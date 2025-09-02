Economie
Locuri de muncă în Alba: 543 posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM
Locuri de muncă în Alba: Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de muncă disponibile în județul Alba, la data de 2 septembrie.
Sunt vacante 543 posturi în județul Alba, în mai multe domenii.
AICI: ADAUGĂ ANUNȚ ANGAJARE
Locuri de muncă / angajări Alba Iulia
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil
- ABI ACCOUNTING SRL – economist în economie generala – 1 – contact@abiaccounting.com
- ADMIN BAZINALA DE APA MURES – arhivar – 1 – 0265260289
- ADMIN BAZINALA DE APA MURES – lacatus mecanic – 1 – 0265260289
- ADMIN BAZINALA DE APA MURES – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 1 – 0265260289
- AIDA BEST CONSTRUCT SRL – fasonator mecanic (cherestea) – 1 – 0756101055
- AIDA BEST CONSTRUCT SRL – muncitor necalificat în silvicultura – 4 – 0756101055
- AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. – sortator produse – 1 – 0756101055
- ALBATROS GOLD SRL – ambalator manual – 1 – 0728014600
- ALBATROS GOLD SRL – îngrijitor animale – 1 – 0728014600
- ALBATROS GOLD SRL – manipulant marfuri – 1 – 0728014600
- ALBA VET SA – asistent veterinar – 1 – 0724588207
- ALBA VET SA – medic veterinar – 1 – 0724588207
- ALTEX ROMANIA SRL – lucrator gestionar – 1 – 0212062001
- ALTEX ROMANIA SRL – lucrator gestionar – 1 – 0212062001
- BOTTLING EXPERT CONCEPT SRL – manager – 1 – 0751863838
- CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL – îngrijitoare la unitati de ocrotire sociala si sanitara – 2 – 0729010745
- CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL – infirmier/infirmiera – 2 – 0729010745
- CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL – medic medicina generala – 1 – 0735177570
- C G P VULTURUL ALBA SRL – agent de securitate – 2 – 0748143150
- CHRISTINNE S CONCEPT SRL – director societate comerciala – 1 – 0748611974
- CORIOLAN IMPEX SRL – agent de vânzari – 1 – resurseumane@coriolan – distributie.ro
- DGA ROUTE SRL – pizzar – 2 – 0723218149
- DIGITAL INFO SRL – manager – 1 – 0728040572
- DIGITAL INFO SRL – programator ajutor – 2 – 0728040572
- DIGITAL INFO SRL – operator calculator electronic si retele – 3 – 0728040572
- DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. – electrician exploatare centrale si statii electrice – 4 – 0264205069
- DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. – inginer electroenergetica – 1 – 0264205069
- DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. – magaziner – 1 – 0264205069
- DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. – inginer electroenergetica – 1 – 0264205069
- DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. – electrician exploatare retele electrice – 4 – 0264205069
- DOCU FLEX SRL – agent de vânzari – 2 – 0744535199
- DOCU FLEX SRL – tehnician echipamente de calcul si retele – 1 – 0744535199
- DOCU FLEX SRL – alti muncitori calificati neclasificati în grupele de baza anterioare – 2 – 0744535199
- DRAGON R.C. SRL – ambalator manual – 5 – 0746033394
- DRAGON R.C. SRL – brutar – 1 – 0746033394
- DRAGON R.C. SRL – cofetar – 1 – 0746033394
- DRAGON R.C. SRL – ambalator manual – 1 – 0746033394
- ELIT SRL Oarda – operator la tratarea si epurarea apelor uzate – 4 – 0721367218
- GOSPODARIA DE INSTALATII SRL – manager – 1 – 0748025672
