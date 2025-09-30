Locuri de muncă în Alba: 547 de posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM

Locuri de muncă în Alba: Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de muncă disponibile în județul Alba, la data de 30 septembrie. Sunt vacante 547 de posturi în județul Alba, în mai multe domenii.

Locuri de muncă / angajări Alba Iulia

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

ABI ACCOUNTING SRL – economist în economie generala – 1 – contact@abiaccounting.com

ADMIN BAZINALA DE APA MURES – inginer constructii civile, industriale si agricole – 1 – 0265260289

ADMIN BAZINALA DE APA MURES – consilier/expert/inspector/referent/economist în management – 1 – 0265260289

AIDA BEST CONSTRUCT SRL – muncitor necalificat în silvicultura – 1 – 0756101055

AIDA BEST CONSTRUCT SRL – manipulant marfuri – 2 – 0756101055

AIDA BEST CONSTRUCT SRL – sortator produse – 2 – 0756101055

AIDA BEST CONSTRUCT SRL – fasonator mecanic (cherestea) – 1 – 0756101055

BELMI TRADE SRL – ajutor bucatar – 1 – 0754388344

CARBONDIS – director general societate comerciala – 1 – 0745766240

CARBONDIS – sef santier – 1 – 0745766240

CARBONDIS – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 3 – 0745766240

CARREFOUR ROMANIA SA – lucrator comercial – 1 – 212067400

CORIOLAN IMPEX SRL – agent de vânzari – 1 – resurseumane@coriolan – distributie.ro

DGA ROUTE SRL – pizzar – 2 – 0723218149

DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. – inginer de sistem în informatica – 1 – 0264205069

DIGITAL INFO SRL – operator calculator electronic si retele – 2 – 0728040572

DIGITAL INFO SRL – programator ajutor – 1 – 0728040572

DIGITAL INFO SRL – manager – 1 – 0728040572

DOCU FLEX SRL – agent de vânzari – 1 – 0744535199

DOCU FLEX SRL – tehnician echipamente de calcul si retele – 1 – 0744535199

DOCU FLEX SRL – alti muncitori calificati neclasificati în grupele de baza anterioare – 1 – 0744535199

DR. CIULEA DENTAL CLINIC SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – 0744961976

DR. CIULEA DENTAL CLINIC SRL – medic stomatolog – 2 – 0744961976

DR. CIULEA DENTAL CLINIC SRL – asistent medical generalist – 2 – 0744961976

DR. CIULEA DENTAL CLINIC SRL – secretar administrativ – 1 – 0744961976

DRAGON R.C. SRL – ambalator manual – 1 – 0746033394

DRAGON R.C. SRL – ambalator manual – 5 – 0746033394

EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA – agent de vânzari – 1 – 0749045642

ELIT SRL Oarda – manipulant marfuri – 1 – 0721367218

ELIT SRL Oarda – ambalator manual – 1 – 0721367218

GICU TRANS SRL – conducator auto transport rutier de persoane – 3 – 0786191650

GIORDI TRANS SRL Micești – conducător auto transport rutier de mărfuri – 2 – 0731317232

GOSPODARIA DE INSTALATII SRL – manager – 1 – 0748025672

GOSPODARIA DE INSTALATII SRL – instalator retele termice si sanitare – 1 – 0748025672

GOSPODARIA DE INSTALATII SRL – tehnician instalatii în constructii – 2 – 0748025672

IMSAT – ALBA SA – electrician în constructii – 2 – 0258816103

IMSAT – ALBA SA – tehnician pentru sisteme si instalatii de semnalizare, alarmare si alertare în caz de incendiu – 1 – 0258816103

IMSAT – ALBA SA – tehnician pentru sisteme de detectie, supraveghere video, control acces – 1 – 0258816103

INFOSERVICE ALBA SRL – tehnician echipamente de calcul si retele – 4 – 0728040568

INFOSERVICE ALBA SRL – agent vânzari standarde si produse conexe – 1 – 0728040568

INFOSERVICE ALBA SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – 0728040568

INVENT INSTAL SRL – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 1 – 0747983742

JOLIE SKIN SRL – asistent medical generalist – 2 – 0722256550

KINETOMED SRL – fiziokinetoterapeut – 1 – 0741221282

KINETOMED SRL – maseur – 2 – 0741221282

LĂCĂTUŞERIE DEVIPLUS SRL – muncitor necalificat în industria confectiilor – 7 – 0744654454

