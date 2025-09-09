Connect with us

Economie

Locuri de muncă în Alba: 540 de posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM

locuri de munca

Publicat

acum O oră

Locuri de muncă în Alba: Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de muncă disponibile în județul Alba, la data de 9 septembrie.
Sunt vacante 540 de posturi în județul Alba, în mai multe domenii.

AICI: ADAUGĂ ANUNȚ ANGAJARE

Locuri de muncă / angajări Alba Iulia

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

  • ABI ACCOUNTING SRL – economist în economie generala – 1 – contact@abiaccounting.com
  • ADMIN BAZINALA DE APA MURES – arhivar – 1 – 0265260289
  • ADMIN BAZINALA DE APA MURES – lacatus mecanic – 1 – 0265260289
  • ADMIN BAZINALA DE APA MURES – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 1 – 0265260289
  • ADMIN BAZINALA DE APA MURES – consilier/expert/inspector/referent/economist în economie generala – 1 – 265260289
  • AIDA BEST CONSTRUCT SRL – fasonator mecanic (cherestea) – 1 – 0756101055
  • AIDA BEST CONSTRUCT SRL – sortator produse – 1 – 0756101055
  • AIDA BEST CONSTRUCT SRL – îngrijitor animale – 1 – 0756101055
  • AIDA BEST CONSTRUCT SRL – muncitor necalificat în silvicultura – 6 – 0756101055
  • ALBA VET SA – asistent veterinar – 1 – 0724588207
  • ALBA VET SA – medic veterinar – 1 – 0724588207
  • BELMI TRADE SRL – ajutor bucatar – 1 – 0754388344
  • CARREFOUR ROMANIA SA – lucrator comercial – 4 – 0212067400
  • CARBONDIS – director general societate comerciala – 1 – 0745766240
  • CARBONDIS – sef santier – 1 – 0745766240
  • CARBONDIS – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 3 – 0745766240
  • CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL – îngrijitoare la unitati de ocrotire sociala si sanitara – 2 – 0729010745
  • CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL – infirmier/infirmiera – 2 – 0729010745
  • CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL – medic medicina generala – 1 – 0735177570
  • C G P VULTURUL ALBA SRL – agent de securitate – 2 – 0748143150
  • CHRISTINNE S CONCEPT SRL – director societate comerciala – 1 – 0748611974
  • CORIOLAN IMPEX SRL – agent de vânzari – 1 – resurseumane@coriolan – distributie.ro
  • DGA ROUTE SRL – pizzar – 2 – 0723218149
  • DIGITAL INFO SRL – manager – 1 – 0728040572
  • DIGITAL INFO SRL – programator ajutor – 2 – 0728040572
  • DIGITAL INFO SRL – operator calculator electronic si retele – 3 – 0728040572
  • DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. – electrician exploatare centrale si statii electrice – 4 – 0264205069
  • DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. – inginer electroenergetica – 1 – 0264205069
  • DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. – magaziner – 1 – 0264205069
  • DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. – inginer de sistem în informatica – 1 – 0264205069
  • DOCU FLEX SRL – agent de vânzari – 2 – 0744535199
  • DOCU FLEX SRL – tehnician echipamente de calcul si retele – 1 – 0744535199
  • DRAGON R.C. SRL – brutar – 1 – 0746033394
  • DRAGON R.C. SRL – cofetar – 1 – 0746033394
  • DRAGON R.C. SRL – ambalator manual – 1 – 0746033394
  • DRAGON R.C. SRL – ambalator manual – 5 – 0746033394
