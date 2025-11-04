Economie
Locuri de muncă în Alba: 543 de posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM
Locuri de muncă în Alba: Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de muncă disponibile în județul Alba, la data de 4 noiembrie. Sunt vacante 543 de posturi în județul Alba, în mai multe domenii.
Locuri de muncă / angajări Alba Iulia
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil
- AIDA BEST CONSTRUCT SRL – manipulant marfuri – 2 – 0756101055
- AIDA BEST CONSTRUCT SRL – sortator produse – 2 – 0756101055
- AIDA BEST CONSTRUCT SRL – muncitor necalificat în silvicultura – 1 – 0756101055
- AIDA BEST CONSTRUCT SRL – operator la recoltarea si toaletarea arborilor forestieri – 1 – 0756101055
- AIDA BEST CONSTRUCT SRL – îngrijitor animale – 1 – 0756101055
- AIDA BEST CONSTRUCT SRL – operator la recoltarea si toaletarea arborilor forestieri – 1 – 0756101055
- APULUM SA – mecanic utilaj – 2 – 0258/81370
- ARDEALUL STAR CONSTRUCT SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 3 – 0728108116
- ARDEALUL STAR CONSTRUCT SRL – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 1 – 0728108116
- ARDEALUL STAR CONSTRUCT SRL – tâmplar universal – 1 – 0728108116
- ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR – femeie de serviciu – 1 – 0788364937
- ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR – infirmier/infirmiera – 2 – 0788364937
- AXTRO SRL – sofer de autoturisme si camionete – 1 – 0745096386
- BEST NOR REL SRL – lucrator comercial – 1 – 0741499743
- BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ LUCIAN BLAGA ALBA – contabil-șef – 1 – 0258811443
- BIO TERAPIA PLUS SRL – fiziokinetoterapeut – 5 – 0723278582
- BOGDAN SUPER CUT S.R.L. – frizer – 1 – 0755868428
- BOGDAN SUPER CUT S.R.L. – agent curatenie cladiri si mijloace de transport – 1 – 0755868428
- BOTTLING EXPERT CONCEPT SRL – operator la masini de amestecare (produse chimice) – 2 – 0751863838
- BUCOVRO SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 2 – 0753537548
- CARBONDIS – director general societate comerciala – 1 – 0745766240
- CARBONDIS – sef santier – 1 – 0745766240
- CARBONDIS – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 3 – 0745766240
- CORIOLAN IMPEX SRL – agent de vânzari – 1 – resurseumane@coriolan – distributie.ro
- CRUSH INTERIORS SRL – operator calculator electronic si retele – 1 – 0747388048
- CRUSH INTERIORS SRL – desenator tehnic – 1 – 0747388048
- CRUSH INTERIORS SRL – asistent manager – 1 – 0747388048
- DALY’S FLOWERS SRL – vânzator – 1 – 0745787427
- DEDEMAN SRL – vânzator – 1 – 0234513330
- DEDEMAN SRL – agent de securitate incinta (magazin, hotel, întreprindere etc.) – 1 – 0234513330
- DGA ROUTE SRL – pizzar – 2 – 0723218149
- DIGITAL INFO SRL – programator ajutor – 1 – 0728040572
- DIGITAL INFO SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – 0728040572
- DIGITAL INFO SRL – operator calculator electronic si retele – 2 – 0728040572
- DOCU FLEX SRL – tehnician echipamente de calcul si retele – 1 – 0744535199
- DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L – manager de intreprindere sociala – 1 – 0744961976
- DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L – medic stomatolog – 2 – 0744961976
- DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L – asistent medical generalist – 2 – 0744961976
- DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L – secretar administrativ – 1 – 0744961976