- GOSPODARIA DE INSTALATII SRL – instalator retele termice si sanitare – 1 – 0748025672
- GOSPODARIA DE INSTALATII SRL – tehnician instalatii în constructii – 2 – 0748025672
- INFOSERVICE ALBA SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – 0728040568
- INFOSERVICE ALBA SRL – tehnician echipamente de calcul si retele – 4 – 0728040568
- INFOSERVICE ALBA SRL – agent vânzari standarde si produse conexe – 1 – 0728040568
- INVENT INSTAL SRL – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 1 – 0747983742
- JUSTICE SECURITY SERVICES SRL – agent de securitate – 2 – 0365404203
- KINETOMED SRL – fiziokinetoterapeut – 1 – 0741221282
- KINETOMED SRL – maseur – 2 – 0741221282
- LIVIODARIO SRL – conducator auto transport rutier de persoane – 5 – 0731900600
- LUKFOOD TEAM SRL – ajutor bucatar – 5 – madalinapacurar95@gmail.com
- MADIDENT CLINIC SRL Micești – asistent medical generalist – 1 – 0752644589
- MARISS FOOD SRL – lucrator bucatarie (spalator vase mari) – 1 – perfettotrading@yahoo.com
- MAŞINI DE CUSUT ONE SRL – mecanic intretinere si reparatii utilaje din industria textila, confectii si incaltaminte – 2 – office.sorinalb@gmail.com
- MAXITRAILER SRL – agent comercial – 4 – maxitrailer64@gmail.com
- MAXITRAILER SRL – agent transporturi – 1 – maxitrailer64@gmail.com
- MAXITRAILER SRL – agent de vânzari – 1 – maxitrailer64@gmail.com
- MAXITRAILER SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – maxitrailer64@gmail.com
- MAXITRAILER SRL – conducator activitate de transport rutier – 1 – maxitrailer64@gmail.com
- MERCADO SRL – manipulant marfuri – 5 – 0729445897
- ORIZONT BUSINESS EXPERT SRL – economist în gestiunea economica – 1 – 0358103516
- PEMONT LENJERIE SRL – confectioner – asamblor articole din textile – 10 – 0258811646
- PERFORMER CONTA SRL – sofer de autoturisme si camionete – 1 – 0726734920
- RO.DE.X FASHION SRL – muncitor necalificat în industria confectiilor – 3 – 0740195535
- SATURN SA – turnator formator – 2 – 0258812764
- SATURN SA – electrician de întretinere si reparatii – 2 – 0258812764
- SATURN SA – curatitor – sablator – 2 – 0258812764
- SATURN SA – modelier lemn – 2 – 0258812764
- SATURN SA – frezor universal – 2 – 0258812764
- SATROTEC SRL Oarda – reprezentant comercial – 1 – 0771406571
- SECURED SR SRL – agent de securitate – 2 – 0365/404203
- SELENA SRL – agent de vânzari – 1 – 0744502077
- SELENA SRL – agent de vânzari – 1 – 0744502077
- SERENDIPITY BUSINESS SRL – lucrator comercial – 1 – 0758409896
- SEWS ROMANIA SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 40 – 0254206600
- UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 – auditor intern în sectorul public – 1 – 258806130
- URBAN CONSTRUCT TRANSILVANIA SRL – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 2 – 0730244833
- URS CONSTRUCT ALBA SRL – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 5 – 0745645001
- URS CONSTRUCT ALBA SRL – sef echipa specializata – 1 – 0745645001
- VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL – tehnician asigurarea calitatii – 3 – 0372133794
- VITA NOVA CENTER SRL – asistent medical generalist – 1 – 0742318186
- ZENVIBE SRL – lucrator comercial – 1 – 0742924527
Locuri de muncă / angajări AIUD
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil
- ASOCIATIA UN PAS INAINTE ALEXANDRA – asistent medical generalist – 1 – 0771294102
- ASOCIATIA UN PAS INAINTE ALEXANDRA – psiholog în specialitatea psihologie clinica – 1 – 0771294102
