Magazin din Sebeș, spart în noaptea de luni spre marți. Polițiștii efectuează cercetări pentru identificarea hoțului
Un magazin aflat la parterul unui bloc de pe strada Dorin Pavel din Sebeș, în zona Ciserom, a fost spart în noaptea de luni spre marți.
Potrivit primelor informații, o persoană necunoscută ar fi spart un geam, a pătruns în interiorul magazinului de unde ar fi sustras mai multe produse.
Potrivit IPJ Alba, polițiștii din Sebeș au fost sezizați în cursul nopții de luni spre marți, prin apel la numărul de urgență 112, cu privire la săvârșirea infracțiunii de furt.
Oamenii legii efectuează în prezent cercetări în vederea identificării autorului.
