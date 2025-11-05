Magazine și restaurante din Alba, verificate de DSVSA. Acțiune pentru reducerea risipei alimentare

Peste 70 de magazine, supermarketuri, restaurante și unități de procesare a alimentelor au fost verificate de inspectorii Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba. Aceștia au derulat o acțiune privind reducerea risipei alimentare.

Potrivit DSVSA Alba, 77 de unități din domeniul alimentar au fost consiliate și verificate în ceea ce privește respectarea prevederilor legale în vigoare.

Acțiunile au vizat lanțurile de supermarketuri, unitățile de procesare a alimentelor de origine animală și non-animală, precum și restaurante. Scopul principal al campaniei a fost consilierea operatorilor economici și verificarea modului în care aceștia aplică măsurile prevăzute de legislația privind diminuarea risipei alimentare.

Responsabilități privind reducerea risipei alimentare

În urma acțiunilor de control nu au fost aplicate sancțiuni. Inspectorii au pus accent pe informare și sprijin pentru implementarea masurilor de prevenire și diminuare a risipei alimentare. Operatorilor din sectorul alimentar le-au fost reamintite principalele responsabilități privind reducerea risipei alimentare, între care:

vânzarea cu preț redus a produselor aflate aproape de expirarea termenului de valabilitate;

donarea alimentelor către operatori receptori (ONG-uri, bănci de alimente), în cadrul termenului de consum, precum și către consumatorii finali;

valorificarea produselor necomercializate din motive de ambalare, etichetare sau prezentare, care nu afectează siguranța alimentară;

direcționarea produselor agroalimentare devenite improprii consumului uman sau animal către transformarea în compost;

direcționarea produselor agroalimentare improprii consumului către valorificare prin transformare în biogaz.

Legislație

Potrivit Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare, operatorii economici trebuie să implementeze cel puțin două acțiuni de prevenire a risipei alimentare, înainte de a dispune neutralizarea deșeurilor generate.

De asemenea, restaurantele și ceilalți operatori din industria ospitalității au obligația de a permite consumatorilor finali să ia, fără costuri suplimentare și în condiții corespunzătoare de ambalare, alimentele neconsumate la finalul meselor servite, și să informeze despre această posibilitate în mod clar și vizibil, în meniu.

Rezultatele acțiunilor au evidențiat faptul că majoritatea operatorilor din domeniul alimentar respectălegislația privind risipa alimentară și manifestă deschidere și receptivitate față de recomandările formulate de DSVSA Alba, transmite instituția, într-un comunicat.

