – 0767774169
  • ANISA GLAMOUR EVENTS SRL – ajutor bucatar – 1 – 0767774169
  • ANISA GLAMOUR EVENTS SRL – sofer de autoturisme si camionete – 1 – 0767774169
  • ARMONIA HEALTH CENTER SRL – maseur de întretinere si relaxare – 1 – 0762399560
  • ARMONIA HEALTH CENTER SRL – îngrijitor cladiri – 1 – 0762399560
  • ARMONIA HEALTH CENTER SRL – kinetoterapeut – 2 – 0762399560
  • ARMONIA HEALTH CENTER SRL – terapeut în terapii complementare – 1 – 0762399560
  • GREEN VELVET SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0731163879
  • GREEN VELVET SRL – organizator evenimente – 1 – 0731163879
  • GREEN VELVET SRL – receptioner de hotel – 1 – 0731163879
  • GREEN VELVET SRL – ospatar (chelner) – 1 – 0731163879
  • GREEN VELVET SRL – lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale – 1 – 0731163879
  • GREEN VELVET SRL – lucrator pentru salubrizare – 1 – 0731163879
  • GUST URBAN TRUCK SRL – bucatar – 1 – 0769415564
  • GUST URBAN TRUCK SRL – vânzator ambulant de produse alimentare – 2 – 0769415564
  • IVET SRL – manipulant marfuri – 4 – 0744535450
  • KLETT HAIR SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0765477427
  • KLETT HAIR SRL – coafor stilist – 1 – 0765477427
  • KLETT HAIR SRL – îngrijitor cladiri – 1 – 0765477427
  • KLETT CAR SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0760324378
  • KLETT CAR SRL – mecanic auto – 1 – 0760324378
  • KLETT CAR SRL – inspector tehnic – 1 – 0760324378
  • KLETT CAR SRL – alti muncitori în servicii pentru curatenie – 1 – 0760324378
  • LIBRA GUARD SRL – agent de securitate – 2 – 0745619243
  • MINIMAL CONCEPT SRL – lucrator comercial – 1 – 0745168702
  • NOVA MODUL – presator metale la rece – 1 – 0732980818
  • NOVA TOOLING SRL – rectificator universal – 1 – 0258755727
  • SERVPARTS IT SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0767675048
  • SERVPARTS IT SRL – tehnician electronica – 2 – 0767675048
  • SERVPARTS IT SRL – lucrator comercial – 2 – 0767675048

Locuri de muncă / angajări OCNA MUREȘ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • BAZA DE TRATAMENT ȘI AGREMENT BĂILE SĂRATE OCNA MUREȘ S.A. – mozaicar restaurator – 1 – office@bailesarateocnamures.ro
  • MIOMAR UNIVERSAL SRL – lucrator gestionar – 2 – 0742212343

Locuri de muncă / angajări TEIUȘ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • IMCOP SRL – manipulant marfuri – 1 – 0744627674
  • RESUM SMART SRL – economist în economie generala – 2 – 0756796818

Locuri de muncă / angajări ZLATNA

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • MOGUŢ JUNIOR SRL – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 2 – 0741073148