- BECOFERM SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 2 – 0742351869
- CIUMBRUD PLANT SRL – muncitor necalificat în agricultura – 3 – 0722672725
- COOPERATIVA DE CONSUM AIUD SOCIETATE COOPERATIVĂ – brutar – 1 – 0749283007
- GALWAY SPORT SRL – tehnician electromecanic – 1 – 0258865646
- GEORGIA CATERING SRL – agent de vânzari – 1 – 0743016221
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – zidar pietrar – 1 – 0734567031
- MAGIC AGROJET SA – lacatus mecanic – 4 – 0721444844
- MAGIC AGROJET SA – frezor universal – 1 – 0721444844
- MAGIC AGROJET SA – lacatus constructii metalice si navale – 2 – 0721444844
- MAGIC AGROJET SA – sudor cu arc electric cu electrod fuzibil în mediu de gaz protector – 2 – 0721444844
- MAGIC AGROJET SA – stivuitorist – 1 – 0721444844
- MAGIC AGROJET SA – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0721444844
- MIOMAR UNIVERSAL SRL – lucrator comercial – 3 – 0742212343
- PAGUS BECOFERM SRL – director general societate comerciala – 1 – 0742351869
- PAGUS BECOFERM SRL – femeie de serviciu – 2 – 0742351869
- THAIMAY BEAUTY & BODY S.R.L. – manager general – 1 – 0751882218
- THAIMAY BEAUTY & BODY S.R.L. – operator intretinere corporala – 2 – 0751882218
- THOMAS FOOD SRL – lucrator comercial – 3 – anca_stoica2005@yahoo.com
- TOP SPORT CLOTHING SRL – femeie de serviciu – 1 – 0258865094
Locuri de muncă / angajări BLAJ
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil
- I.A.M.U. SA – lacatus mecanic – 4 – 0258711907
- I.A.M.U. SA – operator la masini – unelte cu comanda numerica – 10 – 0258711907
- I.A.M.U. SA – electrician protectie relee, automatizari si masuratori electrice – 4 – 0258711907
- I.A.M.U. SA – electromecanic masini si echipamente electrice – 1 – 0258711907
Locuri de muncă / angajări SEBEȘ
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil
- ALTEX ROMANIA SRL – lucrator gestionar – 1 – 0212062001
- DUPEX SRL – economist în economie generala – 1 – 0258731066
- GOOD FOOD & HOSTING SRL – ajutor bucatar – 5 – office@daciahotel.ro
- GOOD FOOD & HOSTING SRL – ospatar (chelner) – 5 – office@daciahotel.ro
- GOOD FOOD & HOSTING SRL – camerista hotel – 2 – office@daciahotel.ro
- GOOD FOOD & HOSTING SRL – lucrator pentru salubrizare spatii verzi – 1 – office@daciahotel.ro
- KLOOS DEAL SRL – manipulant marfuri – 3 – 0747635467
- LIBRA GUARD SRL – agent de securitate – 2 – 0745619243
- MASTER CONFECT SRL – îngrijitor cladiri – 2 – 0720315885
- OCOLUL SILVIC GREENGOLD VEST SRL – sef district, centru, ocol silvic – 1 – 0258806306
- OGLAS CONSULTING SRL – muncitor necalificat în silvicultura – 2 – 0743190745
- OPRIŢA BUSINESS SRL – lucrator comercial – 2 – 0747807111
- OPRIŢA BUSINESS SRL – ajutor bucatar – 3 – 0747807111
- OWA PRO SRL – lucrator comercial – 4 – enescuionela60@yahoo.com
- PRETURI PENTRU TINE SRL – casier – 1 – 0213504323
- PRETURI PENTRU TINE SRL – casier – 1 – 0213504323
- SAVINI DUE SRL – strungar universal – 1 – 0752199005
- SAVINI DUE SRL – electrician de întretinere si reparatii – 1 – 0752199005
- SAVINI DUE SRL – lacatus mecanic – 1 – 0752199005
- SAVINI DUE SRL – magaziner – 1 – 0752199005
- SAVINI DUE SRL – tâmplar universal – 1 – 0752199005
- SAVINI DUE SRL – operator la masini – unelte cu comanda numerica – 1 – 0752199005
- TRANS AVRAM SRL – paznic – 1 – 0258730779
- TRANS AVRAM SRL – conducător auto transport rutier de mărfuri – 1 – 0258730779