  • ELIT SRL Oarda – operator la tratarea si epurarea apelor uzate – 4 – 0721367218
  • FIRMAMENTUM SRL – sapator manual – 2 – 0766448772
  • GOSPODARIA DE INSTALATII SRL – manager – 1 – 0748025672
  • GOSPODARIA DE INSTALATII SRL – instalator retele termice si sanitare – 1 – 0748025672
  • GOSPODARIA DE INSTALATII SRL – tehnician instalatii în constructii – 2 – 0748025672
  • INFOSERVICE ALBA SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – 0728040568
  • INFOSERVICE ALBA SRL – tehnician echipamente de calcul si retele – 4 – 0728040568
  • INFOSERVICE ALBA SRL – agent vânzari standarde si produse conexe – 1 – 0728040568
  • INVENT INSTAL SRL – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 1 – 0747983742
  • JUSTICE SECURITY SERVICES SRL – agent de securitate – 2 – 0365404203
  • KINETOMED SRL – fiziokinetoterapeut – 1 – 0741221282
  • KINETOMED SRL – maseur – 2 – 0741221282
  • LIVIODARIO SRL – conducator auto transport rutier de persoane – 5 – 0731900600
  • LUKFOOD TEAM SRL – ajutor bucatar – 5 – madalinapacurar95@gmail.com
  • MAŞINI DE CUSUT ONE SRL – mecanic intretinere si reparatii utilaje din industria textila, confectii si incaltaminte – 2 – office.sorinalb@gmail.com
  • MAXITRAILER SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – 0700000000
  • MAXITRAILER SRL – conducator activitate de transport rutier – 1 – maxitrailer64@gmail.com
  • MEDIMA HEALTH S.A. – asistent medical radiologie – 1 – irina.simionescu@medima.ro
  • ONTIME INSTAL SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0740619647
  • PATIPAN GRUP SRL – ambalator manual – 1 – 0740171899
  • PEMONT LENJERIE SRL – confectioner – asamblor articole din textile – 7 – 0258811646
  • PEMONT LENJERIE SRL – femeie de serviciu – 2 – 0258811646
  • PERFORMER CONTA SRL – sofer de autoturisme si camionete – 1 – 0726734920
  • ORIZONT BUSINESS EXPERT SRL – economist în gestiunea economica – 1 – 0358103516
  • RO.DE.X FASHION SRL – muncitor necalificat în industria confectiilor – 3 – 0740195535
  • SATROTEC SRL Oarda – reprezentant comercial – 1 – 0771406571
  • SATURN SA – turnator formator – 2 – 0258812764
  • SATURN SA – electrician de întretinere si reparatii – 2 – 0258812764
  • SATURN SA – curatitor – sablator – 2 – 0258812764
  • SATURN SA – modelier lemn – 2 – 0258812764
  • SATURN SA – frezor universal – 2 – 0258812764
  • SECURED SR SRL – agent de securitate – 2 – 0365404203
  • SELENA SRL – agent de vânzari – 1 – 0744502077
  • SELENA SRL – agent de vânzari – 1 – 0744502077
  • SERALY KEB SRL – contabil – 1 – 0747188167
  • SERALY KEB SRL – bucatar – 1 – 0747188167
  • SERALY KEB SRL – lucrator comercial – 1 – 0747188167
  • SERALY KEB SRL – ajutor bucatar – 1 – 0747188167
  • SERENDIPITY BUSINESS SRL – lucrator comercial – 1 – 0758409896
  • SEWS ROMANIA SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 40 – 0254206600
  • TAT TOTAL DISTRIBUTION SRL – manipulant marfuri – 1 – 0753117877
  • TERAINFO SRL – muncitor necalificat în industria confectiilor – 5 – 0744654454
  • UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 – auditor intern în sectorul public – 1 – 0258806130
  • URS CONSTRUCT ALBA SRL – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 1 – 0745645001
  • VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL – tehnician asigurarea calitatii – 3 – 0372133794
  • ZENVIBE SRL – lucrator comercial – 1 – 0742924527

