Ministrul Apărării a luat în vizor serviciul secret al Armatei. Promite concedieri în scandalul Potra

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a luat în vizor serviciul secret al Armatei, DGIA. El spune că angajații din Direcţia Generală de Informaţii a Armatei (DGIA) implicați sau care au știut despre operațiunile lui Horațiu Potra vor fi concediați.

El a criticat și SRI și SIE, în contextul în care liderul grupării, Horaţiu Potra, avea arme şi milioane de euro cash, potrivit unui interviu cu ministrul, publicat de News.ro.

„O să aflu dacă au ştiut şi dacă au fost implicaţi. Iar cei care au ştiut şi au fost implicaţi nu o să mai fie acolo” a spus Moșteanu.

Ministrul Apărării a mai afirmat că există o „bănuială rezonabilă” că serviciul militar de informații al Armatei știa acest lucru, dar a precizat că nu doar DGIA este vizat, ci și alte servicii secrete, precum SRI și SIE.

„E vorba de toate serviciile, de fapt! Cum este posibil ca unul ca Potra să aibă un arsenal şi nişte milioane cash în casă, fără ca serviciile să ştie? Şi acolo evident că e vorba de complicitate sau incompetenţă.

Ambele sunt grave. Dar aici e o discuţie pe care sper să o lămurim. Nu e foarte clar cine şi cum ar trebui să ştie despre acest lucru. În ceea ce mă priveşte, o să lămuresc cu siguranţă în perioada următoare! Sunt mai multe lucruri de lămurit…”, a spus Moșteanu.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News