Miriam Bulgaru va juca la Transylvania Open 2026, în Cluj Napoca. Sportiva din Alba Iulia a primit un wild card

Miriam Bulgaru a primit un wild card și va intra pe teren la Transylvania Open 2026. Alături de ea, wildcarduri îm competiția din Cluj Napoca, au mai primit Ana Bogdan, câștigatoarea trofeului în 2024 - Karolína Plíšková și Elena Ruxandra Bertea.

Cea de-a șasea ediție a Transylvania Open WTA 250 va avea loc în perioada 31 ianuarie – 7 februarie 2026, în BTarena din Cluj-Napoca. Meciurile se vor disputa, ca de obicei, indoor, pe două terenuri de suprafață hard. 32 de jucătoare la simplu și 16 echipe la dublu vor juca pentru marele trofeu.

Tabloul principal de simplu va fi completat de cele patru jucătoare care au primit wild card, de alte patru jucătoare venite din calificări, precum și de o jucătoare de pe lista de alternates, în ordinea clasamentului WTA.

Tragerea la sorți a meciurilor va avea loc vineri, 30 ianuarie, începând cu ora 18:00.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News