Locuri de muncă / angajări AIUD

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

  • ALLTEX RO TRADING SRL – vânzator – 2 – 0758232835
  • ASOCIATIA UN PAS INAINTE ALEXANDRA – psiholog în specialitatea psihologie clinica – 1 – 0771294102
  • ASOCIATIA UN PAS INAINTE ALEXANDRA – asistent medical generalist – 1 – 0771294102
  • BECOFERM SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 2 – 0742351869
  • CIUMBRUD PLANT SRL – muncitor necalificat în agricultura – 6 – 0722672725
  • COOPERATIVA DE CONSUM AIUD SOCIETATE COOPERATIVĂ – brutar – 1 – 0749283007
  • GALWAY SPORT SRL – tehnician electromecanic – 1 – 0258865646
  • GEORGIA CATERING SRL – lucrator comercial – 1 – 0743016221
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 1 – 0734567031
  • LUK DE LUX SRL – lucrator comercial – 2 – 0744709382
  • MAGIC AGROJET SA – lacatus mecanic – 4 – 0721444844
  • MAGIC AGROJET SA – frezor universal – 1 – 0721444844
  • MAGIC AGROJET SA – lacatus constructii metalice si navale – 2 – 0721444844
  • MAGIC AGROJET SA – sudor cu arc electric cu electrod fuzibil în mediu de gaz protector – 4 – 0721444844
  • MAGIC AGROJET SA – stivuitorist – 1 – 0721444844
  • MAGIC AGROJET SA – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0721444844
  • MIOMAR UNIVERSAL SRL – lucrator comercial – 3 – 0742212343
  • NATUR SRL – ambalator manual – 2 – 0743115127
  • PAGUS BECOFERM SRL Aiudul de Sus – director general societate comerciala – 1 – 0742351869
  • PAGUS BECOFERM SRL Aiudul de Sus – femeie de serviciu – 2 – 0742351869
  • THAIMAY BEAUTY & BODY SRL – manager general – 1 – 0751882218
  • THAIMAY BEAUTY & BODY SRL – operator intretinere corporala – 2 – 0751882218
  • THOMAS FOOD SRL – lucrator comercial – 3 – anca_stoica2005@yahoo.com

Locuri de muncă / angajări BLAJ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

  • I.A.M.U. SA – lacatus mecanic – 4 – 0258711907
  • I.A.M.U. SA – operator la masini – unelte cu comanda numerica – 10 – 0258711907
  • I.A.M.U. SA – electrician protectie relee, automatizari si masuratori electrice – 4 – 0258711907
  • I.A.M.U. SA – electromecanic masini si echipamente electrice – 1 – 0258711907

Locuri de muncă / angajări SEBEȘ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

  • DOZA DE SĂNĂTATE FORTE SRL – operator vânzari prin telefon – 2 – 0743515200
  • DUPEX SRL – economist în economie generala – 1 – 0258731066
  • GOOD FOOD & HOSTING SRL – ajutor bucatar – 5 – office@daciahotel.ro
  • GOOD FOOD & HOSTING SRL – ospatar (chelner) – 5 – office@daciahotel.ro
  • GOOD FOOD & HOSTING SRL – camerista hotel – 2 – office@daciahotel.ro
  • GOOD FOOD & HOSTING SRL – lucrator pentru salubrizare spatii verzi – 1 – office@daciahotel.ro
  • KLOOS DEAL S.R.L. – manipulant marfuri – 3 – 0747635467
  • LIBRA GUARD SRL – agent de securitate – 2 – 0745619243
  • LINCOLN PLUS SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 5 – 0258763150
  • OPRIŢA BUSINESS SRL – lucrator comercial – 2 – 0747807111
  • OWA PRO SRL – lucrator comercial – 4 – enescuionela60@yahoo.com
  • PRETURI PENTRU TINE SRL – casier – 1 – 0213504323
  • PRETURI PENTRU TINE SRL – casier – 1 – 0213504323
  • OPRIŢA BUSINESS SRL – ajutor bucatar – 3 – 0747807111
  • SAVINI DUE SRL – strungar universal – 1 – 0752199005
  • SAVINI DUE SRL – electrician de întretinere si reparatii – 1 – 0752199005
  • SAVINI DUE SRL – lacatus mecanic – 1 – 0752199005
  • SAVINI DUE SRL – magaziner – 1 – 0752199005
  • SAVINI DUE SRL – tâmplar universal – 1 – 0752199005
  • SAVINI DUE SRL – operator la masini – unelte cu comanda numerica – 1 – 0752199005
  • TRIMODA SRL – vânzator – 1 – 0755461400
  • VULCANIZARE MOBILA & TRACTARI AUTO SEBES – sofer de autoturisme si camionete – 1 – 0757271750

Locuri de muncă / angajări ABRUD

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • UNICARM SUPERMARKET SRL – sef departament marfuri alimentare/nealimentare – 1 – 0261820700

