Economie

Locuri de muncă în Alba: 543 posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM

Publicat

acum O oră

Locuri de muncă în Alba: Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de muncă disponibile în județul Alba, la data de 2 septembrie.
Sunt vacante 543 posturi în județul Alba, în mai multe domenii.

AICI: ADAUGĂ ANUNȚ ANGAJARE

Locuri de muncă / angajări Alba Iulia

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

  • ABI ACCOUNTING SRL – economist în economie generala – 1 – contact@abiaccounting.com
  • ADMIN BAZINALA DE APA MURES – arhivar – 1 – 0265260289
  • ADMIN BAZINALA DE APA MURES – lacatus mecanic – 1 – 0265260289
  • ADMIN BAZINALA DE APA MURES – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 1 – 0265260289
  • AIDA BEST CONSTRUCT SRL – fasonator mecanic (cherestea) – 1 – 0756101055
  • AIDA BEST CONSTRUCT SRL – muncitor necalificat în silvicultura – 4 – 0756101055
  • AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. – sortator produse – 1 – 0756101055
  • ALBATROS GOLD SRL – ambalator manual – 1 – 0728014600
  • ALBATROS GOLD SRL – îngrijitor animale – 1 – 0728014600
  • ALBATROS GOLD SRL – manipulant marfuri – 1 – 0728014600
  • ALBA VET SA – asistent veterinar – 1 – 0724588207
  • ALBA VET SA – medic veterinar – 1 – 0724588207
  • ALTEX ROMANIA SRL – lucrator gestionar – 1 – 0212062001
  ALTEX ROMANIA SRL – lucrator gestionar – 1 – 0212062001
  • BOTTLING EXPERT CONCEPT SRL – manager – 1 – 0751863838
  • CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL  –  îngrijitoare la unitati de ocrotire sociala si sanitara  –  2  –  0729010745
  • CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL  –  infirmier/infirmiera  –  2  –  0729010745
  • CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL – medic medicina generala – 1 – 0735177570
  • C G P VULTURUL ALBA SRL – agent de securitate – 2 – 0748143150
  • CHRISTINNE S CONCEPT SRL – director societate comerciala – 1 – 0748611974
  • CORIOLAN IMPEX SRL – agent de vânzari – 1 – resurseumane@coriolan – distributie.ro
  • DGA ROUTE SRL – pizzar – 2 – 0723218149
  • DIGITAL INFO SRL – manager – 1 – 0728040572
  • DIGITAL INFO SRL – programator ajutor – 2 – 0728040572
  • DIGITAL INFO SRL – operator calculator electronic si retele – 3 – 0728040572
  • DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. – electrician exploatare centrale si statii electrice – 4 – 0264205069
  • DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. – inginer electroenergetica – 1 – 0264205069
  • DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. – magaziner – 1 – 0264205069
  • DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. – inginer electroenergetica – 1 – 0264205069
  • DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. – electrician exploatare retele electrice – 4 – 0264205069
  • DOCU FLEX SRL – agent de vânzari – 2 – 0744535199
  • DOCU FLEX SRL – tehnician echipamente de calcul si retele – 1 – 0744535199
  • DOCU FLEX SRL – alti muncitori calificati neclasificati în grupele de baza anterioare – 2 – 0744535199
  • DRAGON R.C. SRL – ambalator manual – 5 – 0746033394
  • DRAGON R.C. SRL – brutar – 1 – 0746033394
  • DRAGON R.C. SRL – cofetar – 1 – 0746033394
  • DRAGON R.C. SRL – ambalator manual – 1 – 0746033394
  • ELIT SRL Oarda – operator la tratarea si epurarea apelor uzate – 4 – 0721367218
