Ministrul Energiei: Prețurile la gaze nu vor crește până în 31 martie 2027. Va fi o plafonare în mai multe marje

Prețurile la gazele naturale nu vor crește, „în mod cert”, până la 31 martie anul viitor, a declarat joi ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Acesta a transmis că va fi o plafonare în mai multe marje, iar până la finalul săptămânii viitoare, cel mai probabil, urmează să fie elaborat tot cadrul legislativ pentru a pune acest mecanism în piață.

„În urma discuțiilor tehnice pe care le-am purtat încă din septembrie anul trecut cu toată piața, cu specialiști din domeniu, după o agreare la nivelul Guvernului României, suntem în faza în care oamenii de acasă trebuie să știe că nu vor crește prețurile la gaze naturale, în mod cert, până anul viitor, în 31 martie 2027. (...)

Nu vreau să intru în detalii extrem de tehnice, pe care o să le prezint imediat după ce o să modificăm, săptămâna viitoare, actele normative, pentru că vorbim de o legislație foarte complexă. Pot să vă spun doar următorul lucru: în clipa în care plafonezi prețul de la producător plus tot lanțul, până la consumatorul final, este evident că ai niște marje în care ei pot să vină cu diferite tarife, dar te asiguri că prețul final, indiferent de modul în care sunt aceste marje stabilite, nu o să depășească prețul aflat în plată astăzi. (...)

Săptămâna viitoare o să avem mai multe discuții și întâlniri tehnice și până la finalul săptămânii viitoare, cel mai probabil, va fi elaborat tot cadrul legislativ pentru a pune acest mecanism în piață. (...)

Putem să spunem generic, pentru a înțelege toți oamenii de acasă, că va fi o plafonare în mai multe marje și prețul va rămâne la fel ca și astăzi”, a explicat ministrul Energiei, citat de Agerpres.

Bogdan Ivan a subliniat că acest lucru vine concomitent cu o perioadă în care piața se pregătește foarte mult pentru eliminarea plafonului și pentru a-și crea mecanisme interne și mai ales după ce va fi o alocare suplimentară de circa 8 miliarde de metri cubi în piața din România, gaze care vor veni din perimetrul Neptun Deep.

„Adică o să avem mai multă lichiditate în piață, automat o să avem mai multe gaze, prețul o să scadă natural pe tot lanțul. Avantajul foarte mare al acestui mecanism este faptul că prețul va putea, în condiții de concurență în piață, să ducă și la o scădere. Adică să nu vorbim doar de un plafon care limitează creșterea, dar să vorbim inclusiv despre o scădere a prețului, în condițiile în care deja vedem o tendință foarte clară în piață, atât pentru consumatorii casnici cât și pentru consumatorii industriali, de a avea o scădere a prețului la gaze naturale”, a adăugat Ivan.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că între 1 aprilie anul acesta și sfârșitul lunii martie 2027 va exista o perioadă tranzitorie cu un preț la gaze naturale care nu va mai fi plafonat, dar va fi unul administrat pentru consumatorii casnici, astfel încât să fie stabil.

Ilie Bolojan a explicat că, în acest sens, va fi reglementat prețul la gaze pentru consumatorii casnici pe tot lanțul - de la producător la transportatori, la distribuitori și la furnizori, menționând că „prețul va rămâne stabil”.

„Un aspect important este plafonarea administrativă a prețului la gaz. Așa cum știți, trebuie să facem pași pentru a elimina plafonarea prețului la gaze, dar în același timp trebuie să protejăm și cetățenii României de puseul de inflație posibil, care ar putea să apară pe fondul creșterii prețurilor la gaz necontrolate. De asemenea, fiind un an greu, este normal să luăm aceste măsuri, având în vedere că, din 2027, România va avea un avantaj important în sensul în care, așa cum am spus, vom avea resurse suplimentare de gaze în Marea Neagră, ceea ce ar trebui să ne ducă la o scădere a prețului gazelor și să înlăture orice fel de probleme cu aprovizionarea iarna, în perioadele când avem ger”, a afirmat Bolojan, într-o conferință de presă la Palatul Victoria.

Potrivit premierului, acest lucru înseamnă că anul 2027, când va fi această supraproducție de gaz, ar fi un an mai potrivit pentru a face liberalizarea prețului la gaz.

„Propunem deci ca, între 1 aprilie anul acesta, sfârșitul lunii martie și sfârșitul lunii martie 2027, să existe o perioadă tranzitorie, cu un preț care nu va mai fi plafonat, un preț administrat pentru consumatorii casnici. Ce înseamnă asta? Înseamnă că vom reglementa prețuri pentru casnici pe tot lanțul, de la producători, la transportatori, la distribuitori și la furnizori, asta înseamnă că prețul va rămâne stabil pe tot parcursul anului și nu vor fi alte modificări până în primăvara anului viitor. Prețul la gaz va fi administrat pentru toți consumatorii casnici și pentru toate CET-urile pentru cantitatea utilizată pentru generarea energiei termice, pentru celelalte activități nu va mai exista plafon, dar, așa cum sunt datele astăzi, majoritatea consumatorilor din economie achiziționează gaze la prețuri care sunt sub plafon”, a precizat Bolojan.

sursa: agerpres

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News