- DRAGON R.C. SRL – ambalator manual – 1 – 0746033394
- EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA – agent de vânzari – 1 – 0749045288
- ECOPOWER ALBA SRL – gestionar depozit – 1 – 0748105821
- ECOPOWER ALBA SRL – electrician în constructii – 2 – 0748105821
- ESTETIC LINE BY DIANA – femeie de serviciu – 1 – 0740611644
- ESTETIC LINE BY DIANA – coafor stilist – 1 – 0740611644
- ESTETIC LINE BY DIANA – cosmetician – 1 – 0740611644
- FIRMAMENTUM SRL – excavatorist pentru excavatoare cu rotor de mare capacitate – 1 – 0766448772
- FIRMAMENTUM SRL – sapator manual – 1 – 0766448772
- GICU TRANS SRL – conducator auto transport rutier de persoane – 3 – 0786191650
- GOSPODĂRIA DE INSTALAȚII SRL – tehnician instalatii în constructii – 2 – 0748025672
- HAGIU și ALEX SRL – operator introducere, validare si prelucrare date – 1 – 0721236424
- HERMES MOBLUX – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 2 – contabilitate.hermes@yahoo.com
- IMSAT – ALBA SA – electrician în constructii – 2 – 0258816103
- IMSAT – ALBA SA – tehnician pentru sisteme si instalatii de semnalizare, alarmare si alertare în caz de incendiu – 1 – 0258816103
- IMSAT – ALBA SA – tehnician pentru sisteme de detectie, supraveghere video, control acces – 1 – 0258816103
- INFOSERVICE ALBA SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – 0728040568
- INFOSERVICE ALBA SRL – agent vânzari standarde si produse conexe – 1 – 0728040568
- INFOSERVICE ALBA SRL – tehnician echipamente de calcul si retele – 4 – 0728040568
- KINETOMED SRL – fiziokinetoterapeut – 1 – 0741221282
- KINETOMED SRL – maseur – 2 – 0741221282
- LIVIODARIO SRL – conducator auto transport rutier de persoane – 1 – 0731900600
- MAXITRAILER SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – maxitrailer64@gmail.com
- NITA NEW CONSULTING SRL – asistent manager – 1 – 0748292399
- NVR TERRA SURVEYING SRL – inginer topograf – 1 – 0742538575
- PEMONT LENJERIE SRL – confectioner – asamblor articole din textile – 15 – 0258811646
- PILOUS PACKAGING ROMANIA SRL – confectioner-asamblor articole din carton – 1 – 0744134389
- ROTI BUNE TECH – mecanic auto – 1 – 0775360772
- SECURED SR SRL – agent de securitate – 2 – 0365404203
- SIDE GRUP SRL – sofer de autoturisme si camionete – 1 – 0257216644
- TED ELECTRO SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0744357709
- TEX EXPERT SRL – muncitor necalificat în industria confectiilor – 2 – 0744760716
- TOTO RICCO SRL – ajutor bucatar – 3 – 0723146931
- C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA SA – Sucursala Teritorială de Transport Sibiu – sef/sef adjunct tura statie electrica (studii medii) – 2 – 0269207120
- TRANSILVANIA FORWARD – secretara – 2 – 0764590073
- TRANSILVANIA FORWARD – femeie de serviciu – 1 – 0764590073
- URS CONSTRUCT ALBA SRL – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 3 – 0745645001
- VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL – tehnician asigurarea calitatii – 3 – 0372133794
- WAGONS MAINTENANCE SRL – programator de sistem informatic – 1 – contabilitate@wagon.ro
- YASIN SIMSEK TRANS SRL – sofer de autoturisme si camionete – 2 – 0774015582
Locuri de muncă / angajări AIUD
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil
- ALEX COPE SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 2 – 0749846855
- ALEX COPE SRL – finisor – lacuitor lemn – 1 – 0749846855
- ASOCIATIA UN PAS INAINTE ALEXANDRA – asistent medical generalist – 1 – 0771294102
