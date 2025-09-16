Eveniment
Locuri de muncă în Alba: 577 de posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM
Locuri de muncă în Alba: Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de muncă disponibile în județul Alba, la data de 16 septembrie. Sunt vacante 577 de posturi în județul Alba, în mai multe domenii.
Locuri de muncă / angajări Alba Iulia
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil
- LUKFOOD TEAM S.R.L. – ajutor bucatar – 3 – madalinapacurar95@gmail.com
- DGA ROUTE S.R.L. – pizzar – 2 – 0723218149
- DRAGON R.C. SRL – brutar – 1 – 0746033394
- DRAGON R.C. SRL – cofetar – 1 – 0746033394
- VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL – tehnician asigurarea calitatii – 3 – 0372133794
- SC SATURN SA – turnator formator – 2 – 0258812764
- SC SATURN SA – electrician de întretinere si reparatii – 2 – 0258812764
- SC SATURN SA – curatitor-sablator – 2 – 0258812764
- SC SATURN SA – modelier lemn – 2 – 0258812764
- SC SATURN SA – frezor universal – 2 – 0258812764
- MAŞINI DE CUSUT ONE SRL – mecanic intretinere si reparatii utilaje din industria textila, confectii si incaltaminte – 2 – office.sorinalb@gmail.com
- SELENA SRL – agent de vânzari – 1 – 0744502077
- DRAGON R.C. SRL – ambalator manual – 1 – 0746033394
- ABI ACCOUNTING S.R.L. – economist în economie generala – 1 – contact@abiaccounting.com
- LIVIODARIO SRL – conducator auto transport rutier de persoane – 5 – 0731900600
- SELENA SRL – agent de vânzari – 1 – 0744502077
- AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. – fasonator mecanic (cherestea) – 1 – 0756101055
- PEMONT LENJERIE SRL – confectioner-asamblor articole din textile – 7 – 0258811646
- AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. – sortator produse – 1 – 0756101055
- JUSTICE SECURITY SERVICES SRL – agent de securitate – 2 – 0365404203
- ALBA VET SA – asistent veterinar – 1 – 0724588207
- ALBA VET SA – medic veterinar – 1 – 0724588207
- SECURED SR S.R.L. – agent de securitate – 2 – 0365/404203
- GOSPODARIA DE INSTALATII SRL – manager – 1 – 0748025672
- GOSPODARIA DE INSTALATII SRL – instalator retele termice si sanitare – 1 – 0748025672
- GOSPODARIA DE INSTALATII SRL – tehnician instalatii în constructii – 2 – 0748025672
- KINETOMED SRL – fiziokinetoterapeut – 1 – 0741221282
- KINETOMED SRL – maseur – 2 – 0741221282
- DOCU FLEX SRL – agent de vânzari – 1 – 0744535199
- DOCU FLEX SRL – tehnician echipamente de calcul si retele – 1 – 0744535199
- DRAGON R.C. SRL – ambalator manual – 5 – 0746033394
- AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. – îngrijitor animale – 1 – 0756101055
- ADMIN BAZINALA DE APA MURES – arhivar – 1 – 0265260289
- ADMIN BAZINALA DE APA MURES – lacatus mecanic – 1 – 0265260289
- ADMIN BAZINALA DE APA MURES – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 1 – 0265260289
- CHRISTINNE S CONCEPT SRL – director societate comerciala – 1 – 0748611974
- INVENT INSTAL S.R.L. – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 1 – 0747983742
- Infoservice Alba SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – 0728040568
- Infoservice Alba SRL – tehnician echipamente de calcul si retele – 4 – 0728040568
- Infoservice Alba SRL – agent vânzari standarde si produse conexe – 1 – 0728040568
- Digital Info SRL – manager – 1 – 0728040572
- Digital Info SRL – programator ajutor – 2 – 0728040572
- Digital Info SRL – operator calculator electronic si retele – 3 – 0728040572
- AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. – muncitor necalificat în silvicultura – 4 – 0756101055
- SEWS ROMANIA SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 20 – 0254206600
- CORIOLAN IMPEX SRL – agent de vânzari – 1 – resurseumane@coriolan-distributie.ro
