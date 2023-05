Ministerul Turismului vrea să realizeze o rută naţională a vinului, cu toate cramele din ţară care pot fi vizitate de turiști

Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului are în plan realizarea unei rute naţionale a vinului. În aceasta ar urma să fie incluse toate cramele din ţară care pot fi vizitate de către turişti.

Potrivit ministrului Constantin-Daniel Cadariu, în România sunt doar şase rute cultural-turistice care includ astfel de obiective, deşi în ţara noastră, în prezent, sunt peste 300 de producători de vin, iar 124 dintre ei fac şi turism.

„În conformitate cu cele spuse de Organizaţia Internaţională a Vinului, România este pe locul 13 în ceea ce înseamnă producătorii şi pe locul 35, din păcate, în ceea ce priveşte exportul de produse. Deci, e loc de dezvoltare. Pe de altă parte, conform unor statistici, în România sunt 317 producători de vin. Din păcate, în doar 124 din cazuri sunt crame deschise vizitei de către turişti.

Ministerul ca atare are de mai multă vreme adoptat un sistem de recunoaştere voluntară a unor rute cultural-turistice şi sunt multe astfel de rute propuse de entităţi din teritoriu, de regulă administraţii publice locale sau asociaţii patronale sau de profil. Din aceste multe rute cultural-turistice, şase includ crame, doar şase astfel de rute. (…)

Specialiştii din minister, sub conducerea Directoratului general, au un plan, pe viitor foarte scurt, de a realiza o rută naţională a vinului, la care să lucrăm şi în final să putem include toate cele 124 de crame care sunt în momentul de faţă disponibile pentru a fi vizitate de către turişti”, a spus Cadariu, citat de Agerpres.

Ministrul Antreprenoriatului şi Turismului a arătat că turismul viticol şi industria viei şi vinului au potenţial de dezvoltare rapidă într-un timp foarte scurt, o variantă în acest sens fiind şi constituirea organizaţiilor de management al destinaţiei (OMD), al căror cadru legislativ a fost definitivat anul trecut.

„Cumva forţaţi şi de un jalon din PNRR, în prima jumătate a anului trecut, am finalizat legislaţia. La sfârşit de an, am emis şi ordinul de ministru şi suntem într-un proces de constituire a OMD-urilor. Ce sunt ele? Sunt asocieri între autorităţile publice locale şi operatorii privaţi dintr-o destinaţie turistică. Care e scopul principal? Sunt de fapt două principale: dezvoltarea turistică, dar mai ales promovarea acelei destinaţii.

Ele vor fi pe patru nivele. Vor fi la nivel local, la nivel judeţean, nivel regional şi, într-un final, undeva în orizontul anului 2024, ar trebui să fie constituit şi OMD-ul naţional, cel care va prelua din sarcina statului, din sarcina ministerului această activitate principală de promovare la modul unitar a destinaţiilor turistice în România.

Din păcate, trebuie să recunoaştem că statul, prin organismul de specialitate, fie că a fost minister de sine stătător, agenţie de turism sau, cum este acum, parte componentă din alt minister, nu a reuşit să-şi atingă această ţintă. Odată ce acest proces de constituire a OMD-urilor este în plină desfăşurare, undeva, aşa cum spuneam, din orizontul anului 2024 acest lucru se va realiza”, a mai spus ministrul.

Ministrul Cadariu s-a aflat, marţi, la Drăgăşani, pentru a participa la prezentarea unui proiect ce urmăreşte obţinerea statutului de staţiune de interes naţional pentru zona podgorie Drăgăşani, respectiv municipiul din sudul judeţului Vâlcea şi încă 12 comune din jur.

sursa: agerpres.ro

