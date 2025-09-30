Magistrații din Aiud nu au fost în stare să condamne un bărbat care le-a permis câinilor săi să ucidă un cățel. Ce s-a întâmplat

Un bărbat din Ocna Mureș care și-a găsit cățelul sfâșitat de doi câini Malinois, a aflat luni 29 septembrie că justiția nu a fost în stare să îl tragă la răspundere pe cel vinovat de uciderea câinelui său.

Procurorii și judecătorii din Aiud au tărăgănat dosarul penal atât de mult încât a intervenit prescripția. Deși fapta s-a produs în data de 23 decembrie 2021, magistrații din Aiud nu au reușit timp de mai bine de patru ani să îl condamne pe stăpânul câinilor care au sfâșiat cățelul de mici dimenisuni.

Asta în condițiile în care stăpânul câinelui, Gabriel S., este cunoscut în comunitate pentru problemele pe care le-a cauzat alături de cei doi câini.

Cum a fost ucis cățelul din rasa Schnauzer Standard. Momentul a fost filmat pe o cameră de luat vederi

În seara de 23 decembrie 2021, în jurul orei 19.26 câinele persoanei vătămate, un câine mic aflat în proximitatea locuinței este atacat de doi câini de talie mare din rasa Malinois. Câinii erau fără lesă, fără zgardă și fără botniță.

Stăpânul celor doi câini mari a trecut pe lângă cățelul grav rănit și nu a schițat nici un gest. Aceștia îl trag de pe trotuar și îl sfârtecă pe cățel. Totul a fost surprins de o cameră video.

După atac ”din urmă se observă venind la pas o persoană cu rucsac mare în spate. Ulterior, la ora 19:26:38, persoana cu rucsac trece pe lângă câinele atacat, fără a avea vreo reacție, fiind însoțită de cei doi câini mari. Se observă cum inculpatul nu schițează nici un fel de gest pentru a opri agresiunea, și de asemenea faptul că părăsește locația fără a lua nicio măsură în vederea acordării de ajutor animalului rănit”, au descris anchetatorii în actul de trimitere în judecată.

La scurt timp a ajuns și stăpânul cățelului sfârtecat, dar era prea târziu. Deși l-a dus la veterinar, medicul a fost nevoit să îi pună capăt suferinței deoarece avea răni mult prea grave.

Stăpânul celor doi câini mari, cunoscut în oraș pentru problemele cauzate

Gabriel S. este cunoscut în comunitate pentru problemele pe care le-a cauzat cu cei doi câini. Martorii din dosar au declarat că ”au mai existat incidente în care au fost implicați cei doi câini”.

La un moment dat, după incidentul din 2021, în 2022 a fost arestat la domiciliu după ce și-a asmuțit câinii pe un alt bărbat.

Dosarul tărăgănat până s-a prescris

Deși fapta s-a petrecut în 2021 și toate probele la dosar păreau a fi solide, inclusiv o filmare video, procurorii din Aiud l-au trimis în judecată abia în luna septembrie a anului 2024.

O primă ședință de judecată a avut loc în 11 februarie 2025, iar șapte ședinte mai târziu, pe 29 septembrie 2025, magistrații din Aiud au constatat că s-a împlinit prescripția.

Însă termenul de prescripție s-a împlinit pe 22 decembrie 2024, la doar câteva luni de la trimiterea în judecată. Mai pe scurt ședințele din 2025 au fost degeaba deoarece bărbatul nu mai putea fi tras la răspundere din 2024.

Drept urmare, în data de 29 septembrie, au încetat dosarul penal față de bărbat.

Stăpânul cățelului ucis a primit 500 de euro. Judecătorii au cerut confiscarea celor doi câini mari

Pe latura civilă stăpânul cățelului mic, pe care îl avea de 11 ani, la momentul atacului, a cerut daune morale de 5000 de euro. Însă magistrații au considerat că suma este prea mare și i-au acordat pentru trauma suferită 500 de euro. Mai exact l-au obligat pe inculpat la plata sumei.

De asemenea au decis confiscarea celor doi câini din rasa Malinois.

Momentan decizia nu este definitivă și poate fi atacată în apel.

sursă foto: Arhiva alba24.ro, rol ilustrativ.

