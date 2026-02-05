Profesorii se pot înscrie la cursul gratuit de Educație Media Digitală, până pe 15 februarie. Câte locuri mai sunt

Profesorii se pot înscrie la cursul gratuit de Educație Media Digitală. Peste 380 de profesori care predau discipline din ariile curriculare curriculare limbă și comunicare sau om și societate se pot înscrie la cursul de Educație Media Digitală, până la data de 15 februarie, potrivit unui comunicat al Centrului pentru Jurnalism Independent.

Cursul abordează teme precum analiza mesajelor generate de AI, personalizarea informației, tehnicile persuasiunii în relație cu dezinformarea, verificarea informației.

„Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) caută 385 de profesori care vor să urmeze programul de dezvoltare profesională continuă complementară „Educație Media Digitală pentru cadrele didactice din învățământul gimnazial și liceal”, avizat de Ministerul Educației.

Cursul se adresează profesorilor care predau discipline din ariile curriculare limbă și comunicare sau om și societate, la nivel gimnazial și liceal, în unități de învățământ de stat”, se arată în comunicat.

În ultimele cinci luni, CJI a format aproape 600 de profesori prin cursuri de educație media digitală, sprijinind cadrele didactice în dezvoltarea competențelor necesare pentru integrarea acestor teme în activitatea didactică.

Astfel, elevii își dezvoltă gândirea critică, învață să distingă informațiile false de cele credibile, să evalueze sursele și să ia decizii informate, navigând responsabil în mediul online.

„Educația media digitală este necesară copiilor pentru că lumea lor este în mare parte online, fie că ne place, fie că nu, și faptul că școala nu se adaptează în momentul ăsta, decât foarte greu la aceste tendințe, face să existe o ruptură între cum se întâmplă viața copilului și ce învață la școală.

Vrem să diminuăm, practic, această ruptură și să creăm un pod”, explică Cristina Jamschek, Director de programe CJI.

Programul de Educație Media, prin resursele dezvoltate, le oferă cadrelor didactice instrumentele necesare pentru a aborda la clasă una dintre cele mai prezente și constante dimensiuni din viața elevilor: mediul online.

În cadrul programului, profesorii nu beneficiază doar de un curs, ci și de acces la comunitatea CJI de educație media și evenimente dedicate.

Profesorii au la dispoziție și două opționale care sprijină implementarea educației media la clasă, pentru gimnaziu și liceu, pe care le pot propune în școlile lor.

Pentru mai multe informații o puteți contacta pe Cristina Jamschek, Director de programe - CJI: cristina.jamschek@cji.ro; +40 745 539 412

Despre Programul de Educație Media

Din 2017, CJI a format aproape 1.200 de profesori care au lucrat la clasă cu aprox. 200.000 de elevi. În total, 10.000 de profesori și aproape 300.000 de elevi au fost beneficiarii cursurilor de formare și ai experienței de lucru cu echipa CJI.

Foto: Centrul pentru Jurnalism Independent - Facebook

