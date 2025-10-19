Loteria Română: report de peste 8 milioane de euro la Loto 6/49. Fondurile de câștig au fost suplimentate

Loteria Română: reportul este de peste 8 milioane de euro la Loto 6/49, pentru tragerea de duminică, 19 octombrie. Fondurile de câștig au fost suplimentate

Sunt organizate tragerile special Loto ale toamnei. Pentru aceste trageri, Loteria Română suplimentează fondul de câștiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40.

Suplimentările sunt de:

100.000 de lei pentru Loto 6/49

50.000 de lei pentru Joker

25.000 de lei pentru Loto 5/40

Loteria Română: reporturi pe categorii

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report in valoare de peste 41,05 milioane de lei (peste 8,06 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,42 milioane de lei (peste 673.500 de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 35,46 milioane de lei (peste 6,97 milioane de euro). La categoria a II-a, reportul este de peste 1,38 milioane de lei (peste 272.900 de euro).

La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 79.800 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistreaza un report în valoare de peste 643.400 de lei (peste 126.400 de euro). La Super Noroc se înregistreaza un report cumulat în valoare de peste 36.800 de lei.

La tragerile loto de joi, 16 octombrie, Loteria Romana a acordat peste 27.900 de câștiguri în valoare totală de peste 2,09 milioane de lei.

La tragerea Loto 5/40 s-a câștigat premiul de categoria a II-a în valoare de 83.131,50 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Lugoj.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News