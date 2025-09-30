Economie
Locuri de muncă în Alba: 547 de posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM
Locuri de muncă în Alba: Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de muncă disponibile în județul Alba, la data de 30 septembrie. Sunt vacante 547 de posturi în județul Alba, în mai multe domenii.
Locuri de muncă / angajări Alba Iulia
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil
- ABI ACCOUNTING SRL – economist în economie generala – 1 – contact@abiaccounting.com
- ADMIN BAZINALA DE APA MURES – inginer constructii civile, industriale si agricole – 1 – 0265260289
- ADMIN BAZINALA DE APA MURES – consilier/expert/inspector/referent/economist în management – 1 – 0265260289
- AIDA BEST CONSTRUCT SRL – muncitor necalificat în silvicultura – 1 – 0756101055
- AIDA BEST CONSTRUCT SRL – manipulant marfuri – 2 – 0756101055
- AIDA BEST CONSTRUCT SRL – sortator produse – 2 – 0756101055
- AIDA BEST CONSTRUCT SRL – fasonator mecanic (cherestea) – 1 – 0756101055
- BELMI TRADE SRL – ajutor bucatar – 1 – 0754388344
- CARBONDIS – director general societate comerciala – 1 – 0745766240
- CARBONDIS – sef santier – 1 – 0745766240
- CARBONDIS – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 3 – 0745766240
- CARREFOUR ROMANIA SA – lucrator comercial – 1 – 212067400
- CORIOLAN IMPEX SRL – agent de vânzari – 1 – resurseumane@coriolan – distributie.ro
- DGA ROUTE SRL – pizzar – 2 – 0723218149
- DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. – inginer de sistem în informatica – 1 – 0264205069
- DIGITAL INFO SRL – operator calculator electronic si retele – 2 – 0728040572
- DIGITAL INFO SRL – programator ajutor – 1 – 0728040572
- DIGITAL INFO SRL – manager – 1 – 0728040572
- DOCU FLEX SRL – agent de vânzari – 1 – 0744535199
- DOCU FLEX SRL – tehnician echipamente de calcul si retele – 1 – 0744535199
- DOCU FLEX SRL – alti muncitori calificati neclasificati în grupele de baza anterioare – 1 – 0744535199
- DR. CIULEA DENTAL CLINIC SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – 0744961976
- DR. CIULEA DENTAL CLINIC SRL – medic stomatolog – 2 – 0744961976
- DR. CIULEA DENTAL CLINIC SRL – asistent medical generalist – 2 – 0744961976
- DR. CIULEA DENTAL CLINIC SRL – secretar administrativ – 1 – 0744961976
- DRAGON R.C. SRL – ambalator manual – 1 – 0746033394
- DRAGON R.C. SRL – ambalator manual – 5 – 0746033394
- EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA – agent de vânzari – 1 – 0749045642
- ELIT SRL Oarda – manipulant marfuri – 1 – 0721367218
- ELIT SRL Oarda – ambalator manual – 1 – 0721367218
- GICU TRANS SRL – conducator auto transport rutier de persoane – 3 – 0786191650
- GIORDI TRANS SRL Micești – conducător auto transport rutier de mărfuri – 2 – 0731317232
- GOSPODARIA DE INSTALATII SRL – manager – 1 – 0748025672
- GOSPODARIA DE INSTALATII SRL – instalator retele termice si sanitare – 1 – 0748025672
- GOSPODARIA DE INSTALATII SRL – tehnician instalatii în constructii – 2 – 0748025672
- IMSAT – ALBA SA – electrician în constructii – 2 – 0258816103
- IMSAT – ALBA SA – tehnician pentru sisteme si instalatii de semnalizare, alarmare si alertare în caz de incendiu – 1 – 0258816103
- IMSAT – ALBA SA – tehnician pentru sisteme de detectie, supraveghere video, control acces – 1 – 0258816103
- INFOSERVICE ALBA SRL – tehnician echipamente de calcul si retele – 4 – 0728040568
- INFOSERVICE ALBA SRL – agent vânzari standarde si produse conexe – 1 – 0728040568
- INFOSERVICE ALBA SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – 0728040568
- INVENT INSTAL SRL – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 1 – 0747983742
- JOLIE SKIN SRL – asistent medical generalist – 2 – 0722256550
- KINETOMED SRL – fiziokinetoterapeut – 1 – 0741221282