- C G P VULTURUL ALBA SRL – agent de securitate – 2 – 0748143150
- RO.DE.X FASHION SRL – muncitor necalificat în industria confectiilor – 3 – 0740195535
- DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. – inginer electroenergetica – 1 – 0264205069
- DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. – magaziner – 1 – 0264205069
- SERENDIPITY BUSINESS SRL – lucrator comercial – 1 – 0758409896
- MAXITRAILER SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – maxitrailer64@gmail.com
- MAXITRAILER SRL – conducator activitate de transport rutier – 1 – maxitrailer64@gmail.com
- ORIZONT BUSINESS EXPERT SRL – economist în gestiunea economica – 1 – 0358103516
- CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL – medic medicina generala – 1 – 0735177570
- BELMI TRADE SRL – ajutor bucatar – 1 – 0754388344
- DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. – inginer de sistem în informatica – 1 – 0264205069
- AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. – muncitor necalificat în silvicultura – 1 – 0756101055
- TAT TOTAL DISTRIBUTION SRL – manipulant marfuri – 1 – 0753117877
- SERALY KEB SRL – bucatar – 1 – 0747188167
- SERALY KEB SRL – lucrator comercial – 1 – 0747188167
- SERALY KEB SRL – ajutor bucatar – 1 – 0747188167
- CARREFOUR ROMANIA SA – lucrator comercial – 2 – 0212067400
- PEMONT LENJERIE SRL – femeie de serviciu – 2 – 0258811646
- MEDIMA HEALTH S.A. – asistent medical radiologie – 1 – irina.simionescu@medima.ro
- CARBONDIS – director general societate comerciala – 1 – 0745766240
- CARBONDIS – sef santier – 1 – 0745766240
- CARBONDIS – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 3 – 0745766240
- DTS UNIC PROIECT SRL – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 1 – 0258/822046
- ALBA DONER PRODUCTION SRL – muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide – 4 – 0772209632
- JOLIE SKIN SRL – registrator medical – 1 – 0722256550
- C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA SA – SUCURSALA TERITORIALA DE TRANSPORT SIBIU – sef/sef adjunct tura statie electrica (studii medii) – 2 – 0269207120
- RASITAL SRL – lucrator comercial – 1 – 0744636230
- AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. – muncitor necalificat în silvicultura – 1 – 0756101055
- BUFTEA OYL COMPANY SRL – lucrator comercial – 1 – 0729890146
- DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L – manager de intreprindere sociala – 1 – 0744961976
- DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L – medic stomatolog – 2 – 0744961976
- DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L – asistent medical generalist – 2 – 0744961976
- DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L – secretar administrativ – 1 – 0744961976
- KARA SILVER SRL – sofer de autoturisme si camionete – 2 – 0754395010
- KARA SILVER SRL – bijutier metale pretioase – 2 – 0754395010
- SPARTA GUARD SECURITY SRL – agent de securitate – 5 – 0760232221
- SPARTA GUARD SECURITY SRL – sef tura servicii securitate – 2 – 0760232221
- TOTO RICCO SRL – ajutor bucatar – 3 – 0723146931
- ROYAL SERGIO SRL – ajutor bucatar – 1 – 0749307385
- EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA – agent de vânzari – 1 – 0749045642
- ONTIME INSTAL SRL – inginer instalatii pentru constructii – 1 – 0740619647
- FLOREA GRUP SRL – lucrator bucatarie (spalator vase mari) – 2 – 0730230700
- FLOREA GRUP SRL – ajutor bucatar – 1 – 0730230700
- FLOREA GRUP SRL – bucatar – 1 – 0730230700
Locuri de muncă / angajări AIUD
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil
- CIUMBRUD PLANT SRL – muncitor necalificat în agricultura – 3 – 0722672725
- ASOCIATIA UN PAS INAINTE ALEXANDRA – psiholog în specialitatea psihologie clinica – 1 – 0771294102
- MAGIC AGROJET SA – lacatus mecanic – 2 – 0721444844
