Locuri de muncă în Alba: 543 de posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM

Publicat

acum 3 ore

Locuri de muncă în Alba: Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de muncă disponibile în județul Alba, la data de 4 noiembrie. Sunt vacante 543 de posturi în județul Alba, în mai multe domenii.

Locuri de muncă / angajări Alba Iulia

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

  • AIDA BEST CONSTRUCT SRL – manipulant marfuri – 2 – 0756101055
  • AIDA BEST CONSTRUCT SRL – sortator produse – 2 – 0756101055
  • AIDA BEST CONSTRUCT SRL – muncitor necalificat în silvicultura – 1 – 0756101055
  • AIDA BEST CONSTRUCT SRL – operator la recoltarea si toaletarea arborilor forestieri – 1 – 0756101055
  • AIDA BEST CONSTRUCT SRL – îngrijitor animale – 1 – 0756101055
  • AIDA BEST CONSTRUCT SRL – operator la recoltarea si toaletarea arborilor forestieri – 1 – 0756101055
  • APULUM SA – mecanic utilaj – 2 – 0258/81370
  • ARDEALUL STAR CONSTRUCT SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 3 – 0728108116
  • ARDEALUL STAR CONSTRUCT SRL – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 1 – 0728108116
  • ARDEALUL STAR CONSTRUCT SRL – tâmplar universal – 1 – 0728108116
  • ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR – femeie de serviciu – 1 – 0788364937
  • ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR – infirmier/infirmiera – 2 – 0788364937
  • AXTRO SRL – sofer de autoturisme si camionete – 1 – 0745096386
  • BEST NOR REL SRL – lucrator comercial – 1 – 0741499743
  • BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ LUCIAN BLAGA ALBA – contabil-șef – 1 – 0258811443
  • BIO TERAPIA PLUS SRL – fiziokinetoterapeut – 5 – 0723278582
  • BOGDAN SUPER CUT S.R.L. – frizer – 1 – 0755868428
  • BOGDAN SUPER CUT S.R.L. – agent curatenie cladiri si mijloace de transport – 1 – 0755868428
  • BOTTLING EXPERT CONCEPT SRL – operator la masini de amestecare (produse chimice) – 2 – 0751863838
  • BUCOVRO SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 2 – 0753537548
  • CARBONDIS – director general societate comerciala – 1 – 0745766240
  • CARBONDIS – sef santier – 1 – 0745766240
  • CARBONDIS – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 3 – 0745766240
  • CORIOLAN IMPEX SRL – agent de vânzari – 1 – resurseumane@coriolan – distributie.ro
  • CRUSH INTERIORS SRL – operator calculator electronic si retele – 1 – 0747388048
  • CRUSH INTERIORS SRL – desenator tehnic – 1 – 0747388048
  • CRUSH INTERIORS SRL – asistent manager – 1 – 0747388048
  • DALY’S FLOWERS SRL – vânzator – 1 – 0745787427
  • DEDEMAN SRL – vânzator – 1 – 0234513330
  • DEDEMAN SRL – agent de securitate incinta (magazin, hotel, întreprindere etc.) – 1 – 0234513330
  • DGA ROUTE SRL – pizzar – 2 – 0723218149
  • DIGITAL INFO SRL – programator ajutor – 1 – 0728040572
  • DIGITAL INFO SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – 0728040572
  • DIGITAL INFO SRL – operator calculator electronic si retele – 2 – 0728040572
  • DOCU FLEX SRL – tehnician echipamente de calcul si retele – 1 – 0744535199
  • DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L – manager de intreprindere sociala – 1 – 0744961976
  • DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L – medic stomatolog – 2 – 0744961976
  • DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L – asistent medical generalist – 2 – 0744961976
  • DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L – secretar administrativ – 1 – 0744961976
  • DRAGON R.C. SRL – ambalator manual – 1 – 0746033394
  • EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA – agent de vânzari – 1 – 0749045288
  • ECOPOWER ALBA SRL – gestionar depozit – 1 – 0748105821
  • ECOPOWER ALBA SRL – electrician în constructii – 2 – 0748105821
  • ESTETIC LINE BY DIANA – femeie de serviciu – 1 – 0740611644
  • ESTETIC LINE BY DIANA – coafor stilist – 1 – 0740611644
  • ESTETIC LINE BY DIANA – cosmetician – 1 – 0740611644
  • FIRMAMENTUM SRL – excavatorist pentru excavatoare cu rotor de mare capacitate – 1 – 0766448772
  • FIRMAMENTUM SRL – sapator manual – 1 – 0766448772
  • GICU TRANS SRL – conducator auto transport rutier de persoane – 3 – 0786191650
  • GOSPODĂRIA DE INSTALAȚII SRL – tehnician instalatii în constructii – 2 – 0748025672
  • HAGIU și ALEX SRL – operator introducere, validare si prelucrare date – 1 – 0721236424
  • HERMES MOBLUX – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 2 – contabilitate.hermes@yahoo.com
  • IMSAT – ALBA SA – electrician în constructii – 2 – 0258816103
  • IMSAT – ALBA SA – tehnician pentru sisteme si instalatii de semnalizare, alarmare si alertare în caz de incendiu – 1 – 0258816103
  • IMSAT – ALBA SA – tehnician pentru sisteme de detectie, supraveghere video, control acces – 1 – 0258816103
  • INFOSERVICE ALBA SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – 0728040568
  • INFOSERVICE ALBA SRL – agent vânzari standarde si produse conexe – 1 – 0728040568
  • INFOSERVICE ALBA SRL – tehnician echipamente de calcul si retele – 4 – 0728040568
  • KINETOMED SRL – fiziokinetoterapeut – 1 – 0741221282
  • KINETOMED SRL – maseur – 2 – 0741221282
  • LIVIODARIO SRL – conducator auto transport rutier de persoane – 1 – 0731900600
  • MAXITRAILER SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – maxitrailer64@gmail.com
  • NITA NEW CONSULTING SRL – asistent manager – 1 – 0748292399
  • NVR TERRA SURVEYING SRL – inginer topograf – 1 – 0742538575
  • PEMONT LENJERIE SRL – confectioner – asamblor articole din textile – 15 – 0258811646
  • PILOUS PACKAGING ROMANIA SRL – confectioner-asamblor articole din carton – 1 – 0744134389
  • ROTI BUNE TECH – mecanic auto – 1 – 0775360772
  • SECURED SR SRL – agent de securitate – 2 – 0365404203
  • SIDE GRUP SRL – sofer de autoturisme si camionete – 1 – 0257216644
  • TED ELECTRO SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0744357709
  • TEX EXPERT SRL – muncitor necalificat în industria confectiilor – 2 – 0744760716
  • TOTO RICCO SRL – ajutor bucatar – 3 – 0723146931
  • C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA SA – Sucursala Teritorială de Transport Sibiu – sef/sef adjunct tura statie electrica (studii medii) – 2 – 0269207120
  • TRANSILVANIA FORWARD – secretara – 2 – 0764590073
  • TRANSILVANIA FORWARD – femeie de serviciu – 1 – 0764590073
  • URS CONSTRUCT ALBA SRL – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 3 – 0745645001
  • VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL – tehnician asigurarea calitatii – 3 – 0372133794
  • WAGONS MAINTENANCE SRL – programator de sistem informatic – 1 – contabilitate@wagon.ro
  • YASIN SIMSEK TRANS SRL – sofer de autoturisme si camionete – 2 – 0774015582

