Locuri de muncă în Alba: 577 de posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM

Publicat

acum 4 secunde

Locuri de muncă în Alba: Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de muncă disponibile în județul Alba, la data de 16 septembrie. Sunt vacante 577 de posturi în județul Alba, în mai multe domenii.

Locuri de muncă / angajări Alba Iulia

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

  • LUKFOOD TEAM S.R.L. – ajutor bucatar – 3 – madalinapacurar95@gmail.com
  • DGA ROUTE S.R.L. – pizzar – 2 – 0723218149
  • DRAGON R.C. SRL – brutar – 1 – 0746033394
  • DRAGON R.C. SRL – cofetar – 1 – 0746033394
  • VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL – tehnician asigurarea calitatii – 3 – 0372133794
  • SC SATURN SA – turnator formator – 2 – 0258812764
  • SC SATURN SA – electrician de întretinere si reparatii – 2 – 0258812764
  • SC SATURN SA – curatitor-sablator – 2 – 0258812764
  • SC SATURN SA – modelier lemn – 2 – 0258812764
  • SC SATURN SA – frezor universal – 2 – 0258812764
  • MAŞINI DE CUSUT ONE SRL – mecanic intretinere si reparatii utilaje din industria textila, confectii si incaltaminte – 2 – office.sorinalb@gmail.com
  • SELENA SRL – agent de vânzari – 1 – 0744502077
  • DRAGON R.C. SRL – ambalator manual – 1 – 0746033394
  • ABI ACCOUNTING S.R.L. – economist în economie generala – 1 – contact@abiaccounting.com
  • LIVIODARIO SRL – conducator auto transport rutier de persoane – 5 – 0731900600
  • SELENA SRL – agent de vânzari – 1 – 0744502077
  • AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. – fasonator mecanic (cherestea) – 1 – 0756101055
  • PEMONT LENJERIE SRL – confectioner-asamblor articole din textile – 7 – 0258811646
  • AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. – sortator produse – 1 – 0756101055
  • JUSTICE SECURITY SERVICES SRL – agent de securitate – 2 – 0365404203
  • ALBA VET SA – asistent veterinar – 1 – 0724588207
  • ALBA VET SA – medic veterinar – 1 – 0724588207
  • SECURED SR S.R.L. – agent de securitate – 2 – 0365/404203
  • GOSPODARIA DE INSTALATII SRL – manager – 1 – 0748025672
  • GOSPODARIA DE INSTALATII SRL – instalator retele termice si sanitare – 1 – 0748025672
  • GOSPODARIA DE INSTALATII SRL – tehnician instalatii în constructii – 2 – 0748025672
  • KINETOMED SRL – fiziokinetoterapeut – 1 – 0741221282
  • KINETOMED SRL – maseur – 2 – 0741221282
  • DOCU FLEX SRL – agent de vânzari – 1 – 0744535199
  • DOCU FLEX SRL – tehnician echipamente de calcul si retele – 1 – 0744535199
  • DRAGON R.C. SRL – ambalator manual – 5 – 0746033394
  • AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. – îngrijitor animale – 1 – 0756101055
  • ADMIN BAZINALA DE APA MURES – arhivar – 1 – 0265260289
  • ADMIN BAZINALA DE APA MURES – lacatus mecanic – 1 – 0265260289
  • ADMIN BAZINALA DE APA MURES – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 1 – 0265260289
  • CHRISTINNE S CONCEPT SRL – director societate comerciala – 1 – 0748611974
  • INVENT INSTAL S.R.L. – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 1 – 0747983742
  • Infoservice Alba SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – 0728040568
  • Infoservice Alba SRL – tehnician echipamente de calcul si retele – 4 – 0728040568
  • Infoservice Alba SRL – agent vânzari standarde si produse conexe – 1 – 0728040568
  • Digital Info SRL – manager – 1 – 0728040572
  • Digital Info SRL – programator ajutor – 2 – 0728040572
  • Digital Info SRL – operator calculator electronic si retele – 3 – 0728040572
  • AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. – muncitor necalificat în silvicultura – 4 – 0756101055