- KINETOMED SRL – maseur – 2 – 0741221282
- LĂCĂTUŞERIE DEVIPLUS SRL – muncitor necalificat în industria confectiilor – 7 – 0744654454
- LĂCĂTUŞERIE DEVIPLUS SRL – femeie de serviciu – 3 – 0744654454
- LIVIODARIO SRL – conducator auto transport rutier de persoane – 5 – 0731900600
- LUKFOOD TEAM SRL – ajutor bucatar – 5 – madalinapacurar95@gmail.com
- MADIDENT CLINIC SRL Micești – asistent medical generalist – 1 – 0752644589
- MAŞINI DE CUSUT ONE SRL – mecanic intretinere si reparatii utilaje din industria textila, confectii si incaltaminte – 2 – office.sorinalb@gmail.com
- MAXITRAILER SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – cotizob@yahoo.com
- NVR TERRA SURVEYING SRL – inginer topograf – 1 – 0742538575
- NVR TERRA SURVEYING SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0742538575
- ORIZONT BUSINESS EXPERT SRL – economist în gestiunea economica – 1 – 0358103516
- PEMONT LENJERIE SRL – confectioner – asamblor articole din textile – 7 – 0258811646
- PEMONT LENJERIE SRL – femeie de serviciu – 2 – 0258811646
- PEMONT LENJERIE SRL – confectioner – asamblor articole din textile – 7 – 0258811646
- RO.DE.X FASHION SRL – muncitor necalificat în industria confectiilor – 3 – 0740195535
- ROST INTERIOR SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0736414155
- ROST INTERIOR SRL – decorator interioare – 1 – 0736414155
- ROST INTERIOR SRL – animator socioeducativ – 1 – 0736414155
- ROST INTERIOR SRL – asistent relatii publice si comunicare (studii medii) – 1 – 0736414155
- ROST INTERIOR SRL – logistician responsabil comenzi – 1 – 0736414155
- ROTI BUNE TECH – mecanic auto – 1 – 0775360772
- SEWS ROMANIA SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 40 – 0254206600
- SPARTA GUARD SECURITY SRL – agent de securitate – 1 – 0760232221
- SPARTA GUARD SECURITY SRL – sef tura servicii securitate – 2 – 0760232221
- SPARTA GUARD SECURITY SRL – functionar informatii clienti – 3 – 0760232221
- SPARTA GUARD SECURITY SRL – sef obiectiv servicii de securitate – 2 – 0760232221
- TMG GUARD SRL – agent de securitate – 3 – 0751124982
- TOP HR BUSINESS SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0358103516
- TOTO RICCO SRL – ajutor bucatar – 3 – 0723146931
- C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA SA – SUCURSALA TERITORIALA DE TRANSPORT SIBIU – sef/sef adjunct tura statie electrica (studii medii) – 2 – 0269207120
- UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 – operator introducere, validare si prelucrare date – 1 – 0258806130
- UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 – auditor intern în sectorul public – 1 – 0258806130
- URS CONSTRUCT ALBA SRL – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 1 – 0745645001
- URS CONSTRUCT ALBA SRL – instalator apa, canal – 5 – 0745645001
- URS CONSTRUCT ALBA SRL – tâmplar universal – 1 – 0745645001
- VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL – tehnician asigurarea calitatii – 3 – 0372133794
Locuri de muncă / angajări AIUD
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil
- ALLTEX RO TRADING SRL – vânzator – 1 – 0758232835
- ASOCIATIA UN PAS INAINTE ALEXANDRA – asistent medical generalist – 1 – 0771294102
- CIUMBRUD PLANT SRL – muncitor necalificat în agricultura – 6 – 0722672725
- CIUMBRUD PLANT SRL – muncitor necalificat în agricultura – 1 – 0722672725
- GEORGIA CATERING SRL – ajutor bucatar – 3 – 0743016221
- GEORGIA CATERING SRL – manipulant marfuri – 1 – 0743016221
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – sef santier – 1 – 0734567031
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – inginer constructii civile, industriale si agricole – 1 – 0734567031
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – faiantar – 1 – 0734567031
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – zidar pietrar – 1 – 0734567031