  • GOSPODARIA DE INSTALATII SRL – manager – 1 – 0748025672
  • GOSPODARIA DE INSTALATII SRL – instalator retele termice si sanitare – 1 – 0748025672
  • GOSPODARIA DE INSTALATII SRL – tehnician instalatii în constructii – 2 – 0748025672
  • INFOSERVICE ALBA SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – 0728040568
  • INFOSERVICE ALBA SRL – tehnician echipamente de calcul si retele – 4 – 0728040568
  • INFOSERVICE ALBA SRL – agent vânzari standarde si produse conexe – 1 – 0728040568
  • INVENT INSTAL SRL – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 1 – 0747983742
  • JUSTICE SECURITY SERVICES SRL – agent de securitate – 2 – 0365404203
  • KINETOMED SRL – fiziokinetoterapeut – 1 – 0741221282
  • KINETOMED SRL – maseur – 2 – 0741221282
  • LIVIODARIO SRL – conducator auto transport rutier de persoane – 5 – 0731900600
  • LUKFOOD TEAM SRL – ajutor bucatar – 5 – madalinapacurar95@gmail.com
  • MADIDENT CLINIC SRL Micești – asistent medical generalist – 1 – 0752644589
  • MARISS FOOD SRL – lucrator bucatarie (spalator vase mari) – 1 – perfettotrading@yahoo.com
  • MAŞINI DE CUSUT ONE SRL – mecanic intretinere si reparatii utilaje din industria textila, confectii si incaltaminte – 2 – office.sorinalb@gmail.com
  • MAXITRAILER SRL – agent comercial – 4 – maxitrailer64@gmail.com
  • MAXITRAILER SRL – agent transporturi – 1 – maxitrailer64@gmail.com
  • MAXITRAILER SRL – agent de vânzari – 1 – maxitrailer64@gmail.com
  • MAXITRAILER SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – maxitrailer64@gmail.com
  • MAXITRAILER SRL – conducator activitate de transport rutier – 1 – maxitrailer64@gmail.com
  • MERCADO SRL – manipulant marfuri – 5 – 0729445897
  • ORIZONT BUSINESS EXPERT SRL – economist în gestiunea economica – 1 – 0358103516
  • PEMONT LENJERIE SRL – confectioner – asamblor articole din textile – 10 – 0258811646
  • PERFORMER CONTA SRL – sofer de autoturisme si camionete – 1 – 0726734920
  • RO.DE.X FASHION SRL – muncitor necalificat în industria confectiilor – 3 – 0740195535
  • SATURN SA – turnator formator – 2 – 0258812764
  • SATURN SA – electrician de întretinere si reparatii – 2 – 0258812764
  • SATURN SA – curatitor – sablator – 2 – 0258812764
  • SATURN SA – modelier lemn – 2 – 0258812764
  • SATURN SA – frezor universal – 2 – 0258812764
  • SATROTEC SRL Oarda – reprezentant comercial – 1 – 0771406571
  • SECURED SR SRL – agent de securitate – 2 – 0365/404203
  • SELENA SRL – agent de vânzari – 1 – 0744502077
  SELENA SRL – agent de vânzari – 1 – 0744502077
  • SERENDIPITY BUSINESS SRL – lucrator comercial – 1 – 0758409896
  • SEWS ROMANIA SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 40 – 0254206600
  • UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 – auditor intern în sectorul public – 1 – 258806130
  • URBAN CONSTRUCT TRANSILVANIA SRL – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 2 – 0730244833
  • URS CONSTRUCT ALBA SRL – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 5 – 0745645001
  • URS CONSTRUCT ALBA SRL – sef echipa specializata – 1 – 0745645001
  • VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL – tehnician asigurarea calitatii – 3 – 0372133794
  • VITA NOVA CENTER SRL – asistent medical generalist – 1 – 0742318186
  • ZENVIBE SRL – lucrator comercial – 1 – 0742924527