- ATELIER LUCIA MODERN DESIGN SRL – croitor – 2 – 0758258487
- ATELIER LUCIA MODERN DESIGN SRL – croitor – 1 – 0758258487
- ATELIER LUCIA MODERN DESIGN SRL – agent de vânzari – 1 – 0758258487
- ATELIER LUCIA MODERN DESIGN SRL – croitor – 1 – 0758258487
- CASA HATEGAN SRL – manipulant marfuri – 1 – 0741526084
- CASA HATEGAN SRL – reprezentant comercial – 1 – 0741526084
- CASA HATEGAN SRL – receptioner – distribuitor – 1 – 0741526084
- CIUMBRUD PLANT SRL – muncitor necalificat în agricultura – 6 – 0722672725
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – sef santier – 1 – 0734567031
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – inginer constructii civile, industriale si agricole – 1 – 0734567031
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – faiantar – 1 – 0734567031
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – zidar pietrar – 1 – 0734567031
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – zugrav – 1 – 0734567031
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – izolator termic – 1 – 0734567031
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – tehnician constructor – 1 – 0734567031
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – maistru constructii civile, industriale si agricole – 1 – 0734567031
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – zidar rosar – tencuitor – 1 – 0734567031
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – zugrav – 1 – 0734567031
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – faiantar – 1 – 0734567031
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – inginer constructii civile, industriale si agricole – 1 – 0734567031
- MAGIC AGROJET SA – frezor universal – 1 – 0721444844
- MAGIC AGROJET SA – lacatus constructii metalice si navale – 2 – 0721444844
- MAGIC AGROJET SA – sudor cu arc electric cu electrod fuzibil în mediu de gaz protector – 4 – 0721444844
- MAGIC AGROJET SA – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0721444844
- MAGIC AGROJET SA – strungar universal – 2 – 0721444844
- MIOMAR UNIVERSAL SRL – operator introducere, validare si prelucrare date – 1 – 0742212343
- NATUR SRL – ambalator manual – 2 – 0743115127
- PREBET AGGREGATES SRL – muncitor necalificat la întretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje – 15 – resurseumane@prebet.ro
- ŞANDOR TRANS SRL – conducător auto transport rutier de mărfuri – 1 – 0766631366
- ŞANDOR TRANS SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0766631366
- THOMAS FOOD SRL – lucrator comercial – 3 – anca_stoica2005@yahoo.com
- THOMAS FOOD SRL – casier – 3 – anca_stoica2005@yahoo.com
- VANGAO SRL – cartonagist – 1 – 0740903545
- WIN START GRUP SRL – manipulant marfuri – 1 – 0725231231
Locuri de muncă / angajări BLAJ
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil
- ASOCIAȚIA CARITAS MITROPOLITAN GRECO – CATOLIC – psiholog – 1 – 0258712228
- I.A.M.U. SA – lacatus mecanic – 4 – 0258711907
- I.A.M.U. SA – operator la masini – unelte cu comanda numerica – 10 – 0258711907
- I.A.M.U. SA – electrician protectie relee, automatizari si masuratori electrice – 4 – 0258711907
- I.A.M.U. SA – electromecanic masini si echipamente electrice – 1 – 0258711907
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – maistru constructii civile, industriale si agricole – 1 – 0734567031
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – sef santier – 1 – 0734567031
Locuri de muncă / angajări SEBEȘ
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil
