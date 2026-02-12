Connect with us

Eveniment

VIDEO: Cum a arătat protestul AUR la Alba Iulia: ”Turul doi înapoi”, ”Georgescu președinte” și teorii ale conspirației

Publicat

acum 3 ore

O mână de oameni s-au adunat în zona Mercur City Center, joi 12 februarie, la ora 12.00, în Alba Iulia, pentru a protesta. Este vorba despre un protest susținut de partidul extremist AUR.

Deși protestul era anunțat ca fiind unul împotriva impozitelor, cei prezenți peste stradă de Sinagoga din Alba Iulia au avut alte teme de protest. 

Mai exact, clasicele teme rostogolite și pe internet. Printre cei maxim 25-30 de oameni care au răspuns pozitiv la protestul promovat de George Simion, parte dintre ei au spus că se află la protest pentru ”turul doi înapoi” și ”Călin Georgescu președinte”. Asta în condițiile în care fostul candidat pro rus la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, nu a promovat aceasta acțiune, ci doar Simion.

YouTube video

Elogierea comunismului și teorii ale conspirației

Pe lângă ”turul doi înapoi”, la Alba Iulia nu au lipsit din declarațiile celor prezenți și elogierea comunismului și a sistemului care ”te ajuta”. Mai mult de atât s-au rostogolit și teorii ale conspirației cu ”apa scoasă din țară” ”bogăția țării dusă la străini” și România ”colonie”.

Cel mai probabil Simion a mizat pe un protest în care simpatizanții partidului AUR să își arate susținerea față de el și formațiunea sa. În schimb cei prezenți au avut alte teme în discuțiile lor.

Pe scurt oamenii au dus comentariile de pe rețelele sociale, în realitate. În zona protestului se aflau multiple echipaje de jandarmi, poliție, dar și alte structuri.

Din câte se pare subiectul impozitelor majorate (motivul oficial pentru care Simion i-a chemat pe oameni în stradă) a fost în plan secund la protestul de la Alba Iulia.

Acțiuni similare au mai avut loc în mai multe locuri din Alba Iulia, în mai multe intersecții din oraș.

Totul a durat în jur de 15 minute, iar apoi oamenii prezenți au plecat din zona protestului.

 

Etichete:
Avatar Cristian Panu

Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
1 Comentariu

1 Comentariu

  1. facsimil

    joi, 12.02.2026 at 12:42

    îngrozitor 😤

    Răspunde

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 24 de minute

VIDEO: Nici un gest sau vreo urmă de emoție din partea Adrianei Viliginschi la Curtea de Apel Alba Iulia. Ce spune avocatul său
Evenimentacum O oră

Traficant de droguri de mare risc, prins de BCCO Alba Iulia. Ascundea ”marfa” în diferite obiecte pe care le trimitea prin curier
Presiunea părinților asupra copiilor
Evenimentacum 2 ore

Structura anului școlar 2026-2027, aprobată OFICIAL de Ministerul Educației. Când începe școala, în toamnă
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 6 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Mașină înmatriculată în Alba, la un pas de accident pe un drum din Cluj, după o depășire periculoasă
Evenimentacum o săptămână

FOTO ȘTIREA TA: Părinți nevoiți să „înoate” în noroi pentru a-și duce copiii la grădiniță, la Teiuș. „Condiții ca în Evul Mediu”
Evenimentacum o săptămână

FOTO: Un Rolls-Royce de 800.000 de euro s-a făcut scrum în Alba, pe DN 1
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 ore

Prețul apei în Alba va fi plafonat la 2,5% din venitul mediu al unei gospodării. Anunțul președintelui CJ Alba, Ion Dumitrel
Administrațieacum 2 zile

ASTĂZI: Grevă de avertisment în peste 1.500 de primării Alba și din ţară. Premierul Bolojan, întâlnire cu primarii la Parlament
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 3 ore

Condițiile în care se declară inactivitatea fiscală a firmelor, ca urmare expirării mandatului administratorilor: Precizări ANAF
Actualitateacum 19 ore

Recalcularea pensiilor: Peste 1.800 de petiții, înregistrate la Avocatul Poporului
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

Bolojan: absolvenții facultăților de medicină de stat ar trebui să rămână să lucreze în România cel puțin câțiva ani
Evenimentacum 2 zile

Bolojan: dacă nu se reduc cheltuielile, vor fi mai puține comune. Ce spune premierul despre investițiile la sate
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 zile

Concurs de agilitate pentru câini la Alba Iulia. Ce probe vor avea de trecut și când are loc competiția sportivă
Evenimentacum 4 zile

Rezultate EXTRAORDINARE ale sportivilor veterani din Alba, la Campionatul Național de atletism în sală Masters. Medaliile obținute
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 22 de ore

Târg de antichități și obiecte rare, în Cetatea Alba Carolina din Alba Iulia, fără manele și mici. Ce este interzis la vânzare
Cât sunt de dispuși românii să dea bani pe cadouri Valentine's Day
Evenimentacum o zi

Cât sunt de dispuși românii să dea bani pe cadouri de Valentine's Day și Dragobete: Studiu legat de bugetul alocat
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum 17 ore

Avertisment DNSC: Emailuri false trimise în numele OSIM cer plăți urgente și amenință cu pierderea mărcilor înregistrate
Evenimentacum 4 zile

De ce trebuie să dezactivezi WI-FI-ul și Bluetooth-ul de pe mobil, când pleci de acasă. Aceste funcții par inofensive, dar nu sunt
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

spital dr. Holhos Alba Iulia
Evenimentacum 7 ore

Ziua porților deschise: Spitalul Dr. Holhoș din Alba Iulia devine funcțional
Evenimentacum o zi

Ministrul Sănătății, împotriva tăierii cu 10% în sănătate. „Contabilii din Guvern să se uite 5 minute la un pacient intubat”
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 18 ore

FOTO: Elevii Colegiului Militar din Alba Iulia au discutat cu polițiștii despre consecințele alegerilor greșite
Actualitateacum 21 de ore

EduMetrix, platformă digitală de evaluare instituțională a școlii, lansată de Asociația pentru Valori în Educație
Mai mult din Educatie