Locuri de muncă / angajări AIUD

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

  • ASOCIATIA UN PAS INAINTE ALEXANDRA – asistent medical generalist – 1 – 0771294102
  • ASOCIATIA UN PAS INAINTE ALEXANDRA – psiholog în specialitatea psihologie clinica – 1 – 0771294102
  • BECOFERM SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 2 – 0742351869
  • CIUMBRUD PLANT SRL – muncitor necalificat în agricultura – 3 – 0722672725
  • COOPERATIVA DE CONSUM AIUD SOCIETATE COOPERATIVĂ – brutar – 1 – 0749283007
  • GALWAY SPORT SRL – tehnician electromecanic – 1 – 0258865646
  • GEORGIA CATERING SRL – agent de vânzari – 1 – 0743016221
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – zidar pietrar – 1 – 0734567031
  • MAGIC AGROJET SA – lacatus mecanic – 4 – 0721444844
  • MAGIC AGROJET SA – frezor universal – 1 – 0721444844
  • MAGIC AGROJET SA – lacatus constructii metalice si navale – 2 – 0721444844
  • MAGIC AGROJET SA – sudor cu arc electric cu electrod fuzibil în mediu de gaz protector – 2 – 0721444844
  • MAGIC AGROJET SA – stivuitorist – 1 – 0721444844
  • MAGIC AGROJET SA – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0721444844
  • MIOMAR UNIVERSAL SRL – lucrator comercial – 3 – 0742212343
  • PAGUS BECOFERM SRL – director general societate comerciala – 1 – 0742351869
  • PAGUS BECOFERM SRL – femeie de serviciu – 2 – 0742351869
  • THAIMAY BEAUTY & BODY S.R.L. – manager general – 1 – 0751882218
  • THAIMAY BEAUTY & BODY S.R.L. – operator intretinere corporala – 2 – 0751882218
  • THOMAS FOOD SRL – lucrator comercial – 3 – anca_stoica2005@yahoo.com
  • TOP SPORT CLOTHING SRL – femeie de serviciu – 1 – 0258865094

Locuri de muncă / angajări BLAJ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

  • I.A.M.U. SA – lacatus mecanic – 4 – 0258711907
  • I.A.M.U. SA – operator la masini – unelte cu comanda numerica – 10 – 0258711907
  • I.A.M.U. SA – electrician protectie relee, automatizari si masuratori electrice – 4 – 0258711907
  • I.A.M.U. SA – electromecanic masini si echipamente electrice – 1 – 0258711907

Locuri de muncă / angajări SEBEȘ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

  • ALTEX ROMANIA SRL – lucrator gestionar – 1 – 0212062001
  • DUPEX SRL – economist în economie generala – 1 – 0258731066
  • GOOD FOOD & HOSTING SRL – ajutor bucatar – 5 – office@daciahotel.ro
  • GOOD FOOD & HOSTING SRL – ospatar (chelner) – 5 – office@daciahotel.ro
  • GOOD FOOD & HOSTING SRL – camerista hotel – 2 – office@daciahotel.ro
  • GOOD FOOD & HOSTING SRL – lucrator pentru salubrizare spatii verzi – 1 – office@daciahotel.ro
  • KLOOS DEAL SRL – manipulant marfuri – 3 – 0747635467
  • LIBRA GUARD SRL – agent de securitate – 2 – 0745619243
  • MASTER CONFECT SRL – îngrijitor cladiri – 2 – 0720315885
  • OCOLUL SILVIC GREENGOLD VEST SRL – sef district, centru, ocol silvic – 1 – 0258806306
  • OGLAS CONSULTING SRL – muncitor necalificat în silvicultura – 2 – 0743190745
  • OPRIŢA BUSINESS SRL – lucrator comercial – 2 – 0747807111
  • OPRIŢA BUSINESS SRL – ajutor bucatar – 3 – 0747807111
  • OWA PRO SRL – lucrator comercial – 4 – enescuionela60@yahoo.com
  • PRETURI PENTRU TINE SRL – casier – 1 – 0213504323
  PRETURI PENTRU TINE SRL – casier – 1 – 0213504323
  • SAVINI DUE SRL – strungar universal – 1 – 0752199005
  • SAVINI DUE SRL – electrician de întretinere si reparatii – 1 – 0752199005
  • SAVINI DUE SRL – lacatus mecanic – 1 – 0752199005
  • SAVINI DUE SRL – magaziner – 1 – 0752199005
  • SAVINI DUE SRL – tâmplar universal – 1 – 0752199005
  • SAVINI DUE SRL – operator la masini – unelte cu comanda numerica – 1 – 0752199005
  • TRANS AVRAM SRL – paznic – 1 – 0258730779
  • TRANS AVRAM SRL – conducător auto transport rutier de mărfuri – 1 – 0258730779
  • TRIMODA SRL – vânzator – 1 – 0755461400

Locuri de muncă / angajări ABRUD

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • MUNTHIU VET SRL – asistent medical generalist – 1 – 0769289761
  • UNICARM SUPERMARKET SRL – sef departament marfuri alimentare/nealimentare – 1 – 0261820700