LĂCĂTUŞERIE DEVIPLUS SRL – femeie de serviciu – 3 – 0744654454

LIVIODARIO SRL – conducator auto transport rutier de persoane – 5 – 0731900600

LUKFOOD TEAM SRL – ajutor bucatar – 5 – madalinapacurar95@gmail.com

MADIDENT CLINIC SRL Micești – asistent medical generalist – 1 – 0752644589

MAŞINI DE CUSUT ONE SRL – mecanic intretinere si reparatii utilaje din industria textila, confectii si incaltaminte – 2 – office.sorinalb@gmail.com

MAXITRAILER SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – cotizob@yahoo.com

NVR TERRA SURVEYING SRL – inginer topograf – 1 – 0742538575

NVR TERRA SURVEYING SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0742538575

ORIZONT BUSINESS EXPERT SRL – economist în gestiunea economica – 1 – 0358103516

PEMONT LENJERIE SRL – confectioner – asamblor articole din textile – 7 – 0258811646

PEMONT LENJERIE SRL – femeie de serviciu – 2 – 0258811646

PEMONT LENJERIE SRL – confectioner – asamblor articole din textile – 7 – 0258811646

RO.DE.X FASHION SRL – muncitor necalificat în industria confectiilor – 3 – 0740195535

ROST INTERIOR SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0736414155

ROST INTERIOR SRL – decorator interioare – 1 – 0736414155

ROST INTERIOR SRL – animator socioeducativ – 1 – 0736414155

ROST INTERIOR SRL – asistent relatii publice si comunicare (studii medii) – 1 – 0736414155

ROST INTERIOR SRL – logistician responsabil comenzi – 1 – 0736414155

ROTI BUNE TECH – mecanic auto – 1 – 0775360772

SEWS ROMANIA SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 40 – 0254206600

SPARTA GUARD SECURITY SRL – agent de securitate – 1 – 0760232221

SPARTA GUARD SECURITY SRL – sef tura servicii securitate – 2 – 0760232221

SPARTA GUARD SECURITY SRL – functionar informatii clienti – 3 – 0760232221

SPARTA GUARD SECURITY SRL – sef obiectiv servicii de securitate – 2 – 0760232221

TMG GUARD SRL – agent de securitate – 3 – 0751124982

TOP HR BUSINESS SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0358103516

TOTO RICCO SRL – ajutor bucatar – 3 – 0723146931

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA SA – SUCURSALA TERITORIALA DE TRANSPORT SIBIU – sef/sef adjunct tura statie electrica (studii medii) – 2 – 0269207120

UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 – operator introducere, validare si prelucrare date – 1 – 0258806130

UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 – auditor intern în sectorul public – 1 – 0258806130

URS CONSTRUCT ALBA SRL – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 1 – 0745645001

URS CONSTRUCT ALBA SRL – instalator apa, canal – 5 – 0745645001

URS CONSTRUCT ALBA SRL – tâmplar universal – 1 – 0745645001

VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL – tehnician asigurarea calitatii – 3 – 0372133794

Locuri de muncă / angajări AIUD

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

ALLTEX RO TRADING SRL – vânzator – 1 – 0758232835

ASOCIATIA UN PAS INAINTE ALEXANDRA – asistent medical generalist – 1 – 0771294102

CIUMBRUD PLANT SRL – muncitor necalificat în agricultura – 6 – 0722672725

CIUMBRUD PLANT SRL – muncitor necalificat în agricultura – 1 – 0722672725

GEORGIA CATERING SRL – ajutor bucatar – 3 – 0743016221

GEORGIA CATERING SRL – manipulant marfuri – 1 – 0743016221

KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – sef santier – 1 – 0734567031

KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – inginer constructii civile, industriale si agricole – 1 – 0734567031

KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – faiantar – 1 – 0734567031

KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – zidar pietrar – 1 – 0734567031

KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – zugrav – 1 – 0734567031

LUK DE LUX SRL – lucrator comercial – 2 – 0744709382

MAGIC AGROJET SA – lacatus mecanic – 4 – 0721444844

MAGIC AGROJET SA – frezor universal – 1 – 0721444844

MAGIC AGROJET SA – lacatus constructii metalice si navale – 2 – 0721444844

MAGIC AGROJET SA – sudor cu arc electric cu electrod fuzibil în mediu de gaz protector – 2 – 0721444844