Locuri de muncă / angajări AIUD

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

  • ALEX COPE SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 2 – 0749846855
  • ALEX COPE SRL – finisor – lacuitor lemn – 1 – 0749846855
  • ASOCIATIA UN PAS INAINTE ALEXANDRA – asistent medical generalist – 1 – 0771294102
  • ATELIER LUCIA MODERN DESIGN SRL – croitor – 2 – 0758258487
  • ATELIER LUCIA MODERN DESIGN SRL – croitor – 1 – 0758258487
  • ATELIER LUCIA MODERN DESIGN SRL – agent de vânzari – 1 – 0758258487
  • ATELIER LUCIA MODERN DESIGN SRL – croitor – 1 – 0758258487
  • CASA HATEGAN SRL – manipulant marfuri – 1 – 0741526084
  • CASA HATEGAN SRL – reprezentant comercial – 1 – 0741526084
  • CASA HATEGAN SRL – receptioner – distribuitor – 1 – 0741526084
  • CIUMBRUD PLANT SRL – muncitor necalificat în agricultura – 6 – 0722672725
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – sef santier – 1 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – inginer constructii civile, industriale si agricole – 1 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – faiantar – 1 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – zidar pietrar – 1 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – zugrav – 1 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – izolator termic – 1 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – tehnician constructor – 1 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – maistru constructii civile, industriale si agricole – 1 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – zidar rosar – tencuitor – 1 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – zugrav – 1 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – faiantar – 1 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – inginer constructii civile, industriale si agricole – 1 – 0734567031
  • MAGIC AGROJET SA – frezor universal – 1 – 0721444844
  • MAGIC AGROJET SA – lacatus constructii metalice si navale – 2 – 0721444844
  • MAGIC AGROJET SA – sudor cu arc electric cu electrod fuzibil în mediu de gaz protector – 4 – 0721444844
  • MAGIC AGROJET SA – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0721444844
  • MAGIC AGROJET SA – strungar universal – 2 – 0721444844
  • MIOMAR UNIVERSAL SRL – operator introducere, validare si prelucrare date – 1 – 0742212343
  • NATUR SRL – ambalator manual – 2 – 0743115127
  • PREBET AGGREGATES SRL – muncitor necalificat la întretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje – 15 – resurseumane@prebet.ro
  • ŞANDOR TRANS SRL – conducător auto transport rutier de mărfuri – 1 – 0766631366
  • ŞANDOR TRANS SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0766631366
  • THOMAS FOOD SRL – lucrator comercial – 3 – anca_stoica2005@yahoo.com
  • THOMAS FOOD SRL – casier – 3 – anca_stoica2005@yahoo.com
  • VANGAO SRL – cartonagist – 1 – 0740903545
  • WIN START GRUP SRL – manipulant marfuri – 1 – 0725231231

Locuri de muncă / angajări BLAJ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

  • ASOCIAȚIA CARITAS MITROPOLITAN GRECO – CATOLIC – psiholog – 1 – 0258712228
  • I.A.M.U. SA – lacatus mecanic – 4 – 0258711907
  • I.A.M.U. SA – operator la masini – unelte cu comanda numerica – 10 – 0258711907
  • I.A.M.U. SA – electrician protectie relee, automatizari si masuratori electrice – 4 – 0258711907
  • I.A.M.U. SA – electromecanic masini si echipamente electrice – 1 – 0258711907
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – maistru constructii civile, industriale si agricole – 1 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – sef santier – 1 – 0734567031

Locuri de muncă / angajări SEBEȘ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

  • AERO TOPO SOLUTIONS SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – 0745257740
  • AERO TOPO SOLUTIONS SRL – operator introducere, validare si prelucrare date – 1 – 0745257740
  • AERO TOPO SOLUTIONS SRL – consilier economic – 1 – 0745257740
  • BELLA ARTE ADDA SRL – muncitor necalificat în industria confectiilor – 4 – 0745580122
  • BENA CONCEPT – zidar pietrar – 2 – 0788341443
  • BENA CONCEPT – faiantar – 2 – 0788341443
  • BENA CONCEPT – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 4 – 0788341443
  • BENA CONCEPT – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 2 – 0788341443
  • CARPATIA REGIA IMPOREX SRL – lucrator comercial – 3 – catalin87.canton@gmail.com
  • DOZA DE SĂNĂTATE FORTE SRL – femeie de serviciu – 1 – 0743515200
  • DOZA DE SĂNĂTATE FORTE SRL – operator vânzari prin telefon – 1 – 0743515200
  • EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA – agent de vânzari – 1 – 0749045288
  • GOOD FOOD & HOSTING SRL – ajutor bucatar – 5 – office@daciahotel.ro
  • GOOD FOOD & HOSTING SRL – ospatar (chelner) – 5 – office@daciahotel.ro
  • GOOD FOOD & HOSTING SRL – camerista hotel – 2 – office@daciahotel.ro
  • GOOD FOOD & HOSTING SRL – lucrator pentru salubrizare spatii verzi – 1 – office@daciahotel.ro
  • Societatea de producere a energiei electrice în hidrocentrale HIDROELECTRICA SA București Sucursala Hidrocentrale SEBEȘ – electrician exploatare centrale si statii electrice – 1 – 0258731690
  • KLOOS DEAL SRL – manipulant marfuri – 3 – 0747635467
  • LIBRA GUARD SRL – agent de securitate – 2 – 0745619243
  • RECHEA CONCEPT SRL – casier – 1 – 0740099788
  • SERGIANA RETAIL SRL – lucrator comercial – 1 – 0721239716
  • STERP DANIELA IOANA – guvernanta – 1 – 0757106991
  • STRABAD DESIGN SRL – muncitor necalificat la întretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje – 5 – strabaddesign@gmail.com