- GALWAY SPORT SRL – tehnician electromecanic – 1 – 0258865646
- ASOCIATIA UN PAS INAINTE ALEXANDRA – asistent medical generalist – 1 – 0771294102
- MAGIC AGROJET SA – frezor universal – 1 – 0721444844
- MAGIC AGROJET SA – lacatus constructii metalice si navale – 2 – 0721444844
- MAGIC AGROJET SA – sudor cu arc electric cu electrod fuzibil în mediu de gaz protector – 4 – 0721444844
- MAGIC AGROJET SA – stivuitorist – 1 – 0721444844
- MAGIC AGROJET SA – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0721444844
- THAIMAY BEAUTY & BODY S.R.L. – manager general – 1 – 0751882218
- THAIMAY BEAUTY & BODY S.R.L. – operator intretinere corporala – 2 – 0751882218
- COOPERATIVA DE CONSUM AIUD SOCIETATE COOPERATIVĂ – brutar – 1 – 0749283007
- BECOFERM SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 2 – 0742351869
- THOMAS FOOD SRL – lucrator comercial – 3 – anca_stoica2005@yahoo.com
- GEORGIA CATERING SRL – lucrator comercial – 1 – 0743016221
- ALLTEX RO TRADING SRL – vânzator – 2 – 0745320005
- NATUR SRL – ambalator manual – 2 – 0743115127
- LUK DE LUX SRL – lucrator comercial – 2 – 0744709382
- BECONPREST S.R.L. – dulgher (exclusiv restaurator) – 2 – 0755234658
- BECONPREST S.R.L. – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 5 – 0755234658
- BECONPREST S.R.L. – zugrav – 5 – 0755234658
- BECONPREST S.R.L. – fierar betonist – 5 – 0755234658
- BECONPREST S.R.L. – zidar rosar-tencuitor – 5 – 0755234658
- COOPERATIVA DE CONSUM AIUD SOCIETATE COOPERATIVĂ – brutar – 2 – 0749283007
- MAGIC AGROJET SA – curatitor-sablator – 1 – 0721444844
- MAGIC AGROJET SA – strungar universal – 2 – 0721444844
- COOPERATIVA DE CONSUM AIUD SOCIETATE COOPERATIVĂ – patiser – 2 – 0749283007
- ALLTEX RO TRADING SRL – vânzator – 1 – 0745320005
- PREBET AGGREGATES SRL – muncitor necalificat la întretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje – 10 – resurseumane@prebet.ro
- VANGAO S.R.L. – inginer de cercetare în echipamente de proces – 1 – 0740903545
- VANGAO S.R.L. – electrician de întretinere si reparatii – 1 – 0740903545
- GEORGIA CATERING SRL – ajutor bucatar – 3 – 0743016221
- GEORGIA CATERING SRL – bucatar – 2 – 0743016221
- GEORGIA CATERING SRL – manipulant marfuri – 1 – 0743016221
- DOVO NETWORK SRL – lucrator comercial – 1 – 0748389265
Locuri de muncă / angajări BLAJ
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil
- I.A.M.U. SA – lacatus mecanic – 4 – 0258711907
- I.A.M.U. SA – operator la masini-unelte cu comanda numerica – 10 – 0258711907
- I.A.M.U. SA – electrician protectie relee, automatizari si masuratori electrice – 4 – 0258711907
- I.A.M.U. SA – electromecanic masini si echipamente electrice – 1 – 0258711907
- DELGAZ GRID S.A. – instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze – 1 – gabriela.konrad@delgaz-grid.ro
- PEK KOLI SRL – brutar – 1 – krasniqisokol1985@gmail.com
- HYDRO EVENTS 2015 SRL – încarcator-descarcator – 2 – 0744602117
- HYDRO EVENTS 2015 SRL – manager general – 1 – 0744602117
- HYDRO EVENTS 2015 SRL – operator introducere, validare si prelucrare date – 1 – 0744602117
Locuri de muncă / angajări SEBEȘ
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil
- GOOD FOOD & HOSTING SRL – ajutor bucatar – 5 – office@daciahotel.ro
- GOOD FOOD & HOSTING SRL – ospatar (chelner) – 5 – office@daciahotel.ro
- GOOD FOOD & HOSTING SRL – camerista hotel – 2 – office@daciahotel.ro
- GOOD FOOD & HOSTING SRL – lucrator pentru salubrizare spatii verzi – 1 – office@daciahotel.ro
- LIBRA GUARD SRL – agent de securitate – 2 – 0745619243
- PRETURI PENTRU TINE SRL – casier – 1 – 0213504323
- OPRIŢA BUSINESS SRL – lucrator comercial – 1 – 0747807111
- OWA PRO S.R.L. – lucrator comercial – 2 – enescuionela60@yahoo.com
- PRETURI PENTRU TINE SRL – casier – 1 – 0213504323
- KLOOS DEAL S.R.L. – manipulant marfuri – 3 – 0040747635467