  • SEWS ROMANIA SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 20 – 0254206600
  • CORIOLAN IMPEX SRL – agent de vânzari – 1 – resurseumane@coriolan-distributie.ro
  • C G P VULTURUL ALBA SRL – agent de securitate – 2 – 0748143150
  • RO.DE.X FASHION SRL – muncitor necalificat în industria confectiilor – 3 – 0740195535
  • DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. – inginer electroenergetica – 1 – 0264205069
  • DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. – magaziner – 1 – 0264205069
  • SERENDIPITY BUSINESS SRL – lucrator comercial – 1 – 0758409896
  • MAXITRAILER SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – maxitrailer64@gmail.com
  • MAXITRAILER SRL – conducator activitate de transport rutier – 1 – maxitrailer64@gmail.com
  • ORIZONT BUSINESS EXPERT SRL – economist în gestiunea economica – 1 – 0358103516
  • CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL – medic medicina generala – 1 – 0735177570
  • BELMI TRADE SRL – ajutor bucatar – 1 – 0754388344
  • DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. – inginer de sistem în informatica – 1 – 0264205069
  • AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. – muncitor necalificat în silvicultura – 1 – 0756101055
  • TAT TOTAL DISTRIBUTION SRL – manipulant marfuri – 1 – 0753117877
  • SERALY KEB SRL – bucatar – 1 – 0747188167
  • SERALY KEB SRL – lucrator comercial – 1 – 0747188167
  • SERALY KEB SRL – ajutor bucatar – 1 – 0747188167
  • CARREFOUR ROMANIA SA – lucrator comercial – 2 – 0212067400
  • PEMONT LENJERIE SRL – femeie de serviciu – 2 – 0258811646
  • MEDIMA HEALTH S.A. – asistent medical radiologie – 1 – irina.simionescu@medima.ro
  • CARBONDIS – director general societate comerciala – 1 – 0745766240
  • CARBONDIS – sef santier – 1 – 0745766240
  • CARBONDIS – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 3 – 0745766240
  • DTS UNIC PROIECT SRL – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 1 – 0258/822046
  • ALBA DONER PRODUCTION SRL – muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide – 4 – 0772209632
  • JOLIE SKIN SRL – registrator medical – 1 – 0722256550
  • C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA SA – SUCURSALA TERITORIALA DE TRANSPORT SIBIU – sef/sef adjunct tura statie electrica (studii medii) – 2 – 0269207120
  • RASITAL SRL – lucrator comercial – 1 – 0744636230
  • AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. – muncitor necalificat în silvicultura – 1 – 0756101055
  • BUFTEA OYL COMPANY SRL – lucrator comercial – 1 – 0729890146
  • DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L – manager de intreprindere sociala – 1 – 0744961976
  • DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L – medic stomatolog – 2 – 0744961976
  • DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L – asistent medical generalist – 2 – 0744961976
  • DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L – secretar administrativ – 1 – 0744961976
  • KARA SILVER SRL – sofer de autoturisme si camionete – 2 – 0754395010
  • KARA SILVER SRL – bijutier metale pretioase – 2 – 0754395010
  • SPARTA GUARD SECURITY SRL – agent de securitate – 5 – 0760232221
  • SPARTA GUARD SECURITY SRL – sef tura servicii securitate – 2 – 0760232221
  • TOTO RICCO SRL – ajutor bucatar – 3 – 0723146931
  • ROYAL SERGIO SRL – ajutor bucatar – 1 – 0749307385
  • EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA – agent de vânzari – 1 – 0749045642
  • ONTIME INSTAL SRL – inginer instalatii pentru constructii – 1 – 0740619647
  • FLOREA GRUP SRL – lucrator bucatarie (spalator vase mari) – 2 – 0730230700
  • FLOREA GRUP SRL – ajutor bucatar – 1 – 0730230700
  • FLOREA GRUP SRL – bucatar – 1 – 0730230700

