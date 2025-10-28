Locuri de muncă în Alba: 530 de posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM

Locuri de muncă în Alba: Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de muncă disponibile în județul Alba, la data de 28 octombrie. Sunt vacante 530 de posturi în județul Alba, în mai multe domenii.

Locuri de muncă / angajări Alba Iulia

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

ABI ACCOUNTING SRL – economist în economie generala – 1 – contact@abiaccounting.com

AIDA BEST CONSTRUCT SRL – conducător auto transport rutier de mărfuri – 1 – 0756101055

AIDA BEST CONSTRUCT SRL – operator la recoltarea si toaletarea arborilor forestieri – 1 – 0756101055

AIDA BEST CONSTRUCT SRL – îngrijitor animale – 1 – 0756101055

AIDA BEST CONSTRUCT SRL – operator la recoltarea si toaletarea arborilor forestieri – 1 – 0756101055

AIDA BEST CONSTRUCT SRL – manipulant marfuri – 2 – 0756101055

AIDA BEST CONSTRUCT SRL – sortator produse – 2 – 0756101055

AIDA BEST CONSTRUCT SRL – muncitor necalificat în silvicultura – 1 – 0756101055

AIDA BEST CONSTRUCT SRL – fasonator mecanic (cherestea) – 1 – 0756101055

AIDA BEST CONSTRUCT SRL – muncitor necalificat în silvicultura – 2 – 0756101055

ALBATROS GOLD SRL – muncitor necalificat în agricultura – 10 – 0728014600

APULUM SA – mecanic utilaj – 2 – 0258/81370

ASOCIATIA AS 2001 ALBA IULIA – formator – 1 – 0726248971

ASOCIATIA NON GUV. MARIA BEATRICE – femeie de serviciu – 1 – 0722346560

ASOCIATIA NON GUV. MARIA BEATRICE – asistent medical generalist – 1 – 0722346560

ASOCIATIA NON GUV. MARIA BEATRICE – asistent medical balneofiziokinetoterapie și recuperare – 1 – 0722346560

ASOCIATIA NON GUV. MARIA BEATRICE – instructor (monitor) schi/calarie/golf/tenis/înot/sporturi extreme – 1 – 0722346560

ASOCIATIA NON GUV. MARIA BEATRICE – instructor sportiv – 1 – 0722346560

ASOCIATIA NON GUV. MARIA BEATRICE – maseur – 2 – 0722346560

ASOCIATIA NON GUV. MARIA BEATRICE – kinetoterapeut – 2 – 0722346560

ASOCIATIA NON GUV. MARIA BEATRICE – îngrijitor cladiri – 1 – 0722346560

ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR – infirmier/infirmiera – 2 – 0788364937

ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR – femeie de serviciu – 1 – 0788364937

BASEALEXIA RAYD SRL – sofer de autoturisme si camionete – 2 – 0729202853

BASEALEXIA RAYD SRL – maistru întretinere si reparatii masini – unelte, utilitati, service, prototipuri – 1 – 0729202853

BELMI TRADE SRL – ajutor bucatar – 1 – 0754388344

BEST NOR REL SRL – lucrator comercial – 1 – 0741499743

BIBLIOTECA JUDETEANA LUCIAN BLAGA ALBA – contabil – sef – 1 – 0258811443

BIO TERAPIA PLUS SRL – fiziokinetoterapeut – 5 – 0723278582

BOGDAN SUPER CUT SRL – manager – 1 – 0755868428

BOGDAN SUPER CUT SRL – frizer – 1 – 0755868428

BOTTLING EXPERT CONCEPT SRL – operator la masini de amestecare (produse chimice) – 2 – 0751863838

BREASLA SRL – lucrator comercial – 2 – 0723955364

BUCOVRO SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 2 – 0753537548

CARBONDIS – director general societate comerciala – 1 – 0745766240

CARBONDIS – sef santier – 1 – 0745766240

CARBONDIS – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 3 – 0745766240

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA SA – SUCURSALA TERITORIALA DE TRANSPORT SIBIU – sef/sef adjunct tura statie electrica (studii medii) – 2 – 0269207120

