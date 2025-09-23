Militari NATO în vizită la Primăria Municipiului Alba Iulia și Prefectura Județului. În județ vor avea loc exerciții militare

O delegație de militari NATO s-au aflat marți, 23 septembrie, în vizită la Alba Iulia. Este vorba despre reprezentanții Comandamentului Multinațional de Divizie Sud-Est al NATO, ai Grupului de Luptă al NATO dislocat în România, Batalionului 1 CIMIC și ai Comandamentului Forțelor Terestre ale SUA pentru Europa și Africa.

Aceștia au purtat discuții cu prefectul județului, Nicolae Albu, la instituția prefectului, dar au ajuns și la Primăria Municipiului Alba Iulia.

Militarii NATO promovează exercițiul multinațional DACIAN FALL 2025.

Exercițiul multinațional se va desfășura în perioada 20 octombrie – 13 noiembrie 2025, când peste 5.000 de militari și cca. 1.200 de mijloace tehnice din 10 state membre NATO vor participa la activități de instruire în poligoane din România și Bulgaria, inclusiv în zonele Alba Iulia, Aiud, Sântimbru și Bogata.

Este vorba de un exercițiu cu caracter strict defensiv, care urmărește consolidarea interoperabilității între structurile aliate.

Pe raza municipiului Alba Iulia vor avea loc exerciții militare la care vor participa în jur de 200 de soldați.

