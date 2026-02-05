Connect with us

Lucrări de reparații, pe drumuri naționale din Alba. Se astupă gropile apărute după îngheț și ninsori. Precizările autorităților

Lucrări de reparații, pe drumuri naționale din Alba. Se astupă gropile apărute după îngheț și ninsori. În urma solicitărilor formulate de cetățeni și de primarii din zona Munților Apuseni, prefectul județului Alba, Nicolae Albu, a convocat o întâlnire de lucru la Primăria orașului Câmpeni, la care au participat primarii unităților administrativ-teritoriale din zona de munte a județului.

La întâlnire au fost prezenți și reprezentanți ai instituțiilor cu atribuții în gestionarea infrastructurii, respectiv șeful Secției Drumuri Naționale (SDN) Alba, Liviu Hondola și directorul Sistemului de Gospodărire a Apelor Alba, Valentin Dican.

În cadrul discuțiilor, reprezentanții Secției Drumuri Naționale Alba au prezentat situația drumurilor naționale aflate în administrare, arătând că pe mai multe sectoare au fost semnalate degradări ale îmbrăcăminții rutiere sub forma unor gropi, cauzate în principal de fenomenul de îngheț-dezgheț.

Lucrări de reparații, pe drumuri naționale din Alba. Cele mai afectate tronsoane

Potrivit autorităților județene, cele mai afectate tronsoane sunt:

  • DN 74, pe sectorul cuprins între km 51+99 și km 87+0, între Izvorul Ampoiului și Alba Iulia;
  • DN 75, între km 72 și km 85, pe tronsonul Mihoiești - Bistra.

Pentru remedierea provizorie a acestor degradări, SDN Alba a aprovizionat o cantitate de 33 de tone de mixtură stocabilă, din care până în prezent au fost puse în operă 22 de tone, intervențiile fiind realizate cu personalul propriu al districtelor de întreținere.

De asemenea, a fost prezentată situația sectoarele de drum pe care s-au executat lucrări de covoare asfaltice în ultimii patru ani și care se află în perioada de garanție, respectiv DN1, între km 386+660 și km 406+950, pe tronsonul Alba Iulia - Aiud, și DN 14B, între km 10 și km 15+477, precum și între km 17+894 și km 21+263, pe tronsonul Cistei - Blaj, unde responsabilitatea remedierii eventualelor deficiențe revine firmelor executante.

În prezent, măsurile de intervenție imediată constau în plombări provizorii cu mixtură stocabilă și semnalizare rutieră temporară, în vederea asigurării siguranței circulației.

Reprezentanții SDN Alba au precizat că remedierea definitivă a deficiențelor va fi realizată prin plombări cu mixtură asfaltică preparată la cald, lucrări care vor începe în luna aprilie, iar după aprobarea bugetului pe anul în curs vor fi executate și lucrări de întreținere periodică, constând în așternerea de covoare asfaltice pe DN 67C, DN 75, DN 1R.

Situația cursurilor de apă

Tot în cadrul întâlnirii au fost analizate și aspectele legate de situația cursurilor de apă din zona Munților Apuseni, cu accent pe Arieșul Mare, Arieșul Mic și râul Arieș.

Reprezentanții Sistemului de Gospodărire a Apelor Alba au arătat că aceste cursuri de apă se află sub monitorizare permanentă, fiind avute în vedere lucrări de întreținere, decolmatare și punere în siguranță a albiilor, în special în zonele vulnerabile, intervențiile urmând a fi realizate în funcție de evoluția hidrologică și de fondurile disponibile, în colaborare cu autoritățile locale.

„La finalul întâlnirii, prefectul județului Alba a solicitat tuturor instituțiilor implicate să asigure o monitorizare permanentă a situației drumurilor naționale și a cursurilor de apă din zona de munte, precum și o intervenție rapidă pentru remedierea problemelor semnalate, subliniind importanța unei bune coordonări între SDN Alba, Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba și autoritățile administrației publice locale, în scopul protejării siguranței cetățenilor și a traficului rutier”, au transmis reprezentanții Prefecturii Alba.

Ultimele articole pe alba24
