Eveniment
Medicul Răzvan Curcă, nominalizat în finala unei competiții ce premiază inovația și dedicarea în domeniul medical
Medicul Răzvan Curcă, medic primar oncologie medicală și președinte al Societății Naționale de Oncologie Medicală din România este unul dintre finaliștii competiției Romanian Healthcare Awards 2025.
Aceasta competiție ce premiază inovația, dedicarea și impactul real în sistemul medical.
Medicul Răzvan Curcă a fost nominalizat, în finala competiției, la două categorii:
”Medicul anului” – cu proiectul „NextGen Oncologie: burse, mobilități și recunoaștere globală”
”Proiectul de cercetare al anului” – ”Analiza națională pe cancer de plămân bazată de real world data (RWD), realizat prin platform Danny
Medicul Răzvan Curcă este recunoscut pentru implicarea și activitatea sa în dezvoltarea oncologiei din România și în îmbunătățirea continuă a îngrijirii pacienților.
sursa: Facebook Elysee Hospital
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.