Minor din Blaj, arestat preventiv pentru tentativă de omor. În timpul unui scandal l-a lovit pe un tânăr de 18 ani cu un cuțit
Un minor în vârstă de 16 ani din Blaj, își va petrece următoarele 30 de zile în arestul IPJ Alba. Acesta este cercetat pentru tentativă de omor, pentru o faptă comisă în noaptea de 31 octombrie spre 1 noiembrie 2025, pe o stradă din oraș. Inițial polițiștii l-au reținut pentru loviri sau alte violențe, dar procurorii au decis să îl ancheteze pentru tentativă de omor.
În data de 1 noiembrie 2025, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba au propus arestarea preventivă a minorului, iar judecătorii au admis cererea.
” (…) dispune arestarea preventivă a inculpatului V.E. A.,cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă de omor, (…) pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 01.11.2025 și până la data de 30.11.2025, inclusiv”, se arată în soluția pe scurt a Tribunalului Alba.
Fapta s-a petrecut pe Bulevardul Republicii din Blaj. Potrivit IPJ Alba, pe fondul consumului de alcool și al unui conflict spontan, l-ar fi înțepat cu un obiect ascuțit, în zona spatelui și a urechii, pe un tânăr de 18 ani, din localitatea Bucerdea Grânoasă.
Tânărul de 18 ani a suferit leziuni corporale, fiind transportat la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale.
Ulterior, tânărul de 16 ani a fost identificat de polițiști.
În cauză, cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe.