Locuri de muncă / angajări BAIA de ARIEȘ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • ARIESUL CONF SA – confectioner-asamblor articole din textile – 4 – ariesulconf@ariesul.ro

Locuri de muncă / angajări CÂMPENI

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • BOGDAN ALEXANDRA PLUS SRL – îngrijitor cladiri – 1 – 0745815895
  • PITICII ZAMBARETI – profesor în învatamântul primar – 1 – 0749325498
  • RIVALY C.H. SRL – barman – 10 – 0744612264
  • RIVALY C.H. SRL – ospatar (chelner) – 20 – 0744612264
  • RIVALY C.H. SRL – lucrator gestionar – 20 – 0744612264

Locuri de muncă / angajări CUGIR

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • ALPINA TEC LOGISTIC SRL – ajutor bucatar – 7 – alpinateam.hr@gmail.com
  • ALPINA TEC LOGISTIC SRL – pizzar – 5 – alpinateam.hr@gmail.com
  • ALPINA TEC LOGISTIC SRL – finisor terasamente – 5 – alpinateam.hr@gmail.com
  • LIBRA GUARD SRL – agent de securitate – 2 – 0745619243
  • MOTORHELP SERVICE – manager de intreprindere sociala – 2 – 0761133811
  • MOTORHELP SERVICE – alti muncitori în servicii pentru curatenie – 2 – 0761133811

Locuri de muncă / angajări OCNA MUREȘ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • BAZA DE TRATAMENT ȘI AGREMENT BĂILE SĂRATE OCNA MUREȘ S.A. – receptionist – 1 – office@bailesarateocnamures.ro
  • BAZA DE TRATAMENT ȘI AGREMENT BĂILE SĂRATE OCNA MUREȘ S.A. – ajutor bucatar – 1 – office@bailesarateocnamures.ro
  • TELESENIOR SRL – telefonist – 1 – 0735567857
  • VALY STAR SRL – lucrator comercial – 1 – 0740141419

Locuri de muncă / angajări TEIUȘ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • POPA – OLTEANU ANA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ – vânzator – 1 – 0740866327
  • TONIC WASH LUXURY – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 2 – 0771427183
  • TONIC WASH LUXURY – specialist marketing online – 2 – 0771427183

Locuri de muncă / angajări ZLATNA

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • MOGUŢ JUNIOR SRL – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 2 – 0741073148

