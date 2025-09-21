Connect with us

Eveniment

Loteria Română: report de peste 6,47 milioane de euro la Loto 6/49. Sumele pentru câștiguri, pe categorii

Numerele extrase la LOTO

Publicat

acum O oră

Loteria Română: Reportul la Loto 6/49, la categoria I, depășește 32,81 milioane de lei (peste 6,47 milioane de euro). La Joker, tot la prima categorie, reportul este de 32,54 milioane de lei (peste 6,41 milioane de euro).

Duminică, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

La Noroc este în joc un report cumulat de peste 3,12 milioane de lei (peste 616.400 de euro).

La Joker, la categoria a II-a, reportul este de peste 756.200 lei (peste 149.100 de euro), iar la Noroc Plus este un report cumulat de peste 48.300 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report de peste 52.800 de lei (peste 10.400 de euro), iar la categoria a II-a un report de peste 26.400 de lei. La Super Noroc se înregistrează un report de peste 213.300 de lei (peste 42.000 de euro).

La tragerile loto de joi Loteria Română a acordat peste 23.900 de câștiguri în valoare totală de peste 1,56 milioane de lei.

La tragerea Loto 6/49, la categoria a II-a, s-au înregistrat cinci câștiguri a câte 56.046 de lei fiecare. Trei dintre biletele norocoase au fost jucate la agenții loto din Craiova, Vișeu de Sus – jud. Maramureș și Urlați – jud. Prahova, iar celelalte două pe aplicația mobilă AmParcat.ro.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 26 de minute

VIDEO: Demonstrație de gimnastică pe cal – recuperare şi agrement prin călărie. Eveniment în cadrul Apulum Agraria Ighiu 2025
Numerele extrase la LOTO
Evenimentacum O oră

Loteria Română: report de peste 6,47 milioane de euro la Loto 6/49. Sumele pentru câștiguri, pe categorii
Blajacum O oră

UPDATE FOTO: Accident rutier la Sâncel. O persoană rănită după ce două mașini s-au lovit. Intervine echipaj de prim-ajutor
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 zile

VIDEO: Accident rutier la Alba Iulia. Impact între un BMW și un Volvo, în intersecție, pe Calea Moților
Actualitateacum 3 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Vulpe observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia
Evenimentacum o lună

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum o zi

Modernizarea DN 14B – drumul TransRegio Blaj-Teiuș-A10. Cât este contribuția de la bugetul județului Alba pentru investiție
Administrațieacum 3 zile

Centre de zi pentru copii din 12 localități din Alba primesc bani din bugetul județean, pentru asigurarea serviciilor sociale
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 3 ore

Când intră pensia pe card, în octombrie 2025 și perioada pentru plățile în numerar. Detalii pentru pensionari
Economieacum 2 zile

VIDEO: Inovații românești prezentate la ”Eco Inventica”, în cadrul Târgului Alba Green Energy 2025 din Alba Iulia
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum o zi

Diana Șoșoacă, chemată de procurori la audieri: Este acuzată de elogierea lui Zelea Codreanu, Nicolae Ceaușescu și ultraj
Evenimentacum 4 zile

Comunicat: PSD susține continuarea plafonării prețurilor la alimente
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 17 ore

Primele medalii pentru secția de KEMPO a CSU Alba Iulia. Sportivii clubului au participat la Cupa României, la București
Blajacum 3 zile

20-21 septembrie: „Bucurie în mișcare”, eveniment dedicat promovării sportului de masă, pe Câmpia Libertății din Blaj
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 26 de minute

VIDEO: Demonstrație de gimnastică pe cal – recuperare şi agrement prin călărie. Eveniment în cadrul Apulum Agraria Ighiu 2025
Numerele extrase la LOTO
Evenimentacum O oră

Loteria Română: report de peste 6,47 milioane de euro la Loto 6/49. Sumele pentru câștiguri, pe categorii
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 3 zile

Povești false din Alba Iulia generate cu AI și postate pe YouTube: ”Documentare” inventate cu baba exorcistă și copii dispăruți
Actualitateacum 2 săptămâni

Acesul la internet, întrerupt în țări din Asia și Orientul Mijlociu din cauza unor cabluri tăiate în Marea Roșie
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 2 zile

Ministrul Sănătății: Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate va fi modernizată. Care sunt schimbările
Actualitateacum 5 zile

Beneficiile mersului rapid: de ce ritmul contează mai mult decât timpul. Studiu
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 20 de ore

VIDEO: Cum arată căminele studențești din Alba Iulia. Camere cu baie și condiții de hotel. Cât costă cazarea
Educațieacum 21 de ore

Atelier de educație media, la Alba Iulia, pentru profesori. Cum îi ghidezi pe elevi să își obțină informațiile corecte din online
Mai mult din Educatie