Mai puține vouchere de vacanță în 2026, pentru bugetari: Ce angajați la stat nu vor mai primi vouchere în acest an

Vouchere de vacanță în 2026 pentru bugetari: Anul 2026 vine cu o serie de modificări în ceea ce privește voucherele de vacanță din sistemul public. Mai pe scurt mai puțini bugetari vor primi vouchere de vancanță în acest an.

Mai exact vor primi vouchere de vacanță în valoare de 800 de lei doar bugetarilor care au un salariu de bază net, lunar, de maxim 6000 de lei. Guvernul a redus plafonul de eligiblitate de la salariul de 8000 de lei, la cel de 6000 de lei lunar.

Asta înseamnă că potrivit noilor reglementări, voucherele de vacanță se acordă exclusiv angajaților din sectorul public ale căror salarii de bază lunare nete sunt de cel mult 6.000 de lei.

Ce categorii de bugetari vor primi vouchere de vacanță în 2026

Potrivit reglementărilor în vigoare, vouchere de vacanță vor primi în 2026:

personalul din administrația publică centrală și locală;

personalul din sistemul de educație (învățământ preuniversitar și universitar de stat);

personalul din sistemul public de sănătate;

personalul din structurile de ordine publică, apărare și siguranță națională;

personalul contractual din instituțiile și autoritățile publice, indiferent de sursa de finanțare,

Cum se utilizează voucherele de vacanță

După primirea voucherelor de la angajator, salariatul alege agenția, hotelul, pensiunea sau unitatea de cazare unde dorește să meargă în vacanță. Verifică, apoi, dacă unitatea aleasă este pe lista partenerilor emitentului voucherelor de vacanță pe care le-a primit.

Beneficiarul merge apoi la hotel/pensiune/agenție și plătește cu voucherele.

Tichetul poate acoperi mai multe tipuri de plăți. Pachetul, însă, obligatoriu trebuie să includă cazare, apoi transport, mâncare, agrement, tratament balnear.

Voucherele de vacanță nu sunt transmisibile. Pot fi folosite doar de către titular, pe baza actului de identitate. Vânzarea voucherelor este interzisă.

