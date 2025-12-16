Miercuri, 17 decembrie: se întrerupe alimentarea cu gaz pe mai multe străzi din Aiud. Se fac lucrări la rețea

Primăria Aiud a anunțat că miercuri, 17 decembrie, se întrerupe alimentarea cu gaz pe mai multe străzi din municipiu. Delgaz Grid desfășoară lucrări la rețea.

”Pentru efectuarea unor lucrări specifice la sistemul de distribuție a gazelor naturale, compania Delgaz Grid este nevoită să sisteze temporar alimentarea cu gaz

miercuri, 17 decembrie, în intervalul orar 9:00-15:00

la consumatori de pe străzile: Iuliu Maniu (parțial), Transilvaniei (zona centrală și zona cu blocuri), Băilor, Muzicanților și Morii (parțial) din Aiud”, este anunțul primăriei.

Locuitorii trebuie să închidă toate focurile, iar după reluarea distribuției gazelor naturale să supravegheze modul de ardere a acestora timp de 30 minute.

În cazul în care simt miros specific de gaz, consumatorii sunt rugați să anunțe imediat dispeceratul de urgență al Delgaz Grid la unul dintre numerele de telefon:

0800.800.928 (număr gratuit, apelabil din principalele rețele de telefonie fixă și mobilă)

0265.200.928 (număr taxabil cu tarif local din rețeaua Telekom și cu tariful operatorului din toate celelalte rețele de telefonie).

