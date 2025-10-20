Connect with us

Majorarea salariului minim pe economie în 2026, subiectul care încaieră partidele din Coaliție. Cine este pro și cine este contra

Majorarea salariului minim pe economie în 2026 complică lucrurile în Coaliția de Guvernare. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, susține că a existat consens în Coaliție că veniturile nu vor crește de la anul, dar PSD transmite public un alt mesaj: ”înghețarea salariilor ar fi o greșeală”.

„Cu toții am fost de acord că nu vom crește salariul începând de anul viitor. Aceasta a fost discuția săptămâna trecută”, a declarat președintele UDMR, Kelemen Hunor, la Antena3 CNN.

„Eu zic că va crește, iar ei, cei care spun că nu crește, pot pleca acasă sau, mă rog, la patronii lor. Pentru că ei nu sustin oamenii, ei executa ordine! Astept să își revină! Dacă nu, să plece!

PSD susține ferm creșterea salariului minim brut de la 1 ianuarie 2026. Un nou argument vine în sprijinul PSD care susține necesitatea creșterii salariului minim.

În România datele oficiale consemnează cea mai accelerată scădere a salariului mediu, de la tăierile din perioada Boc-Băsescu.

Puterea de cumpărare scade și se resimte acut mai ales pentru salariații cu venituri mici”, a transmis fostul ministru PSD al Finanțelor, Adrian Câciu.

Printre cei din PSD care au susținut că salariul minim va crește din 2026 este și fostul ministru al Muncii Marius Budăi, actual deputat PSD.

Într-un mesaj postat tot pe Facebook, el a „garantat” că „salariul minim va crește în anul următor! Nu va fi înghețat! Vă asigur de acest lucru”.

Și actualul ministru al Muncii, Florin Manole (PSD) susține majorarea salariului minim. El a declarat la emisiunea Insider Politic de la PrimaTV că este unul dintre „susţinătorii fervenţi ai creşterii constante a salariului minim”.

„Am trăit experienţa asta şi poate şi dumneavoastră şi mulţi oameni care au venit în Bucureşti din afara oraşului. Să lucrezi în Bucureşti pe minim pe economie şi să nu-ţi ajungă banii nici măcar pentru chirie este absolut nedrept”, a mai spus Manole.

Și sindicatele cer majorarea salariului minim. Spre exemplu, Național Forța Legii propune ca acesta să fie majorat la cel puțin 4.500 lei.

Sindicaliștii invocă  inflația ridicată și creșterea prețurilor la bunurile de bază, potrivit Agerpres.

Pe de altă parte, pe lângă PNL și UDMR, și USR consideră majorarea o greșeală. Claudiu Năsui consideră că soluția ar fi reducerea taxării pe salariul minim mai degrabă decât majorarea lui.

Majorarea salariului minim pe economie în 2026: Patronatele nu sunt de acord. Presiunea cade pe mediul privat

IMM România, o confederație patronală reprezentativă la nivel național, a cerut înghețarea salariului minim.

Concret, a cerut Guvernului să nu crească minimul pe economie și să mențină salariului minim brut la nivelul actual și în 2026.

Patronatele avertizează că o majorare ar putea duce la concedieri, distorsiuni pe piață prin creșterea muncii nefiscalizate și la reducerea investițiilor.

„Creșterea salariului minim brut pe țară, de către Guvern, coroborat cu creșterea fiscalității și fără a se propune un pachet de măsuri de suport economic pentru IMM-uri, va conduce la transferul tuturor costurilor suplimentare pentru antreprenori, fapt care va determina creșterea prețului produselor și serviciilor întreprinderilor românești care va avea ca rezultat pierderea competitivității”, au transmis reprezentanții IMM România.

Reamintim că de la 1 ianuarie 2025, salariul minim brut pe economie în România este stabilit la 4.050 lei lunar.

Comisia Europeană a adoptat directiva privind salariile minime decente în UE — Directiva (UE) 2022/2041 privind salariile minime adecvate — care are ca obiectiv să asigure un „plafon de decenţă” pentru salariile minime în statele membre.

Directiva introduce un cadru de guvernanţă comună în stabilirea salariului minim şi consolidează rolul actorilor sociali (sindicate, patronate) în procesul de negociere colectivă.

În România, modificările legislative din 2024 au fost realizate în contextul acestei directive, ceea ce arată influenţa UE asupra reglementării naţionale a salariului minim.