Locuri de muncă în Alba / angajări în alte localități din județ

Localitate – angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/ e-mail

  • AMPOIȚA – TOP PROIECT INSTAL SRL – responsabil tehnic cu execuția – 1 – 0756654726
  • CERGĂU MARE – DC ELECTRIX SRL – electrician în constructii – 1 – 0745395484
  • CERGĂU MARE – DC ELECTRIX SRL – manager – 1 – 0745395484
  • CERGĂU MARE – DC ELECTRIX SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0745395484
  • CERGĂU MARE – DC ELECTRIX SRL – electrician în constructii – 1 – 0745395484
  • COLȚEȘTI – DE COLȚEȘTI SRL – ambalator manual – 1 – 0726149909
  • COLȚEȘTI – DE COLȚEȘTI SRL – manipulant marfuri – 1 – 0726149909
  • COLȚEȘTI – DE COLȚEȘTI SRL – vânzator – 1 – 0726149909
  • DAIA ROMÂNĂ – DAN FAM RESIDENCE SRL – ajutor bucatar – 1 – dannicu73@gmail.com
  • DOBRA – A N SERV TIME SRL – casier – 1 – 0766451968
  • DRÂMBAR – CRYSTAL GROUP SRL – electrician de întretinere si reparatii – 2 – 0720517964
  • DRÂMBAR – DEPOZIT PLUS SRL – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 1 – 0744584284
  • DRÂMBAR – MUREŞUL DRÂMBAR SRL – sapator manual – 1 – 0258815855
  • DRÂMBAR – TOBIMAR SRL – manipulant marfuri – 2 – 0258810933
  • DRÂMBAR – TRANSILVANIA NUTS SRL – gestionar depozit – 1 – 0745353599
  • DRÂMBAR – TRANSILVANIA NUTS SRL – inginer productie – 1 – 0745353599
  • DRÂMBAR – TRANSILVANIA NUTS SRL – tehnician programare, lansare, urmarirea productiei – 1 – 0745353599
  • DRÂMBAR – TRANSILVANIA NUTS SRL – contabil – 1 – 0745353599
  • GÂRBOVA DE JOS – AYO SPEED AUTO SRL – sofer de autoturisme si camionete – 2 – 0743393812
  • GÂRBOVA DE JOS – THAIMAY SPA SRL – maseur de întretinere si relaxare – 2 – 0749225290
  1. IGHIEL – SANTOS BIKE SRL – lucrator comercial – 1 – 0749373095
  2. LUNCA BISERICII – TRADIȚIE ȘI BUN GUST SRL – manager proiect – 1 – 0742889302
  3. MĂTIȘEȘTI – CARPATHIAN TIMBER WOOD SRL – logistician responsabil comenzi – 1 – 0765319314
  4. MIHALȚ – FUN TIME EVENTS – educator specializat – 1 – 0744614323
  5. MIRĂSLĂU – ISPAS LUCA INTREPRINDERE INDIVIDUALA – manipulant marfuri – 1 – 0744572894
  6. MIRĂSLĂU – LUCA PRODCARN SRL – îngrijitor animale – 5 – 0749229918
  7. MUȘCA – TRAUST CONSTRUCT SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 2 – 0743920283
  8. PETREȘTI – PEHART TEC GRUP S.A. – electrician de întretinere si reparatii – 1 – 0743559716
  • PETREȘTI – STEIN KONSTRUCT SRL – muncitor necalificat la întretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje – 3 – 0788595992
  • PIANU DE JOS – CENTRUL MEDICAL LAURA CĂTANĂ SRL – medic specialist psihiatru – 1 – 0765208008
  • PIANU DE SUS – PIANU AUTOSERVICE SRL – mecanic auto – 1 – 0765066835
  • PRESACA AMPOIULUI – CAR4U SRL – agent curatenie cladiri si mijloace de transport – 1 – 0756412946
  • PRESACA AMPOIULUI – CAR4U SRL – dispecer – 1 – 0756412946
  • PRESACA AMPOIULUI – CAR4U SRL – conducator auto transport rutier de persoane – 2 – 0756412946
  • ROȘIA MONTANĂ – ATT AUTO DRIVE SRL – instructor auto – 1 – 0740288569
  • SĂLIȘTEA – THOMAS FASHION SRL – muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide – 1 – 0743062370
  • SÂNCEL – ZEROLAG SOLUTIONS SRL – director general societate comerciala – 1 – 0770688391
  • SÂNTIMBRU – TRANSAVIA S.A. – electrician de întretinere si reparatii – 10 – 0748200044
  • SÂNTIMBRU – TRANSAVIA S.A. – electromecanic – 10 – 0748200044
  • SÂNTIMBRU – TRANSAVIA S.A. – lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale – 7 – 0748200044
  • SÂNTIMBRU – TRANSAVIA S.A. – stivuitorist – 5 – 0748200044
  • ȘARD – ATELIER MENSWEAR SRL – director general societate comerciala – 1 – 0748947917
  • ȘARD – ATELIER MENSWEAR SRL – specialist marketing – 1 – 0748947917
  • ȘARD – ATELIER MENSWEAR SRL – croitor – 2 – 0748947917
  • ȘARD – MILAN CONS SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 5 – 0731534954
  • ȘARD – MILAN CONS SRL – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 5 – 0731534954
  • SĂSCIORI – AGEESCAPE SRL – lucrator comercial – 1 – 0743148652
  • SFÂRCEA – R&A FIRE SERVICES SRL – cadru tehnic cu atributii în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor – 1 – 0766646922
  • SFÂRCEA – R&A FIRE SERVICES SRL – sef serviciu voluntar/privat pentru situatii de urgenta – 1 – 0766646922
  • ȘIBOT – BLACK DIGGER SRL – masinist la instalatiile de preparat si turnat beton si mixturi asfaltice – 1 – 0723325081
  • ȘIBOT – BLACK DIGGER SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 1 – 0723325081
  • ȘIBOT – BLACK DIGGER SRL – registrator – sef – 1 – 0723325081
  • ȘIBOT – METALLMEISTER – muncitor necalificat în industria confectiilor – 1 – 0741922290
  • STREMȚ – ACIT CONSTRUCT SRL – dulgher (exclusiv restaurator) – 2 – 0751086351
  • STREMȚ – ACIT CONSTRUCT SRL – zidar rosar – tencuitor – 3 – 0751086351
  • STREMȚ – ACIT CONSTRUCT SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 3 – 0751086351
  • ȘUGAG – ENERGOHOLDING SRL – inginer electromecanic – 1 – 0743199310
  • ȘUGAG – MUNTHIU VET SRL – lucrator comercial – 1 – 0769289761
  • ȘUGAG – TICA CRETU CONSTRUCTII SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 1 – 0743199310
  • TOTOI – FUN AST SRL – administrator – 1 – 0741169613
  • TOTOI – FUN AST SRL – asistent relatii publice si comunicare (studii medii) – 1 – 0741169613
  • TOTOI – FUN AST SRL – functionar informatii clienti – 1 – 0741169613
  • TOTOI – FUN AST SRL – tehnician/tehnician responsabil afacere, metode logistica – 1 – 0741169613
  • TURDAȘ – OPTIM MNMARKET SRL – lucrator comercial – 3 – 0751631980
  • TURDAȘ – OPTIM MNMARKET SRL – operator introducere, validare si prelucrare date – 5 – 0751631980
  • UNIREA – UNILACT TRANSILVANIA SRL – sofer de autoturisme si camionete – 2 – 0745543871
  • VINȚU DE JOS – CASIFLAV CONSTRUCT SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 2 – 0761982552
  • VINȚU DE JOS – NEWAMPORT ASFALT SRL – inginer topograf – 1 – newamportasfalt@yahoo.com
Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 7 minute

