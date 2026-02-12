VIDEO: Cum a arătat protestul AUR la Alba Iulia: ”Turul doi înapoi”, ”Georgescu președinte” și teorii ale conspirației

O mână de oameni s-au adunat în zona Mercur City Center, joi 12 februarie, la ora 12.00, în Alba Iulia, pentru a protesta. Este vorba despre un protest susținut de partidul extremist AUR.

Deși protestul era anunțat ca fiind unul împotriva impozitelor, cei prezenți peste stradă de Sinagoga din Alba Iulia au avut alte teme de protest.

Mai exact, clasicele teme rostogolite și pe internet. Printre cei maxim 25-30 de oameni care au răspuns pozitiv la protestul promovat de George Simion, parte dintre ei au spus că se află la protest pentru ”turul doi înapoi” și ”Călin Georgescu președinte”. Asta în condițiile în care fostul candidat pro rus la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, nu a promovat aceasta acțiune, ci doar Simion.

Elogierea comunismului și teorii ale conspirației

Pe lângă ”turul doi înapoi”, la Alba Iulia nu au lipsit din declarațiile celor prezenți și elogierea comunismului și a sistemului care ”te ajuta”. Mai mult de atât s-au rostogolit și teorii ale conspirației cu ”apa scoasă din țară” ”bogăția țării dusă la străini” și România ”colonie”.

Cel mai probabil Simion a mizat pe un protest în care simpatizanții partidului AUR să își arate susținerea față de el și formațiunea sa. În schimb cei prezenți au avut alte teme în discuțiile lor.

Pe scurt oamenii au dus comentariile de pe rețelele sociale, în realitate. În zona protestului se aflau multiple echipaje de jandarmi, poliție, dar și alte structuri.

Din câte se pare subiectul impozitelor majorate (motivul oficial pentru care Simion i-a chemat pe oameni în stradă) a fost în plan secund la protestul de la Alba Iulia.

Acțiuni similare au mai avut loc în mai multe locuri din Alba Iulia, în mai multe intersecții din oraș.

Totul a durat în jur de 15 minute, iar apoi oamenii prezenți au plecat din zona protestului.

