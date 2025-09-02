Locuri de muncă în Alba: 543 posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM

Locuri de muncă în Alba: Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de muncă disponibile în județul Alba, la data de 2 septembrie.

Sunt vacante 543 posturi în județul Alba, în mai multe domenii.

Locuri de muncă / angajări Alba Iulia

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

ABI ACCOUNTING SRL – economist în economie generala – 1 – contact@abiaccounting.com

ADMIN BAZINALA DE APA MURES – arhivar – 1 – 0265260289

ADMIN BAZINALA DE APA MURES – lacatus mecanic – 1 – 0265260289

ADMIN BAZINALA DE APA MURES – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 1 – 0265260289

AIDA BEST CONSTRUCT SRL – fasonator mecanic (cherestea) – 1 – 0756101055

AIDA BEST CONSTRUCT SRL – muncitor necalificat în silvicultura – 4 – 0756101055

AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. – sortator produse – 1 – 0756101055

ALBATROS GOLD SRL – ambalator manual – 1 – 0728014600

ALBATROS GOLD SRL – îngrijitor animale – 1 – 0728014600

ALBATROS GOLD SRL – manipulant marfuri – 1 – 0728014600

ALBA VET SA – asistent veterinar – 1 – 0724588207

ALBA VET SA – medic veterinar – 1 – 0724588207

ALTEX ROMANIA SRL – lucrator gestionar – 1 – 0212062001

ALTEX ROMANIA SRL – lucrator gestionar – 1 – 0212062001

BOTTLING EXPERT CONCEPT SRL – manager – 1 – 0751863838

CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL – îngrijitoare la unitati de ocrotire sociala si sanitara – 2 – 0729010745

CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL – infirmier/infirmiera – 2 – 0729010745

CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL – medic medicina generala – 1 – 0735177570

C G P VULTURUL ALBA SRL – agent de securitate – 2 – 0748143150

CHRISTINNE S CONCEPT SRL – director societate comerciala – 1 – 0748611974

CORIOLAN IMPEX SRL – agent de vânzari – 1 – resurseumane@coriolan – distributie.ro

DGA ROUTE SRL – pizzar – 2 – 0723218149

DIGITAL INFO SRL – manager – 1 – 0728040572

DIGITAL INFO SRL – programator ajutor – 2 – 0728040572

DIGITAL INFO SRL – operator calculator electronic si retele – 3 – 0728040572

DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. – electrician exploatare centrale si statii electrice – 4 – 0264205069

DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. – inginer electroenergetica – 1 – 0264205069

DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. – magaziner – 1 – 0264205069

DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. – inginer electroenergetica – 1 – 0264205069

DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. – electrician exploatare retele electrice – 4 – 0264205069

DOCU FLEX SRL – agent de vânzari – 2 – 0744535199

DOCU FLEX SRL – tehnician echipamente de calcul si retele – 1 – 0744535199

DOCU FLEX SRL – alti muncitori calificati neclasificati în grupele de baza anterioare – 2 – 0744535199

DRAGON R.C. SRL – ambalator manual – 5 – 0746033394

DRAGON R.C. SRL – brutar – 1 – 0746033394

DRAGON R.C. SRL – cofetar – 1 – 0746033394

DRAGON R.C. SRL – ambalator manual – 1 – 0746033394

ELIT SRL Oarda – operator la tratarea si epurarea apelor uzate – 4 – 0721367218

GOSPODARIA DE INSTALATII SRL – manager – 1 – 0748025672

GOSPODARIA DE INSTALATII SRL – instalator retele termice si sanitare – 1 – 0748025672

GOSPODARIA DE INSTALATII SRL – tehnician instalatii în constructii – 2 – 0748025672

INFOSERVICE ALBA SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – 0728040568

INFOSERVICE ALBA SRL – tehnician echipamente de calcul si retele – 4 – 0728040568

INFOSERVICE ALBA SRL – agent vânzari standarde si produse conexe – 1 – 0728040568

INVENT INSTAL SRL – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 1 – 0747983742

