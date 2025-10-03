Connect with us

Metodologia pentru orele remediale a fost publicată în Monitorul Oficial. Ce obligații au învățătorii

Publicat

acum 55 de minute

Metodologia pentru orele remediale a fost publicată în Monitorul Oficial. Potrivit acesteia, fiecare învățător trebuie să țină 2 ore pe săptămână, cu catalog separat și condică de prezență.

Elevii participă la solicitarea părintelui sau recomandarea cadrului didactic, scrie Edupedu.ro. Totuși, un elev poate fi retras din program.

La fel ca în cazul disciplinei Religie, retragerea unui elev se face doar prin cerere scrisă a părintelui, inclusiv online.

La alternativa Step by Step, aceste ore se integrează în cele opt ore zilnice petrecute de elevi la școală, prevede ordinul cu metodologia.

Grupele de elevi pentru orele remediale se formează de regulă cu 6 până la 12 copii, dar numărul poate varia, în funcție de situație.

De menționat că se pot constitui grupe și din elevi de la clase diferite.

Activitățile remediale pot fi de remediere, consolidare, aprofundare sau extindere a cunoștințelor.

Directorul aprobă grupele, verifică respectarea orarului, observă direct orele și organizează întâlniri cu profesorii pentru evaluarea programului.

Reamintim că din anul școlar 2025-2026, toți învățătorii și profesorii pentru învățământul primar au incluse în atribuțiile postului 2 ore pe săptămână de pregătire remedială.

Ei trebuie să aloce 25% din timpul de predare pentru activități de consolidare, remediale și aplicare practică a competențelor.

Ministrul Educației, Daniel David, a spus că programul remedial va ajuta la reducerea analfabetismului funcțional și abandonului școlar

  1. Horatius

    vineri, 03.10.2025 at 12:23

    Sotia maea care este invatatoare va face in plus 2 ore dar oare liderul de sindicat FEN din zona Apuseni de ce este degrevat total de ore ca nu le poate tine ca este foarte ocupat cu miscarea sindicala? Nu este corect dl lider sa nu prestezi nici o ora si sa primesti salariul intreg iar invatatorii si si profesorii sa tina 2 ore in plus pentru acelasi salariu!