MAGIC AGROJET SA – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0721444844

MAGIC AGROJET SA – strungar universal – 2 – 0721444844

NATUR SRL – ambalator manual – 2 – 0743115127

PREBET AGGREGATES SRL – muncitor necalificat la întretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje – 10 – resurseumane@prebet.ro

ŞANDOR TRANS SRL – conducator autotrailer – 1 – 0766631366

THAIMAY BEAUTY & BODY SRL – receptionist – 1 – 0751882218

THOMAS FOOD SRL – casier – 3 – anca_stoica2005@yahoo.com

THOMAS FOOD SRL – lucrator comercial – 3 – anca_stoica2005@yahoo.com

VANGAO SRL – inginer de cercetare în echipamente de proces – 1 – 0740903545

VANGAO SRL – electrician de întretinere si reparatii – 1 – 0740903545

VANGAO SRL – inginer mecanic – 1 – 0740903545

VANGAO SRL – cartonagist – 1 – 0740903545

Locuri de muncă / angajări BLAJ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

DELGAZ GRID S.A. – instalator instalatii tehnico – sanitare si de gaze – 1 – gabriela.konrad@delgaz – grid.ro

I.A.M.U. SA – lacatus mecanic – 4 – 0258711907

I.A.M.U. SA – operator la masini – unelte cu comanda numerica – 10 – 0258711907

I.A.M.U. SA – electrician protectie relee, automatizari si masuratori electrice – 4 – 0258711907

I.A.M.U. SA – electromecanic masini si echipamente electrice – 1 – 0258711907

KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – maistru constructii civile, industriale si agricole – 1 – 0734567031

KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – sef santier – 1 – 0734567031

WISENTERPRISE SRL – ajutor bucatar – 7 – 0743758846

Locuri de muncă / angajări SEBEȘ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

BENA CONCEPT – zidar pietrar – 2 – 0788341443

BENA CONCEPT – faiantar – 2 – 0788341443

BENA CONCEPT – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 4 – 0788341443

BENA CONCEPT – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 2 – 0788341443

EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA – agent de vânzari – 1 – 0749045642

EURO TEAM GB SPEDITION SRL – conducător auto transport rutier de mărfuri – 7 – 0743311533

GOOD FOOD & HOSTING SRL – ajutor bucatar – 5 – office@daciahotel.ro

GOOD FOOD & HOSTING SRL – ospatar (chelner) – 5 – office@daciahotel.ro

GOOD FOOD & HOSTING SRL – camerista hotel – 2 – office@daciahotel.ro

GOOD FOOD & HOSTING SRL – lucrator pentru salubrizare spatii verzi – 1 – office@daciahotel.ro

KLOOS DEAL SRL – manipulant marfuri – 3 – 0040747635467

LIBRA GUARD SRL – agent de securitate – 2 – 0745619243

LINCOLN PLUS SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 5 – 0258763150

LOGROTEX SRL – confectioner, prelucrator în industria textila – 1 – 0753885039

OPRIŢA BUSINESS SRL – lucrator comercial – 1 – 0747807111

PELLETTERIE FIORENTINE S.R.L. – croitor – 1 – oana.radu@pelletteriefiorentine.ro

PELLETTERIE FIORENTINE S.R.L. – marochiner – confectioner marochinarie, dupa comanda – 4 – oana.radu@pelletteriefiorentine.ro

PELLETTERIE FIORENTINE S.R.L. – muncitor necalificat în industria confectiilor – 1 – oana.radu@pelletteriefiorentine.ro

POȘTA TABITA TOUR – manipulant marfuri – 1 – 0746018113

ROMGER DIAGNOSTICA SRL – biochimist – 1 – 0787664431

SAVINI DUE SRL – strungar universal – 1 – 0752199005

SAVINI DUE SRL – electrician de întretinere si reparatii – 1 – 0752199005

SAVINI DUE SRL – lacatus mecanic – 1 – 0752199005

SAVINI DUE SRL – magaziner – 1 – 0752199005

SAVINI DUE SRL – tâmplar universal – 1 – 0752199005

SAVINI DUE SRL – operator la masini – unelte cu comanda numerica – 1 – 0752199005