JUSTICE SECURITY SERVICES SRL – agent de securitate – 2 – 0365404203

KINETOMED SRL – fiziokinetoterapeut – 1 – 0741221282

KINETOMED SRL – maseur – 2 – 0741221282

LIVIODARIO SRL – conducator auto transport rutier de persoane – 5 – 0731900600

LUKFOOD TEAM SRL – ajutor bucatar – 5 – madalinapacurar95@gmail.com

MADIDENT CLINIC SRL Micești – asistent medical generalist – 1 – 0752644589

MARISS FOOD SRL – lucrator bucatarie (spalator vase mari) – 1 – perfettotrading@yahoo.com

MAŞINI DE CUSUT ONE SRL – mecanic intretinere si reparatii utilaje din industria textila, confectii si incaltaminte – 2 – office.sorinalb@gmail.com

MAXITRAILER SRL – agent comercial – 4 – maxitrailer64@gmail.com

MAXITRAILER SRL – agent transporturi – 1 – maxitrailer64@gmail.com

MAXITRAILER SRL – agent de vânzari – 1 – maxitrailer64@gmail.com

MAXITRAILER SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – maxitrailer64@gmail.com

MAXITRAILER SRL – conducator activitate de transport rutier – 1 – maxitrailer64@gmail.com

MERCADO SRL – manipulant marfuri – 5 – 0729445897

ORIZONT BUSINESS EXPERT SRL – economist în gestiunea economica – 1 – 0358103516

PEMONT LENJERIE SRL – confectioner – asamblor articole din textile – 10 – 0258811646

PERFORMER CONTA SRL – sofer de autoturisme si camionete – 1 – 0726734920

RO.DE.X FASHION SRL – muncitor necalificat în industria confectiilor – 3 – 0740195535

SATURN SA – turnator formator – 2 – 0258812764

SATURN SA – electrician de întretinere si reparatii – 2 – 0258812764

SATURN SA – curatitor – sablator – 2 – 0258812764

SATURN SA – modelier lemn – 2 – 0258812764

SATURN SA – frezor universal – 2 – 0258812764

SATROTEC SRL Oarda – reprezentant comercial – 1 – 0771406571

SECURED SR SRL – agent de securitate – 2 – 0365/404203

SELENA SRL – agent de vânzari – 1 – 0744502077

SELENA SRL – agent de vânzari – 1 – 0744502077

SERENDIPITY BUSINESS SRL – lucrator comercial – 1 – 0758409896

SEWS ROMANIA SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 40 – 0254206600

UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 – auditor intern în sectorul public – 1 – 258806130

URBAN CONSTRUCT TRANSILVANIA SRL – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 2 – 0730244833

URS CONSTRUCT ALBA SRL – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 5 – 0745645001

URS CONSTRUCT ALBA SRL – sef echipa specializata – 1 – 0745645001

VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL – tehnician asigurarea calitatii – 3 – 0372133794

VITA NOVA CENTER SRL – asistent medical generalist – 1 – 0742318186

ZENVIBE SRL – lucrator comercial – 1 – 0742924527

Locuri de muncă / angajări AIUD

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

ASOCIATIA UN PAS INAINTE ALEXANDRA – asistent medical generalist – 1 – 0771294102

ASOCIATIA UN PAS INAINTE ALEXANDRA – psiholog în specialitatea psihologie clinica – 1 – 0771294102

BECOFERM SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 2 – 0742351869

CIUMBRUD PLANT SRL – muncitor necalificat în agricultura – 3 – 0722672725

COOPERATIVA DE CONSUM AIUD SOCIETATE COOPERATIVĂ – brutar – 1 – 0749283007

GALWAY SPORT SRL – tehnician electromecanic – 1 – 0258865646

GEORGIA CATERING SRL – agent de vânzari – 1 – 0743016221

KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – zidar pietrar – 1 – 0734567031

MAGIC AGROJET SA – lacatus mecanic – 4 – 0721444844

MAGIC AGROJET SA – frezor universal – 1 – 0721444844

MAGIC AGROJET SA – lacatus constructii metalice si navale – 2 – 0721444844

MAGIC AGROJET SA – sudor cu arc electric cu electrod fuzibil în mediu de gaz protector – 2 – 0721444844