COMPACT CONSTRUCT SRL – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 2 – compact_construct@yahoo.com

COMPACT CONSTRUCT SRL – zidar rosar – tencuitor – 3 – compact_construct@yahoo.com

COMPACT CONSTRUCT SRL – femeie de serviciu – 2 – compact_construct@yahoo.com

COMPACT CONSTRUCT SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 5 – compact_construct@yahoo.com

CORIOLAN IMPEX SRL – agent de vânzari – 1 – resurseumane@coriolan – distributie.ro

DEDEMAN SRL – vânzator – 1 – 0234513330

DEDEMAN SRL – agent de securitate incinta (magazin, hotel, întreprindere etc.) – 1 – 0234513330

DIGITAL INFO SRL – programator ajutor – 1 – 0728040572

DIGITAL INFO SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – 0728040572

DIGITAL INFO SRL – operator calculator electronic si retele – 2 – 0728040572

DOCU FLEX SRL – tehnician echipamente de calcul si retele – 1 – 0744535199

DONPROPERTY SOLUTIONS SRL – specialist marketing online – 1 – 0784834833

DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L – manager de intreprindere sociala – 1 – 0744961976

DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L – medic stomatolog – 2 – 0744961976

DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L – asistent medical generalist – 2 – 0744961976

DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L – secretar administrativ – 1 – 0744961976

DTS UNIC PROIECT SRL – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 1 – 0258/822046

EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA – agent de vânzari – 1 – 0749045288

ELIT SRL Oarda – operator la tratarea si epurarea apelor uzate – 2 – 0721367218

ECOPOWER ALBA SRL – electrician în constructii – 3 – 0748105821

FAR FOUNDATION SRL – manager proiect – 1 – 0263708010

GIORDI TRANS SRL Micești – conducător auto transport rutier de mărfuri – 2 – 0731317232

GICU TRANS SRL – conducator auto transport rutier de persoane – 3 – 0786191650

GOSPODĂRIA DE INSTALAȚII SRL – tehnician instalatii în constructii – 2 – 0748025672

HAGIU SI ALEX SRL – operator introducere, validare si prelucrare date – 1 – 0721236424

HEART CLINIC ASSIST SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0743762300

HERMES MOBLUX – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 2 – contabilitate.hermes@yahoo.com

IMSAT – ALBA SA – electrician în constructii – 2 – 0258816103

IMSAT – ALBA SA – tehnician pentru sisteme si instalatii de semnalizare, alarmare si alertare în caz de incendiu – 1 – 0258816103

IMSAT – ALBA SA – tehnician pentru sisteme de detectie, supraveghere video, control acces – 1 – 0258816103

INFOSERVICE ALBA SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – 0728040568

INFOSERVICE ALBA SRL – agent vânzari standarde si produse conexe – 1 – 0728040568

INFOSERVICE ALBA SRL – tehnician echipamente de calcul si retele – 4 – 0728040568

INVENT INSTAL SRL – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 1 – 747983742

KINETOMED SRL – fiziokinetoterapeut – 1 – 0741221282

KINETOMED SRL – maseur – 2 – 0741221282

KINETOMEDICA PLUS SRL – fiziokinetoterapeut – 3 – 0723278582

KINETOMEDICA PLUS SRL – asistent medical generalist – 3 – 0723278582

LIVIODARIO SRL – conducator auto transport rutier de persoane – 1 – 0731900600

DGA ROUTE SRL – pizzar – 2 – 0723218149

DRAGON R.C. SRL – ambalator manual – 1 – 0746033394

MAVIS BEAUTY SRL – manichiurist – 2 – 0744319651

MAXITRAILER SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – maxitrailer64@gmail.com

NVR TERRA SURVEYING SRL – inginer topograf – 1 – 0742538575

NVR TERRA SURVEYING SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0742538575

