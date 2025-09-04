Connect with us

Miriam Bulgaru, succes la Viena: Sportiva din Alba Iulia s-a calificat în sferturile de finală ale turneului ITF din Austria

Publicat

acum 4 secunde

Jucătoarea de tenis din Alba Iulia, Miriam Bulgaru, s-a calificat, joi, în sferturile de finală ale turneului ITF de la Viena (W75), după ce a învins-o pe finlandeza Laura Hietaranta, cu 6-0, 6-7 (5/7), 6-1.

Turneul este dotat cu premii totale de 60.000 de dolari, potrivit Agerpres.

Miriam Bulgaru (26 ani, 200 WTA), a cincea favorită, s-a impus după trei ore şi 17 minute în faţa unei adversare venite din calificări (21 ani, 365 WTA).

Sportiva noastră va juca în sferturi contra ucrainencei Katarina Zavaţka (25 ani, 477 WTA), cea care, venind din calificări, a eliminat-o în optimi pe principala favorită, Leyre Romero Gormaz (Spania), cu 6-4, 6-4.

Foto: Arhivă