TEOFARM SRL – asistent farmacist – 2 – 0744359140

TEOFARM SRL – farmacist – 2 – 0744359140

TRIMODA SRL – vânzator – 1 – 0755461400

Locuri de muncă / angajări ABRUD

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

MUNTHIU VET SRL – femeie de serviciu – 1 – 0769289761

Locuri de muncă / angajări CÂMPENI

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

PITICII ZAMBARETI – profesor în învatamântul primar – 1 – 0749325498

RIVALY C.H. SRL – ospatar (chelner) – 10 – 0744612264

RIVALY C.H. SRL – lucrator gestionar – 10 – 0744612264

RIVALY C.H. SRL – preparator de semifabricate si preparate culinare – 2 – 0744612264

RIVALY C.H. SRL – lucrator bucatarie (spalator vase mari) – 2 – 0744612264

RIVALY C.H. SRL – barman – 3 – 0744612264

ZAZA DURUM KEBAB SRL – bucatar – 1 – 0735417292

Locuri de muncă / angajări CUGIR

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

ANISA GLAMOUR EVENTS SRL – bucatar – 1 – 0767774169

ANISA GLAMOUR EVENTS SRL – ajutor bucatar – 1 – 0767774169

ANISA GLAMOUR EVENTS SRL – sofer de autoturisme si camionete – 1 – 0767774169

ARMONIA HEALTH CENTER SRL – terapeut în terapii complementare – 1 – 0762399560

ARMONIA HEALTH CENTER SRL – maseur de întretinere si relaxare – 1 – 0762399560

ARMONIA HEALTH CENTER SRL – îngrijitor cladiri – 1 – 0762399560

ARMONIA HEALTH CENTER SRL – kinetoterapeut – 2 – 0762399560

GIOCONDA STIL SRL – lucrator comercial – 1 – 0752957275

GREEN VELVET SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0731163879

GREEN VELVET SRL – organizator evenimente – 1 – 0731163879

GREEN VELVET SRL – receptioner de hotel – 1 – 0731163879

GREEN VELVET SRL – ospatar (chelner) – 1 – 0731163879

GREEN VELVET SRL – lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale – 1 – 0731163879

GREEN VELVET SRL – lucrator pentru salubrizare – 1 – 0731163879

GUST URBAN TRUCK SRL – bucatar – 1 – 0769415564

GUST URBAN TRUCK SRL – vânzator ambulant de produse alimentare – 2 – 0769415564

KLETT HAIR SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0765477427

KLETT HAIR SRL – coafor stilist – 1 – 0765477427

KLETT HAIR SRL – îngrijitor cladiri – 1 – 0765477427

KLETT CAR SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0760324378

KLETT CAR SRL – mecanic auto – 1 – 0760324378

KLETT CAR SRL – inspector tehnic – 1 – 0760324378

KLETT CAR SRL – alti muncitori în servicii pentru curatenie – 1 – 0760324378

LIBRA GUARD SRL – agent de securitate – 2 – 0745619243

NOVA MODUL – femeie de serviciu – 1 – 0732980818

SERVPARTS IT SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0767675048

SERVPARTS IT SRL – tehnician electronica – 2 – 0767675048

SERVPARTS IT SRL – lucrator comercial – 2 – 0767675048

Locuri de muncă / angajări OCNA MUREȘ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

BAZA DE TRATAMENT ȘI AGREMENT BĂILE SĂRATE OCNA MUREȘ S.A. – mozaicar restaurator – 1 – office@bailesarateocnamures.ro

LUPEAN TAXI SRL – sofer de autoturisme si camionete – 2 – 0753028702

TECHNIQUE STAINLESS SRL – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 1 – grama.viorel@yahoo.com

Locuri de muncă / angajări TEIUȘ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

CONTACO AUDIT CONSULT SRL – economist în economie generala – 2 – 0745377596

IMCOP SRL – manipulant marfuri – 1 – 0744627674

RESUM SMART SRL – economist în economie generala – 1 – 0756796818

TONIC WASH LUXURY – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 2 – 0771427183

Locuri de muncă / angajări ZLATNA

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

MOGUŢ JUNIOR SRL – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 2 – 0741073148

NEW LUX CAR SRL – comerciant vanzator marfuri nealimentare – 1 – 0744108174

Locuri de muncă în Alba / angajări în alte localități din județ

Localitate – angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/ e-mail

AMPOITA – TOP PROIECT INSTAL SRL – responsabil tehnic cu execuția – 1 – 0756654726

BIIA – AYLIN BAZAR SRL – lucrator comercial – 1 – 0743568886

CAPALNA – SERCON CONSTRUCTION & ART SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 3 – 0758787707