OMCUOMCONCEPT SRL – barman preparator de cafea (barista) – 1 – 0769237605

OMCUOMCONCEPT SRL – manager – 1 – 0769237605

OMCUOMCONCEPT SRL – femeie de serviciu – 1 – 0769237605

PEMONT LENJERIE SRL – confectioner – asamblor articole din textile – 7 – 0258811646

PILOUS PACKAGING ROMANIA SRL – confectioner – asamblor articole din carton – 1 – 0744134389

RARA ONE – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 3 – 0741990358

REKORD SRL – confectioner articole din piele si înlocuitori – 1 – 058/815237

RO.DE.X FASHION SRL – muncitor necalificat în industria confectiilor – 3 – 0740195535

ROST INTERIOR SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0736414155

ROST INTERIOR SRL – decorator interioare – 1 – 0736414155

ROST INTERIOR SRL – animator socioeducativ – 1 – 0736414155

ROST INTERIOR SRL – asistent relatii publice si comunicare (studii medii) – 1 – 0736414155

ROST INTERIOR SRL – logistician responsabil comenzi – 1 – 0736414155

ROTI BUNE TECH – mecanic auto – 1 – 0775360772

ROTI BUNE TECH – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0775360772

RUBI START BUSINESS SRL – pizzar – 3 – 0743175729

SECURED SR SRL – agent de securitate – 2 – 0365404203

SEWS ROMANIA SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 15 – 0254206600

SIDE GRUP SRL – sofer de autoturisme si camionete – 1 – 0257216644

TOTO RICCO SRL – ajutor bucatar – 3 – 0723146931

UNIREA PRES SRL – patiser – 1 – 0729399887

URS CONSTRUCT ALBA SRL – primitor – distribuitor materiale si scule – 1 – 0745645001

URS CONSTRUCT ALBA SRL – tâmplar universal – 1 – 0745645001

URS CONSTRUCT ALBA SRL – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 3 – 0745645001

URS CONSTRUCT ALBA SRL – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 2 – 0745645001

VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL – tehnician asigurarea calitatii – 3 – 0372133794

VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL – specialist mentenanta electromecanica – automatica echipamente industriale – 1 – 0372133794

WAGONS MAINTENANCE SRL – inginer mecanic – 1 – contabilitate@wagon.ro

WAGONS MAINTENANCE SRL – programator de sistem informatic – 1 – contabilitate@wagon.ro

YASIN SIMSEK TRANS SRL – sofer de autoturisme si camionete – 2 – 0774015582

Locuri de muncă / angajări AIUD

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

AGROLIV SRL – lucrator comercial – 1 – 0735803943

ALEX COPE SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 2 – 0749846855

ALEX COPE SRL – finisor – lacuitor lemn – 1 – 0749846855

ATELIER LUCIA MODERN DESIGN SRL – croitor – 2 – 0758258487

ASOCIATIA UN PAS INAINTE ALEXANDRA – asistent medical generalist – 1 – 0771294102

CIUMBRUD PLANT SRL – muncitor necalificat în agricultura – 3 – 0722672725

KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – sef santier – 1 – 0734567031

KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – inginer constructii civile, industriale si agricole – 1 – 0734567031

KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – faiantar – 1 – 0734567031

KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – zidar pietrar – 1 – 0734567031

KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – zugrav – 1 – 0734567031

KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – izolator termic – 1 – 0734567031

KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – tehnician constructor – 1 – 0734567031

KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – maistru constructii civile, industriale si agricole – 1 – 0734567031

KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – zidar rosar – tencuitor – 1 – 0734567031

KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – zugrav – 1 – 0734567031

KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – faiantar – 1 – 0734567031

KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – inginer constructii civile, industriale si agricole – 1 – 0734567031

LUK DE LUX SRL – lucrator comercial – 1 – 0744709382

MAGIC AGROJET SA – frezor universal – 1 – 0721444844

MAGIC AGROJET SA – lacatus constructii metalice si navale – 2 – 0721444844

MAGIC AGROJET SA – strungar universal – 2 – 0721444844

MAGIC AGROJET SA – sudor cu arc electric cu electrod fuzibil în mediu de gaz protector – 2 – 0721444844