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – zugrav – 1 – 0734567031
- LUK DE LUX SRL – lucrator comercial – 2 – 0744709382
- MAGIC AGROJET SA – lacatus mecanic – 4 – 0721444844
- MAGIC AGROJET SA – frezor universal – 1 – 0721444844
- MAGIC AGROJET SA – lacatus constructii metalice si navale – 2 – 0721444844
- MAGIC AGROJET SA – sudor cu arc electric cu electrod fuzibil în mediu de gaz protector – 2 – 0721444844
- MAGIC AGROJET SA – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0721444844
- MAGIC AGROJET SA – strungar universal – 2 – 0721444844
- NATUR SRL – ambalator manual – 2 – 0743115127
- PREBET AGGREGATES SRL – muncitor necalificat la întretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje – 10 – resurseumane@prebet.ro
- ŞANDOR TRANS SRL – conducator autotrailer – 1 – 0766631366
- THAIMAY BEAUTY & BODY SRL – receptionist – 1 – 0751882218
- THOMAS FOOD SRL – casier – 3 – anca_stoica2005@yahoo.com
- THOMAS FOOD SRL – lucrator comercial – 3 – anca_stoica2005@yahoo.com
- VANGAO SRL – inginer de cercetare în echipamente de proces – 1 – 0740903545
- VANGAO SRL – electrician de întretinere si reparatii – 1 – 0740903545
- VANGAO SRL – inginer mecanic – 1 – 0740903545
- VANGAO SRL – cartonagist – 1 – 0740903545
Locuri de muncă / angajări BLAJ
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil
- DELGAZ GRID S.A. – instalator instalatii tehnico – sanitare si de gaze – 1 – gabriela.konrad@delgaz – grid.ro
- I.A.M.U. SA – lacatus mecanic – 4 – 0258711907
- I.A.M.U. SA – operator la masini – unelte cu comanda numerica – 10 – 0258711907
- I.A.M.U. SA – electrician protectie relee, automatizari si masuratori electrice – 4 – 0258711907
- I.A.M.U. SA – electromecanic masini si echipamente electrice – 1 – 0258711907
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – maistru constructii civile, industriale si agricole – 1 – 0734567031
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – sef santier – 1 – 0734567031
- WISENTERPRISE SRL – ajutor bucatar – 7 – 0743758846
Locuri de muncă / angajări SEBEȘ
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil
- BENA CONCEPT – zidar pietrar – 2 – 0788341443
- BENA CONCEPT – faiantar – 2 – 0788341443
- BENA CONCEPT – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 4 – 0788341443
- BENA CONCEPT – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 2 – 0788341443
- EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA – agent de vânzari – 1 – 0749045642
- EURO TEAM GB SPEDITION SRL – conducător auto transport rutier de mărfuri – 7 – 0743311533
- GOOD FOOD & HOSTING SRL – ajutor bucatar – 5 – office@daciahotel.ro
- GOOD FOOD & HOSTING SRL – ospatar (chelner) – 5 – office@daciahotel.ro
- GOOD FOOD & HOSTING SRL – camerista hotel – 2 – office@daciahotel.ro
- GOOD FOOD & HOSTING SRL – lucrator pentru salubrizare spatii verzi – 1 – office@daciahotel.ro
- KLOOS DEAL SRL – manipulant marfuri – 3 – 0040747635467
- LIBRA GUARD SRL – agent de securitate – 2 – 0745619243
- LINCOLN PLUS SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 5 – 0258763150
- LOGROTEX SRL – confectioner, prelucrator în industria textila – 1 – 0753885039
- OPRIŢA BUSINESS SRL – lucrator comercial – 1 – 0747807111
- PELLETTERIE FIORENTINE S.R.L. – croitor – 1 – oana.radu@pelletteriefiorentine.ro
- PELLETTERIE FIORENTINE S.R.L. – marochiner – confectioner marochinarie, dupa comanda – 4 – oana.radu@pelletteriefiorentine.ro
- PELLETTERIE FIORENTINE S.R.L. – muncitor necalificat în industria confectiilor – 1 – oana.radu@pelletteriefiorentine.ro
- POȘTA TABITA TOUR – manipulant marfuri – 1 – 0746018113
- ROMGER DIAGNOSTICA SRL – biochimist – 1 – 0787664431
- SAVINI DUE SRL – strungar universal – 1 – 0752199005
- SAVINI DUE SRL – electrician de întretinere si reparatii – 1 – 0752199005
- SAVINI DUE SRL – lacatus mecanic – 1 – 0752199005
- SAVINI DUE SRL – magaziner – 1 – 0752199005