- OPRIŢA BUSINESS SRL – ajutor bucatar – 2 – 0747807111
- SAVINI DUE SRL – strungar universal – 1 – 0752199005
- SAVINI DUE SRL – electrician de întretinere si reparatii – 1 – 0752199005
- SAVINI DUE SRL – lacatus mecanic – 1 – 0752199005
- SAVINI DUE SRL – magaziner – 1 – 0752199005
- SAVINI DUE SRL – tâmplar universal – 1 – 0752199005
- SAVINI DUE SRL – operator la masini-unelte cu comanda numerica – 1 – 0752199005
- TRIMODA SRL – vânzator – 1 – 0755461400
- DOZA DE SĂNĂTATE FORTE S.R.L. – operator vânzari prin telefon – 2 – 0743515200
- LINCOLN PLUS SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 5 – 0258763150
- VULCANIZARE MOBILA & TRACTARI AUTO SEBES – sofer de autoturisme si camionete – 1 – 0757271750
- MIRELA CREATIVE KIDS S.R.L. – administrator – 1 – 0751209360
- MIRELA CREATIVE KIDS S.R.L. – ingrijitor grupa invatamant prescolar – 1 – 0751209360
- BADEA GHEORGHE AGRO SRL – lucrator comercial – 1 – 0743199310
- DOZA DE SĂNĂTATE FORTE S.R.L. – lucrator pentru salubrizare – 1 – 0743515200
- STAR COMPANY SRL – asistent manager – 1 – 0748806367
- ȚĂRĂNCUȚA AGRO SRL – ajutor bucatar – 2 – enescuionela60@yahoo.com
- EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA – agent de vânzari – 1 – 0749045642
Locuri de muncă / angajări ABRUD
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- UNICARM SUPERMARKET S.R.L. – sef departament marfuri alimentare/nealimentare – 1 – 0261820700
Locuri de muncă / angajări BAIA de ARIEȘ
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- ARIESUL CONF SA – confectioner-asamblor articole din textile – 3 – ariesulconf@ariesul.ro
- ASOCIATIA MARIA ELISEEA – îngrijitor batrâni la domiciliu – 3 – 0727306293
Locuri de muncă / angajări CÂMPENI
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- PITICII ZAMBARETI – profesor în învatamântul primar – 1 – 0749325498
- RIVALY C.H. SRL – barman – 5 – 0744612264
- RIVALY C.H. SRL – ospatar (chelner) – 5 – 0744612264
- RIVALY C.H. SRL – lucrator gestionar – 5 – 0744612264
- ZAZA DURUM KEBAB S.R.L. – bucatar – 1 – 0735417292
Locuri de muncă / angajări CUGIR
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- LIBRA GUARD SRL – agent de securitate – 2 – 0745619243
- ALPINA TEC LOGISTIC SRL – ajutor bucatar – 3 – alpinateam.hr@gmail.com
- ALPINA TEC LOGISTIC SRL – pizzar – 3 – alpinateam.hr@gmail.com
- ALPINA TEC LOGISTIC SRL – finisor terasamente – 3 – alpinateam.hr@gmail.com
- MOTORHELP SERVICE – manager de intreprindere sociala – 2 – 0761133811
- ARMONIA HEALTH CENTER SRL – terapeut în terapii complementare – 1 – 0762399560
- ARMONIA HEALTH CENTER SRL – maseur de întretinere si relaxare – 1 – 0762399560
- ARMONIA HEALTH CENTER SRL – îngrijitor cladiri – 1 – 0762399560
- ARMONIA HEALTH CENTER SRL – kinetoterapeut – 2 – 0762399560
- KLETT HAIR SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0765477427
- KLETT HAIR SRL – coafor stilist – 1 – 0765477427
- KLETT HAIR SRL – îngrijitor cladiri – 1 – 0765477427
- SERVPARTS IT SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0767675048
- SERVPARTS IT SRL – electronist telecomunicatii – 1 – 0767675048
- SERVPARTS IT SRL – tehnician electronica – 2 – 0767675048
- SERVPARTS IT SRL – lucrator comercial – 2 – 0767675048
- GUST URBAN TRUCK SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0769415564
- GUST URBAN TRUCK SRL – bucatar – 1 – 0769415564
- GUST URBAN TRUCK SRL – vânzator ambulant de produse alimentare – 2 – 0769415564
- GREEN VELVET SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0731163879
- GREEN VELVET SRL – organizator evenimente – 1 – 0731163879
- GREEN VELVET SRL – receptioner de hotel – 1 – 0731163879
- GREEN VELVET SRL – ospatar (chelner) – 1 – 0731163879
- GREEN VELVET SRL – lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale – 1 – 0731163879