MAGIC AGROJET SA – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0721444844

MIOMAR UNIVERSAL SRL – lucrator comercial – 2 – 0742212343

MIOMAR UNIVERSAL SRL – operator introducere, validare si prelucrare date – 1 – 0742212343

NATUR SRL – ambalator manual – 2 – 0743115127

PAPABOX SRL – pizzar – 2 – 0743175729

THAIMAY BEAUTY & BODY S.R.L. – receptionist – 1 – 0751882218

THOMAS FOOD SRL – lucrator comercial – 3 – anca_stoica2005@yahoo.com

THOMAS FOOD SRL – casier – 3 – anca_stoica2005@yahoo.com

Locuri de muncă / angajări BLAJ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

ASOCIAȚIA CARITAS MITROPOLITAN GRECO – CATOLIC – psiholog – 1 – 0258712228

DELGAZ GRID SA – instalator instalatii tehnico – sanitare si de gaze – 1 – gabriela.konrad@delgaz – grid.ro

HYDRO EVENTS 2015 SRL – încarcator – descarcator – 2 – 0744602117

HYDRO EVENTS 2015 SRL – operator introducere, validare si prelucrare date – 1 – 0744602117

I.A.M.U. SA – lacatus mecanic – 4 – 0258711907

I.A.M.U. SA – operator la masini – unelte cu comanda numerica – 5 – 0258711907

I.A.M.U. SA – electrician protectie relee, automatizari si masuratori electrice – 4 – 0258711907

I.A.M.U. SA – electromecanic masini si echipamente electrice – 1 – 0258711907

KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – maistru constructii civile, industriale si agricole – 1 – 0734567031

KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – sef santier – 1 – 0734567031

WISENTERPRISE SRL – ajutor bucatar – 7 – 0743758846

Locuri de muncă / angajări SEBEȘ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

AVB LEATHER SRL – confectioner articole din piele si înlocuitori – 1 – 0769046791

BELLA ARTE ADDA SRL – muncitor necalificat în industria confectiilor – 4 – 0745580122

BENA CONCEPT – zidar pietrar – 2 – 0788341443

BENA CONCEPT – faiantar – 2 – 0788341443

BENA CONCEPT – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 4 – 0788341443

BENA CONCEPT – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 2 – 0788341443

DOZA DE SĂNĂTATE FORTE SRL – femeie de serviciu – 1 – 0743515200

EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA – agent de vânzari – 1 – 0749045288

EURO TEAM GB SPEDITION SRL – conducător auto transport rutier de mărfuri – 5 – 0743311533

GOOD FOOD & HOSTING SRL – ajutor bucatar – 3 – office@daciahotel.ro

GOOD FOOD & HOSTING SRL – ospatar (chelner) – 3 – office@daciahotel.ro

GOOD FOOD & HOSTING SRL – camerista hotel – 2 – office@daciahotel.ro

GOOD FOOD & HOSTING SRL – lucrator pentru salubrizare spatii verzi – 1 – office@daciahotel.ro

LA DOCTORU VET SRL – lucrator comercial – 1 – 0769289761

LIBRA GUARD SRL – agent de securitate – 2 – 0745619243

LOGROTEX SRL – confectioner, prelucrator în industria textila – 1 – 0753885039

KLOOS DEAL SRL – manipulant marfuri – 3 – 0747635467

PELLETTERIE FIORENTINE SRL – confectioner articole din piele si înlocuitori – 2 – oana.radu@pelletteriefiorentine.ro

SAVINI DUE SRL – strungar universal – 1 – 0752199005

SAVINI DUE SRL – electrician de întretinere si reparatii – 1 – 0752199005

SAVINI DUE SRL – lacatus mecanic – 1 – 0752199005

SAVINI DUE SRL – magaziner – 1 – 0752199005

SAVINI DUE SRL – tâmplar universal – 1 – 0752199005

SAVINI DUE SRL – operator la masini – unelte cu comanda numerica – 1 – 0752199005

