Loto 6/49: A fost câștigat premiul de 9,66 milioane de euro. Este al doilea mare premiu din istoria jocului

Numerele extrase la LOTO

Publicat

acum 37 de secunde

La tragerea Loto 6/49 de sâmbătă, 9 noiembrie, s-a câștigat marele premiu de categoria I, în valoare de 49.149.676,24 lei (aproximativ 9,66 milioane de euro), potrivit unui anunț al Loteriei Române.

Biletul norocos a fost jucat online, pe platforma bilete.loto.ro

Al doilea cel mai mare premiu din istoria Loto 6/49

Câștigul reprezintă al doilea premiu ca valoare din istoria acestui joc și al treilea premiu de categoria I obținut în acest an la Loto 6/49.
Ultima dată, marele premiu a fost câștigat pe 11 mai 2025, în valoare de 10.046.415,60 lei.

Conform regulamentului Loteriei Române, câștigătorul are la dispoziție 90 de zile de la data tragerii pentru a-și revendica premiul.

Numerele câștigătoare la extragerea  din 9 noiembrie

Duminica, 9 noiembrie, au avut loc noi trageri la jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la ediția de joi, 6 noiembrie, Loteria Română a acordat 20.904 câștiguri în valoare totală de peste 2,04 milioane lei.

Numerele câștigătoare de duminică, 9 noiembrie 2025:

  • Loto 6/49: 32, 19, 5, 10, 34, 23
  • Noroc: 6 8 4 9 5 2 6
  • Joker: 23, 5, 15, 37, 34 + 17
  • Noroc Plus: 9 1 6 5 4 6
  • Loto 5/40: 1, 27, 12, 22, 25, 5
  • Super Noroc: 3 7 0 6 1 0