- AERO TOPO SOLUTIONS SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – 0745257740
- AERO TOPO SOLUTIONS SRL – operator introducere, validare si prelucrare date – 1 – 0745257740
- AERO TOPO SOLUTIONS SRL – consilier economic – 1 – 0745257740
- BELLA ARTE ADDA SRL – muncitor necalificat în industria confectiilor – 4 – 0745580122
- BENA CONCEPT – zidar pietrar – 2 – 0788341443
- BENA CONCEPT – faiantar – 2 – 0788341443
- BENA CONCEPT – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 4 – 0788341443
- BENA CONCEPT – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 2 – 0788341443
- CARPATIA REGIA IMPOREX SRL – lucrator comercial – 3 – catalin87.canton@gmail.com
- DOZA DE SĂNĂTATE FORTE SRL – femeie de serviciu – 1 – 0743515200
- DOZA DE SĂNĂTATE FORTE SRL – operator vânzari prin telefon – 1 – 0743515200
- EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA – agent de vânzari – 1 – 0749045288
- GOOD FOOD & HOSTING SRL – ajutor bucatar – 5 – office@daciahotel.ro
- GOOD FOOD & HOSTING SRL – ospatar (chelner) – 5 – office@daciahotel.ro
- GOOD FOOD & HOSTING SRL – camerista hotel – 2 – office@daciahotel.ro
- GOOD FOOD & HOSTING SRL – lucrator pentru salubrizare spatii verzi – 1 – office@daciahotel.ro
- Societatea de producere a energiei electrice în hidrocentrale HIDROELECTRICA SA București Sucursala Hidrocentrale SEBEȘ – electrician exploatare centrale si statii electrice – 1 – 0258731690
- KLOOS DEAL SRL – manipulant marfuri – 3 – 0747635467
- LIBRA GUARD SRL – agent de securitate – 2 – 0745619243
- RECHEA CONCEPT SRL – casier – 1 – 0740099788
- SERGIANA RETAIL SRL – lucrator comercial – 1 – 0721239716
- STERP DANIELA IOANA – guvernanta – 1 – 0757106991
- STRABAD DESIGN SRL – muncitor necalificat la întretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje – 5 – strabaddesign@gmail.com
Locuri de muncă / angajări ABRUD
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- SERGIU TRANS AGREGATE SRL – mecanic auto – 1 – 0740889650
- SERGIU TRANS AGREGATE SRL – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 1 – 0740889650
- SILINEL TURIST SRL – bucatar – 1 – 0743863233
- SILINEL TURIST SRL – lucrator comercial – 1 – 0743863233
Locuri de muncă / angajări CÂMPENI
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- ALBA CLEAN SOLIDAR SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – 0747153693
- ALBA CLEAN SOLIDAR SRL – asistent manager – 1 – 0747153693
- ALBA CLEAN SOLIDAR SRL – operator spalator textile – 3 – 0747153693
- OVIDAL STATION SRL – ospatar (chelner) – 1 – 0742469917
- PITICII ZAMBARETI – profesor în învatamântul primar – 1 – 0749325498
- RIVALY C.H. SRL – ospatar (chelner) – 20 – 0744612264
- RIVALY C.H. SRL – lucrator gestionar – 20 – 0744612264
- RIVALY C.H. SRL – sofer de autoturisme si camionete – 1 – 0744612264
- RIVALY C.H. SRL – lucrator comercial – 1 – 0744612264
- RIVALY C.H. SRL – muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide – 1 – 0744612264
- ZAZA DURUM KEBAB SRL – bucatar – 1 – 0735417292
- ZAZA DURUM KEBAB SRL – ajutor bucatar – 1 – 0735417292
Locuri de muncă / angajări CUGIR
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- ANISA GLAMOUR EVENTS SRL – ajutor bucatar – 1 – 0767774169
- ANISA GLAMOUR EVENTS SRL – bucatar – 1 – 0767774169
- ARMONIA HEALTH CENTER SRL – maseur de întretinere si relaxare – 1 – 0762399560
- ARMONIA HEALTH CENTER SRL – îngrijitor cladiri – 1 – 0762399560
- ARMONIA HEALTH CENTER SRL – kinetoterapeut – 2 – 0762399560
- ARMONIA HEALTH CENTER SRL – terapeut în terapii complementare – 1 – 0762399560
