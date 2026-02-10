Sumă uriașă donată de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia către 11 centre sociale, în cadrul campaniei „Faptele Credinței” 2025

Arhiepiscopia Ortodoxă din Alba Iulia a organizat campania „Faptele Credinței” 2025 prin care a strâns peste 460.000 de lei.

Fondurile au fost direcționate către construcția, renovarea, dotarea și susținerea funcționării a 11 centre sociale, suma totală alocată fiind de 466.000 lei.

În urma evaluării nevoilor semnalate de către protopopi și potrivit criteriilor specifice campaniei, sprijinul financiar a fost distribuit astfel:

Centrul Creștin Social Medical de Zi Sighișoara – 70.000 lei (dotare și funcționare);

Centrul Rezidențial pentru persoane vârstnice Târnăveni – 55.000 lei (lucrări de construcție);

Centrul Rezidențial pentru persoane vârstnice Războieni – 55.000 lei (lucrări de construcție);

Cantina Socială Reghin – 50.000 lei (lucrări de construcție);

Locuința Maxim Protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 12, Galda de Jos – 45.000 lei (renovare generală);

Adăpostul de Noapte Alba Iulia pentru persoane fără adăpost – 45.000 lei (lucrări de renovare);

Locuința Maxim Protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 6, Abrud – 38.000 lei (renovare generală);

Casa de Tip Familial „Adolescența”, Oarda de Jos – 45.000 lei (renovare generală);

Centrul de zi pentru copii Luduș – 31.000 lei (dotare și funcționare);

Serviciul de îngrijire la domiciliu pentru persoane adulte cu dizabilități Câmpeni – 23.000 lei (cheltuieli de funcționare);

Cantina Socială Târnăveni – 9.000 lei (cheltuieli de funcționare).

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei adresează mulțumiri tuturor preoților care s-au implicat în organizarea și desfășurarea campaniei, precum și tuturor donatorilor.

”Fiecare contribuție a însemnat un pas concret în îmbunătățirea condițiilor de trai și în creșterea calității serviciilor oferite beneficiarilor din aceste centre” au transmis reprezentanții Arhiepiscopiei.

