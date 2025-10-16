Ministrul Cseke Attila, vizită anunțată la Sebeș. Primăria l-a invitat să vadă o creșă realizată prin PNRR

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila, va fi prezent joi la Sebeș pentru a vizita cea mai nouă creșă din municipiu, realizată cu o finanțare susținută prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Noua creșă, amplasată în Parcul Arini, va putea găzdui 40 de copii, organizați în patru grupe, oferind condiții moderne și sigure pentru cei mici, au transmis reprezentanții Primăriei Sebeș.

Investiția prin PNRR este de 11.886.810,72 lei din fonduri nerambursabile.

Clădirea este eficientă energetic și va beneficia de toate facilitățile prevăzute de reglementările legale: camere de joacă, dormitoare, spălătorie proprie, bucătărie, sală mare funcțională, cabinet medical, spații administrative.

Cseke Attila trebuia să viziteze investiția luni, însă și-a amânat deplasarea, cu câteva zile.