- TRIMODA SRL – vânzator – 1 – 0755461400
Locuri de muncă / angajări ABRUD
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- MUNTHIU VET SRL – asistent medical generalist – 1 – 0769289761
- UNICARM SUPERMARKET SRL – sef departament marfuri alimentare/nealimentare – 1 – 0261820700
Locuri de muncă / angajări BAIA de ARIEȘ
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- ARIESUL CONF SA – confectioner-asamblor articole din textile – 4 – ariesulconf@ariesul.ro
Locuri de muncă / angajări CÂMPENI
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- BOGDAN ALEXANDRA PLUS SRL – îngrijitor cladiri – 1 – 0745815895
- PITICII ZAMBARETI – profesor în învatamântul primar – 1 – 0749325498
- RIVALY C.H. SRL – barman – 10 – 0744612264
- RIVALY C.H. SRL – ospatar (chelner) – 20 – 0744612264
- RIVALY C.H. SRL – lucrator gestionar – 20 – 0744612264
Locuri de muncă / angajări CUGIR
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- ALPINA TEC LOGISTIC SRL – ajutor bucatar – 7 – alpinateam.hr@gmail.com
- ALPINA TEC LOGISTIC SRL – pizzar – 5 – alpinateam.hr@gmail.com
- ALPINA TEC LOGISTIC SRL – finisor terasamente – 5 – alpinateam.hr@gmail.com
- LIBRA GUARD SRL – agent de securitate – 2 – 0745619243
- MOTORHELP SERVICE – manager de intreprindere sociala – 2 – 0761133811
- MOTORHELP SERVICE – alti muncitori în servicii pentru curatenie – 2 – 0761133811
Locuri de muncă / angajări OCNA MUREȘ
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- BAZA DE TRATAMENT ȘI AGREMENT BĂILE SĂRATE OCNA MUREȘ S.A. – receptionist – 1 – office@bailesarateocnamures.ro
- BAZA DE TRATAMENT ȘI AGREMENT BĂILE SĂRATE OCNA MUREȘ S.A. – ajutor bucatar – 1 – office@bailesarateocnamures.ro
- TELESENIOR SRL – telefonist – 1 – 0735567857
- VALY STAR SRL – lucrator comercial – 1 – 0740141419
Locuri de muncă / angajări TEIUȘ
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- POPA – OLTEANU ANA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ – vânzator – 1 – 0740866327
- TONIC WASH LUXURY – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 2 – 0771427183
- TONIC WASH LUXURY – specialist marketing online – 2 – 0771427183
Locuri de muncă / angajări ZLATNA
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- MOGUŢ JUNIOR SRL – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 2 – 0741073148
Locuri de muncă în Alba / angajări în alte localități din județ
Localitate – angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/ e-mail
- AMPOIȚA – TOP PROIECT INSTAL SRL – responsabil tehnic cu execuția – 1 – 0756654726
- CÂLNIC – LA FERMA BÂRSAN SRL – îngrijitor animale – 3 – 0742412945
- CÂMPU GOBLII – ASOCIATIA CAMINUL SENIORILOR – infirmier/infirmiera – 1 – 0749273127
- CÂMPU GOBLII – ASOCIATIA CAMINUL SENIORILOR – îngrijitoare la unitati de ocrotire sociala si sanitara – 1 – 0749273127
- CÂMPU GOBLII – ASOCIATIA CAMINUL SENIORILOR – femeie de serviciu – 1 – 0749273127
- CĂPÂLNA – SERCON CONSTRUCTION & ART SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 3 – 0758787707
- DRÂMBAR – CRYSTAL GROUP SRL – electrician de întretinere si reparatii – 2 – 0720517964
- DRÂMBAR – DEPOZIT PLUS SRL – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 1 – 0744584284
- DRÂMBAR – MUREŞUL DRÂMBAR SRL – sapator manual – 2 – 0258815855
- DRÂMBAR – TRANSILVANIA NUTS SRL – contabil – 1 – 0745353599
- DRÂMBAR – TRANSILVANIA NUTS SRL – femeie de serviciu – 1 – 0745353599
