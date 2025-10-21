Marius-Cosmin Pintea, directorul Liceului Teoretic Teiuș, a primit trofeul ”Directorul Anului 2025 pentru Inovare” – AVE România

Marius-Cosmin Pintea, directorul Liceului Teoretic Teiuș, a primit trofeul Directorul Anului 2025 pentru Inovare, în cadrul Galei organizate de Asociația pentru Valori în Educație – AVE România. Este cea mai importantă distincție națională primită de un cadru didactic din Alba. Anunțarea câștigătorilor și decernarea premiilor au avut loc pe 20 octombrie, la Opera Națională București.

”În 10 ani de mandat, a redefinit ce înseamnă o școală a viitorului: a demonstrat că tehnologia și empatia pot transforma o întreagă comunitate.

A atras un buget de 2,6 milioane de euro, pe care l-a investit într-un model integrat care îmbină infrastructura modernă cu starea de bine a elevilor.

A digitalizat 100% școala: de la tablete pentru fiecare elev și profesor la Smart Labs, aducând rata de utilizare a tehnologiei de către profesori la clasă la peste 90%.

A pus inteligența emoțională în centrul actului educațional, implicând peste 700 de elevi în programe de dezvoltare socio-emoțională precum „Detectivi pe tărâmul emoțiilor”.

Marius este dovada că adevărata inovație stă în crearea unui ecosistem unde tehnologia susține performanța și sufletul”, se arată în prezentarea pe care i-au făcut-o organizatorii galei.

Momentul premierii lui Marius Nicolae Pintea poate fi văzut la minutul: 1:45:18.

Performanța sa este cu atât mai remarcabilă, cu cât concurența a fost enormă și a adunat directori din toată țara.

Din cei 154 de directori de școală care s-au înscris anul acesta, 12 directori au ajuns în etapa de jurizare națională de la București.

Directorii au avut la dispoziție două luni pentru a se înscrie în competiție. Au fost eligibili pentru înscriere toți directorii și directorii adjuncți care au ocupat această funcție în perioada 2024-2025 în cadrul unei unități publice de învățământ preuniversitar.

Aproape 1.300 de ore au fost dedicate jurizării celor înscriși la Gala Premiilor pentru Directorii Anului 2025, organizate de Asociația pentru Valori în Educație (AVE).

178 de persoane relevante pentru educație au fost implicate în evaluarea directorilor: de la lideri din business care reprezintă unii dintre cei mai mari angajatori din România la specialiști în recrutare, reprezentanți ai ONG-urilor cu expertiză în educație, elevi, directori de școală câștigători ai edițiilor anterioare, jurnaliști, reprezentanți din partea Ministerului Educației.

Printre cei care au contribuit la alegerea celor mai buni directori din România s-a numărat și un reprezentant al Alba24.

În cadrul Galei au fost premiați patru directori la categoriile: Inovare, Egalitate de Șanse, Antreprenoriat și Directorul Anului 2025.

Printre finaliști s-a numărat și Marius Cosmin Pintea, directorul Liceului Teoretic Teiuș. Prezentarea sa a câștigat selecția regională și apoi etapa finală la nivel național la categoria ”Inovare”.

Dintre cei 4 directori care au câștigat secțiunile, premiul Directorul Anului în România a ajuns la Mariana Stan, directoarea Școlii Gimnaziale nr. 1 din Dor Mărunt.

Această inițiativă a Asociației pentru Valori în Educație este despre directorii care nu așteaptă condiții perfecte, ci acționează cu curaj, perseverență și viziune pentru a face școala un loc mai bun pentru copii, profesori și comunitate.

Din 2017, au fost premiați 34 de directori care au devenit modele de leadership în educație.

Despre Asociația pentru Valori în Educație

Asociația pentru Valori în Educație este o organizație non-profit care contribuie de 10 ani la transformarea sistemului educațional din România prin programe și proiecte dezvoltate pornind de la nevoile școlilor.

AVE a creionat și implementat programe menite să aibă impact atât la nivelul managementului școlii, cât și al profesorilor.

AVE facilitează colaborarea dintre companiile private, directorii de școală, societatea civilă și ONG-uri care activează în educație cu scopul de a crea reușite cu impact asupra sistemului de educație.