Locuri de muncă / angajări BAIA de ARIEȘ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • ARIESUL CONF SA – confectioner-asamblor articole din textile – 3 – ariesulconf@ariesul.ro

Locuri de muncă / angajări CÂMPENI

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • PITICII ZAMBARETI – profesor în învatamântul primar – 1 – 0749325498
  • RIVALY C.H. SRL – barman – 5 – 0744612264
  • RIVALY C.H. SRL – ospatar (chelner) – 10 – 0744612264
  • RIVALY C.H. SRL – lucrator gestionar – 10 – 0744612264

Locuri de muncă / angajări CUGIR

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • ALPINA TEC LOGISTIC SRL – ajutor bucatar – 3 – alpinateam.hr@gmail.com
  • ALPINA TEC LOGISTIC SRL – pizzar – 5 – alpinateam.hr@gmail.com
  • ALPINA TEC LOGISTIC SRL – finisor terasamente – 5 – alpinateam.hr@gmail.com
  • LIBRA GUARD SRL – agent de securitate – 2 – 0745619243
  • MOTORHELP SERVICE – manager de intreprindere sociala – 2 – 0761133811
  • MOTORHELP SERVICE – alti muncitori în servicii pentru curatenie – 2 – 0761133811

Locuri de muncă / angajări OCNA MUREȘ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • BAZA DE TRATAMENT ȘI AGREMENT BĂILE SĂRATE OCNA MUREȘ S.A. – receptionist – 1 – office@bailesarateocnamures.ro
  • BAZA DE TRATAMENT ȘI AGREMENT BĂILE SĂRATE OCNA MUREȘ S.A. – ajutor bucatar – 1 – office@bailesarateocnamures.ro
  • TELESENIOR SRL – telefonist – 1 – 0735567857
  • VALY STAR SRL – lucrator comercial – 1 – 0740141419

Locuri de muncă / angajări TEIUȘ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • CONTACO AUDIT CONSULT SRL – economist în economie generala – 2 – 0745377596
  • RESUM SMART SRL – economist în economie generala – 1 – 0756796818
  • TONIC WASH LUXURY – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 2 – 0771427183
  • TONIC WASH LUXURY – specialist marketing online – 2 – 0771427183

Locuri de muncă / angajări ZLATNA

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • MOGUŢ JUNIOR SRL – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 2 – 0741073148