- SAVINI DUE SRL – tâmplar universal – 1 – 0752199005
- SAVINI DUE SRL – operator la masini – unelte cu comanda numerica – 1 – 0752199005
- TEOFARM SRL – asistent farmacist – 2 – 0744359140
- TEOFARM SRL – farmacist – 2 – 0744359140
- TRIMODA SRL – vânzator – 1 – 0755461400
Locuri de muncă / angajări ABRUD
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- MUNTHIU VET SRL – femeie de serviciu – 1 – 0769289761
Locuri de muncă / angajări CÂMPENI
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- PITICII ZAMBARETI – profesor în învatamântul primar – 1 – 0749325498
- RIVALY C.H. SRL – ospatar (chelner) – 10 – 0744612264
- RIVALY C.H. SRL – lucrator gestionar – 10 – 0744612264
- RIVALY C.H. SRL – preparator de semifabricate si preparate culinare – 2 – 0744612264
- RIVALY C.H. SRL – lucrator bucatarie (spalator vase mari) – 2 – 0744612264
- RIVALY C.H. SRL – barman – 3 – 0744612264
- ZAZA DURUM KEBAB SRL – bucatar – 1 – 0735417292
Locuri de muncă / angajări CUGIR
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- ANISA GLAMOUR EVENTS SRL – bucatar – 1 – 0767774169
- ANISA GLAMOUR EVENTS SRL – ajutor bucatar – 1 – 0767774169
- ANISA GLAMOUR EVENTS SRL – sofer de autoturisme si camionete – 1 – 0767774169
- ARMONIA HEALTH CENTER SRL – terapeut în terapii complementare – 1 – 0762399560
- ARMONIA HEALTH CENTER SRL – maseur de întretinere si relaxare – 1 – 0762399560
- ARMONIA HEALTH CENTER SRL – îngrijitor cladiri – 1 – 0762399560
- ARMONIA HEALTH CENTER SRL – kinetoterapeut – 2 – 0762399560
- GIOCONDA STIL SRL – lucrator comercial – 1 – 0752957275
- GREEN VELVET SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0731163879
- GREEN VELVET SRL – organizator evenimente – 1 – 0731163879
- GREEN VELVET SRL – receptioner de hotel – 1 – 0731163879
- GREEN VELVET SRL – ospatar (chelner) – 1 – 0731163879
- GREEN VELVET SRL – lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale – 1 – 0731163879
- GREEN VELVET SRL – lucrator pentru salubrizare – 1 – 0731163879
- GUST URBAN TRUCK SRL – bucatar – 1 – 0769415564
- GUST URBAN TRUCK SRL – vânzator ambulant de produse alimentare – 2 – 0769415564
- KLETT HAIR SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0765477427
- KLETT HAIR SRL – coafor stilist – 1 – 0765477427
- KLETT HAIR SRL – îngrijitor cladiri – 1 – 0765477427
- KLETT CAR SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0760324378
- KLETT CAR SRL – mecanic auto – 1 – 0760324378
- KLETT CAR SRL – inspector tehnic – 1 – 0760324378
- KLETT CAR SRL – alti muncitori în servicii pentru curatenie – 1 – 0760324378
- LIBRA GUARD SRL – agent de securitate – 2 – 0745619243
- NOVA MODUL – femeie de serviciu – 1 – 0732980818
- SERVPARTS IT SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0767675048
- SERVPARTS IT SRL – tehnician electronica – 2 – 0767675048
- SERVPARTS IT SRL – lucrator comercial – 2 – 0767675048
Locuri de muncă / angajări OCNA MUREȘ
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- BAZA DE TRATAMENT ȘI AGREMENT BĂILE SĂRATE OCNA MUREȘ S.A. – mozaicar restaurator – 1 – office@bailesarateocnamures.ro
- LUPEAN TAXI SRL – sofer de autoturisme si camionete – 2 – 0753028702
- TECHNIQUE STAINLESS SRL – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 1 – grama.viorel@yahoo.com
Locuri de muncă / angajări TEIUȘ
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- CONTACO AUDIT CONSULT SRL – economist în economie generala – 2 – 0745377596
- IMCOP SRL – manipulant marfuri – 1 – 0744627674
- RESUM SMART SRL – economist în economie generala – 1 – 0756796818
- TONIC WASH LUXURY – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 2 – 0771427183
Locuri de muncă / angajări ZLATNA
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- MOGUŢ JUNIOR SRL – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 2 – 0741073148