Locuri de muncă / angajări AIUD

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

  • CIUMBRUD PLANT SRL – muncitor necalificat în agricultura – 3 – 0722672725
  • ASOCIATIA UN PAS INAINTE ALEXANDRA – psiholog în specialitatea psihologie clinica – 1 – 0771294102
  • MAGIC AGROJET SA – lacatus mecanic – 2 – 0721444844
  • GALWAY SPORT SRL – tehnician electromecanic – 1 – 0258865646
  • ASOCIATIA UN PAS INAINTE ALEXANDRA – asistent medical generalist – 1 – 0771294102
  • MAGIC AGROJET SA – frezor universal – 1 – 0721444844
  • MAGIC AGROJET SA – lacatus constructii metalice si navale – 2 – 0721444844
  • MAGIC AGROJET SA – sudor cu arc electric cu electrod fuzibil în mediu de gaz protector – 4 – 0721444844
  • MAGIC AGROJET SA – stivuitorist – 1 – 0721444844
  • MAGIC AGROJET SA – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0721444844
  • THAIMAY BEAUTY & BODY S.R.L. – manager general – 1 – 0751882218
  • THAIMAY BEAUTY & BODY S.R.L. – operator intretinere corporala – 2 – 0751882218
  • COOPERATIVA DE CONSUM AIUD SOCIETATE COOPERATIVĂ – brutar – 1 – 0749283007
  • BECOFERM SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 2 – 0742351869
  • THOMAS FOOD SRL – lucrator comercial – 3 – anca_stoica2005@yahoo.com
  • GEORGIA CATERING SRL – lucrator comercial – 1 – 0743016221
  • ALLTEX RO TRADING SRL – vânzator – 2 – 0745320005
  • NATUR SRL – ambalator manual – 2 – 0743115127
  • LUK DE LUX SRL – lucrator comercial – 2 – 0744709382
  • BECONPREST S.R.L. – dulgher (exclusiv restaurator) – 2 – 0755234658
  • BECONPREST S.R.L. – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 5 – 0755234658
  • BECONPREST S.R.L. – zugrav – 5 – 0755234658
  • BECONPREST S.R.L. – fierar betonist – 5 – 0755234658
  • BECONPREST S.R.L. – zidar rosar-tencuitor – 5 – 0755234658
  • COOPERATIVA DE CONSUM AIUD SOCIETATE COOPERATIVĂ – brutar – 2 – 0749283007
  • MAGIC AGROJET SA – curatitor-sablator – 1 – 0721444844
  • MAGIC AGROJET SA – strungar universal – 2 – 0721444844
  • COOPERATIVA DE CONSUM AIUD SOCIETATE COOPERATIVĂ – patiser – 2 – 0749283007
  • ALLTEX RO TRADING SRL – vânzator – 1 – 0745320005
  • PREBET AGGREGATES SRL – muncitor necalificat la întretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje – 10 – resurseumane@prebet.ro
  • VANGAO S.R.L. – inginer de cercetare în echipamente de proces – 1 – 0740903545
  • VANGAO S.R.L. – electrician de întretinere si reparatii – 1 – 0740903545
  • GEORGIA CATERING SRL – ajutor bucatar – 3 – 0743016221
  • GEORGIA CATERING SRL – bucatar – 2 – 0743016221
  • GEORGIA CATERING SRL – manipulant marfuri – 1 – 0743016221
  • DOVO NETWORK SRL – lucrator comercial – 1 – 0748389265

Locuri de muncă / angajări BLAJ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