Locuri de muncă în Alba / angajări în alte localități din județ

Localitate – angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/ e-mail

  • ALBAC – RÎUL MARE SRL – ospatar (chelner) – 1 – 0743012100
  • AMPOIȚA – TOP PROIECT INSTAL SRL – responsabil tehnic cu execuția – 1 – 0756654726
  • CÂMPU GOBLII – ASOCIATIA CAMINUL SENIORILOR – infirmier/infirmiera – 1 – 0749273127
  • CÂMPU GOBLII – ASOCIATIA CAMINUL SENIORILOR – îngrijitoare la unitati de ocrotire sociala si sanitara – 1 – 0749273127
  • CÂMPU GOBLII – ASOCIATIA CAMINUL SENIORILOR – femeie de serviciu – 1 – 0749273127
  • CÂLNIC – LA FERMA BÂRSAN SRL – îngrijitor animale – 3 – 0742412945
  • CÂPÂLNA – MAIER MARIA IOANA PFA – vânzator – 1 – 0743199310
  • CĂPÂLNA – SERCON CONSTRUCTION & ART SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 3 – 0758787707
  • CIUMBRUD – TIVAMI ACCENT SRL – lucrator comercial – 1 – 0755854863
  • DOBRA – A N SERV TIME SRL – lucrator comercial – 1 – 0766451968
  • DOBRA – A N SERV TIME SRL – casier – 1 – 0766451968
  • DRÂMBAR – CRYSTAL GROUP SRL – electrician de întretinere si reparatii – 2 – 0720517964
  • DRÂMBAR – DEPOZIT PLUS SRL – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 1 – 0744584284
  • DRÂMBAR – TRANSILVANIA NUTS SRL – contabil – 1 – 0745353599
  • DRÂMBAR – TRANSILVANIA NUTS SRL – femeie de serviciu – 1 – 0745353599
  • GARBOVA – DN AGRAR APOLD SRL SALARII – îngrijitor animale – 1 – 0258818115
  • GÂRBOVA – DN AGRAR APOLD SRL SALARII – inginer zootehnist – 1 – 0258818115
  • GÂRBOVA DE JOS – AYO SPEED AUTO SRL – sofer de autoturisme si camionete – 5 – 0743393812
  • GÂRBOVA DE JOS – THAIMAY SPA SRL – maseur de întretinere si relaxare – 2 – 0749225290
  • GÂRDA DE SUS – ONELIA BEST SRL – bucatar – 2 – 0788317467
  • GÂRDA DE SUS – PROFI ROM FOOD SRL – vânzator – 8 – 0372568911
  • IGHIEL – TRANSEURO SRL – muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide – 5 – 058/813641
  • LANCRĂM – DANIM CARGO EXPRES – încarcator – descarcator – 2 – 0758349344
  • MICEȘTI – GIORDI TRANS SRL – conducător auto transport rutier de mărfuri – 2 – 0731317232
  • MICEȘTI – MADIDENT CLINIC SRL – asistent medical generalist – 1 – 0752644589
  • MIHALȚ – AUTO CLEAN ZONE SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – 0744535199
  • MIHALȚ – AUTO CLEAN ZONE SRL – contabil – 1 – 0744535199
  • MIHALȚ – FUN TIME EVENTS – lucrator de tineret – 1 – 0744614323
  • MIHALȚ – FUN TIME EVENTS – gestionar depozit – 1 – 0744614323
  • MIHALȚ – FUN TIME EVENTS – economist în economie generala – 1 – 0744614323
  • MIRĂSLĂU – ISPAS LUCA INTREPRINDERE INDIVIDUALA – manipulant marfuri – 1 – 0744572894
  • MIRĂSLĂU – ISPAS LUCA INTREPRINDERE INDIVIDUALA – manipulant marfuri – 3 – 0744572894
  • PETREȘTI – ELIS PAVAJE SRL – muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide – 10 – ioanburja@elis.ro
  • RĂHĂU – RAPEL SRL – marochiner – confectioner marochinarie, dupa comanda – 3 – 0744393975
  • RĂHĂU – RAPEL SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 3 – 0744393975
  • RĂHĂU – RAPEL SRL – functionar administrativ – 1 – 0744393975
  • RECIU – SARA ECO GARDEN SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0765595832
  • ROSIA MONTANA – ATT AUTO DRIVE SRL – instructor auto – 2 – 0740288569
  • ROSIA MONTANA – ATT AUTO DRIVE SRL – secretara – 1 – 0740288569
  • ROSIA MONTANA – ATT AUTO DRIVE SRL – administrator financiar (patrimoniu) (studii superioare) – 1 – 0740288569
  • ROSIA MONTANA – SC ATT AUTO DRIVE SRL – profesor în învatamântul profesional si de maistri – 1 – 0740288569
  • SANBENEDIC – AGRO PLANT LUPEAN SRL – muncitor necalificat în agricultura – 5 – 0770428296
  • SANTIMBRU – TRANSAVIA S.A. – electrician de întretinere si reparatii – 20 – 0748200044
  • SANTIMBRU – TRANSAVIA S.A. – electromecanic – 20 – 0748200044
  • SANTIMBRU – TRANSAVIA S.A. – lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale – 15 – 0748200044
  • SANTIMBRU – TRANSAVIA S.A. – stivuitorist – 10 – 0748200044
  • ȘARD – ATELIER MENSWEAR SRL – director general societate comerciala – 1 – 0748947917
  • ȘARD – ATELIER MENSWEAR SRL – specialist marketing – 1 – 0748947917
  • ȘARD – ATELIER MENSWEAR SRL – croitor – 2 – 0748947917
  • ȘUGAG – SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE „HIDROELECTRICA” SA BUCURESTI SUCURSALA HIDROCENTRALE SEBES – masinist la instalatiile de turbine hidraulice – 1 – 0258731690
  • ȘUGAG – ENERGOHOLDING SRL – muncitor necalificat la întretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje – 2 – 0743199310
  • ȘUGAG – ENERGOHOLDING SRL – inginer electromecanic – 2 – 0743199310
  • TURDAȘ – OPTIM MNMARKET SRL – lucrator comercial – 6 – 0751631980
  • TURDAȘ – OPTIM MNMARKET SRL – operator introducere, validare si prelucrare date – 5 – 0751631980
  • VINȚU DE JOS – ASOCIATIA SINZIENE – îngrijitoare la unitati de ocrotire sociala si sanitara – 2 – 0741115464
  • VINȚU DE JOS – ASOCIATIA SINZIENE – infirmier/infirmiera – 2 – 0741115464
  • VINȚU DE JOS – CASIFLAV CONSTRUCT SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 2 – 0761982552
  • VINȚU DE JOS – NEWAMPORT ASFALT SRL – inginer topograf – 1 – newamportasfalt@yahoo.com
Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Câmpeniacum 18 minute

