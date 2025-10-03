Connect with us

Mai puțini turiști în Regiunea Centru, în luna iulie, față de aceeași perioadă din 2024. Ce oraș a atras cei mai mulți vizitatori

Numărul turiștilor înregistrați în luna iulie 2025 în Regiunea Centru a fost mai mic cu 5,4% față de aceeași lună a anului trecut, potrivit datelor prezentate într-un comunicat transmis de Direcția Regională de Statistică (DRS) Alba.

Potrivit comunicatului, în luna iulie 2025, comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, în Regiunea Centru, sosirile in structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au înregistrat o scădere cu 18980 persoane (-5,4%).

Cele mai multe sosiri s-au înregistrat în judeţul Braşov (132556), mai exact 40,9% din totalul regional.

În ceea ce privește cele mai puţine sosiri înregistrate, acestea au fost în judeţul Covasna (15202), reprezentând 4,7% din totalul regional.

De asemenea, potrivit DRS Alba, 52% dintre turiști s-au cazat în hoteluri, 13,1% dintre aceștia au optat pentru pensiuni agroturistice, apartamente și camere de închiriat, iar 11% pentru pensiuni turistice.

VEZI ȘI Turist la Alba Iulia: Ce poți vedea gratis și ce poți vedea contra cost în Cetatea Alba Carolina. Principalele atracții

Durata medie a sejurului, la nivelul Regiunii Centru, în luna iulie 2025, a fost de 2,06 zile, iar la nivel judeţean, cea mai mare durată a sejurului s-a înregistrat în Covasna (4,82 zile), iar cea mai mică în judeţul Sibiu (1,66 zile).

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare din Regiunea Centru a fost în luna iulie 2025 de 30,8% pe total structuri de cazare turistică, peste nivelul înregistrat în luna iunie 2025 (25,9%) și sub indicele calculat la nivel national (38,2%).

Judeţul Covasna a înregistrat cea mai mare valoare a indicelui de utilizare netă a capacităţii de cazare (51,5%), fiind urmat de:

  • județul Mureș (35,6%),
  • județul Sibiu (33,3%),
  • Brașov (28,8%),
  • Alba (24,8%),
  • Harghita (21,6%): cea mai scăzută valoare.
Eveniment

