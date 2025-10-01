Măsuri de combatere a bolilor cardio și cerebrovasculare în România. Precizările ministrului Sănătății despre strategia națională

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat lansarea oficială a Strategiei Naționale pentru Combaterea Bolilor Cardio și Cerebrovasculare. Este un document strategic esențial, care marchează un moment istoric pentru reforma sistemului sanitar din România, susține acesta.

”Bolile cardiovasculare și cerebrovasculare reprezintă prima cauză de deces și dizabilitate în țara noastră. Din păcate, fiecare dintre noi cunoaștem pe cineva atins de aceste afecțiuni.

Prin acest demers, România se alătură altor 5 țări europene care au deja implementate strategii similare, construind una dintre cele mai complexe și moderne abordări din Uniunea Europeană, axată pe prevenție și diagnostic precoce”, a scris ministrul pe rețeaua de socializare.

Strategia națională pentru combaterea bolilor cardio și cerebrovasculare. Măsuri

Ministrul a prezentat măsuri incluse în strategie:

creșterea cu 10% a capacității de diagnostic precoce

înființarea a 20 de centre comunitare pentru îngrijirea pacienților cronici

creșterea cu 20% a numărului de unități ATI și a finanțării pentru proceduri complexe

dezvoltarea rețelei de centre de reabilitare cardiovasculară și neurologică (+15%)

constituirea Registrului Național al Pacienților cu Risc Vascular Înalt

implementarea de aplicații mobile și platforme online dedicate pacienților

atragerea de personal specializat: cardiologi, fizioterapeuți, psihologi și asistente cu expertiză.

Documentul este construit pe cinci direcții strategice:

crearea unui sistem integrat de date

creșterea accesului la diagnostic și tratament

dezvoltarea reabilitării medicale

consolidarea resursei umane

stimularea cercetării și inovării.

Această strategie este parte integrantă a Strategiei Naționale de Sănătate. Reprezintă un efort comun al profesioniștilor din domeniu, coordonat de Comisiile de specialitate de Cardiologie și Neurologie ale Ministerului Sănătății, mai spune Rogobete.

