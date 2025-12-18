Connect with us

Rezultate LOTO: Report de peste 8,46 milioane de euro la Joker. Fondurile de câștiguri pe categorii, 18 decembrie 2025

Rezultate LOTO: Report de peste 8,46 milioane de euro la Joker. Fondurile de câștiguri pe categorii, 18 decembrie 2025: Joi, 18 decembrie, de la ora 18.30, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Cel mai mare report este la Joker, de peste 8,46 milioane de euro.

La Loto 6/49 se înregistrează, la categoria I, un report în valoare de peste 6,91 milioane de lei (peste 1,35 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,62 milioane de lei (peste 909.100 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 43,09 milioane de lei (peste 8,46 milioane de euro). La categoria a II-a, reportul este în valoare de peste 119.200 de lei (peste 23.400 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,19 milioane de lei (peste 234.800 de euro).

La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 113.400 de lei (peste 22.200 de euro).

Rezultate LOTO: Ce s-a câștigat la tragerile din 14 decembrie

La tragerile loto de duminică, 14 decembrie, Loteria Română a acordat peste 25.600 de câștiguri în valoare totală de peste 2,90 milioane de lei.

La tragerea Joker s-au câștigat două premii de categoria a III-a în valoare de 59.631,71 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la o agenție loto din Botoșani și online, pe platforma Loteriei Romane, bilete.loto.ro.

La tragerea Noroc Plus s-a câștigat premiul la categoria I în valoare de 474.932,64 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicația mobilă AmParcat.ro.

La tragerea Loto 5/40 s-a câștigat premiul de categoria a II-a în valoare de 95.315,50 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe joaca.loto.ro.