- NEW LUX CAR SRL – comerciant vanzator marfuri nealimentare – 1 – 0744108174
Locuri de muncă în Alba / angajări în alte localități din județ
Localitate – angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/ e-mail
- AMPOITA – TOP PROIECT INSTAL SRL – responsabil tehnic cu execuția – 1 – 0756654726
- BIIA – AYLIN BAZAR SRL – lucrator comercial – 1 – 0743568886
- CAPALNA – SERCON CONSTRUCTION & ART SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 3 – 0758787707
- DRAMBAR – CRYSTAL GROUP SRL – electrician de întretinere si reparatii – 2 – 0720517964
- DRAMBAR – DEPOZIT PLUS SRL – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 1 – 0744584284
- DRAMBAR – TRANSILVANIA NUTS SRL – tehnician programare, lansare, urmarirea productiei – 1 – 0745353599
- DRAMBAR – DEKA STRUCTURI SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 1 – dekastructuri@gmail.com
- DRAMBAR – TRANSILVANIA NUTS SRL – șef birou calitate – 1 – 0745353599
- DRAMBAR – TRANSILVANIA NUTS SRL – gestionar depozit – 1 – 0745353599
- DRAMBAR – TOBIMAR CONSTRUCT SRL – ajutor bucatar – 3 – 0258818191
- DRAMBAR – MUREŞULDRÂMBAR SRL – lucrator comercial – 1 – 0258815855
- DRAMBAR – TRANSILVANIA NUTS SRL – inginer productie – 1 – 0745353599
- FATA PIETRII – DENIS & MINU CONSTRUCT SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 1 – 0743867816
- GARBOVA DE JOS – THAIMAY SPA SRL – maseur de întretinere si relaxare – 2 – 0749225290
- GARBOVA DE JOS – AYO SPEED AUTO SRL – sofer de autoturisme si camionete – 3 – 0743393812
- MIHALT – FUN TIME EVENTS – lucrator de tineret – 1 – 0744614323
- MIHALT – FUN TIME EVENTS – gestionar depozit – 1 – 0744614323
- MIHALT – FUN TIME EVENTS – educator specializat – 1 – 0744614323
- ZARIES – FRUCTAROMA SRL – agent de vânzari – 1 – 0743102441
- MIRASLAU – ISPAS LUCA INTREPRINDERE INDIVIDUALA – manipulant marfuri – 1 – 0744572894
- ROSIA MONTANA – ATT AUTO DRIVE SRL – instructor auto – 2 – 0740288569
- ROSIA MONTANA – ATT AUTO DRIVE SRL – secretara – 1 – 0740288569
- ROSIA MONTANA – ATT AUTO DRIVE SRL – administrator financiar (patrimoniu) (studii superioare) – 1 – 0740288569
- ROSIA MONTANA – ATT AUTO DRIVE SRL – profesor în învatamântul profesional si de maistri – 1 – 0740288569
- SANTIMBRU – TRANSAVIA S.A. – electrician de întretinere si reparatii – 20 – 0748200044
- SANTIMBRU – TRANSAVIA S.A. – electromecanic – 20 – 0748200044
- SANTIMBRU – TRANSAVIA S.A. – lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale – 15 – 0748200044
- SANTIMBRU – TRANSAVIA S.A. – stivuitorist – 10 – 0748200044
- SARD – ATELIER MENSWEAR SRL – director general societate comerciala – 1 – 0748947917
- SARD – ATELIER MENSWEAR SRL – specialist marketing – 1 – 0748947917
- SARD – ATELIER MENSWEAR SRL – croitor – 2 – 0748947917
- SEBESEL – DOLCE MELISON SRL – gestionar depozit – 1 – 0752531054
- STREMT – ACIT CONSTRUCT SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 9 – 0751086351
- STREMT – ACIT CONSTRUCT SRL – dulgher (exclusiv restaurator) – 2 – 0751086351
- STREMT – ACIT CONSTRUCT SRL – zidar rosar – tencuitor – 3 – 0751086351
- SUGAG – ENERGOHOLDING SRL – inginer electromecanic – 1 – 0743199310
- SUGAG – ENERGOHOLDING SRL – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 3 – 0743199310
- SUGAG – COOPERATIVA DE CONSUM ŞUGAG SOCIETATE COOPERATIVĂ – lucrator comercial – 1 – 0745860570
- TAUTI – CASA AMPEIA – camerista hotel – 1 – 0740155859
- TURDAS – OPTIM MNMARKET SRL – lucrator comercial – 3 – 0751631980
- TURDAS – OPTIM MNMARKET SRL – operator introducere, validare si prelucrare date – 5 – 0751631980
- UNIREA – UNILACT TRANSILVANIA SRL – sofer de autoturisme si camionete – 2 – 0745543871
- VINTU DE JOS – NEWAMPORT ASFALT SRL – inginer topograf – 1 – newamportasfalt@yahoo.com
- VINTU DE JOS – CASIFLAV CONSTRUCT SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 2 – 0761982552