Locuri de muncă / angajări ABRUD

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • SERGIU TRANS AGREGATE SRL – mecanic auto – 1 – 0740889650
  • SERGIU TRANS AGREGATE SRL – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 1 – 0740889650
  • SILINEL TURIST SRL – bucatar – 1 – 0743863233
  • SILINEL TURIST SRL – lucrator comercial – 1 – 0743863233

Locuri de muncă / angajări CÂMPENI

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • ALBA CLEAN SOLIDAR SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – 0747153693
  • ALBA CLEAN SOLIDAR SRL – asistent manager – 1 – 0747153693
  • ALBA CLEAN SOLIDAR SRL – operator spalator textile – 3 – 0747153693
  • OVIDAL STATION SRL – ospatar (chelner) – 1 – 0742469917
  • PITICII ZAMBARETI – profesor în învatamântul primar – 1 – 0749325498
  • RIVALY C.H. SRL – ospatar (chelner) – 20 – 0744612264
  • RIVALY C.H. SRL – lucrator gestionar – 20 – 0744612264
  • RIVALY C.H. SRL – sofer de autoturisme si camionete – 1 – 0744612264
  • RIVALY C.H. SRL – lucrator comercial – 1 – 0744612264
  • RIVALY C.H. SRL – muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide – 1 – 0744612264
  • ZAZA DURUM KEBAB SRL – bucatar – 1 – 0735417292
  • ZAZA DURUM KEBAB SRL – ajutor bucatar – 1 – 0735417292

Locuri de muncă / angajări CUGIR

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • ANISA GLAMOUR EVENTS SRL – ajutor bucatar – 1 – 0767774169
  • ANISA GLAMOUR EVENTS SRL – bucatar – 1 – 0767774169
  • ARMONIA HEALTH CENTER SRL – maseur de întretinere si relaxare – 1 – 0762399560
  • ARMONIA HEALTH CENTER SRL – îngrijitor cladiri – 1 – 0762399560
  • ARMONIA HEALTH CENTER SRL – kinetoterapeut – 2 – 0762399560
  • ARMONIA HEALTH CENTER SRL – terapeut în terapii complementare – 1 – 0762399560
  • GREEN VELVET SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0731163879
  • GREEN VELVET SRL – organizator evenimente – 1 – 0731163879
  • GREEN VELVET SRL – receptioner de hotel – 1 – 0731163879
  • GREEN VELVET SRL – ospatar (chelner) – 1 – 0731163879
  • GREEN VELVET SRL – lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale – 1 – 0731163879
  • GREEN VELVET SRL – lucrator pentru salubrizare – 1 – 0731163879
  • GUST URBAN TRUCK SRL – bucatar – 1 – 0769415564
  • GUST URBAN TRUCK SRL – vânzator ambulant de produse alimentare – 2 – 0769415564
  • IVET SRL – manipulant marfuri – 4 – 0744535450
  • KLETT HAIR SRL – coafor stilist – 1 – 0765477427
  • KLETT HAIR SRL – îngrijitor cladiri – 1 – 0765477427
  • KLETT CAR SRL – mecanic auto – 1 – 0760324378
  • KLETT CAR SRL – inspector tehnic – 1 – 0760324378
  • KLETT CAR SRL – alti muncitori în servicii pentru curatenie – 1 – 0760324378
  • LIBRA GUARD SRL – agent de securitate – 2 – 0745619243
  • SERVPARTS IT SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0767675048
  • SERVPARTS IT SRL – tehnician electronica – 2 – 0767675048
  • SERVPARTS IT SRL – lucrator comercial – 2 – 0767675048