- GREEN VELVET SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0731163879
- GREEN VELVET SRL – organizator evenimente – 1 – 0731163879
- GREEN VELVET SRL – receptioner de hotel – 1 – 0731163879
- GREEN VELVET SRL – ospatar (chelner) – 1 – 0731163879
- GREEN VELVET SRL – lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale – 1 – 0731163879
- GREEN VELVET SRL – lucrator pentru salubrizare – 1 – 0731163879
- GUST URBAN TRUCK SRL – bucatar – 1 – 0769415564
- GUST URBAN TRUCK SRL – vânzator ambulant de produse alimentare – 2 – 0769415564
- IVET SRL – manipulant marfuri – 4 – 0744535450
- KLETT HAIR SRL – coafor stilist – 1 – 0765477427
- KLETT HAIR SRL – îngrijitor cladiri – 1 – 0765477427
- KLETT CAR SRL – mecanic auto – 1 – 0760324378
- KLETT CAR SRL – inspector tehnic – 1 – 0760324378
- KLETT CAR SRL – alti muncitori în servicii pentru curatenie – 1 – 0760324378
- LIBRA GUARD SRL – agent de securitate – 2 – 0745619243
- SERVPARTS IT SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0767675048
- SERVPARTS IT SRL – tehnician electronica – 2 – 0767675048
- SERVPARTS IT SRL – lucrator comercial – 2 – 0767675048
Locuri de muncă / angajări OCNA MUREȘ
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- BAZA DE TRATAMENT ȘI AGREMENT BĂILE SĂRATE OCNA MUREȘ SA – faiantar – 1 – office@bailesarateocnamures.ro
- MOARA MIRESTEAN SRL – încarcator – descarcator – 1 – 0726721263
Locuri de muncă / angajări TEIUȘ
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- IMCOP SRL – manipulant marfuri – 1 – 0744627674
- RESUM SMART SRL – economist în economie generala – 2 – 0756796818
Locuri de muncă / angajări ZLATNA
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- MOGUŢ JUNIOR SRL – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 2 – 0741073148
Locuri de muncă în Alba / angajări în alte localități din județ
Localitate – angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/ e-mail
- ALMAȘU MARE – MATYA CONSTRUCT SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 1 – 0748768170
- BISTRA – DELI CHOUX SRL – cofetar – 1 – 0752085645
- BISTRA – COD LEMN ALBA – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 1 – 0751921783
- CERGĂU MARE – DC ELECTRIX SRL – electrician în constructii – 1 – 0745395484
- CERGĂU MARE – DC ELECTRIX SRL – manager – 1 – 0745395484
- CERGĂU MARE – DC ELECTRIX SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0745395484
- CERGĂU MARE – DC ELECTRIX SRL – electrician în constructii – 1 – 0745395484
- DAIA ROMÂNĂ – DAN FAM RESIDENCE SRL – ajutor bucatar – 1 – dannicu73@gmail.com
- DRÂMBAR – CRYSTAL GROUP SRL – electrician de întretinere si reparatii – 2 – 0720517964
- DRÂMBAR – DEPOZIT PLUS SRL – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 1 – 0744584284
- DRÂMBAR – MUREŞUL DRÂMBAR SRL – primitor – distribuitor materiale si scule – 1 – 0258815855
- DRÂMBAR – MUREŞUL DRÂMBAR SRL – lucrator comercial – 1 – 0258815855
- DRÂMBAR – TRANSILVANIA NUTS SRL – tehnician programare, lansare, urmarirea productiei – 1 – 0745353599
- DRÂMBAR – TRANSILVANIA NUTS SRL – contabil – 1 – 0745353599
- GÂRBOVA DE JOS – AYO SPEED AUTO SRL – sofer de autoturisme si camionete – 2 – 0743393812
- GÂRBOVA DE JOS – THAIMAY SPA SRL – maseur de întretinere si relaxare – 2 – 0749225290
- GÂRDA DE SUS – PROFI ROM FOOD SRL – vânzator – 8 – 0372568911
- IGHIEL – SANTOS BIKE SRL – lucrator comercial – 1 – 0749373095
- LUPȘA – KAGER CONSTRUCT SRL – lucrator comercial – 2 – gn_claudia@yahoo.com