MAGIC AGROJET SA – stivuitorist – 1 – 0721444844

MAGIC AGROJET SA – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0721444844

MIOMAR UNIVERSAL SRL – lucrator comercial – 3 – 0742212343

PAGUS BECOFERM SRL – director general societate comerciala – 1 – 0742351869

PAGUS BECOFERM SRL – femeie de serviciu – 2 – 0742351869

THAIMAY BEAUTY & BODY S.R.L. – manager general – 1 – 0751882218

THAIMAY BEAUTY & BODY S.R.L. – operator intretinere corporala – 2 – 0751882218

THOMAS FOOD SRL – lucrator comercial – 3 – anca_stoica2005@yahoo.com

TOP SPORT CLOTHING SRL – femeie de serviciu – 1 – 0258865094

Locuri de muncă / angajări BLAJ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

I.A.M.U. SA – lacatus mecanic – 4 – 0258711907

I.A.M.U. SA – operator la masini – unelte cu comanda numerica – 10 – 0258711907

I.A.M.U. SA – electrician protectie relee, automatizari si masuratori electrice – 4 – 0258711907

I.A.M.U. SA – electromecanic masini si echipamente electrice – 1 – 0258711907

Locuri de muncă / angajări SEBEȘ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

ALTEX ROMANIA SRL – lucrator gestionar – 1 – 0212062001

DUPEX SRL – economist în economie generala – 1 – 0258731066

GOOD FOOD & HOSTING SRL – ajutor bucatar – 5 – office@daciahotel.ro

GOOD FOOD & HOSTING SRL – ospatar (chelner) – 5 – office@daciahotel.ro

GOOD FOOD & HOSTING SRL – camerista hotel – 2 – office@daciahotel.ro

GOOD FOOD & HOSTING SRL – lucrator pentru salubrizare spatii verzi – 1 – office@daciahotel.ro

KLOOS DEAL SRL – manipulant marfuri – 3 – 0747635467

LIBRA GUARD SRL – agent de securitate – 2 – 0745619243

MASTER CONFECT SRL – îngrijitor cladiri – 2 – 0720315885

OCOLUL SILVIC GREENGOLD VEST SRL – sef district, centru, ocol silvic – 1 – 0258806306

OGLAS CONSULTING SRL – muncitor necalificat în silvicultura – 2 – 0743190745

OPRIŢA BUSINESS SRL – lucrator comercial – 2 – 0747807111

OPRIŢA BUSINESS SRL – ajutor bucatar – 3 – 0747807111

OWA PRO SRL – lucrator comercial – 4 – enescuionela60@yahoo.com

PRETURI PENTRU TINE SRL – casier – 1 – 0213504323

PRETURI PENTRU TINE SRL – casier – 1 – 0213504323

SAVINI DUE SRL – strungar universal – 1 – 0752199005

SAVINI DUE SRL – electrician de întretinere si reparatii – 1 – 0752199005

SAVINI DUE SRL – lacatus mecanic – 1 – 0752199005

SAVINI DUE SRL – magaziner – 1 – 0752199005

SAVINI DUE SRL – tâmplar universal – 1 – 0752199005

SAVINI DUE SRL – operator la masini – unelte cu comanda numerica – 1 – 0752199005

TRANS AVRAM SRL – paznic – 1 – 0258730779

TRANS AVRAM SRL – conducător auto transport rutier de mărfuri – 1 – 0258730779

TRIMODA SRL – vânzator – 1 – 0755461400

Locuri de muncă / angajări ABRUD

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

MUNTHIU VET SRL – asistent medical generalist – 1 – 0769289761

UNICARM SUPERMARKET SRL – sef departament marfuri alimentare/nealimentare – 1 – 0261820700

Locuri de muncă / angajări BAIA de ARIEȘ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

ARIESUL CONF SA – confectioner-asamblor articole din textile – 4 – ariesulconf@ariesul.ro