Locuri de muncă / angajări OCNA MUREȘ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • BAZA DE TRATAMENT ȘI AGREMENT BĂILE SĂRATE OCNA MUREȘ SA – faiantar – 1 – office@bailesarateocnamures.ro
  • MOARA MIRESTEAN SRL – încarcator – descarcator – 1 – 0726721263

Locuri de muncă / angajări TEIUȘ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • IMCOP SRL – manipulant marfuri – 1 – 0744627674
  • RESUM SMART SRL – economist în economie generala – 2 – 0756796818

Locuri de muncă / angajări ZLATNA

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • MOGUŢ JUNIOR SRL – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 2 – 0741073148

Locuri de muncă în Alba / angajări în alte localități din județ

Localitate – angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/ e-mail

  • ALMAȘU MARE – MATYA CONSTRUCT SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 1 – 0748768170
  • BISTRA – DELI CHOUX SRL – cofetar – 1 – 0752085645
  • BISTRA – COD LEMN ALBA – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 1 – 0751921783
  • CERGĂU MARE – DC ELECTRIX SRL – electrician în constructii – 1 – 0745395484
  • CERGĂU MARE – DC ELECTRIX SRL – manager – 1 – 0745395484
  • CERGĂU MARE – DC ELECTRIX SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0745395484
  • CERGĂU MARE – DC ELECTRIX SRL – electrician în constructii – 1 – 0745395484
  • DAIA ROMÂNĂ – DAN FAM RESIDENCE SRL – ajutor bucatar – 1 – dannicu73@gmail.com
  • DRÂMBAR – CRYSTAL GROUP SRL – electrician de întretinere si reparatii – 2 – 0720517964
  • DRÂMBAR – DEPOZIT PLUS SRL – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 1 – 0744584284
  • DRÂMBAR – MUREŞUL DRÂMBAR SRL – primitor – distribuitor materiale si scule – 1 – 0258815855
  • DRÂMBAR – MUREŞUL DRÂMBAR SRL – lucrator comercial – 1 – 0258815855
  • DRÂMBAR – TRANSILVANIA NUTS SRL – tehnician programare, lansare, urmarirea productiei – 1 – 0745353599
  • DRÂMBAR – TRANSILVANIA NUTS SRL – contabil – 1 – 0745353599
  • GÂRBOVA DE JOS – AYO SPEED AUTO SRL – sofer de autoturisme si camionete – 2 – 0743393812
  • GÂRBOVA DE JOS – THAIMAY SPA SRL – maseur de întretinere si relaxare – 2 – 0749225290
  • GÂRDA DE SUS – PROFI ROM FOOD SRL – vânzator – 8 – 0372568911
  • IGHIEL – SANTOS BIKE SRL – lucrator comercial – 1 – 0749373095
  • LUPȘA – KAGER CONSTRUCT SRL – lucrator comercial – 2 – gn_claudia@yahoo.com
  • LUPȘA – KAGER CONSTRUCT SRL – preparator de semifabricate si preparate culinare – 1 – gn_claudia@yahoo.com
  • MICEȘTI – MADPAN 70 SRL – brutar – 2 – 0741061286
  • MIRĂSLĂU – ISPAS LUCA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ – manipulant marfuri – 1 – 0744572894
  • OARDA – ELIT SRL – tinichigiu carosier – 1 – 0721367218
  • OARDA – VISFLY EXPRESS SRL – sofer de autoturisme si camionete – 4 – 0745829530
  • OARDA – ELIT SRL – manipulant marfuri – 1 – 0721367218
  • PETREȘTI – PEHART TEC GRUP SA – electrician de întretinere si reparatii – 1 – 0743559716