ACCIDENT la Alba Iulia. Un șofer băut, din Berghin, nu a păstrat distanța în trafic și a lovit cu mașina un alt autoturism
Cugiracum 24 de minute

Bătaie generală între patru bărbați, pe o stradă din Cugir. Scandalul s-a terminat la spital și la Poliție
Evenimentacum 38 de minute

Tânără din Sebeș, reținută de poliție după ce a spart parbrizul unei mașini parcate pe o stradă din municipiu
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 5 zile

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

zile libere 2025
Administrațieacum 3 ore

Angajări la stat în Alba: posturi vacante în perioada octombrie-noiembrie la instituții publice din județ. Condiții, calendar
Administrațieacum 14 ore

Guvernul a aprobat excepții de la limitarea cheltuielilor în administrațiile publice locale. Măsurile vizate
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 52 de minute

Câți salariați vor pleca de la ANRE, ASF și ANCOM, după legea Bolojan. Rapoarte pline de neclarități și concedieri de fațadă
Economieacum O oră

Locuri de muncă în Alba: 530 de posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 14 ore

Pedepse majorate pentru cei care încalcă ordinul de protecție. Modificări la legea de combatere a violenței domestice
Evenimentacum 15 ore

Noua lege a pensiilor speciale. Grindeanu: se va ieși la pensie la 65 de ani, dar nu poate fi pensia cât salariul
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 16 ore

FOTO: Clubul Sportiv de Airsoft “Super Daddys’’ din Alba Iulia, pe podium la campionatul național. Premiile și medaliile obținute
Evenimentacum o zi

Trei boxeri ai CSM Unirea Alba Iulia, antrenați de Andrei Dărămuș, pe podium la o competiție sportivă desfășurată la Sibiu
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Actualitateacum o zi

Vineri, 31 octombrie: Trupa RIFF concertează la Sebeș. 55 de ani sub zodia rockului dedicat publicului de toate vârstele
Horoscop
Evenimentacum 3 zile

Horoscop de weekend 25-26 octombrie. Astrele ne îndeamnă să privim dincolo de suprafață, să explorăm profunzimile emoționale
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 4 zile

XEO Talks 2025 la Alba Iulia: Participă peste 100 de elevi pasionați de tehnologie de la 15 echipe de robotică din toată țara
Evenimentacum 6 zile

Câte numere de telefon sunt portate anual în România. Cine este campionul, cu peste 13,6 milioane de numere transferate până azi
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 18 ore

Analize și investigații medicale gratuite pentru persoane asigurate. LISTA serviciilor și cum pot fi accesate
Evenimentacum 2 zile

Un medicament revoluţionar reduce tumorile pulmonare. 77% dintre pacienţi au avut rezultate pozitive. STUDIU
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum o zi

Raiffeisen Bank România contribuie la modernizarea spațiilor multifuncționale pentru studenții din Alba Iulia și alte 7 centre (P)
Educațieacum 3 zile

Ministerul Educației: Studiile în programele de licență cu dublă specializare se reiau din anul universitar 2025-2026
Mai mult din Educatie