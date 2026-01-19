Luni, 19 ianuarie: Blue Monday, considerată cea mai tristă zi din 2026. Cum poți gestiona această zi și cum a apărut conceptul

"Blue Monday" sau "Lunea cea tristă" este marcată pe 19 ianuarie în 2026, a treia zi de luni din prima lună a anului. Este considerată cea mai tristă și dificilă zi din punct de vedere emoțională.

Această zi este asociată cu o stare de spirit proastă și motivație scăzută după sărbătorile de iarnă.

Eticheta de „cea mai deprimantă zi” nu are vreo bază clinică, însă „Blue Monday” pică într-o perioadă în care factorii sezonieri pot afecta în mod semnificativ starea de spirit și nivelul de energie al oamenilor.

Acest lucru o face un moment util pentru a verifica starea ta și a celor din jur, scrie Mediafax.

Cum a apărut "Blue Monday"

Conceptul de „Blue Monday” a apărut prima dată în anul 2005 într-un comunicat de presă al companiei britanice de turism Sky Travel, în cadrul unei acţiuni de PR.

În prezent, Blue Monday a căpătat un nou înțeles, fiind o ocazie pentru organizațiile din domeniul sănătății mintale de a promova conștientizarea și de a reduce stigmatizarea.

Rețeta pentru a combate melancolia și pentru a depăși tristețea acestei zile era pe vremuri la fel de simplă ca efectuarea unei călătorii, încurajând oamenii să caute destinații.

Un psiholog care colabora cu această companie a creat o pseudo-formulă care includea tiparele meteorologice, nivelurile de îndatorare, timpul scurs de la sărbători și nivelurile de motivație.

Expresia a fost larg criticată și discreditată de oamenii de știință.

Pentru determinarea zilei este luată în calcul o combinație de factori negativi, precum vremea rece și întunecată, datoriile acumulate după sărbători, venitul lunar, timpul scurs de la sărbătorile de iarnă, eșecul în respectarea rezoluțiilor de Anul Nou, nivelul de motivație scăzută și nevoia de a acționa.

Deși formula a fost criticată și considerată pseudo-științifică, aceasta a atras atenția datorită combinației de factori care contribuie la starea generală de tristețe din luna ianuarie.

Ştiinţa din spatele formulei a fost frecvent pusă la îndoială şi foarte atent analizată pentru că ar putea banaliza depresia.

Formula de calcul pentru Blue Monday

Formula atribuită calculului pentru Blue Monday, concepută de Cliff Arnall, este următoarea:

[W+(D−d)]× TQ / M×N

Unde:

W = condițiile meteo (weather)

D = datoriile acumulate după sărbătorile de iarnă (debt)

d = venitul lunar (monthly income)

T = timpul trecut de la Crăciun (time since Christmas)

Q = eșecul în a menține rezoluțiile de Anul Nou (failure to maintain New Year's resolutions)

M = nivel scăzut de motivație (low motivational levels)

N = nevoia de a lua măsuri (need to take action)

Formula este adesea considerată mai degrabă un instrument de marketing decât o formulă matematică validă, deoarece variabilele folosite sunt vagi și imposibil de măsurat în mod obiectiv, ceea ce subliniază natura sa pur simbolică și publicitară.

Blue Monday. Cum poți gestiona această zi din punct de vedere emoțional

Awarenessdays.com vine cu o serie de sfaturi pentru cei care vor să gestioneze mai ușor această zi dacă nu sunt într-o dispoziție bună.

În primul rând, ajută mult să vorbești cu cineva despre ceea ce simți. Vorbește cu un prieten, un membru al familiei sau un specialist în sănătate mintală.

Simplul fapt de a împărtăși ceea ce simți poate aduce alinare.

Exercițiile fizice ușoare, chiar și o scurtă plimbare, pot îmbunătăți starea de spirit prin creșterea nivelului de serotonină și endorfine.

În contextul erei digitale, când informațiile negative sunt peste tot, această zi poate marca începutul unui obicei bun pentru sănătatea emoțională: ia pauze de la știri sau rețelele sociale dacă acestea îți sporesc stresul.

Fii blând cu tine: dacă nu ai motivație suficientă, nu forța productivitatea. Setează-ți obiective mici, dar realizabile, pentru ziua respectivă.

Odată îndeplinite, starea de spirit se îmbunătățește și poate oferi un sentiment de control și progres.

„Blue Monday” nu înseamnă să etichetezi o zi proastă, ci să recunoști că momentele de depresie emoțională merită atenție.

