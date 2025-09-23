Connect with us

Eveniment

Militari NATO în vizită la Primăria Municipiului Alba Iulia și Prefectura Județului. În județ vor avea loc exerciții militare

Publicat

acum O oră

O delegație de militari NATO s-au aflat marți, 23 septembrie, în vizită la Alba Iulia. Este vorba despre reprezentanții Comandamentului Multinațional de Divizie Sud-Est al NATO, ai Grupului de Luptă al NATO dislocat în România, Batalionului 1 CIMIC și ai Comandamentului Forțelor Terestre ale SUA pentru Europa și Africa.

Aceștia au purtat discuții cu prefectul județului, Nicolae Albu, la instituția prefectului, dar au ajuns și la Primăria Municipiului Alba Iulia.

Militarii NATO promovează exercițiul multinațional DACIAN FALL 2025.

Exercițiul multinațional se va desfășura în perioada 20 octombrie – 13 noiembrie 2025, când peste 5.000 de militari și cca. 1.200 de mijloace tehnice din 10 state membre NATO vor participa la activități de instruire în poligoane din România și Bulgaria, inclusiv în zonele Alba Iulia, Aiud, Sântimbru și Bogata.

Este vorba de un exercițiu cu caracter strict defensiv, care urmărește consolidarea interoperabilității între structurile aliate.

Pe raza municipiului Alba Iulia vor avea loc exerciții militare la care vor participa în jur de 200 de soldați.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Ratele românilor vor crește
Evenimentacum 28 de minute

Un escroc cu experiență, condamnat după ce a pus în aplicare metoda ”șmen” în Sebeș. Cum a reușit să o înșele pe o vânzătoare
Evenimentacum O oră

Militari NATO în vizită la Primăria Municipiului Alba Iulia și Prefectura Județului. În județ vor avea loc exerciții militare
Evenimentacum O oră

TOP ZECE cele mai bune universități din România. Clasament QS World University Rankings 2026
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 4 zile

VIDEO: Accident rutier la Alba Iulia. Impact între un BMW și un Volvo, în intersecție, pe Calea Moților
Actualitateacum 3 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Vulpe observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia
Evenimentacum o lună

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 9 ore

Cât de scumpă a ajuns parcarea în Zona Zero, la Alba Iulia: se aplică noile tarife. Prețuri triple și pentru Zona 1
Administrațieacum 9 ore

Campanie de deratizare în Alba Iulia: 1.800 de stații pentru combaterea rozătoarelor vor fi amplasate în locații din oraș
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Ratele românilor vor crește
Actualitateacum 6 ore

Bolnavii de cancer ar putea retrage toți banii adunați la Pilonul 2 de pensii. Dezbateri în Coaliția de Guvernare
Vouchere sociale
Actualitateacum 6 ore

Consiliul Concurenței nu susține prelungirea plafonării adaosului la unele alimente de bază
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Actualitateacum o zi

Moțiune simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, depusă de AUR. Se dezbate luni
Evenimentacum o zi

Sondaj: AUR, primul în preferințele românilor. Călin Georgescu și George Simion au cea mai mare cotă de încredere
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 23 de ore

FOTO Attila Malnași de la CSM Unirea Alba Iulia, o nouă performanță: A câștigat ultima etapă din Cupa României de MTB XCM
Blajacum o zi

Echipa Volei Alba Blaj, victorie în meciul de pregătire, cu CSU Medicina Târgu Mureș. Programul meciurilor în septembrie-octombrie
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

meteo vremea toamna septembrie Alba24
Evenimentacum 12 ore

Vremea până în 20 octombrie. Variații mari de temperatură, perioade cu ploi. Prognoza meteo actualizată pe patru săptămâni
Evenimentacum o zi

VIDEO: Expoziție de fotografie cu și despre Marcel Iureș. Eveniment de excepție la Alba Iulia. Imagini din cariera actorului
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o zi

Cum poți afla dacă mașina ta este vizată de o campanie de rechemare. RAR a creat o secțiune specială pe site
Evenimentacum o zi

”Tun” de 30 de milioane de euro la Superbet: Peste 7000 de români au obținut câștiguri fabuloase datorită unei erori din aplicație
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 5 ore

Primul test de sânge din lume pentru detecția timpurie a bolii Alzheimer, disponibil în România. Cine îl poate face
Ratele românilor vor crește
Actualitateacum 6 ore

Bolnavii de cancer ar putea retrage toți banii adunați la Pilonul 2 de pensii. Dezbateri în Coaliția de Guvernare
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 8 ore

Elevii premiați la olimpiade ar putea primi din nou burse de excelență. Schimbări și la plata cu ora. Amendamente aprobate la lege
Educațieacum 13 ore

Elevii din clasa pregătitoare vor primi gratuit materiale didactice. Lege adoptată de Senat
Mai mult din Educatie