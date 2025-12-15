Connect with us

Schimbări majore în facturarea gazelor naturale, în 2026. Ce informații vor primi consumatorii, înainte de liberalizarea pieței

Publicat

acum 2 ore

Schimbări majore în facturarea gazelor naturale, în 2026. Consumatorii de gaze naturale din România vor avea parte de schimbări importante în facturare anul viitor, odată cu liberalizarea pieței.

Furnizorii de gaze vor fi obligați să informeze consumatorii, până cel târziu la 2 martie 2026, că schema de plafonare a prețurilor va înceta la 1 aprilie 2026, potrivit unui proiect de ordin elaborat de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).

Schimbări majore în facturarea gazelor naturale, în 2026

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a publicat, pe 12 decembrie, un Proiect de Ordin pentru stabilirea unor măsuri de informare a clienţilor finali de gaze naturale.

Având în vedere faptul că la data de 1 aprilie 2026, conform dispoziţiilor OUG 6/2025 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică în perioada 1 aprilie 2025 - 30 iunie 2025, respectiv măsurile aplicabile clienților finali din piața de gaze naturale în perioada 1 aprilie 2025 - 31 martie 2026, se va elimina schema de sprijin pentru gaze naturale instituită prin această ordonanţă, pentru asigurarea creșterii gradului de informare a clienților finali, ANRE propune instituirea unui set de măsuri de ordin legislativ pentru punerea la dispoziția acestora, de către furnizorii de gaze naturale, a unor informații practice din această perspectivă.

Ce informații trebuie să primească consumatorii

Potrivit ANRE, furnizorii de gaze naturale vor fi obligați să transmită clienților finali, până la data de 2 martie 2026, o informare cu privire la cel puţin următoarele:

  • Încetarea schemei de plafonare. Începând cu 1 aprilie 2026, măsurile de sprijin prevăzute prin OUG 6/2025 vor înceta să se mai aplice. Aceasta înseamnă că prețul maxim plafonat de 0,31 lei/kWh pentru consumatorii casnici nu va mai fi în vigoare.
  • Prețul contractual. După eliminarea plafonării, începând cu data de 1 aprilie 2026, prețul final al gazelor naturale facturat de furnizor va fi prețul contractual, care este, după caz, preţul comunicat clientului final la momentul încheierii contractului de furnizare sau cel comunicat cu ocazia actualizării condiţiilor economice aferente contractului. În cazul clienţilor finali pentru care se asigură furnizarea gazelor naturale în regim de ultimă instanţă, modul de stabilire a preţului final facturat în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.
  • Schimbarea furnizorului. Furnizorii de gaze naturale trebuie să informeze clienții cu privire la faptul că schimbarea furnizorului de gaze naturale este un proces simplu, gratuit, care nu implică modificări de ordin tehnic, indiferent de furnizorul de gaze naturale ales de către clientul final.
  • Modalități de contractare. Consumatorii vor fi informați despre opțiunile disponibile pentru încheierea unui contract în regim concurențial, respectiv prin negocierea directă cu furnizorul a preţului şi a condiţiilor comerciale sau prin acceptarea unei oferte propuse de către acesta, după caz, ori posibilitatea clientului final de a recurge la selectarea furnizorului prin procedee specifice de licitaţie/achiziţie publică.
  • Instrument de comparare a ofertelor. Modalitatea prin care clientul poate efectua o analiză comparativă a ofertelor-tip de furnizare a gazelor naturale existente pe piață, respectiv prin intermediul aplicației web „Comparator oferte-tip de furnizare a gazelor naturale”, administrată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.

Situații particulare: Contracte fără modificări de preț

Totodată, în cazul clienților finali cărora nu li se modifică prețul contractual la data de 1 aprilie 2026, s-a introdus în sarcina furnizorului obligația de a-i informa, până la data de 2 martie 2026, cu privire la prețul aplicabil începând cu 1 aprilie 2026.

Potrivit ANRE, s-a considerat că este foarte important ca și aceștia să cunoască prețul contractual actual, având în vedere faptul că există posibilitatea ca, pe perioada aplicării schemei de sprijin, unele contracte de furnizare să fi fost prelungite în mod tacit, pe perioade succesive de timp, fără modificarea condițiilor contractuale.

Informările se vor comunica de către furnizor anexate facturii sau prin modalitatea de comunicare convenită de către părţi prin contract, respectiv comunicată ulterior de către clientul final, în cazul modificării acesteia.

