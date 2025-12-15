VIDEO: Când se deschide Centrul de zi pentru persoane vârstnice în Blaj. Servicii de asistență socială acordate locuitorilor

Lucrările pentru amenajarea Centrului de zi pentru persoane vârstnice din Blaj au ajuns la stadiul de 75%. Primarul Gheorghe Valentin Rotar a anunțat când va fi deschisă locația și ce servicii vor fi oferite locuitorilor în vârstă de peste 65 de ani.

Edilul a prezentat, luni, stadiul lucrărilor pentru obiectivul de investiții ”Centru de zi pentru persoane vârstnice” din Blaj. Investiția este de circa 6 milioane de lei, bani din PNRR.

Centrul va oferi servicii de recuperare medicală pentru persoanele cu afecțiuni neurologice și servicii de asistență psihologică.

În centru vor fi angajați psihologi, kinetoterapeuți. Se va face recuperare psihică și locomotorie, recuperare după AVC sau alte afecțiuni.

”Pentru persoanele care nu sunt deplasabile, echipa mobilă de asistență socială din cadrul centrului de zi se va deplasa pentru acest tip de recuperare, inclusiv la domiciliu. Cred că este un serviciu deosebit de important”, spune primarul.

Centrul va fi inaugurat în aprilie-mai 2026, mai precizează primarul.

