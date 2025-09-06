Connect with us

MApN organizează exercițiu în Alba și alte județe, alături de MAI, SRI, STS. Instituțiile își testează capacitatea de reacție

Publicat

acum 11 secunde

Ministerul Apărării Naționale, în cooperare cu Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Protecție și Pază și Serviciul de Telecomunicații Speciale organizeazăexercițiul interinstituțional „Concordia 25”.

Potrivit MApN, activitățile se vor desfășura în perioada 8-12 septembrie, în județele Alba, Bacău, Cluj, Constanța, Covasna, Harghita, Neamț, Maramureș și Mureș.

”Coordonat de Statul Major al Apărării, exercițiul are ca scop consolidarea capacității de reacție în situații de criză și creșterea nivelului de reziliență națională.

Totodată, vor fi verificate și perfecționate procedurile comune de acțiune, inclusiv pentru gestionarea unor posibile incidente de tip CBRN (chimic, bacteriologic, radiologic, nuclear)”, anunță MApN.

Acțiuni de patrulare, tabere mobile, drone

Potrivit sursei citate, pe durata exercițiului vor avea loc acțiuni de patrulare, tabere mobile, misiuni de menținere a ordinii publice, utilizarea dronelor, operațiuni de deminare în spații marine, evaluări medicale, precum și acțiuni de combatere a amenințărilor cibernetice.

La activități participă subunități de vânători de munte, artilerie, geniu, CBRN, specialiști EOD, forțe aeriene și navale, precum și structuri de medicină militară.

Exercițiul „Concordia” se desfășoară anual și are rolul de a întări cooperarea dintre instituțiile din domeniul apărării și securității naționale, pentru a asigura un răspuns rapid, coordonat și eficient la situații de urgență civilă, în beneficiul siguranței cetățenilor, mai precizează MApN.

Ultimele articole pe alba24