DRAMBAR – CRYSTAL GROUP SRL – electrician de întretinere si reparatii – 2 – 0720517964

DRAMBAR – DEPOZIT PLUS SRL – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 1 – 0744584284

DRAMBAR – TRANSILVANIA NUTS SRL – tehnician programare, lansare, urmarirea productiei – 1 – 0745353599

DRAMBAR – DEKA STRUCTURI SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 1 – dekastructuri@gmail.com

DRAMBAR – TRANSILVANIA NUTS SRL – șef birou calitate – 1 – 0745353599

DRAMBAR – TRANSILVANIA NUTS SRL – gestionar depozit – 1 – 0745353599

DRAMBAR – TOBIMAR CONSTRUCT SRL – ajutor bucatar – 3 – 0258818191

DRAMBAR – MUREŞULDRÂMBAR SRL – lucrator comercial – 1 – 0258815855

DRAMBAR – TRANSILVANIA NUTS SRL – inginer productie – 1 – 0745353599

FATA PIETRII – DENIS & MINU CONSTRUCT SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 1 – 0743867816

GARBOVA DE JOS – THAIMAY SPA SRL – maseur de întretinere si relaxare – 2 – 0749225290

GARBOVA DE JOS – AYO SPEED AUTO SRL – sofer de autoturisme si camionete – 3 – 0743393812

MIHALT – FUN TIME EVENTS – lucrator de tineret – 1 – 0744614323

MIHALT – FUN TIME EVENTS – gestionar depozit – 1 – 0744614323

MIHALT – FUN TIME EVENTS – educator specializat – 1 – 0744614323

ZARIES – FRUCTAROMA SRL – agent de vânzari – 1 – 0743102441

MIRASLAU – ISPAS LUCA INTREPRINDERE INDIVIDUALA – manipulant marfuri – 1 – 0744572894

ROSIA MONTANA – ATT AUTO DRIVE SRL – instructor auto – 2 – 0740288569

ROSIA MONTANA – ATT AUTO DRIVE SRL – secretara – 1 – 0740288569

ROSIA MONTANA – ATT AUTO DRIVE SRL – administrator financiar (patrimoniu) (studii superioare) – 1 – 0740288569

ROSIA MONTANA – ATT AUTO DRIVE SRL – profesor în învatamântul profesional si de maistri – 1 – 0740288569

SANTIMBRU – TRANSAVIA S.A. – electrician de întretinere si reparatii – 20 – 0748200044

SANTIMBRU – TRANSAVIA S.A. – electromecanic – 20 – 0748200044

SANTIMBRU – TRANSAVIA S.A. – lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale – 15 – 0748200044

SANTIMBRU – TRANSAVIA S.A. – stivuitorist – 10 – 0748200044

SARD – ATELIER MENSWEAR SRL – director general societate comerciala – 1 – 0748947917

SARD – ATELIER MENSWEAR SRL – specialist marketing – 1 – 0748947917

SARD – ATELIER MENSWEAR SRL – croitor – 2 – 0748947917

SEBESEL – DOLCE MELISON SRL – gestionar depozit – 1 – 0752531054

STREMT – ACIT CONSTRUCT SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 9 – 0751086351

STREMT – ACIT CONSTRUCT SRL – dulgher (exclusiv restaurator) – 2 – 0751086351

STREMT – ACIT CONSTRUCT SRL – zidar rosar – tencuitor – 3 – 0751086351

SUGAG – ENERGOHOLDING SRL – inginer electromecanic – 1 – 0743199310

SUGAG – ENERGOHOLDING SRL – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 3 – 0743199310

SUGAG – COOPERATIVA DE CONSUM ŞUGAG SOCIETATE COOPERATIVĂ – lucrator comercial – 1 – 0745860570

TAUTI – CASA AMPEIA – camerista hotel – 1 – 0740155859

TURDAS – OPTIM MNMARKET SRL – lucrator comercial – 3 – 0751631980

TURDAS – OPTIM MNMARKET SRL – operator introducere, validare si prelucrare date – 5 – 0751631980

UNIREA – UNILACT TRANSILVANIA SRL – sofer de autoturisme si camionete – 2 – 0745543871

VINTU DE JOS – NEWAMPORT ASFALT SRL – inginer topograf – 1 – newamportasfalt@yahoo.com

VINTU DE JOS – CASIFLAV CONSTRUCT SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 2 – 0761982552