SERGIANA RETAIL SRL – lucrator comercial – 1 – 0721239716

TRANS IVINIS CO SRL – lucrator bucatarie (spalator vase mari) – 1 – 0258/73234

Locuri de muncă / angajări ABRUD

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

SILINEL TURIST SRL – bucatar – 1 – 0743863233

SILINEL TURIST SRL – lucrator comercial – 1 – 0743863233

Locuri de muncă / angajări CÂMPENI

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

PITICII ZAMBARETI – profesor în învatamântul primar – 1 – 0749325498

RIVALY C.H. SRL – ospatar (chelner) – 5 – 0744612264

RIVALY C.H. SRL – lucrator gestionar – 5 – 0744612264

ZAZA DURUM KEBAB SRL – bucatar – 1 – 0735417292

ZAZA DURUM KEBAB SRL – ajutor bucatar – 1 – 0735417292

Locuri de muncă / angajări CUGIR

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

ALPINA TEC LOGISTIC SRL – confectioner cablaje auto – 7 – alpinateam.hr@gmail.com

ALPINA TEC LOGISTIC SRL – îngrijitor cladiri – 5 – alpinateam.hr@gmail.com

ANISA GLAMOUR EVENTS SRL – bucatar – 1 – 0767774169

ANISA GLAMOUR EVENTS SRL – ajutor bucatar – 1 – 0767774169

ANISA GLAMOUR EVENTS SRL – sofer de autoturisme si camionete – 1 – 0767774169

ARMONIA HEALTH CENTER SRL – maseur de întretinere si relaxare – 1 – 0762399560

ARMONIA HEALTH CENTER SRL – îngrijitor cladiri – 1 – 0762399560

ARMONIA HEALTH CENTER SRL – kinetoterapeut – 2 – 0762399560

ARMONIA HEALTH CENTER SRL – terapeut în terapii complementare – 1 – 0762399560

GREEN VELVET SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0731163879

GREEN VELVET SRL – organizator evenimente – 1 – 0731163879

GREEN VELVET SRL – receptioner de hotel – 1 – 0731163879

GREEN VELVET SRL – ospatar (chelner) – 1 – 0731163879

GREEN VELVET SRL – lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale – 1 – 0731163879

GREEN VELVET SRL – lucrator pentru salubrizare – 1 – 0731163879

GUST URBAN TRUCK SRL – bucatar – 1 – 0769415564

GUST URBAN TRUCK SRL – vânzator ambulant de produse alimentare – 2 – 0769415564

IVET SRL – manipulant marfuri – 4 – 0744535450

KLETT HAIR SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0765477427

KLETT HAIR SRL – coafor stilist – 1 – 0765477427

KLETT HAIR SRL – îngrijitor cladiri – 1 – 0765477427

KLETT CAR SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0760324378

KLETT CAR SRL – mecanic auto – 1 – 0760324378

KLETT CAR SRL – inspector tehnic – 1 – 0760324378

KLETT CAR SRL – alti muncitori în servicii pentru curatenie – 1 – 0760324378

LIBRA GUARD SRL – agent de securitate – 2 – 0745619243

MINIMAL CONCEPT SRL – lucrator comercial – 1 – 0745168702

NOVA MODUL – presator metale la rece – 1 – 0732980818

NOVA TOOLING SRL – rectificator universal – 1 – 0258755727

SERVPARTS IT SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0767675048

SERVPARTS IT SRL – tehnician electronica – 2 – 0767675048

SERVPARTS IT SRL – lucrator comercial – 2 – 0767675048

Locuri de muncă / angajări OCNA MUREȘ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

BAZA DE TRATAMENT ȘI AGREMENT BĂILE SĂRATE OCNA MUREȘ S.A. – mozaicar restaurator – 1 – office@bailesarateocnamures.ro

