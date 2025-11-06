Connect with us

Manelistul Dani Mocanu și fratele acestuia, de negăsit după ce au fost condamnați la închisoare. Poliția i-a dat în urmărire

Publicat

acum 2 ore

Manelistul Dani Mocanu a fost condamnat definitiv, joi, la patru ani de închisoare cu executare într-un dosar în care era judecat pentru tentativă la omor și tulburarea ordinii și liniștii publice. Un al doilea inculpat din dosar, fratele acestuia, Ionuț Nando Mocanu, a fost condamnat la șapte ani de închisoare cu executare.

Dani Mocanu şi fratele său nu au fost găsiţi la locuinţa din Ştefăneşti, Argeş, de către poliţiştii care au mers să pună în aplicare mandatele de executare a pedepselor la care cei doi au fost condamnaţi pentru tentativă de omor. Cei doi au fost dați în urmărire generală de polițiști. 

Manelistul Dani Mocanu și fratele acestuia, de negăsit după ce au fost condamnați la închisoare

„Astăzi, 6 noiembrie, poliţiştii Serviciului Investigaţii Criminale Argeş au primit, de la Tribunalul Argeş, două mandate de executare a pedepsei închisorii, privind doi bărbaţi, de 35 şi 33 de ani, din Ştefăneşti, judeţul Argeş, condamnaţi la 7 ani, respectiv 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor de tentativă de omor şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

În baza mandatelor emise de instanţa de judecată, poliţiştii au efectuat verificări, cei doi nefiind găsiţi la adresa de domiciliu. Verificările continuă, în vederea depistării şi punerii în aplicare a celor două mandate de executare a pedepsei închisorii”, au anunțat joi după-amiază, reprezentanții IPJ Argeş.

Cercetările în dosarul de tentativă la omor au început în august 2022, după ce un bărbat a fost agresat de mai mulți indivizi într-o benzinărie din municipiul Pitești.

„Ca urmare a administrării probatoriului și obținerii constatărilor medico-legale provizorii, în cauză a fost dispusă extinderea urmăririi penale și sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă de omor. Cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș, sub aspectul comiterii infracțiunilor de tentativă de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice”, se arăta într-un comunicat transmis la acel moment de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Argeș.

Agresiunea s-a produs în noaptea de 18 spre 19 august 2022, polițiștii intervenind la fața locului în urma unui apel la 112.

„La momentul sosirii polițiștilor, la fața locului nu a fost identificată niciuna dintre persoanele implicate, iar ulterior persoana agresată s-a prezentat la o unitate medicală. Polițiștii au întocmit din oficiu un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice, iar în cauză se desfășoară cercetări, pentru stabilirea situației de fapt și luarea măsurilor legale care se impun”, a transmis IPJ Argeș.

Potrivit imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, unul dintre cei care au participat la incident este cântărețul de manele Dani Mocanu.

sursa: agerpres

