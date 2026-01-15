Mai multe blocuri din Alba Iulia vor fi renovate energetic, printr-o investiție de 19,2 milioane de lei. Anunțul primarului Pleșa

Municipiul Alba Iulia continuă investițiile în dezvoltarea durabilă și creșterea calității vieții locuitorilor, a transmis joi primarul Gabriel Pleșa. Potrivit acestuia, două proiecte importante de renovare energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale, în valoare totală de peste 19,2 milioane lei, au fost admise pentru etapa de contractare, după finalizarea cu succes a evaluării tehnice și financiare.

Proiectele, depuse în februarie 2025, sunt:

„Renovare energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Municipiul Alba Iulia – Bloc 26-27 și Bloc G80”;

„Renovare energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Municipiul Alba Iulia – Bloc G5-G6 și Bloc A1-A2”

Obiectivul general al acestor investiții îl reprezintă promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul clădirilor rezidențiale din Municipiul Alba Iulia.

Ce spune primarul Gabriel Pleșa

„Municipalitatea și-a asumat, prin aderarea la Convenția Primarilor, reducerea emisiilor de CO₂ cu cel puțin 40% până în anul 2030, obiectiv care poate fi atins prin implementarea Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă (PAEDC) și Planului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice (PIEE).

Măsurile propuse vizează contribuie direct la:

îmbunătățirea calității vieții și a mediului,

dezvoltarea urbană durabilă,

creșterea securității energetice,

reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Inițiativa este în deplină concordanță cu Strategia Energetică a României 2019–2030, Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021–2030 și strategiile regionale, naționale și europene privind eficiența energetică și combaterea schimbărilor climatice”, a scris edilul, pe Facebook.

Valoarea investiției

Pentru proiectul „Renovare energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Municipiul Alba Iulia - Bloc 26-27 si Bloc G80” valoarea totală este de 10.378.692,57 lei. Valoarea totală eligibila este de 7.448.072,29 lei, din care valoare eligibilă nerambursabilă de 7.299.110,83 lei (98%), valoare cofinanțare eligibilă beneficiar: 148.961, 46 lei (2%). Valoarea totală neeligibilă a proiectului este de 2.930.620,28 lei.

Pentru proiectul „Renovare energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Municipiul Alba Iulia - Bloc G5-G6 și Bloc A1-A2” valoarea totală este de 8.845.579,66 lei. Valoarea totală eligibila: 7.000.791,49 lei, din care valoare eligibilă nerambursabilă de 6.860.775,65 lei (98%), valoare cofinanțare eligibilă beneficiar de 140.015,84 lei (2%). Valoarea totală neeligibilă a proiectului este de 1.844.788, 17 lei.

Proiecte finanțate în cadrul apelului PRC/165/PRC_P3/OP2/RSO2.1/PRC_A25 - Acțiunea 3.1 Eficiență energetică în clădiri rezidențiale.