- GÂRBOVA DE JOS – THAIMAY SPA SRL – maseur de întretinere si relaxare – 2 – 0749225290
- GÂRBOVA DE JOS – AYO SPEED AUTO SRL – sofer de autoturisme si camionete – 5 – 0743393812
- GÂRDA DE SUS – ONELIA BEST SRL – bucatar – 2 – 0788317467
- GÂRDA DE SUS – PROFI ROM FOOD SRL – vânzator – 8 – 0372568911
- JIDVEI – CETATEA DE BALTA SRL – muncitor necalificat în agricultura – 10 – 0744776973
- MIHALȚ – SC AUTO CLEAN ZONE SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – 0744535199
- MIHALȚ – SC AUTO CLEAN ZONE SRL – contabil – 1 – 0744535199
- MIHALȚ – FUN TIME EVENTS – lucrator de tineret – 1 – 0744614323
- MIHALȚ – FUN TIME EVENTS – gestionar depozit – 1 – 0744614323
- MIHALȚ – FUN TIME EVENTS – economist în economie generala – 1 – 0744614323
- MIRĂSLĂU – ISPAS LUCA INTREPRINDERE INDIVIDUALA – manipulant marfuri – 1 – 0744572894
- MIRĂSLĂU – ISPAS LUCA INTREPRINDERE INDIVIDUALA – manipulant marfuri – 3 – 0744572894
- PETREȘTI – ALOMAN RUSALINA INTEPRINDERE INDIVIDUALA – femeie de serviciu – 1 – 0741216050
- PETREȘTI – DENISA LANGOS SRL – ajutor bucatar – 1 – 0743199310
- RĂHĂU – RAPEL SRL – marochiner – confectioner marochinarie, dupa comanda – 3 – 0744393975
- RĂHĂU – RAPEL SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 3 – 0744393975
- RĂHĂU – RAPEL SRL – functionar administrativ – 1 – 0744393975
- ROȘIA MONTANĂ – ATT AUTO DRIVE SRL – instructor auto – 2 – 0740288569
- ROȘIA MONTANĂ – ATT AUTO DRIVE SRL – secretara – 1 – 0740288569
- ROȘIA MONTANĂ – ATT AUTO DRIVE SRL – administrator financiar (patrimoniu) (studii superioare) – 1 – 0740288569
- ROȘIA MONTANĂ – ATT AUTO DRIVE SRL – profesor în învatamântul profesional si de maistri – 1 – 0740288569
- SÂNBENEDIC – AGRO PLANT LUPEAN SRL – muncitor necalificat în agricultura – 5 – 0770428296
- SÂNTIMBRU – TRANSAVIA SA – electrician de întretinere si reparatii – 20 – 0748200044
- SÂNTIMBRU – TRANSAVIA SA – electromecanic – 20 – 0748200044
- SÂNTIMBRU – TRANSAVIA SA – lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale – 15 – 0748200044
- SÂNTIMBRU – TRANSAVIA SA – stivuitorist – 10 – 0748200044
- STRUNGARI – Gligor Vasile Ioan „Vasi” PFA, CASA DE PIATRA – ghid de turism intern (local) – 2 – 0752841898
- ȘARD – ATELIER MENSWEAR SRL – director general societate comerciala – 1 – 0748947917
- ȘARD – ATELIER MENSWEAR SRL – specialist marketing – 1 – 0748947917
- ȘARD – ATELIER MENSWEAR SRL – croitor – 2 – 0748947917
- ȘUGAG – SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE „HIDROELECTRICA” SA BUCURESTI SUCURSALA HIDROCENTRALE SEBES – masinist la instalatiile de turbine hidraulice – 1 – 0258731690
- TURDAȘ – OPTIM MNMARKET SRL – lucrator comercial – 3 – 0751631980
- TURDAȘ – OPTIM MNMARKET SRL – operator introducere, validare si prelucrare date – 3 – 0751631980
- VINȚU DE JOS – ASOCIATIA SÎNZIENE – îngrijitoare la unitati de ocrotire sociala si sanitara – 2 – 0741115464
- VINȚU DE JOS – ASOCIATIA SÎNZIENE – infirmier/infirmiera – 2 – 0741115464
- VINȚU DE JOS – CASIFLAV CONSTRUCT SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 2 – 0761982552
- VINTU DE JOS – GENERAL DOMOTIC M F – electrician de întretinere si reparatii – 1 – gligormarc@gmail.com
- VINȚU DE JOS – NEWAMPORT ASFALT SRL – inginer topograf – 1 – newamportasfalt@yahoo.com
- VINTU DE JOS – PLASTERWORK PLUS SRL – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 2 – 0766319890
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.