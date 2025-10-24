Connect with us

Eveniment

Medicul Răzvan Curcă, nominalizat în finala unei competiții ce premiază inovația și dedicarea în domeniul medical

Publicat

acum O oră

Medicul Răzvan Curcă, medic primar oncologie medicală și președinte al Societății Naționale de Oncologie Medicală din România este unul dintre finaliștii competiției Romanian Healthcare Awards 2025.

Aceasta competiție ce premiază inovația, dedicarea și impactul real în sistemul medical.

Medicul Răzvan Curcă a fost nominalizat, în finala competiției, la două categorii:

”Medicul anului” – cu proiectul „NextGen Oncologie: burse, mobilități și recunoaștere globală”

”Proiectul de cercetare al anului” – ”Analiza națională pe cancer de plămân bazată de real world data (RWD), realizat prin platform Danny

Medicul Răzvan Curcă este recunoscut pentru implicarea și activitatea sa în dezvoltarea oncologiei din România și în îmbunătățirea continuă a îngrijirii pacienților.

sursa: Facebook Elysee Hospital

