MARȚI: Se întrerupe furnizarea apei potabile în Baia de Arieș. Lista străzilor afectate

Apa CTTA Sucursala Apuseni anunță consumatorii că marți, 4 noiembrie, se vor efectua lucrări de mentenanță la sistemul de alimentare cu apă potabilă din Baia de Arieș.

Astfel, se va întrerupe furnizarea apei potabile între orele 10.00 – 16.00, în orașul Baia de Arieș, pe următoarele străzi:

Prof. Lazăr Chirila,

Republicii, Brazilor,

Cioara de Sus,

Iazul Morii.

Consumatorii sunt rugați să își asigure rezervele de apă necesare pentru perioada întreruperii.

La reluarea furnizării apei potabile pot apărea depășiri ale parametrului turbiditate, caz în care clienții sunt sfătuiți să utilizeze apa numai în scopuri menajere.

Eventualele perturbații, precum și zonele în care apar acestea, trebuie semnalate imediat la numărul unic Call Center:

0377 900 400 (L–J: 08:00–16:30, V: 08:00–14:00),

în afara programului la numărul de telefon al Dispeceratului Sucursalei Apuseni.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News