VIDEO: Bărbat din Arieșeni, reținut de polițiști. A condus băut și a intrat cu mașina într-un cap de pod. Ce alcoolemie avea
Blajacum 38 de minute

VIDEO: Bărbat din Blaj, reținut. Nu avea voie să se apropie de nepoata sa, dar a încălcat ordinul de protecție
Evenimentacum 54 de minute

Acordul administrației locale, obligatoriu pentru operatorii de jocuri de noroc. Legea, adoptată tacit la Senat
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Actualitateacum o săptămână

FOTO ȘTIREA TA: Vulpe observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia
Evenimentacum 3 săptămâni

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

zile libere 2025
Administrațieacum 3 ore

Angajări la stat: posturi vacante în instituții publice din Alba, în luna septembrie. Calendarul concursurilor și condiții
Administrațieacum 4 ore

Adăpostul pentru câinii fără stăpân din Alba Iulia va fi extins. Primăria a demarat achiziția pentru lucrări
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

locuri de munca
Economieacum O oră

Locuri de muncă în Alba: 540 de posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM
Actualitateacum 14 ore

Unități de învățământ din județul Alba, modernizate cu bani europeni. Infrastructura educațională și importanța finanțărilor
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

Parlamentul votează duminică patru moțiuni de cenzură depuse de AUR, SOS și POT împotriva guvernului Bolojan
Administrațieacum o săptămână

LIVE: Premierul Ilie Bolojan, despre reforma administrației publice locale. Câte posturi vor fi desființate
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 ore

Rezultate excelente obținute de boxerii de la CS Unirea Alba Iulia, antrenați de Nicolae Paștiu, la Centura Păltiniș
Cine transmite Cipru - România LIVE la TV
Evenimentacum 3 ore

Cine transmite Cipru – România LIVE la TV. Lotul convocat de Lucescu, declarații și calcule
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

vremea prognoza meteo saptamana septembrie vremea
Evenimentacum 2 ore

Vremea până în 6 octombrie. Temperaturi neobișnuite, perioade cu ploi și furtuni. Prognoza meteo pe 4 săptămâni
Actualitateacum 4 ore

MESAJE de Sfânta ANA 2025: Cele mai frumoase URĂRI și SMS-uri de „La Mulți Ani” pentru cei dragi
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum 2 zile

Acesul la internet, întrerupt în țări din Asia și Orientul Mijlociu din cauza unor cabluri tăiate în Marea Roșie
WhatsApp
Actualitateacum o săptămână

WhatsApp testează o nouă funcție. „Ask Meta AI” va putea fi folosită pentru verificarea ştirilor false în timp real
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 4 zile

Apel pentru donare sânge, la Centrul de Transfuzie Sanguină Alba. Este nevoie URGENTĂ de grupa AB pozitiv
Evenimentacum 5 zile

CASS 2025 pentru persoane aflate în întreținerea unui asigurat. Cum se calculează și cum se plătește. Precizări oficiale ANAF
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

conferinta alba iulia eu si copilul
Educațieacum 2 ore

Conferința Eu și Copilul ajunge la Alba Iulia. Speakeri de renume și teme actuale despre educație, sănătate și familie (P)
Actualitateacum 17 ore

OPINIE – Dan Lungu: În România Educată, nu le pasă de școală pentru că nu vor să ne deșteptăm. Le e mai simplu la vot!
Mai mult din Educatie