Locuri de muncă în Alba / angajări în alte localități din județ

Localitate – angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/ e-mail

  • AMPOIȚA – TOP PROIECT INSTAL SRL – responsabil tehnic cu execuția – 1 – 0756654726
  • CÂLNIC – LA FERMA BÂRSAN SRL – îngrijitor animale – 3 – 0742412945
  • CÂMPU GOBLII – ASOCIATIA CAMINUL SENIORILOR – infirmier/infirmiera – 1 – 0749273127
  • CÂMPU GOBLII – ASOCIATIA CAMINUL SENIORILOR – îngrijitoare la unitati de ocrotire sociala si sanitara – 1 – 0749273127
  • CÂMPU GOBLII – ASOCIATIA CAMINUL SENIORILOR – femeie de serviciu – 1 – 0749273127
  • CĂPÂLNA – SERCON CONSTRUCTION & ART SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 3 – 0758787707
  • DRÂMBAR – CRYSTAL GROUP SRL – electrician de întretinere si reparatii – 2 – 0720517964
  • DRÂMBAR – DEPOZIT PLUS SRL – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 1 – 0744584284
  • DRÂMBAR – MUREŞUL DRÂMBAR SRL – sapator manual – 2 – 0258815855
  • DRÂMBAR – TRANSILVANIA NUTS SRL – contabil – 1 – 0745353599
  • DRÂMBAR – TRANSILVANIA NUTS SRL – femeie de serviciu – 1 – 0745353599
  • GÂRBOVA DE JOS – THAIMAY SPA SRL – maseur de întretinere si relaxare – 2 – 0749225290
  • GÂRBOVA DE JOS – AYO SPEED AUTO SRL – sofer de autoturisme si camionete – 5 – 0743393812
  • GÂRDA DE SUS – ONELIA BEST SRL – bucatar – 2 – 0788317467
  • GÂRDA DE SUS – PROFI ROM FOOD SRL – vânzator – 8 – 0372568911
  • JIDVEI – CETATEA DE BALTA SRL – muncitor necalificat în agricultura – 10 – 0744776973
  • MIHALȚ – SC AUTO CLEAN ZONE SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – 0744535199
  • MIHALȚ – SC AUTO CLEAN ZONE SRL – contabil – 1 – 0744535199
  • MIHALȚ – FUN TIME EVENTS – lucrator de tineret – 1 – 0744614323
  • MIHALȚ – FUN TIME EVENTS – gestionar depozit – 1 – 0744614323
  • MIHALȚ – FUN TIME EVENTS – economist în economie generala – 1 – 0744614323
  • MIRĂSLĂU – ISPAS LUCA INTREPRINDERE INDIVIDUALA – manipulant marfuri – 1 – 0744572894
  • MIRĂSLĂU – ISPAS LUCA INTREPRINDERE INDIVIDUALA – manipulant marfuri – 3 – 0744572894
  • PETREȘTI – ALOMAN RUSALINA INTEPRINDERE INDIVIDUALA – femeie de serviciu – 1 – 0741216050
  • PETREȘTI – DENISA LANGOS SRL – ajutor bucatar – 1 – 0743199310
  • RĂHĂU – RAPEL SRL – marochiner – confectioner marochinarie, dupa comanda – 3 – 0744393975
  • RĂHĂU – RAPEL SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 3 – 0744393975
  • RĂHĂU – RAPEL SRL – functionar administrativ – 1 – 0744393975
  • ROȘIA MONTANĂ – ATT AUTO DRIVE SRL – instructor auto – 2 – 0740288569
  • ROȘIA MONTANĂ – ATT AUTO DRIVE SRL – secretara – 1 – 0740288569
  • ROȘIA MONTANĂ – ATT AUTO DRIVE SRL – administrator financiar (patrimoniu) (studii superioare) – 1 – 0740288569
  • ROȘIA MONTANĂ – ATT AUTO DRIVE SRL – profesor în învatamântul profesional si de maistri – 1 – 0740288569
  • SÂNBENEDIC – AGRO PLANT LUPEAN SRL – muncitor necalificat în agricultura – 5 – 0770428296
  • SÂNTIMBRU – TRANSAVIA SA – electrician de întretinere si reparatii – 20 – 0748200044
  • SÂNTIMBRU – TRANSAVIA SA – electromecanic – 20 – 0748200044
  • SÂNTIMBRU – TRANSAVIA SA – lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale – 15 – 0748200044
  • SÂNTIMBRU – TRANSAVIA SA – stivuitorist – 10 – 0748200044
  • STRUNGARI – Gligor Vasile Ioan „Vasi”  PFA, CASA DE PIATRA – ghid de turism intern (local) – 2 – 0752841898
  • ȘARD – ATELIER MENSWEAR SRL – director general societate comerciala – 1 – 0748947917
  • ȘARD – ATELIER MENSWEAR SRL – specialist marketing – 1 – 0748947917
  • ȘARD – ATELIER MENSWEAR SRL – croitor – 2 – 0748947917
  • ȘUGAG – SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE „HIDROELECTRICA” SA BUCURESTI SUCURSALA HIDROCENTRALE SEBES – masinist la instalatiile de turbine hidraulice – 1 – 0258731690
  • TURDAȘ – OPTIM MNMARKET SRL – lucrator comercial – 3 – 0751631980
  • TURDAȘ – OPTIM MNMARKET SRL – operator introducere, validare si prelucrare date – 3 – 0751631980
  • VINȚU DE JOS – ASOCIATIA SÎNZIENE – îngrijitoare la unitati de ocrotire sociala si sanitara – 2 – 0741115464
  • VINȚU DE JOS – ASOCIATIA SÎNZIENE – infirmier/infirmiera – 2 – 0741115464
  • VINȚU DE JOS – CASIFLAV CONSTRUCT SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 2 – 0761982552
  • VINTU DE JOS – GENERAL DOMOTIC M F – electrician de întretinere si reparatii – 1 – gligormarc@gmail.com
  • VINȚU DE JOS – NEWAMPORT ASFALT SRL – inginer topograf – 1 – newamportasfalt@yahoo.com
  • VINTU DE JOS – PLASTERWORK PLUS SRL – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 2 – 0766319890