Locuri de muncă / angajări CÂMPENI

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

BOGDAN ALEXANDRA PLUS SRL – îngrijitor cladiri – 1 – 0745815895

PITICII ZAMBARETI – profesor în învatamântul primar – 1 – 0749325498

RIVALY C.H. SRL – barman – 10 – 0744612264

RIVALY C.H. SRL – ospatar (chelner) – 20 – 0744612264

RIVALY C.H. SRL – lucrator gestionar – 20 – 0744612264

Locuri de muncă / angajări CUGIR

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

ALPINA TEC LOGISTIC SRL – ajutor bucatar – 7 – alpinateam.hr@gmail.com

ALPINA TEC LOGISTIC SRL – pizzar – 5 – alpinateam.hr@gmail.com

ALPINA TEC LOGISTIC SRL – finisor terasamente – 5 – alpinateam.hr@gmail.com

LIBRA GUARD SRL – agent de securitate – 2 – 0745619243

MOTORHELP SERVICE – manager de intreprindere sociala – 2 – 0761133811

MOTORHELP SERVICE – alti muncitori în servicii pentru curatenie – 2 – 0761133811

Locuri de muncă / angajări OCNA MUREȘ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

BAZA DE TRATAMENT ȘI AGREMENT BĂILE SĂRATE OCNA MUREȘ S.A. – receptionist – 1 – office@bailesarateocnamures.ro

BAZA DE TRATAMENT ȘI AGREMENT BĂILE SĂRATE OCNA MUREȘ S.A. – ajutor bucatar – 1 – office@bailesarateocnamures.ro

TELESENIOR SRL – telefonist – 1 – 0735567857

VALY STAR SRL – lucrator comercial – 1 – 0740141419

Locuri de muncă / angajări TEIUȘ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

POPA – OLTEANU ANA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ – vânzator – 1 – 0740866327

TONIC WASH LUXURY – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 2 – 0771427183

TONIC WASH LUXURY – specialist marketing online – 2 – 0771427183

Locuri de muncă / angajări ZLATNA

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

MOGUŢ JUNIOR SRL – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 2 – 0741073148

Locuri de muncă în Alba / angajări în alte localități din județ

Localitate – angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/ e-mail

AMPOIȚA – TOP PROIECT INSTAL SRL – responsabil tehnic cu execuția – 1 – 0756654726

CÂLNIC – LA FERMA BÂRSAN SRL – îngrijitor animale – 3 – 0742412945

CÂMPU GOBLII – ASOCIATIA CAMINUL SENIORILOR – infirmier/infirmiera – 1 – 0749273127

CÂMPU GOBLII – ASOCIATIA CAMINUL SENIORILOR – îngrijitoare la unitati de ocrotire sociala si sanitara – 1 – 0749273127

CÂMPU GOBLII – ASOCIATIA CAMINUL SENIORILOR – femeie de serviciu – 1 – 0749273127

CĂPÂLNA – SERCON CONSTRUCTION & ART SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 3 – 0758787707

DRÂMBAR – CRYSTAL GROUP SRL – electrician de întretinere si reparatii – 2 – 0720517964

DRÂMBAR – DEPOZIT PLUS SRL – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 1 – 0744584284

DRÂMBAR – MUREŞUL DRÂMBAR SRL – sapator manual – 2 – 0258815855

DRÂMBAR – TRANSILVANIA NUTS SRL – contabil – 1 – 0745353599

DRÂMBAR – TRANSILVANIA NUTS SRL – femeie de serviciu – 1 – 0745353599

GÂRBOVA DE JOS – THAIMAY SPA SRL – maseur de întretinere si relaxare – 2 – 0749225290

GÂRBOVA DE JOS – AYO SPEED AUTO SRL – sofer de autoturisme si camionete – 5 – 0743393812

GÂRDA DE SUS – ONELIA BEST SRL – bucatar – 2 – 0788317467

GÂRDA DE SUS – PROFI ROM FOOD SRL – vânzator – 8 – 0372568911

JIDVEI – CETATEA DE BALTA SRL – muncitor necalificat în agricultura – 10 – 0744776973