- LUPȘA – KAGER CONSTRUCT SRL – preparator de semifabricate si preparate culinare – 1 – gn_claudia@yahoo.com
- MICEȘTI – MADPAN 70 SRL – brutar – 2 – 0741061286
- MIRĂSLĂU – ISPAS LUCA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ – manipulant marfuri – 1 – 0744572894
- OARDA – ELIT SRL – tinichigiu carosier – 1 – 0721367218
- OARDA – VISFLY EXPRESS SRL – sofer de autoturisme si camionete – 4 – 0745829530
- OARDA – ELIT SRL – manipulant marfuri – 1 – 0721367218
- PETREȘTI – PEHART TEC GRUP SA – electrician de întretinere si reparatii – 1 – 0743559716
- PIANU DE JOS – CASA CĂRNII SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – 0747153693
- PIANU DE JOS – CASA CĂRNII SRL – macelar – 1 – 0747153693
- PIANU DE JOS – CASA CĂRNII SRL – colector si preparator faina, sânge, carne, oase – 1 – 0747153693
- PIANU DE JOS – CASA CĂRNII SRL – muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide – 1 – 0747153693
- PRESACA AMPOIULUI – CAR4U SRL – agent curatenie cladiri si mijloace de transport – 1 – 0756412946
- PRESACA AMPOIULUI – CAR4U SRL – dispecer – 1 – 0756412946
- PRESACA AMPOIULUI – CAR4U SRL – conducator auto transport rutier de persoane – 2 – 0756412946
- RÂMETEA – CASUȚA CU LAVANDĂ DE LA RIMETEA SRL – camerista hotel – 2 – 0742002055
- RÂMETEA – CASUȚA CU LAVANDĂ DE LA RIMETEA SRL – muncitor plantatii si amenajare zona verde – 1 – 0742002055
- RÂMETEA – CASUȚA CU LAVANDĂ DE LA RIMETEA SRL – administrator pensiune turistica – 1 – 0742002055
- SĂLIȘTEA – THOMAS FASHION SRL – muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide – 1 – 0743062370
- SÂNTIMBRU – TRANSAVIA S.A. – electrician de întretinere si reparatii – 20 – 0748200044
- SÂNTIMBRU – TRANSAVIA S.A. – electromecanic – 20 – 0748200044
- SÂNTIMBRU – TRANSAVIA S.A. – lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale – 15 – 0748200044
- SÂNTIMBRU – TRANSAVIA S.A. – stivuitorist – 10 – 0748200044
- ȘARD – ATELIER MENSWEAR SRL – director general societate comerciala – 1 – 0748947917
- ȘARD – ATELIER MENSWEAR SRL – specialist marketing – 1 – 0748947917
- ȘARD – ATELIER MENSWEAR SRL – croitor – 2 – 0748947917
- ȘARD – MILAN CONS SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 20 – 0731534954
- SĂSCIORI – SCAN TERRA SRL – operator introducere, validare si prelucrare date – 2 – 0741824310
- SECĂȘEL – MARY PAN VIILOR SRL – functionar economic – 1 – 0742518018
- ȘEUȘA – EXCLUSIV TEHNIC SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0743361265
- STREMȚ – ACIT CONSTRUCT SRL – dulgher (exclusiv restaurator) – 2 – 0751086351
- STREMȚ – ACIT CONSTRUCT SRL – zidar rosar – tencuitor – 3 – 0751086351
- STREMȚ – ACIT CONSTRUCT SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 1 – 0751086351
- TURDAȘ – OPTIM MNMARKET SRL – lucrator comercial – 6 – 0751631980
- TURDAȘ – OPTIM MNMARKET SRL – operator introducere, validare si prelucrare date – 5 – 0751631980
- UIOARA DE SUS – COMPLEX AGREMENT BELLAVI SRL – bucatar – 2 – 0745350567
- UIOARA DE SUS – COMPLEX AGREMENT BELLAVI SRL – îngrijitor spatii verzi – 1 – 0745350567
- UNIREA – UNILACT TRANSILVANIA SRL – sofer de autoturisme si camionete – 2 – 0745543871
- VALEA BISTRII – TERMOCONS SRL – femeie de serviciu – 1 – 0258771719
- VINȚU DE JOS – CASIFLAV CONSTRUCT SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 2 – 0761982552
- VINȚU DE JOS – NEWAMPORT ASFALT SRL – inginer topograf – 1 – newamportasfalt@yahoo.com
- ZARIEȘ – FRUCTAROMA SRL – uscator – deshidrator legume, fructe – 2 – 0743102441
