FOTO Un tânăr din Alba și-a pierdut viața după ce un s-a răsturnat cu un tractor

Pompierii din Câmpeni au intervenit marți, 16 septembrie, în jurul orei 16.40, pe raza localității Mătișești, pentru salvarea unei persoane. Un tânăr a fost prins sub un tractor.

Deși medicii au intervenit de urgență și au început manevrele de resuscitare, victima, un tânăr în vârstă de aproximativ 26 de ani, nu a putut fi salvat.

Tânărul nu a răspuns manevrelor de resuscitare

UPDATE 18.15: Potrivit reprezentanților ISU Alba, tânărul nu a răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarat decesul de către medicul prezent la fața incidentului.

A fost chemat un elicopter SMURD

UPDATE 17.45: Potrivit ISU Alba, la fața locului a fost solicitată intervenția unui elicopter SMURD.

Un tânăr este prins sub un tractor

UPDATE 17.08: Pompierii militari au ajuns la fața locului.

Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii evenimentului. Persoana prinsă sub un tractor este un tânăr de aproximativ 25 de ani. Acesta se află în stop cardio respirator.

Echipajul medical prezent la locul producerii evenimentului a început manevrele de resuscitare, au transmis reprezentanții ISU Alba.

Misiunea pompierilor este în dinamică. Știre în curs de actualizare.

Sursă foto: ISU Alba.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News