- GREEN VELVET SRL – lucrator pentru salubrizare – 1 – 0731163879
- KLETT CAR SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0760324378
- KLETT CAR SRL – mecanic auto – 1 – 0760324378
- KLETT CAR SRL – inspector tehnic – 1 – 0760324378
- KLETT CAR SRL – alti muncitori în servicii pentru curatenie – 1 – 0760324378
- UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 10 – 0258751991
- UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. – presator metale la rece – 1 – 0258751991
- UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. – vopsitor industrial – 1 – 0258751991
- UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. – confectioner produse pirotehnice – 1 – 0258751991
- UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. – termist-tratamentist – 1 – 0258751991
- UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. – electrician de întretinere si reparatii – 1 – 0258751991
- UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. – strungar universal – 1 – 0258751991
Locuri de muncă / angajări OCNA MUREȘ
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- BAZA DE TRATAMENT ȘI AGREMENT BĂILE SĂRATE OCNA MUREȘ S.A. – receptionist – 1 – office@bailesarateocnamures.ro
- BAZA DE TRATAMENT ȘI AGREMENT BĂILE SĂRATE OCNA MUREȘ S.A. – ajutor bucatar – 1 – office@bailesarateocnamures.ro
- STOIA DANIEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 1 – 0744162644
- EUROSIT IMPEX SRL – vânzator – 1 – 0744605733
- HANU GENERAL SERVICES SRL – constructor-montator de structuri metalice – 1 – 0758395933
Locuri de muncă / angajări TEIUȘ
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- Tonic wash luxury – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 2 – 0771427183
- Tonic wash luxury – specialist marketing online – 2 – 0771427183
- RESUM SMART SRL – economist în economie generala – 1 – 0756796818
- CONTACO AUDIT CONSULT SRL – economist în economie generala – 2 – 0745377596
- IMCOP S.R.L. – manipulant marfuri – 1 – 0744627674
Locuri de muncă / angajări ZLATNA
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- MOGUŢ JUNIOR SRL – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 2 – 0741073148
Locuri de muncă în Alba / angajări în alte localități din județ
Localitate – angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/ e-mail
- AIUDUL DE SUS – PAGUS BECOFERM SRL – femeie de serviciu – 2 – 0742351869
- BARABANT – CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL – îngrijitoare la unitati de ocrotire sociala si sanitara – 2 – 0729010745
- BARABANT – CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL – infirmier/infirmiera – 2 – 0729010745
- CAMPU GOBLII – ASOCIATIA CAMINUL SENIORILOR – infirmier/infirmiera – 1 – 0749273127
- CAMPU GOBLII – ASOCIATIA CAMINUL SENIORILOR – îngrijitoare la unitati de ocrotire sociala si sanitara – 1 – 0749273127
- CAMPU GOBLII – ASOCIATIA CAMINUL SENIORILOR – femeie de serviciu – 1 – 0749273127
- CAPALNA – SERCON CONSTRUCTION & ART SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 3 – 0758787707
- CIUMBRUD – TIVAMI ACCENT SRL – lucrator comercial – 1 – 0755854863
- DOBRA – A N SERV TIME S.R.L. – lucrator comercial – 1 – 0766451968
- DOBRA – A N SERV TIME S.R.L. – casier – 1 – 0766451968
- DRAMBAR – S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. – electrician de întretinere si reparatii – 2 – 0720517964
- DRAMBAR – DEPOZIT PLUS SRL – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 1 – 0744584284
- DRAMBAR – TRANSILVANIA NUTS SRL – contabil – 1 – 0745353599
- DRAMBAR – TRANSILVANIA NUTS SRL – femeie de serviciu – 1 – 0745353599
- DRAMBAR – TRANSILVANIA NUTS SRL – tehnician programare, lansare, urmarirea productiei – 1 – 0745353599
- GARBOVA DE JOS – THAIMAY SPA SRL – maseur de întretinere si relaxare – 2 – 0749225290