MIHALȚ – SC AUTO CLEAN ZONE SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – 0744535199

MIHALȚ – SC AUTO CLEAN ZONE SRL – contabil – 1 – 0744535199

MIHALȚ – FUN TIME EVENTS – lucrator de tineret – 1 – 0744614323

MIHALȚ – FUN TIME EVENTS – gestionar depozit – 1 – 0744614323

MIHALȚ – FUN TIME EVENTS – economist în economie generala – 1 – 0744614323

MIRĂSLĂU – ISPAS LUCA INTREPRINDERE INDIVIDUALA – manipulant marfuri – 1 – 0744572894

MIRĂSLĂU – ISPAS LUCA INTREPRINDERE INDIVIDUALA – manipulant marfuri – 3 – 0744572894

PETREȘTI – ALOMAN RUSALINA INTEPRINDERE INDIVIDUALA – femeie de serviciu – 1 – 0741216050

PETREȘTI – DENISA LANGOS SRL – ajutor bucatar – 1 – 0743199310

RĂHĂU – RAPEL SRL – marochiner – confectioner marochinarie, dupa comanda – 3 – 0744393975

RĂHĂU – RAPEL SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 3 – 0744393975

RĂHĂU – RAPEL SRL – functionar administrativ – 1 – 0744393975

ROȘIA MONTANĂ – ATT AUTO DRIVE SRL – instructor auto – 2 – 0740288569

ROȘIA MONTANĂ – ATT AUTO DRIVE SRL – secretara – 1 – 0740288569

ROȘIA MONTANĂ – ATT AUTO DRIVE SRL – administrator financiar (patrimoniu) (studii superioare) – 1 – 0740288569

ROȘIA MONTANĂ – ATT AUTO DRIVE SRL – profesor în învatamântul profesional si de maistri – 1 – 0740288569

SÂNBENEDIC – AGRO PLANT LUPEAN SRL – muncitor necalificat în agricultura – 5 – 0770428296

SÂNTIMBRU – TRANSAVIA SA – electrician de întretinere si reparatii – 20 – 0748200044

SÂNTIMBRU – TRANSAVIA SA – electromecanic – 20 – 0748200044

SÂNTIMBRU – TRANSAVIA SA – lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale – 15 – 0748200044

SÂNTIMBRU – TRANSAVIA SA – stivuitorist – 10 – 0748200044

STRUNGARI – Gligor Vasile Ioan „Vasi” PFA, CASA DE PIATRA – ghid de turism intern (local) – 2 – 0752841898

ȘARD – ATELIER MENSWEAR SRL – director general societate comerciala – 1 – 0748947917

ȘARD – ATELIER MENSWEAR SRL – specialist marketing – 1 – 0748947917

ȘARD – ATELIER MENSWEAR SRL – croitor – 2 – 0748947917

ȘUGAG – SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE „HIDROELECTRICA” SA BUCURESTI SUCURSALA HIDROCENTRALE SEBES – masinist la instalatiile de turbine hidraulice – 1 – 0258731690

TURDAȘ – OPTIM MNMARKET SRL – lucrator comercial – 3 – 0751631980

TURDAȘ – OPTIM MNMARKET SRL – operator introducere, validare si prelucrare date – 3 – 0751631980

VINȚU DE JOS – ASOCIATIA SÎNZIENE – îngrijitoare la unitati de ocrotire sociala si sanitara – 2 – 0741115464

VINȚU DE JOS – ASOCIATIA SÎNZIENE – infirmier/infirmiera – 2 – 0741115464

VINȚU DE JOS – CASIFLAV CONSTRUCT SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 2 – 0761982552

VINTU DE JOS – GENERAL DOMOTIC M F – electrician de întretinere si reparatii – 1 – gligormarc@gmail.com

VINȚU DE JOS – NEWAMPORT ASFALT SRL – inginer topograf – 1 – newamportasfalt@yahoo.com

VINTU DE JOS – PLASTERWORK PLUS SRL – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 2 – 0766319890