MIOMAR UNIVERSAL SRL – lucrator gestionar – 2 – 0742212343

Locuri de muncă / angajări TEIUȘ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

IMCOP SRL – manipulant marfuri – 1 – 0744627674

RESUM SMART SRL – economist în economie generala – 2 – 0756796818

Locuri de muncă / angajări ZLATNA

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

MOGUŢ JUNIOR SRL – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 2 – 0741073148

Locuri de muncă în Alba / angajări în alte localități din județ

Localitate – angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/ e-mail

AMPOIȚA – TOP PROIECT INSTAL SRL – responsabil tehnic cu execuția – 1 – 0756654726

CERGĂU MARE – DC ELECTRIX SRL – electrician în constructii – 1 – 0745395484

CERGĂU MARE – DC ELECTRIX SRL – manager – 1 – 0745395484

CERGĂU MARE – DC ELECTRIX SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0745395484

CERGĂU MARE – DC ELECTRIX SRL – electrician în constructii – 1 – 0745395484

COLȚEȘTI – DE COLȚEȘTI SRL – ambalator manual – 1 – 0726149909

COLȚEȘTI – DE COLȚEȘTI SRL – manipulant marfuri – 1 – 0726149909

COLȚEȘTI – DE COLȚEȘTI SRL – vânzator – 1 – 0726149909

DAIA ROMÂNĂ – DAN FAM RESIDENCE SRL – ajutor bucatar – 1 – dannicu73@gmail.com

DOBRA – A N SERV TIME SRL – casier – 1 – 0766451968

DRÂMBAR – CRYSTAL GROUP SRL – electrician de întretinere si reparatii – 2 – 0720517964

DRÂMBAR – DEPOZIT PLUS SRL – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 1 – 0744584284

DRÂMBAR – MUREŞUL DRÂMBAR SRL – sapator manual – 1 – 0258815855

DRÂMBAR – TOBIMAR SRL – manipulant marfuri – 2 – 0258810933

DRÂMBAR – TRANSILVANIA NUTS SRL – gestionar depozit – 1 – 0745353599

DRÂMBAR – TRANSILVANIA NUTS SRL – inginer productie – 1 – 0745353599

DRÂMBAR – TRANSILVANIA NUTS SRL – tehnician programare, lansare, urmarirea productiei – 1 – 0745353599

DRÂMBAR – TRANSILVANIA NUTS SRL – contabil – 1 – 0745353599

GÂRBOVA DE JOS – AYO SPEED AUTO SRL – sofer de autoturisme si camionete – 2 – 0743393812

GÂRBOVA DE JOS – THAIMAY SPA SRL – maseur de întretinere si relaxare – 2 – 0749225290

IGHIEL – SANTOS BIKE SRL – lucrator comercial – 1 – 0749373095 LUNCA BISERICII – TRADIȚIE ȘI BUN GUST SRL – manager proiect – 1 – 0742889302 MĂTIȘEȘTI – CARPATHIAN TIMBER WOOD SRL – logistician responsabil comenzi – 1 – 0765319314 MIHALȚ – FUN TIME EVENTS – educator specializat – 1 – 0744614323 MIRĂSLĂU – ISPAS LUCA INTREPRINDERE INDIVIDUALA – manipulant marfuri – 1 – 0744572894 MIRĂSLĂU – LUCA PRODCARN SRL – îngrijitor animale – 5 – 0749229918 MUȘCA – TRAUST CONSTRUCT SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 2 – 0743920283 PETREȘTI – PEHART TEC GRUP S.A. – electrician de întretinere si reparatii – 1 – 0743559716

PETREȘTI – STEIN KONSTRUCT SRL – muncitor necalificat la întretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje – 3 – 0788595992

PIANU DE JOS – CENTRUL MEDICAL LAURA CĂTANĂ SRL – medic specialist psihiatru – 1 – 0765208008

