Eveniment
Loto 6/49: A fost câștigat premiul de 9,66 milioane de euro. Este al doilea mare premiu din istoria jocului
La tragerea Loto 6/49 de sâmbătă, 9 noiembrie, s-a câștigat marele premiu de categoria I, în valoare de 49.149.676,24 lei (aproximativ 9,66 milioane de euro), potrivit unui anunț al Loteriei Române.
Biletul norocos a fost jucat online, pe platforma bilete.loto.ro
Al doilea cel mai mare premiu din istoria Loto 6/49
Câștigul reprezintă al doilea premiu ca valoare din istoria acestui joc și al treilea premiu de categoria I obținut în acest an la Loto 6/49.
Ultima dată, marele premiu a fost câștigat pe 11 mai 2025, în valoare de 10.046.415,60 lei.
Conform regulamentului Loteriei Române, câștigătorul are la dispoziție 90 de zile de la data tragerii pentru a-și revendica premiul.
Numerele câștigătoare la extragerea din 9 noiembrie
Duminica, 9 noiembrie, au avut loc noi trageri la jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la ediția de joi, 6 noiembrie, Loteria Română a acordat 20.904 câștiguri în valoare totală de peste 2,04 milioane lei.
Numerele câștigătoare de duminică, 9 noiembrie 2025:
- Loto 6/49: 32, 19, 5, 10, 34, 23
- Noroc: 6 8 4 9 5 2 6
- Joker: 23, 5, 15, 37, 34 + 17
- Noroc Plus: 9 1 6 5 4 6
- Loto 5/40: 1, 27, 12, 22, 25, 5
- Super Noroc: 3 7 0 6 1 0
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.