  • I.A.M.U. SA – lacatus mecanic – 4 – 0258711907
  • I.A.M.U. SA – operator la masini-unelte cu comanda numerica – 10 – 0258711907
  • I.A.M.U. SA – electrician protectie relee, automatizari si masuratori electrice – 4 – 0258711907
  • I.A.M.U. SA – electromecanic masini si echipamente electrice – 1 – 0258711907
  • DELGAZ GRID S.A. – instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze – 1 – gabriela.konrad@delgaz-grid.ro
  • PEK KOLI SRL – brutar – 1 – krasniqisokol1985@gmail.com
  • HYDRO EVENTS 2015 SRL – încarcator-descarcator – 2 – 0744602117
  • HYDRO EVENTS 2015 SRL – manager general – 1 – 0744602117
  • HYDRO EVENTS 2015 SRL – operator introducere, validare si prelucrare date – 1 – 0744602117

Locuri de muncă / angajări SEBEȘ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

  • GOOD FOOD & HOSTING SRL – ajutor bucatar – 5 – office@daciahotel.ro
  • GOOD FOOD & HOSTING SRL – ospatar (chelner) – 5 – office@daciahotel.ro
  • GOOD FOOD & HOSTING SRL – camerista hotel – 2 – office@daciahotel.ro
  • GOOD FOOD & HOSTING SRL – lucrator pentru salubrizare spatii verzi – 1 – office@daciahotel.ro
  • LIBRA GUARD SRL – agent de securitate – 2 – 0745619243
  • PRETURI PENTRU TINE SRL – casier – 1 – 0213504323
  • OPRIŢA BUSINESS SRL – lucrator comercial – 1 – 0747807111
  • OWA PRO S.R.L. – lucrator comercial – 2 – enescuionela60@yahoo.com
  • PRETURI PENTRU TINE SRL – casier – 1 – 0213504323
  • KLOOS DEAL S.R.L. – manipulant marfuri – 3 – 0040747635467
  • OPRIŢA BUSINESS SRL – ajutor bucatar – 2 – 0747807111
  • SAVINI DUE SRL – strungar universal – 1 – 0752199005
  • SAVINI DUE SRL – electrician de întretinere si reparatii – 1 – 0752199005
  • SAVINI DUE SRL – lacatus mecanic – 1 – 0752199005
  • SAVINI DUE SRL – magaziner – 1 – 0752199005
  • SAVINI DUE SRL – tâmplar universal – 1 – 0752199005
  • SAVINI DUE SRL – operator la masini-unelte cu comanda numerica – 1 – 0752199005
  • TRIMODA SRL – vânzator – 1 – 0755461400
  • DOZA DE SĂNĂTATE FORTE S.R.L. – operator vânzari prin telefon – 2 – 0743515200
  • LINCOLN PLUS SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 5 – 0258763150
  • VULCANIZARE MOBILA & TRACTARI AUTO SEBES – sofer de autoturisme si camionete – 1 – 0757271750
  • MIRELA CREATIVE KIDS S.R.L. – administrator – 1 – 0751209360
  • MIRELA CREATIVE KIDS S.R.L. – ingrijitor grupa invatamant prescolar – 1 – 0751209360
  • BADEA GHEORGHE AGRO SRL – lucrator comercial – 1 – 0743199310
  • DOZA DE SĂNĂTATE FORTE S.R.L. – lucrator pentru salubrizare – 1 – 0743515200
  • STAR COMPANY SRL – asistent manager – 1 – 0748806367
  • ȚĂRĂNCUȚA AGRO SRL – ajutor bucatar – 2 – enescuionela60@yahoo.com
  • EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA – agent de vânzari – 1 – 0749045642

Locuri de muncă / angajări ABRUD

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • UNICARM SUPERMARKET S.R.L. – sef departament marfuri alimentare/nealimentare – 1 – 0261820700

Locuri de muncă / angajări BAIA de ARIEȘ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • ARIESUL CONF SA – confectioner-asamblor articole din textile – 3 – ariesulconf@ariesul.ro
  • ASOCIATIA MARIA ELISEEA – îngrijitor batrâni la domiciliu – 3 – 0727306293

