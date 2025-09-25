Metodologia pentru cele două ore de învățare remedială obligatorii în clasele primare, din anul școlar 2025-2026, a fost aprobată

Metodologia de organizare a orelor de învățare remedială în învățământul primar, obligatorii din anul școlar 2025-2026, a fost aprobată prin ordin de ministru, a anunțat Ministerul Educației și Cercetării, joi, 25 septembrie.

De asemenea, ordinul de ministru care aprobă metodologia urmează să fie publicat în Monitorul Oficial.

Potrivit unui comunicat al Ministerul Educației și Cercetării, metodologia, recent aprobată, reglementează flexibil, dar riguros, utilizarea celor două ore pe săptămână pentru:

consolidarea-fixarea competențelor dobândite,

pentru recuperarea competențelor planificate, dar nedobândite adecvat,

pentru utilizarea competențelor în viața cotidiană,

pentru dezvoltarea competențelor dobândite în condiții de performanță.

VEZI ȘI Obligație nouă pentru învățători în anul școlar 2025-2026: Trebuie să țină 2 ore pe săptămână pentru pregătire remedială

Pregătire remediată. Ce spune ministrul Daniel David

În acest context, ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, declară:

„Analfabetismul funcțional și abandonul școlar reprezintă tare majore ale sistemului nostru de educație, cu risc asupra securității naționale, prin expunerea țării la manipulare și destabilizare prin pseudoștiință (inclusiv promovată prin fake news).

Am căutat ca măsurile dificile de criză fiscal-bugetară, dacă tot trebuie luate pentru salvarea salariilor și burselor până la sfârșitul anului, să aibă și beneficii educaționale, astfel că s-a născut acest program remedial, care va ajuta copiii să asimileze mai bine (și chiar performant) cele 8 competențe-cheie, să fie mai bine pregătiți pentru intrarea la gimnaziu și pentru a vedea rostul școlii în viața cotidiană.

Împreună cu deciziile luate recent privind reglementarea activităților remediale la nivel de gimnaziu și liceu și alături de adaptarea evaluărilor în clasele a II-a, a IV-a și a VI-a (cu scopul de a fi mai relevante sub aspectul diversității competențelor și al modului de testare: competențe plus utilizarea acestora în viața cotidiană) se asigură astfel un mecanism pentru reducerea analfabetismului funcțional, creșterea gradului de atractivitate a școlii (cu impact pozitiv asupra scăderii abandonului școlar) și pentru pregătirea mai bună a copiilor pentru școală și viață”, se arată în comunicatul transmis.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News