Marți, 14 octombrie: Restricții de trafic pe o stradă din Alba Iulia. Se înlocuiește magistrala de apă. Lucrările durează o lună

Șoferii din Alba Iulia trebuie să se înarmeze cu răbdare. De marți, 14 octombrie 2025, traficul va fi restricționat pe strada Henri Coandă, una dintre arterele circulate ale orașului. Măsura este necesară pentru desfășurarea lucrărilor de înlocuire a magistralei de apă, care vor afecta carosabilul timp de aproximativ 30 de zile.

În zonă sunt efectuate mai multe lucrări care vor afecta carosabilul și automat vor perturba traficul rutier.

Potrivit polițiștilor urmează să se instituie restricție de circulație pe strada Henri Coandă, pe sensul de mers strada Vasile Alecsandri – strada Tudor Vladimirescu, pe sectorul de drum cuprins între intersecția cu strada Vasile Alecsandri și strada Anghel Saligny

Se lucrează pentru înlocuirea magistralei de apă, iar lucrările ar urma să dureze în jur de 30 de zile.