Locuri de muncă / angajări CÂMPENI

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • PITICII ZAMBARETI – profesor în învatamântul primar – 1 – 0749325498
  • RIVALY C.H. SRL – barman – 5 – 0744612264
  • RIVALY C.H. SRL – ospatar (chelner) – 5 – 0744612264
  • RIVALY C.H. SRL – lucrator gestionar – 5 – 0744612264
  • ZAZA DURUM KEBAB S.R.L. – bucatar – 1 – 0735417292

Locuri de muncă / angajări CUGIR

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • LIBRA GUARD SRL – agent de securitate – 2 – 0745619243
  • ALPINA TEC LOGISTIC SRL – ajutor bucatar – 3 – alpinateam.hr@gmail.com
  • ALPINA TEC LOGISTIC SRL – pizzar – 3 – alpinateam.hr@gmail.com
  • ALPINA TEC LOGISTIC SRL – finisor terasamente – 3 – alpinateam.hr@gmail.com
  • MOTORHELP SERVICE – manager de intreprindere sociala – 2 – 0761133811
  • ARMONIA HEALTH CENTER SRL – terapeut în terapii complementare – 1 – 0762399560
  • ARMONIA HEALTH CENTER SRL – maseur de întretinere si relaxare – 1 – 0762399560
  • ARMONIA HEALTH CENTER SRL – îngrijitor cladiri – 1 – 0762399560
  • ARMONIA HEALTH CENTER SRL – kinetoterapeut – 2 – 0762399560
  • KLETT HAIR SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0765477427
  • KLETT HAIR SRL – coafor stilist – 1 – 0765477427
  • KLETT HAIR SRL – îngrijitor cladiri – 1 – 0765477427
  • SERVPARTS IT SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0767675048
  • SERVPARTS IT SRL – electronist telecomunicatii – 1 – 0767675048
  • SERVPARTS IT SRL – tehnician electronica – 2 – 0767675048
  • SERVPARTS IT SRL – lucrator comercial – 2 – 0767675048
  • GUST URBAN TRUCK SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0769415564
  • GUST URBAN TRUCK SRL – bucatar – 1 – 0769415564
  • GUST URBAN TRUCK SRL – vânzator ambulant de produse alimentare – 2 – 0769415564
  • GREEN VELVET SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0731163879
  • GREEN VELVET SRL – organizator evenimente – 1 – 0731163879
  • GREEN VELVET SRL – receptioner de hotel – 1 – 0731163879
  • GREEN VELVET SRL – ospatar (chelner) – 1 – 0731163879
  • GREEN VELVET SRL – lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale – 1 – 0731163879
  • GREEN VELVET SRL – lucrator pentru salubrizare – 1 – 0731163879
  • KLETT CAR SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0760324378
  • KLETT CAR SRL – mecanic auto – 1 – 0760324378
  • KLETT CAR SRL – inspector tehnic – 1 – 0760324378
  • KLETT CAR SRL – alti muncitori în servicii pentru curatenie – 1 – 0760324378
  • UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 10 – 0258751991
  • UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. – presator metale la rece – 1 – 0258751991
  • UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. – vopsitor industrial – 1 – 0258751991
  • UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. – confectioner produse pirotehnice – 1 – 0258751991
  • UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. – termist-tratamentist – 1 – 0258751991
  • UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. – electrician de întretinere si reparatii – 1 – 0258751991
  • UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. – strungar universal – 1 – 0258751991

Locuri de muncă / angajări OCNA MUREȘ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • BAZA DE TRATAMENT ȘI AGREMENT BĂILE SĂRATE OCNA MUREȘ S.A. – receptionist – 1 – office@bailesarateocnamures.ro
  • BAZA DE TRATAMENT ȘI AGREMENT BĂILE SĂRATE OCNA MUREȘ S.A. – ajutor bucatar – 1 – office@bailesarateocnamures.ro
  • STOIA DANIEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 1 – 0744162644
  • EUROSIT IMPEX SRL – vânzator – 1 – 0744605733
  • HANU GENERAL SERVICES SRL – constructor-montator de structuri metalice – 1 – 0758395933