- GARBOVA DE JOS – AYO SPEED AUTO SRL – sofer de autoturisme si camionete – 3 – 0743393812
- GARDA DE SUS – ONELIA BEST SRL – bucatar – 2 – 0788317467
- GARDA DE SUS – PROFI ROM FOOD SRL – vânzator – 2 – 0372568911
- HAPRIA – TOTALPLUS AMBIENT SRL – secretar economic (studii superioare) – 1 – 0740637693
- LUNCA BISERICII – AQUA NRG VIDRA SRL – ajutor bucatar – 1 – 0742889302
- MICESTI – MADIDENT CLINIC S.R.L. – asistent medical generalist – 1 – 0752644589
- MICESTI – GIORDI TRANS SRL – conducător auto transport rutier de mărfuri – 2 – 0731317232
- MIHALT – SC AUTO CLEAN ZONE SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – 0744535199
- MIHALT – SC AUTO CLEAN ZONE SRL – contabil – 1 – 0744535199
- MIHALT – FUN TIME EVENTS – lucrator de tineret – 1 – 0744614323
- MIHALT – FUN TIME EVENTS – gestionar depozit – 1 – 0744614323
- MIHALT – FUN TIME EVENTS – economist în economie generala – 1 – 0744614323
- MIRASLAU – ISPAS LUCA INTREPRINDERE INDIVIDUALA – manipulant marfuri – 1 – 0744572894
- OARDA – ELIT SRL – operator la tratarea si epurarea apelor uzate – 2 – 0721367218
- OARDA – SATROTEC SRL – reprezentant comercial – 1 – 0771406571
- PETRESTI – RONITEX ALBA SRL – muncitor necalificat în industria confectiilor – 3 – 0753633118
- RAHAU – RAPEL SRL – marochiner-confectioner marochinarie, dupa comanda – 3 – 0744393975
- RAHAU – RAPEL SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 3 – 0744393975
- RAHAU – RAPEL SRL – functionar administrativ – 1 – 0744393975
- RECIU – S.C. SARA ECO GARDEN S.R.L. – administrator societate comerciala – 1 – 0765595832
- ROSIA MONTANA – SC ATT AUTO DRIVE SRL – instructor auto – 2 – 0740288569
- ROSIA MONTANA – SC ATT AUTO DRIVE SRL – secretara – 1 – 0740288569
- ROSIA MONTANA – SC ATT AUTO DRIVE SRL – administrator financiar (patrimoniu) (studii superioare) – 1 – 0740288569
- ROSIA MONTANA – SC ATT AUTO DRIVE SRL – profesor în învatamântul profesional si de maistri – 1 – 0740288569
- SANBENEDIC – AGRO PLANT LUPEAN SRL – muncitor necalificat în agricultura – 5 – 0770428296
- SANCRAI – AGRO MARGIN SRL – agent comercial – 1 – 0743095677
- SANTIMBRU – S.C. TRANSAVIA S.A. – electrician de întretinere si reparatii – 10 – 0748200044
- SANTIMBRU – S.C. TRANSAVIA S.A. -TURDAS – OPTIM MNMARKET S.R.L. – lucrator comercial – 3 – 0751631980
- TURDAS – OPTIM MNMARKET S.R.L. – operator introducere, validare si prelucrare date – 2 – 0751631980
- UNIREA – SC UNILACT TRANSILVANIA SRL – sofer de autoturisme si camionete – 2 – 0745543871
- VALEA BISTRII – TERMOCONS SRL – manipulant marfuri – 4 – 0258771719
- VALEA LUNGA – BCS AMA CONSTRUCT S.R.L. – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 4 – 0758642427
- VALEA LUNGA – BCS AMA CONSTRUCT S.R.L. – electrician în constructii – 4 – 0758642427
- VALEA LUNGA – BCS AMA CONSTRUCT S.R.L. – faiantar – 3 – 0758642427
- VALEA LUNGA – BCS AMA CONSTRUCT S.R.L. – fierar betonist – 3 – 0758642427
- VALEA LUNGA – BCS AMA CONSTRUCT S.R.L. – dulgher (exclusiv restaurator) – 5 – 0758642427
- VALEA LUNGA – BCS AMA CONSTRUCT S.R.L. – zugrav – 2 – 0758642427
- VALEA LUNGA – BCS AMA CONSTRUCT S.R.L. – sudor – 5 – 0758642427
- VALEA LUNGA – BCS AMA CONSTRUCT S.R.L. – zidar rosar-tencuitor – 4 – 0758642427
- VINTU DE JOS – NEWAMPORT ASFALT SRL – inginer topograf – 1 – newamportasfalt@yahoo.com
- VINTU DE JOS – ASOCIATIA SINZIENE – îngrijitoare la unitati de ocrotire sociala si sanitara – 2 – 0741115464
- VINTU DE JOS – ASOCIATIA SINZIENE – infirmier/infirmiera – 2 – 0741115464
- VINTU DE JOS – CASIFLAV CONSTRUCT SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 2 – 0761982552
- VINTU DE JOS – SC Cutiuta Alba SRL – muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide – 1 – 0743631521
- VINTU DE JOS – SC Cutiuta Alba SRL – operator responsabil cu supravegherea tehnica a instalatiilor – 1 – 0743631521
