Mesajul primarului din Blaj cu ocazia numirii PS Claudiu Pop – Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică

Publicat

acum 52 de secunde

Primarul municipiului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar, transmite un mesaj de felicitare odată cu numirea PS Claudiu Lucian Pop în demnitatea de Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică.

”Preafericite Părinte Claudiu Lucian Pop, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică

Ca Primar al Blajului, în numele comunității blăjene și al administrației publice locale, îmi exprim cele mai alese felicitări și urări de bine cu prilejul confirmării Preafericirii Voastre ca Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, la Blaj – inima spirituală a românilor uniți și locul unde credința, cultura și identitatea națională s-au împletit de-a lungul veacurilor.

Momentul solemn al alegerii de către Sinodul Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică și al confirmării de către Papa Leon al XIV-lea marchează o nouă etapă în istoria Bisericii Greco-Catolice și în viața Blajului, chemate împreună să continue lucrarea de slujire creștină, de comuniune și de zidire a comunității.

Acest moment de înaltă trăire spirituală aduce speranță și reînnoire pentru întreaga Biserică, reafirmând crezul care a călăuzit generații de ierarhi, preoți și credincioși greco-catolici: „Credința noastră este viața noastră!”

Fie ca Dumnezeu să binecuvânteze slujirea Preafericirii Voastre și să reverse asupra comunității Blajului pace, credință și bucurie.

Sunt încredințat că legăturile noastre instituționale vor atinge un nivel mai înalt de dezvoltare, iar Blajul va continua să fie un far al credinței, al culturii și al unității, un loc unde valorile spirituale și comunitare se împletesc pentru binele tuturor.

Cu prețuire,

Gheorghe Valentin Rotar – Primarul Blajului”