Locuri de muncă / angajări TEIUȘ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • Tonic wash luxury – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 2 – 0771427183
  • Tonic wash luxury – specialist marketing online – 2 – 0771427183
  • RESUM SMART SRL – economist în economie generala – 1 – 0756796818
  • CONTACO AUDIT CONSULT SRL – economist în economie generala – 2 – 0745377596
  • IMCOP S.R.L. – manipulant marfuri – 1 – 0744627674

Locuri de muncă / angajări ZLATNA

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • MOGUŢ JUNIOR SRL – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 2 – 0741073148

Locuri de muncă în Alba / angajări în alte localități din județ

Localitate – angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/ e-mail

  • AIUDUL DE SUS – PAGUS BECOFERM SRL – femeie de serviciu – 2 – 0742351869
  • BARABANT – CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL – îngrijitoare la unitati de ocrotire sociala si sanitara – 2 – 0729010745
  • BARABANT – CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL – infirmier/infirmiera – 2 – 0729010745
  • CAMPU GOBLII – ASOCIATIA CAMINUL SENIORILOR – infirmier/infirmiera – 1 – 0749273127
  • CAMPU GOBLII – ASOCIATIA CAMINUL SENIORILOR – îngrijitoare la unitati de ocrotire sociala si sanitara – 1 – 0749273127
  • CAMPU GOBLII – ASOCIATIA CAMINUL SENIORILOR – femeie de serviciu – 1 – 0749273127
  • CAPALNA – SERCON CONSTRUCTION & ART SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 3 – 0758787707
  • CIUMBRUD – TIVAMI ACCENT SRL – lucrator comercial – 1 – 0755854863
  • DOBRA – A N SERV TIME S.R.L. – lucrator comercial – 1 – 0766451968
  • DOBRA – A N SERV TIME S.R.L. – casier – 1 – 0766451968
  • DRAMBAR – S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. – electrician de întretinere si reparatii – 2 – 0720517964
  • DRAMBAR – DEPOZIT PLUS SRL – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 1 – 0744584284
  • DRAMBAR – TRANSILVANIA NUTS SRL – contabil – 1 – 0745353599
  • DRAMBAR – TRANSILVANIA NUTS SRL – femeie de serviciu – 1 – 0745353599
  • DRAMBAR – TRANSILVANIA NUTS SRL – tehnician programare, lansare, urmarirea productiei – 1 – 0745353599
  • GARBOVA DE JOS – THAIMAY SPA SRL – maseur de întretinere si relaxare – 2 – 0749225290
  • GARBOVA DE JOS – AYO SPEED AUTO SRL – sofer de autoturisme si camionete – 3 – 0743393812
  • GARDA DE SUS – ONELIA BEST SRL – bucatar – 2 – 0788317467
  • GARDA DE SUS – PROFI ROM FOOD SRL – vânzator – 2 – 0372568911
  • HAPRIA – TOTALPLUS AMBIENT SRL – secretar economic (studii superioare) – 1 – 0740637693
  • LUNCA BISERICII – AQUA NRG VIDRA SRL – ajutor bucatar – 1 – 0742889302
  • MICESTI – MADIDENT CLINIC S.R.L. – asistent medical generalist – 1 – 0752644589
  • MICESTI – GIORDI TRANS SRL – conducător auto transport rutier de mărfuri – 2 – 0731317232
  • MIHALT – SC AUTO CLEAN ZONE SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – 0744535199
  • MIHALT – SC AUTO CLEAN ZONE SRL – contabil – 1 – 0744535199
  • MIHALT – FUN TIME EVENTS – lucrator de tineret – 1 – 0744614323
