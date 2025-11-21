Lipsa somnului poate avea consecințe grave asupra sănătății și a deciziilor financiare. Studiu

Lipsa somnului poate avea consecințe grave asupra sănătății și deciziilor financiare. Persoanele care nu dorm bine prezintă un risc dublu de a dezvolta trei probleme grave.

Conform unui studiu realizat de britanici, 70% dintre adulți nu reușesc să atingă cele șapte ore recomandate de experți deși înțeleg importanța unui somn odihnitor.

O cercetare făcută de experți a arătat că cei care dorm mai puțin de șapte ore își dublează riscul de diabet, boli de inimă și creștere în greutate, scrie Mediafax.

Într-un studiu la nivel național efectuat pe 1.000 de persoane cu vârste cuprinse între 18 și 99 de ani, experții în somn de la Land of Beds au colaborat cu medicul de familie Katrina O’Donnell pentru a examina modul în care somnul insuficient afectează sănătatea, munca și finanțele oamenilor, anunță Express.

Constatările au dezvăluit că populația din Marea Britanie se confruntă cu o criză a somnului tot mai mare:

45% dintre oameni dorm agitat și se trezesc frecvent pe parcursul nopții,

47% au mărturisit că se trezesc obosiți aproape în fiecare dimineață.

Somnul insuficient poate avea efecte grave asupra organismului

Medicii avertizează că dormitul mai puțin de șapte ore pe noapte poate avea efecte devastatoare asupra organismului.

„Somnul prost poate deteriora fiecare sistem din organism, ducând la o sănătate precară. Dormitul a doar cinci până la șase ore pe noapte dublează riscul de a fi diagnosticat cu prediabet și diabet de tip 2 și crește riscul de hipertensiune arterială.

Persoanele cu perioade de somn foarte scurte, patru sau mai puține ore pe noapte, au de două ori mai multe șanse de a avea hipertensiune arterială”, a explicat medicul Katrina O’Donnell.

Vezi și: Statul pe telefon înainte de culcare poate provoca insomnie. Cum putem îmbunătăți calitatea somnului

Ea a avertizat că, dacă somnul prost devine o problemă cronică, crește riscul de a dezvolta demență.

„Privarea de somn este legată de mulți factori de risc pentru bolile de inimă, inclusiv niveluri nesănătoase de colesterol și niveluri mai ridicate de hormoni de stres și substanțe care indică inflamație.

Persoanele cu somn deficitar sunt mai predispuse la depresie dacă aceasta devine o problemă cronică, iar cercetările au asociat din ce în ce mai mult tulburările de somn cu un risc crescut de demență”, a adăugat O’Donnell.

Probleme medicale și financiare

Ea i-a sfătuit pe cei care suferă de probleme legate de somn să ceară ajutor medicului.

„Oricine suferă de somn deficitar timp de trei luni sau mai mult ar trebui să ceară sfatul medicului de familie”, a precizat Katrina O’Donnell.

Studiul a mai descoperit că 56% dintre oameni cheltuiesc mai mulți bani pe articole neimportante după o noapte de somn prost, în timp ce 40% regretă deciziile financiare luate atunci când sunt obosiți, a relatat Mirror, citat de Mediafax.

