Connect with us

Eveniment

Mai multe blocuri din Alba Iulia vor fi renovate energetic, printr-o investiție de 19,2 milioane de lei. Anunțul primarului Pleșa

Publicat

acum 1 minut

Municipiul Alba Iulia continuă investițiile în dezvoltarea durabilă și creșterea calității vieții locuitorilor, a transmis joi primarul Gabriel Pleșa. Potrivit acestuia, două proiecte importante de renovare energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale, în valoare totală de peste 19,2 milioane lei, au fost admise pentru etapa de contractare, după finalizarea cu succes a evaluării tehnice și financiare.

Proiectele, depuse în februarie 2025, sunt:

  • „Renovare energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Municipiul Alba Iulia – Bloc 26-27 și Bloc G80”;
  • „Renovare energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Municipiul Alba Iulia – Bloc G5-G6 și Bloc A1-A2”

Obiectivul general al acestor investiții îl reprezintă promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul clădirilor rezidențiale din Municipiul Alba Iulia.

Ce spune primarul Gabriel Pleșa

„Municipalitatea și-a asumat, prin aderarea la Convenția Primarilor, reducerea emisiilor de CO₂ cu cel puțin 40% până în anul 2030, obiectiv care poate fi atins prin implementarea Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă (PAEDC) și Planului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice (PIEE).

Măsurile propuse vizează contribuie direct la:

  • îmbunătățirea calității vieții și a mediului,
  • dezvoltarea urbană durabilă,
  • creșterea securității energetice,
  • reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Inițiativa este în deplină concordanță cu Strategia Energetică a României 2019–2030, Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021–2030 și strategiile regionale, naționale și europene privind eficiența energetică și combaterea schimbărilor climatice”, a scris edilul, pe Facebook.

Valoarea investiției

Pentru proiectul „Renovare energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Municipiul Alba Iulia - Bloc 26-27 si Bloc G80” valoarea totală este de 10.378.692,57 lei. Valoarea totală eligibila este de 7.448.072,29 lei, din care valoare eligibilă nerambursabilă de 7.299.110,83 lei (98%), valoare cofinanțare eligibilă beneficiar: 148.961, 46 lei (2%). Valoarea totală neeligibilă a proiectului este de 2.930.620,28 lei.

Pentru proiectul „Renovare energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Municipiul Alba Iulia - Bloc G5-G6 și Bloc A1-A2” valoarea totală este de 8.845.579,66 lei. Valoarea totală eligibila: 7.000.791,49 lei, din care valoare eligibilă nerambursabilă de 6.860.775,65 lei (98%), valoare cofinanțare eligibilă beneficiar de 140.015,84 lei (2%). Valoarea totală neeligibilă a proiectului este de 1.844.788, 17 lei.

Proiecte finanțate în cadrul apelului PRC/165/PRC_P3/OP2/RSO2.1/PRC_A25 - Acțiunea 3.1 Eficiență energetică în clădiri rezidențiale.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 1 minut

Mai multe blocuri din Alba Iulia vor fi renovate energetic, printr-o investiție de 19,2 milioane de lei. Anunțul primarului Pleșa
Blajacum 16 minute

VIDEO: Structurile MAI din Alba, omagiu adus culturii românești de Ziua Națională a Culturii, la Teiul lui Eminescu din Blaj
Actualitateacum 39 de minute

FOTO: Ziua Culturii Naționale, marcată la Grădinița cu Program Prelungit „Scufița Roșie” din Alba Iulia
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Blajacum 2 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Trafic îngreunat între Sâncel și Blaj. Un TIR nu poate înainta din cauza zăpezii
Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Mai mulți locuitori din Alba Iulia s-au mobilizat și au deszăpezit două străzi, de Bobotează
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Accident rutier pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, la ieșirea spre Cluj. Impact între două mașini
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 19 ore

Guvernul Bolojan a aprobat prioritățile pentru Programul „Anghel Saligny” 2026. Ce proiecte sunt preferate
Administrațieacum 24 de ore

Când vor fi obligate primăriile să reducă din posturi și ce se întâmplă cu impozitele locale. Anunțul ministrului Dezvoltării
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 9 ore

România, scumpă țară: Topul creșterilor de prețuri pe parcursul ultimului an. Date oficiale INS
Economieacum 20 de ore

Nu poți vinde casa sau mașina dacă nu ai plătit taxele și impozitele locale. Reforma administrativă, pusă în dezbatere
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

Noi condiții pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor din extravilan. Un nou proiect de lege a fost depus la Parlament
Evenimentacum o săptămână

Sediul noii direcții regionale a Romsilva ar putea ajunge la Alba Iulia, la insistențele lui Florin Roman. Conflict între liberali
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 3 ore

Campionatul Balcanic de MTB XCM în 2026, găzduit în premieră în cadrul evenimentului Alba Carolina Bike Race
Evenimentacum o zi

Miriam Bulgaru va juca la Transylvania Open 2026, în Cluj Napoca. Sportiva din Alba Iulia a primit un wild card
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

15 iunie: Moartea lui Mihai Eminescu
Evenimentacum 8 ore

15 ianuarie: Ziua Culturii Naționale, omagiu lui Mihai Eminescu
Blajacum 19 ore

Mihai Eminescu și Blajul. Portretul unui adolescent neobișnuit, în Mica Romă
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 zile

Dacia va lansa un nou model electric, vândut în paralel cu Spring. Cât va costa noua mașină
Actualitateacum 4 zile

Datele personale ale aproximativ 17,5 milioane de utilizatori Instagram au ajuns la vânzare pe dark web
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 7 ore

Accesul pacienților la îngrijiri paliative prin pachetul de servicii de bază, prelungit cu 12 luni. Hotărâre aprobată de Guvern
Ratele românilor vor crește
Actualitateacum 7 ore

Memorandum privind acordarea sporului pentru condiţii periculoase salariaţilor Ministerului Sănătăţii, aprobat de Guvern
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 22 de ore

15 ianuarie - Ziua lui Eminescu: 176 de ani de la nașterea celui mai mare poet român. „Luceafărul”, cel mai lung poem de dragoste
Educațieacum 3 zile

Ministerul Educației va testa noile standarde de evaluare a elevilor din clasele primare și gimnaziale. Cum se pot înscrie școlile
Mai mult din Educatie