  • MIHALT – FUN TIME EVENTS – gestionar depozit – 1 – 0744614323
  • MIHALT – FUN TIME EVENTS – economist în economie generala – 1 – 0744614323
  • MIRASLAU – ISPAS LUCA INTREPRINDERE INDIVIDUALA – manipulant marfuri – 1 – 0744572894
  • OARDA – ELIT SRL – operator la tratarea si epurarea apelor uzate – 2 – 0721367218
  • OARDA – SATROTEC SRL – reprezentant comercial – 1 – 0771406571
  • PETRESTI – RONITEX ALBA SRL – muncitor necalificat în industria confectiilor – 3 – 0753633118
  • RAHAU – RAPEL SRL – marochiner-confectioner marochinarie, dupa comanda – 3 – 0744393975
  • RAHAU – RAPEL SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 3 – 0744393975
  • RAHAU – RAPEL SRL – functionar administrativ – 1 – 0744393975
  • RECIU – S.C. SARA ECO GARDEN S.R.L. – administrator societate comerciala – 1 – 0765595832
  • ROSIA MONTANA – SC ATT AUTO DRIVE SRL – instructor auto – 2 – 0740288569
  • ROSIA MONTANA – SC ATT AUTO DRIVE SRL – secretara – 1 – 0740288569
  • ROSIA MONTANA – SC ATT AUTO DRIVE SRL – administrator financiar (patrimoniu) (studii superioare) – 1 – 0740288569
  • ROSIA MONTANA – SC ATT AUTO DRIVE SRL – profesor în învatamântul profesional si de maistri – 1 – 0740288569
  • SANBENEDIC – AGRO PLANT LUPEAN SRL – muncitor necalificat în agricultura – 5 – 0770428296
  • SANCRAI – AGRO MARGIN SRL – agent comercial – 1 – 0743095677
  • SANTIMBRU – S.C. TRANSAVIA S.A. – electrician de întretinere si reparatii – 10 – 0748200044
  • SANTIMBRU – S.C. TRANSAVIA S.A. -TURDAS – OPTIM MNMARKET S.R.L. – lucrator comercial – 3 – 0751631980
  • TURDAS – OPTIM MNMARKET S.R.L. – operator introducere, validare si prelucrare date – 2 – 0751631980
  • UNIREA – SC UNILACT TRANSILVANIA SRL – sofer de autoturisme si camionete – 2 – 0745543871
  • VALEA BISTRII – TERMOCONS SRL – manipulant marfuri – 4 – 0258771719
  • VALEA LUNGA – BCS AMA CONSTRUCT S.R.L. – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 4 – 0758642427
  • VALEA LUNGA – BCS AMA CONSTRUCT S.R.L. – electrician în constructii – 4 – 0758642427
  • VALEA LUNGA – BCS AMA CONSTRUCT S.R.L. – faiantar – 3 – 0758642427
  • VALEA LUNGA – BCS AMA CONSTRUCT S.R.L. – fierar betonist – 3 – 0758642427
  • VALEA LUNGA – BCS AMA CONSTRUCT S.R.L. – dulgher (exclusiv restaurator) – 5 – 0758642427
  • VALEA LUNGA – BCS AMA CONSTRUCT S.R.L. – zugrav – 2 – 0758642427
  • VALEA LUNGA – BCS AMA CONSTRUCT S.R.L. – sudor – 5 – 0758642427
  • VALEA LUNGA – BCS AMA CONSTRUCT S.R.L. – zidar rosar-tencuitor – 4 – 0758642427
  • VINTU DE JOS – NEWAMPORT ASFALT SRL – inginer topograf – 1 – newamportasfalt@yahoo.com
  • VINTU DE JOS – ASOCIATIA SINZIENE – îngrijitoare la unitati de ocrotire sociala si sanitara – 2 – 0741115464
  • VINTU DE JOS – ASOCIATIA SINZIENE – infirmier/infirmiera – 2 – 0741115464
  • VINTU DE JOS – CASIFLAV CONSTRUCT SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 2 – 0761982552
  • VINTU DE JOS – SC Cutiuta Alba SRL – muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide – 1 – 0743631521
  • VINTU DE JOS – SC Cutiuta Alba SRL – operator responsabil cu supravegherea tehnica a instalatiilor – 1 – 0743631521