PIANU DE SUS – PIANU AUTOSERVICE SRL – mecanic auto – 1 – 0765066835

PRESACA AMPOIULUI – CAR4U SRL – agent curatenie cladiri si mijloace de transport – 1 – 0756412946

PRESACA AMPOIULUI – CAR4U SRL – dispecer – 1 – 0756412946

PRESACA AMPOIULUI – CAR4U SRL – conducator auto transport rutier de persoane – 2 – 0756412946

ROȘIA MONTANĂ – ATT AUTO DRIVE SRL – instructor auto – 1 – 0740288569

SĂLIȘTEA – THOMAS FASHION SRL – muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide – 1 – 0743062370

SÂNCEL – ZEROLAG SOLUTIONS SRL – director general societate comerciala – 1 – 0770688391

SÂNTIMBRU – TRANSAVIA S.A. – electrician de întretinere si reparatii – 10 – 0748200044

SÂNTIMBRU – TRANSAVIA S.A. – electromecanic – 10 – 0748200044

SÂNTIMBRU – TRANSAVIA S.A. – lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale – 7 – 0748200044

SÂNTIMBRU – TRANSAVIA S.A. – stivuitorist – 5 – 0748200044

ȘARD – ATELIER MENSWEAR SRL – director general societate comerciala – 1 – 0748947917

ȘARD – ATELIER MENSWEAR SRL – specialist marketing – 1 – 0748947917

ȘARD – ATELIER MENSWEAR SRL – croitor – 2 – 0748947917

ȘARD – MILAN CONS SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 5 – 0731534954

ȘARD – MILAN CONS SRL – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 5 – 0731534954

SĂSCIORI – AGEESCAPE SRL – lucrator comercial – 1 – 0743148652

SFÂRCEA – R&A FIRE SERVICES SRL – cadru tehnic cu atributii în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor – 1 – 0766646922

SFÂRCEA – R&A FIRE SERVICES SRL – sef serviciu voluntar/privat pentru situatii de urgenta – 1 – 0766646922

ȘIBOT – BLACK DIGGER SRL – masinist la instalatiile de preparat si turnat beton si mixturi asfaltice – 1 – 0723325081

ȘIBOT – BLACK DIGGER SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 1 – 0723325081

ȘIBOT – BLACK DIGGER SRL – registrator – sef – 1 – 0723325081

ȘIBOT – METALLMEISTER – muncitor necalificat în industria confectiilor – 1 – 0741922290

STREMȚ – ACIT CONSTRUCT SRL – dulgher (exclusiv restaurator) – 2 – 0751086351

STREMȚ – ACIT CONSTRUCT SRL – zidar rosar – tencuitor – 3 – 0751086351

STREMȚ – ACIT CONSTRUCT SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 3 – 0751086351

ȘUGAG – ENERGOHOLDING SRL – inginer electromecanic – 1 – 0743199310

ȘUGAG – MUNTHIU VET SRL – lucrator comercial – 1 – 0769289761

ȘUGAG – TICA CRETU CONSTRUCTII SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 1 – 0743199310

TOTOI – FUN AST SRL – administrator – 1 – 0741169613

TOTOI – FUN AST SRL – asistent relatii publice si comunicare (studii medii) – 1 – 0741169613

TOTOI – FUN AST SRL – functionar informatii clienti – 1 – 0741169613

TOTOI – FUN AST SRL – tehnician/tehnician responsabil afacere, metode logistica – 1 – 0741169613

TURDAȘ – OPTIM MNMARKET SRL – lucrator comercial – 3 – 0751631980

TURDAȘ – OPTIM MNMARKET SRL – operator introducere, validare si prelucrare date – 5 – 0751631980

UNIREA – UNILACT TRANSILVANIA SRL – sofer de autoturisme si camionete – 2 – 0745543871

VINȚU DE JOS – CASIFLAV CONSTRUCT SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 2 – 0761982552

VINȚU DE JOS – NEWAMPORT ASFALT SRL – inginer topograf – 1 – newamportasfalt@yahoo.com