  • PIANU DE JOS – CASA CĂRNII SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – 0747153693
  • PIANU DE JOS – CASA CĂRNII SRL – macelar – 1 – 0747153693
  • PIANU DE JOS – CASA CĂRNII SRL – colector si preparator faina, sânge, carne, oase – 1 – 0747153693
  • PIANU DE JOS – CASA CĂRNII SRL – muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide – 1 – 0747153693
  • PRESACA AMPOIULUI – CAR4U SRL – agent curatenie cladiri si mijloace de transport – 1 – 0756412946
  • PRESACA AMPOIULUI – CAR4U SRL – dispecer – 1 – 0756412946
  • PRESACA AMPOIULUI – CAR4U SRL – conducator auto transport rutier de persoane – 2 – 0756412946
  • RÂMETEA – CASUȚA CU LAVANDĂ DE LA RIMETEA SRL – camerista hotel – 2 – 0742002055
  • RÂMETEA – CASUȚA CU LAVANDĂ DE LA RIMETEA SRL – muncitor plantatii si amenajare zona verde – 1 – 0742002055
  • RÂMETEA – CASUȚA CU LAVANDĂ DE LA RIMETEA SRL – administrator pensiune turistica – 1 – 0742002055
  • SĂLIȘTEA – THOMAS FASHION SRL – muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide – 1 – 0743062370
  • SÂNTIMBRU – TRANSAVIA S.A. – electrician de întretinere si reparatii – 20 – 0748200044
  • SÂNTIMBRU – TRANSAVIA S.A. – electromecanic – 20 – 0748200044
  • SÂNTIMBRU – TRANSAVIA S.A. – lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale – 15 – 0748200044
  • SÂNTIMBRU – TRANSAVIA S.A. – stivuitorist – 10 – 0748200044
  • ȘARD – ATELIER MENSWEAR SRL – director general societate comerciala – 1 – 0748947917
  • ȘARD – ATELIER MENSWEAR SRL – specialist marketing – 1 – 0748947917
  • ȘARD – ATELIER MENSWEAR SRL – croitor – 2 – 0748947917
  • ȘARD – MILAN CONS SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 20 – 0731534954
  • SĂSCIORI – SCAN TERRA SRL – operator introducere, validare si prelucrare date – 2 – 0741824310
  • SECĂȘEL – MARY PAN VIILOR SRL – functionar economic – 1 – 0742518018
  • ȘEUȘA – EXCLUSIV TEHNIC SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0743361265
  • STREMȚ – ACIT CONSTRUCT SRL – dulgher (exclusiv restaurator) – 2 – 0751086351
  • STREMȚ – ACIT CONSTRUCT SRL – zidar rosar – tencuitor – 3 – 0751086351
  • STREMȚ – ACIT CONSTRUCT SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 1 – 0751086351
  • TURDAȘ – OPTIM MNMARKET SRL – lucrator comercial – 6 – 0751631980
  • TURDAȘ – OPTIM MNMARKET SRL – operator introducere, validare si prelucrare date – 5 – 0751631980
  • UIOARA DE SUS – COMPLEX AGREMENT BELLAVI SRL – bucatar – 2 – 0745350567
  • UIOARA DE SUS – COMPLEX AGREMENT BELLAVI SRL – îngrijitor spatii verzi – 1 – 0745350567
  • UNIREA – UNILACT TRANSILVANIA SRL – sofer de autoturisme si camionete – 2 – 0745543871
  • VALEA BISTRII – TERMOCONS SRL – femeie de serviciu – 1 – 0258771719
  • VINȚU DE JOS – CASIFLAV CONSTRUCT SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 2 – 0761982552
  • VINȚU DE JOS – NEWAMPORT ASFALT SRL – inginer topograf – 1 – newamportasfalt@yahoo.com
  • ZARIEȘ – FRUCTAROMA SRL – uscator – deshidrator legume, fructe – 2 – 0743102441
Ultimele articole pe alba24
